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Basit, yalın ve etkileyici: Planlarıyla birlikte modern bir prefabrik ev

Meral Eser Meral Eser
Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura
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Ev yenilemek zahmetli ve bir o kadar keyifli bir iştir. Yeni bir ev sahibi olmak ya da evini yenilemek isteyenler için ise alternatif fikirler sunan projeler oldukça ilgi görüyor. Sıfırdan ev yaptırmak bir hayli zor ve buna rağmen uzun vadede kişisel konforunuzu maksimum seviyede tutar. Kullanıcı bireylerin ihtiyaçlarını ön planda tutan dönüşüm projeleri büyük fark yaratıyor. Bu yazımızda Brezilyalı mimar Tony Santos imzası taşıyan, inşa aşamasındaki modern bir prefabrik eve konuk olacağız. Sade ama etkili tasarım anlayışıyla yenilikçi ve modern bir ev tasarımını gözden geçirmek için ilgili görselleri planlarıyla birlikte gözden geçirebilirsiniz.

Şık ve çağdaş​ görünüm

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura Modern Evler Ahşap
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Doğal taş dokular, ahşap giydirme cephe ve beyaz rengin bir araya geldiği cephede modern çizgiler hakim. Açık 2 otoluk park yeri olan evin cephe dizaynı kadar çim bakımı ve dekoratif öğeler de göz ardı edilmiyor. Evin tadilat aşamaları ve planlarına geçmeden önce muntazam sonuca ulaştığına dair cephe dizaynını burada gözden geçirebilirsiniz. Görünüş planları üzerinde iki cepheyi gözlemleyelim.

Ön ve arka görünüş planları

Elevation Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Elevation

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Evin ön ve arka cepheleriyle ilgili fikir vermesi açısından görünüş planlarını inceleyebilirsiniz. Cephede ahşap giydirme cephe bulunan alan enine çizgilerle taranıyor. Kapı ve pencere konumlarını görebileceğiniz bu açılarda teras çatı uygulaması görülebilir. Ayrıca dış cephenin yanı sıra kat yükseklikleri ve toprak kotu da görünüş planlarında görülebilir.

Ahşap ve beyaz

Main Entrance (Entrada principal) homify Modern Evler Ahşap Ahşap rengi
homify

Main Entrance (Entrada principal)

homify
homify
homify

Natürel renkler dokularla ahşap giydirme malzemeleri cepheye hareket katarken, beyaz duvarlar ile kontrast sağlıyor. Beton yüzeylerle doğal taş kaplama uygulaması, cephede geometrik formların öne çıkmasıyla modern stil bir prefabrik yapı inşa ediliyor. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

Giriş cephesi

Front (Fachada frontal) homify Modern Evler Taş Ahşap rengi
homify

Front (Fachada frontal)

homify
homify
homify

Cephede kapının bulunduğu alan bütünüyle ahşap dokusu ile şık bir dekor oluşturuyor. Kapıda kullanılan ahşap malzeme ile bütünleşen duvar kaplaması, beyaz duvarlarla kontrast oluşturarak, natürel dokusuyla sıcak bir atmosfer oluşturuyor.

Mutfakta dekorasyon aşaması

Kitchen (Cozinha) homify Modern Mutfak Seramik
homify

Kitchen (Cozinha)

homify
homify
homify

Evin kalbi mutfak alanında dekorasyon çalışmaları yapılır. Mutfak düzenlemesi aşamasında dolap kapakları ve çekmeceler tasarlanıp monte ediliyor. Yapıda bazı mimari elemanlar tamamlanmış ve dekorasyon işlemleri devam aşamasında görülüyor. Mutfak döşeme zemininde uygulanan parlak karo kaplamalar bu aşamada tamamlanmış görülüyor.

Mermer basamaklar

Escada revestida de mármore homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler Mermer
homify

Escada revestida de mármore

homify
homify
homify

İki katlı prefabrik konutta merdiven alanı burada görülmekte. Mermerin natürel renk ve dokusu ile merdiven basamak ve rıhtları kaplanıyor. Burada henüz bitme aşamasına gelmeden inşa süresindeki aşamalardan birini görüyorsunuz. Pürüzsüz, parlak ve göze hitap eden dokularıyla mermer kaplama basamaklar için ideal kaplama türleri arasında yer alıyor.

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Zemin kat planı

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Ev halen inşa aşamasında olduğundan plan düzlemindeki tasarım fikirlerine göz atabilirsiniz. Zemin kat planında 2 araçlık park yeri, oturma odası, açık mutfak ve yemek alanı, kiler, tuvalet ve merdiven alanı görülebilir. Açık plan düzenlenen proje oldukça kullanışlı ve ferah alanlar sunuyor.

Normal kat planı

First Floor Plan (Planta do pavimento superior) Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

First Floor Plan (Planta do pavimento superior)

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Çoğu müstakil evde olduğu gibi üst katta bireysel alanlar dağılıyor. 3 yatak odası yer alan normal kat planında, bağımsız bir banyo ve ebeveyn odasına ait bir banyo bulunuyor. Prefabrik bir konut için bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan şahane bir proje. Ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çeken müstakil ev, modern tasarımı ve huzur veren atmosferiyle birçok insanın hayallerini süsleyebilecek imkanlar sunuyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Kırsal stil şahane prefabrik ev!’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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