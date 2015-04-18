Önce & Sonra: Harabeden şahane bir çiftlik evine

Dünyanın dört bir yanından seçtiğimiz ilgi çekici dönüşüm ve restorasyon projelerini size tanıttığımız Önce & Sonra bölümünde bugün Almanya'ya gidiyor ve yine titiz bir yenileme çalışması ile kimlik değiştiren bir kır evini inceliyoruz.
Betterhouse adlı şirketin üstlendiği bu restorasyon projesi, aşağıda gördüğünüz gibi koruma altında bulunan ama pek de iyi durumda olmayan bir çiftlik evinin eski görkemine döndürülmesini konu alıyor. Bakalım işin uzmanları bu zorlu işin altından nasıl kalkmışlar.
Önce & Sonra serisinin bugünkü projesi Almanya'ın güneyindeki Fischbachau'da 1564 yılında bir fırın olarak inşa edilen ve yasalarca koruma altında bir fırının elden geçirilmesi projesiyle ilgili.
Hikâye 2011 yılında Betterhouse şirketinin koruma altında olan ve yaklaşık 40 yıldır kullanılmayan binayı satın almasıyla başlıyor: Bina koruma altında olduğu için çok titiz çalışılması gereken restorasyonun sadece planlama süreci bir yıl sürüyor. Evin temizlenip yenilenmesi ise yaklaşık 2,5 yıla yayılan bir çalışmanın ürünü.
Evin profilden görünümüne damga vuran kırık tahtadan dış cephe örüntüsü renovasyondan sonra da muhafaza edilmiş. Bunun için, evin onarımdan önceki halinde yılların ve hava koşullarının yarattığı tahribat yüzünden tamamen kararmış olan ahşap yenilenerek ev bulunduğu coğrafyaya yakışan bir yan cephe görünümüne kavuşturulmuş.
Evin üst katlarının da yaşam alanı olarak kullanabilmek için binanın çatısı tamamen elden geçirilmiş. Bu çalışma esnasında çatıya ait tarihi ve orijinal detayların muhafaza edilmesi içinse özel bir çaba sarf edilmiş.
Bu tarz çiftlik evlerinde genellikle bir yemek alanını da içinde barından mutfak, temel işlevi aynen muhafaza edilecek şekilde elden geçirilmiş. Burada yapıaln en temel değişiklik duvarlardaki ahşap kaplamaların kaldırılarak odanın daha ferah ve aydınlık bir görünüme kavuşturulması olurken, projeyi gerçekleştiren ekip mekânın kendine has cazibesini muhafaza etmeyi başarmış.
Evin banyosunun eski ve yeni halini gösteren bu iki fotoğrafda iyi bir restorasyon çalışmasının ne demek olduğunu da görme fırsatı buluyoruz. Uzun zamandır kullanılmadığı için neredeyse tamamen bir harabe haline gelmiş olan mekânın yeni hali ise tam bir şıklık sembolü. Daire biçimindeki küvet yeni banyoda baş rolü üstlenirken, karşı duvardaki otantik köy evi ayrıntısı mekânı kendine has kılan özel bir dokunuş olarak dikkat çekiyor.
Restorasyon çalılşmasında her şeyi değiştirmek yerine evine orijinal cazibesini elden geldiğince muhafaza etmeye çalışan ekip, mekânın giriş kapılarında da bu yaklaşımı devam ettirmiş. Evin kapılarını değiştirmek yerine ciddi bir temizlikten geçirip rengini değiştiren ekip, sol taraftaki elektrik aksamı kutusuna da oradan kaldırıp duvarları yeniden boyayarak evin giriş kısmını çok daha davetkâr hale getirmiş.
İşte yine orijinale sadık kalınarak yapılan çok başarılı bir yenileme örneği. Evin kendine has bir çekiciliği olan giriş kapısını, bu binaya yakışmayacak modern görünümlü bir kapıyla değiştirmek yerine, evin eskiyen dış cephesi onarılarak kapı da eski ama yeni görünütüsüyle bırakılmış. Kapının hemen üzerindeki daire biçimindeki hoş desen de aynen muhafaza edilmiş.
Evin yenilenen mutfağında yeni halinde ise rustik unsurlarla bir kır evine yakışacak ayrıntıların bir araya getirildiği samimi ve davetkâr bir ortam görüyoruz. Burada ahşap yine temel malzeme olarak ön plana çıkarken, mutfak modern ihtiyaçlara cevap veren, kompakt bir adacık gibi tasarlanmış.
Şimdi gelin, ustalıklı bir restorasyon çalışması sonucunda adeta baştan yaratılanb 500 yıllık bu binaya son bir kez daha dışarıdan bakalım. Çalışma uzun ve zahmetli olmuş olabilir ama ilk resimle kıyaslayınca ortaya çıkan ürün gerçekten göz kamaştırıcı.
Önce & Sonra bölümünün bir önceki yazısında çat katına eklenen modern bir loftu konu etmiştik. Okumak için tıklayın.