Sade ve kullanışlı bir mutfak için 10 fikir

Bugün sayfamızda homify'da çalışmalarını sergileyen iç mimar ve mutfak planlayıcılarının birbirinden güzel mutfak tasarımlarını derledik. Farklı stillere ve farklı renk yelpazelerine sahip olan bu mutfakların ortak noktası ise sade çizgileri ve derli toplu yapıları. Ortalıkta fazla eşya görünmesinden hoşlanmayan, kapalı dolapları ve karmaşadan uzak, sade görünümleri tercih eden okuyucularımız için ideal olan bu modeller hem son derece şık hem de çok kullanışlı.
Beyaz yüzeylerin ahşap tezgahla kombine edildiği, modernize edilmiş mutfak stilleri hem son derece çağdaş bir görünüm ortaya koyuyor hem de sıcak ve samimi bir mutfak atmosferi sağlıyor.
Mutfak evin hem çalışma alanı hem de depolama alanı, bunların yanı sıra da içinde vakit geçirdiğimiz, yemek yeyip samimi sohbetler ettiğimiz bir oda. Dolayısıyla tüm bu ihtiyaçları karşılayacak düzeyde bir dekorasyona ihtiyacı var. Hem işlevsel olmalı hem de göze hoş görünmeli.
Sade bir mutfak tasarımı illa beyaz yüzeylere sahip olmak zorunda değil. Canlı renkler ve parlak yüzeylerle de sadelik yakalanabilir. Önemli olan düz çzgiler ve dağınık olmayan bir tezgah.
Son yılların trendlerinden biri de, renkli tezgahaltı dolapları beyaz (ya da duvar rengindeki) üst dolaplarla kombine etmek. Bu tarz mutfakların mekanın daha geniş görünmesini sağlıyor.
Mutfağınız dışarı açılan bir penceresi varsa, lavaboyu bu pencerenin altına denk gelecek şekilde yerleştirmek hem şık bir görünüm oluşturur hem de temizlik esnasında doğal gün ışığından faydalanma ikmanı sunar. Ayrıca, tezgah altı ışıklar ve spotlarla çalışma alanları ve lavabo aydınlatması desteklenmelidir.
Mutfaklar hem çalışma hem de depolama alanı olarak işlev görüyor. Depolama alanlarını mümkün olduğunca fazla tutmak ve ölü alan oluşmasına mahal vermemek bu anlamda çok önemli.
En sade tasarımlarından bazılarının siyah olduğuna mutlaka dikkat etmişsinizdir. Aynı uygulama neden mutfakta da olmasın? Mat cilalı tezgah alt dolapları ve parlak lake cilalı üst dolapalrı ile sade ve şık ama bir yandan da göz alıcı, muhtelem bir örneğini üstteki fotoğrafta görüyoruz.
Geniş bir mutfak alanına sahip olmak hepimizin hayali, ancak şartlarımız buna el vermiyorsa, halihazırda sahip olduğumuz mutfağı olabilecek en iyi haline getirmekten başka çaremiz yok. Ölü alan bırakmayan şık ve sade dolaplar, kullanışlı çekmeceler, bol bol raf ile çok geniş olmayan bir mutfak dahi çok işlevsel hale getirilebilir.
Açık mutfaklarda sıklıkla kullanılan mutfak barı ve mutfak adası bu mutfakta bir arada, iki basamaklı bir sistemde tasarlanmış. Bar kısmı yüksek tutulmuş, tezgah kısmı ise aşağıda kaldığı için bu alanın oturma odası tarafından görülmesi engellenmiş.
Mutfak şekliniz nasıl olursa olsun, mutfak dolaplarınız ne renk olursa olsun, sade ve şık bir mutfağın sırrı derli toplu ve tertemiz tezgahlarda, pırıl pırıl dolap yüzeylerinde yatıyor.
Konuyla ilgili, ’Ağır kimyasallar kullanmadan mutfak aletlerimi nasıl temizleyebilirim?’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.