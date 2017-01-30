Basit, yalın ve etkileyici: Planlarıyla birlikte modern bir prefabrik ev

Çoğu müstakil evde olduğu gibi üst katta bireysel alanlar dağılıyor. 3 yatak odası yer alan normal kat planında, bağımsız bir banyo ve ebeveyn odasına ait bir banyo bulunuyor. Prefabrik bir konut için bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayan şahane bir proje. Ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çeken müstakil ev, modern tasarımı ve huzur veren atmosferiyle birçok insanın hayallerini süsleyebilecek imkanlar sunuyor.

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