Önce & Sonra: Harabeden şahane bir çiftlik evine

Dünyanın dört bir yanından seçtiğimiz ilgi çekici dönüşüm ve restorasyon projelerini size tanıttığımız Önce & Sonra bölümünde bugün Almanya'ya gidiyor ve yine titiz bir yenileme çalışması ile kimlik değiştiren bir kır evini inceliyoruz.

Betterhouse adlı şirketin üstlendiği bu restorasyon projesi, aşağıda gördüğünüz gibi koruma altında bulunan ama pek de iyi durumda olmayan bir çiftlik evinin eski görkemine döndürülmesini konu alıyor. Bakalım işin uzmanları bu zorlu işin altından nasıl kalkmışlar.