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Sade ve kullanışlı bir mutfak için 10 fikir

Özlem K. Özlem K.
CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Minimalist Mutfak
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Bugün sayfamızda homify'da çalışmalarını sergileyen iç mimar ve mutfak planlayıcılarının birbirinden güzel mutfak tasarımlarını derledik. Farklı stillere ve farklı renk yelpazelerine sahip olan bu mutfakların ortak noktası ise sade çizgileri ve derli toplu yapıları. Ortalıkta fazla eşya görünmesinden hoşlanmayan, kapalı dolapları ve karmaşadan uzak, sade görünümleri tercih eden okuyucularımız için ideal olan bu modeller hem son derece şık hem de çok kullanışlı.

1) Modernize edilmiş kırsal stil bir mutfak

Firuzağa Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji İskandinav Mutfak
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Firuzağa Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Beyaz yüzeylerin ahşap tezgahla kombine edildiği, modernize edilmiş mutfak stilleri hem son derece çağdaş bir görünüm ortaya koyuyor hem de sıcak ve samimi bir mutfak atmosferi sağlıyor.

2) İskandinav stilin sağlam, sade, işlevsel tasarımları

GLS Villa 6 NAZZ Design Studio Modern Mutfak
NAZZ Design Studio

GLS Villa 6

NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio
NAZZ Design Studio

Mutfak evin hem çalışma alanı hem de depolama alanı, bunların yanı sıra da içinde vakit geçirdiğimiz, yemek yeyip samimi sohbetler ettiğimiz bir oda. Dolayısıyla tüm bu ihtiyaçları karşılayacak düzeyde bir dekorasyona ihtiyacı var. Hem işlevsel olmalı hem de göze hoş görünmeli.

3) İlla beyaz olmak zorunda değil

GENEL MUTFAK DEKORASYON, REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON Modern Mutfak
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

GENEL MUTFAK DEKORASYON

REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

Sade bir mutfak tasarımı illa beyaz yüzeylere sahip olmak zorunda değil. Canlı renkler ve parlak yüzeylerle de sadelik yakalanabilir. Önemli olan düz çzgiler ve dağınık olmayan bir tezgah.

4) İki farklı renkte dolap

MODERN MUTFAKLAR homify Modern Mutfak Ahşap Kahverengi mutfak
homify

MODERN MUTFAKLAR

homify
homify
homify

Son yılların trendlerinden biri de, renkli tezgahaltı dolapları beyaz (ya da duvar rengindeki) üst dolaplarla kombine etmek. Bu tarz mutfakların mekanın daha geniş görünmesini sağlıyor.

5) Aydınlatma çok önemli

4.Levent Evi, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Klasik Mutfak Mutfak
İndeko İç Mimari ve Tasarım

4.Levent Evi

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Mutfağınız dışarı açılan bir penceresi varsa, lavaboyu bu pencerenin altına denk gelecek şekilde yerleştirmek hem şık bir görünüm oluşturur hem de temizlik esnasında doğal gün ışığından faydalanma ikmanı sunar. Ayrıca, tezgah altı ışıklar ve spotlarla çalışma alanları ve lavabo aydınlatması desteklenmelidir.

6) Ölü alan bırakılmamalı

Mutfak İndeko İç Mimari ve Tasarım Klasik Mutfak Mutfak
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Mutfak

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Mutfaklar hem çalışma hem de depolama alanı olarak işlev görüyor. Depolama alanlarını mümkün olduğunca fazla tutmak ve ölü alan oluşmasına mahal vermemek bu anlamda çok önemli.

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7) Siyahın getirdiği sadelik

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Mutfak
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

En sade tasarımlarından bazılarının siyah olduğuna mutlaka dikkat etmişsinizdir. Aynı uygulama neden mutfakta da olmasın? Mat cilalı tezgah alt dolapları ve parlak lake cilalı üst dolapalrı ile sade ve şık ama bir yandan da göz alıcı, muhtelem bir örneğini üstteki fotoğrafta görüyoruz.

8) Cam kapaklı üst dolaplar

KURTKÖY DOĞA ATA RES.MUTFAK PROJESİ, İÇ MİMAR EGEMEN İÇ MİMAR EGEMEN Modern Mutfak
İÇ MİMAR EGEMEN

KURTKÖY DOĞA ATA RES.MUTFAK PROJESİ

İÇ MİMAR EGEMEN
İÇ MİMAR EGEMEN
İÇ MİMAR EGEMEN

Geniş bir mutfak alanına sahip olmak hepimizin hayali, ancak şartlarımız buna el vermiyorsa, halihazırda sahip olduğumuz mutfağı olabilecek en iyi haline getirmekten başka çaremiz yok. Ölü alan bırakmayan şık ve sade dolaplar, kullanışlı çekmeceler, bol bol raf ile çok geniş olmayan bir mutfak dahi çok işlevsel hale getirilebilir.

9) İki basamaklı mutfak barı

MUTFAK, İki İç Mimar İki İç Mimar Modern Mutfak
İki İç Mimar

MUTFAK

İki İç Mimar
İki İç Mimar
İki İç Mimar

Açık mutfaklarda sıklıkla kullanılan mutfak barı ve mutfak adası bu mutfakta bir arada, iki basamaklı bir sistemde tasarlanmış. Bar kısmı yüksek tutulmuş, tezgah kısmı ise aşağıda kaldığı için bu alanın oturma odası tarafından görülmesi engellenmiş.

10) En önemli detay derli toplu olmak

AKMERKEZ EVI / AKMERKEZ HOUSE 2012, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Mutfak
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

AKMERKEZ EVI / AKMERKEZ HOUSE 2012

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Mutfak şekliniz nasıl olursa olsun, mutfak dolaplarınız ne renk olursa olsun, sade ve şık bir mutfağın sırrı derli toplu ve tertemiz tezgahlarda, pırıl pırıl dolap yüzeylerinde yatıyor.

Konuyla ilgili, ’Ağır kimyasallar kullanmadan mutfak aletlerimi nasıl temizleyebilirim?’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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