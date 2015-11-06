Evimdeki ısıtıcıları nasıl kamufle edebilirim ?

Herkesin, dekorasyondan beklediği ana vazife birbirinden farklıdır. Çünkü bir mekan dekore edilirken, neredeyse herkes farklı bir amaç peşinde koşar. Amaçların sayısı epey çok olsa da, genellikle o mekana görsel açıdan bir şıklık katılmak istenir. Bu doğrultuda da, dekorasyonu bir araç olarak kullanmak gerekir. Fakat tıpkı görsellik gibi, işlevsellik de bir dekorasyondan beklenebilecek fonksiyonlar arasındadır. Öyle ki, kimi zaman karşınıza çıkan dekorasyon örnekleri, ilk önce işlevsel yönleriyle çarpar gözünüze. O kadar sistematik ve o kadar sağlam biçimde dizayn edilmişlerdir ki, dekorasyonun işlevsel yönüne bakmaktan görsel estetiği ile ilgilenemezsiniz bile.

Bir alan dekore edilirken, kimi zaman bazı şartlar ve imkanlar dekoratörün isteği dahilinde değildir. Özellikle fiziki şartların söz sahibi olduğu, bahçe, veranda ve benzeri alanlarda, dekoratörü kısıtlayan ve yapmak istediği dekorasyona limit koyan bazı etmenler vardır. Fakat bu etmenleri yalnızca bahçe ve veranda gibi dış alanlarla sınırlandırmak doğru değildir. En çok zaman geçirilen iç mekanlardan biri olan oturma odalarında dahi bu tarz zaruriyetlere rastlamak mümkündür. Örneği verdiğimizde aslında ne demeye çalıştığımızı çok daha iyi anlayacaksınız. Kalorifer peteklerinden bahsediyoruz, diğer bir deyişle radyatörlerden. Özellikle kışın ılık geçen bölgelerde pek ihtiyaç duyulmasa da, bunun dışındaki her yerde yoğun biçimde kullanılan ısıtma sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olan radyatörler, günümüzde eskiye nazaran çok daha küçük ve çok daha şıklar. Fakat yine de eski model radyatörlerin verimlilik açısından epey yoğun biçimde kullanıldığı da bir gerçek. Oturma odalarında rastlayabileceğiniz bir diğer ısıtıcı türü de hiç şüphesiz klimalar. Elektrikli ısıtma sistemleri denilince ilk olarak akla gelen klimalar da, kimi zaman dekoratöre zor anlar yaşatabiliyor. Özellikle dekore edilen alan büyüdükçe, klimanın iç ünitesinin hacminin de büyümesi önde gelen problemlerden. Böylesi büyük bir iç üniteyi kamufle etmek epey güç olsa gerek. Evlerimizde kullandığımız bir diğer ısıtıcı ise, özellikle çiftlik evlerinde ve bu tarza paralel biçimde dekore edilmiş olan evlerde bulunan şömineler. Keyifli ve huzurlu zaman geçirmenin garantisi olan bu doğal ısıtma yöntemi araçları, kamufle edilmesi açısından epey bir çaba gerektiriyor.

Genel olarak kullanılan ısıtıcı türlerinden bahsettiğimize göre, sıra bu ısıtıcıları dekorasyonda nasıl gizleyebileceğinize geldi… Başta da bahsettiğimiz üzere, her ne kadar kalorifer petekleri eskiye nazaran epey küçülmüş olsa da, eski tarz, büyük ve kalın kalorifer petekleri hala kendilerine kullanım alanı bulmakta… Bu durumun da beraberinde birçok zorluk getirdiğini tahmin etmek çok da güç değil. Şöyle ki, doğal tarzda dekore edilmiş bir oturma odası hayal edin. Ahşabın ve doğal renklerin hakim olduğu bu oturma odasında, büyük, kalın ve metalik renklere sahip olan bir radyatörün bulunması, o oturma odasındaki havayı çok derinden etkilemez miydi ? Hatta yaratılmaya çalışılan doğal havaya çok büyük bir zarar vermez miydi ? İşte bu noktada, evinizdeki zorunlu araç ve gereçleri dekorasyonunuzun bir parçası yapma kısmına geliyoruz. Bu araçlar her ne kadar zorunlu araçlar olsalar da, birkaç basit dokunuşla, dekorasyonunuzun vazgeçilmez bir ögesi olabilirler. Nasıl mı ? Gelin bu soruyu birlikte cevaplandıralım.

Evinizde bulunan radyatörleri ve diğer ısıtıcı araçları gizleme konusunda aklınızda bulunması gereken ilk nokta, bu araçları saklarken kendi dekorasyonunuzun özelliklerini de göz önünde bulundurmanız gerektiğidir. Yani söz gelimi modern tarzda dekore edilmiş bir oturma odasına sahip iseniz, metalik renklere sahip olan bir radyatör dekorasyonunuza o kadar da büyük zararlar vermez. Fakat aynı durum, doğal tarzda dekore edilen oturma odalarında geçerli değil ne yazık ki… İşte böyle durumlarda, bu radyatörleri gizlemek güzel bir çözüm olabilir. Özellikle bir koltuk veya bir kanepe imdadınıza yetişebilir. Fakat unutmamalısınız ki, radyatörlerin önlerine birtakım eşyalar koyarak onların ısıtma verimliliğinin düşmesine sebep olursunuz. Daha fazla çözüm yolu için diğer örneklerimizi ve özellikle oturma odası kategorimizi ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz…