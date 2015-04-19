Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Zaman hızla akıp gidiyor. homify ailesi zaman geçtikçe büyüyor. Türkiye'nin her yerinden tasarım ve dekorasyon uzmanları ailemize katılıyor. Biz de ailemize yeni katılan uzmanlarımızın projelerini sizinle paylaşmak için daha özenli davranıyoruz. Tabii bunun yanı sıra uzun süredir homify ailesinde olan uzmanlarımızın yeni projelerine yer vermeyi de ihmal etmiyoruz.
Haftanın en çok öne çıkan beş yazısını sizlerle her Pazar paylaşıyoruz. Kaçıranlar için en çok dikkat çeken yazıları tekrar görme şansı yaratan Top 5 yazımızda bu hafta yurt dışından bir dönüşüm projesi haricinde diğer tüm konular Türkiye'den. İngiltere'de bir çatı katı dönüşümünün yanı sıra, Çubuklu'dan görkemli bir villa, pastel renk kullanımıyla ilgili ipuçları, rustik banyo modellerinden oluşan bir seçki ve modern mutfak modelleri haftaya damgasını vuran yazılar oldu.
Bu hafta homify'a çok zaman ayıramadıysanız, gelin öne çıkan yazıları hep birlikte tekrar hatırlayalım.
Türkiye'de müstakil evlerin çatı katları genelde eski eşyaların depolandığı ya da kuru erzakların saklandığı bir alan olarak kullanılır. Oysa çatı katlarını da modern biçimde yaşam alanına dahil etmek mümkün. Evin genç bireylerine odasını çatı katına taşıma teklifinde bulunulsa, sanırım buna itiraz edecek genç olmaz.
Önce&Sonra yazıları tüm dünyadan derlediği göz alıcı dönüşüm projeleriyle okurlarımızın beğenisini topluyor. Geçtiğimiz hafta da İngiltere'den bir çatı katı dönüşümü en çok okunan yazılarımızdan biri oldu.
Surrey bölgesinde bulunan ateş tuğla dış cepheli Victoria dönemi evinin çatısı, çatı katları ve evlere yeni üniteler ekleyerek genişletme konularında uzmanlaşan A1 Loft and Extension tarafından modern bir yaşam alanına dönüştürülmüş. Çatının dönüşümden önceki ve sonraki görünümünü merak ediyorsanız tıklayın.
Çubuklu her geçen gün orta ve üst sınıf İstanbullular tarafından daha çok tercih edilen bir bölge haline geliyor. Restore edilen tarihi yapıların yanı sıra yeni yapılan geniş villalarla dolu sitelerle de lüks bir yaşam olanağı sunan semtte bulunan homify'ın başarılı uzmanlarından bir olan Kerim Çarmıklı'nın imzasını taşıyan bir eve konuk olduk.
En ince ayrıntısına kadar incelediğimiz villa tek kelimeyle muhteşemdi. Bu ihtişama yakışır biçimde bu yazımız haftanın en çok okunan yazıları arasına girdi. Siz de modern bir yorumla harmanlanmış klasik mobilya ve dekorasyon çizgilerini sevenlerdenseniz bu yazımızı size şiddetle tavsiye ediyoruz.
Kimileri canlı renklerden hoşlansa da, bir çok kişi dekorasyon için klasik renkleri tercih ediyor. Ama öte yandan farklı renkleri sevip, fazla da dikkat çeksin istemeyenler için çözüm pastel renklerde. Canlı renklerin beyazla yumuşatılmış ve soluklaştırılmış halleri olarak da tarif edilebilecek pastel renkler doğru kullanıldıklarında ev dekorasyonuna çok olumlu katkılarda bulunabiliyor.
Biz de bu yazımızda yerli tasarımcıların imzasını taşıyan mekanlarda farklı pastel renk kullanımlarından oluşan bir seçki hazırladık. Siz de değişik renkleri seviyor ama yine de çok göze batan tonlar konusunda cesur davranamıyorsanız bu yazımızı seveceğinizden eminiz.
Rustik kelimesi etimolojik olarak ingilizce rural kelimesinden geliyor. Rural köye, kıra ait, köyle ilgili demek. İngiltere'de yaygın olarak kullanılan rustik tarz İngiliz kır evleri özelliklerinin şehirlere taşınmasını ön görüyor. Genelde sıvasız duvarlar, açık kiriş, kolon ve kornişlerle karakterize olan tarzın en önemli özelliklerinden biri de doğal malzemelerin kullanımına verilen önem.
Türkiye'de rustik tarzda çok fazla örneğe rastlamak mümkün olmasa da doğal malzeme kullanımlarıyla rustik esintiler taşıyan banyoları sizler için derledik. Bu banyoları merak ediyorsanız böyle buyurun.
Mutfaklar özellikle evin hanımları için çok önemli mekanlar. Bu nedenle herhalde evlerde en sık yenilenen, ya da bir tadilat planında ilk sırada yer alan bölümler mutfaklar oluyor. Bu nedenle mutfak konusunda uzmanlaşan pek çok üretici firma bulunuyor. Bu firmalar değişik tarz ve modellerde mutfaklar sunuyor. Bu tarzlardan biri de modern tarz.
Bu yazıda yerli tasarımcıların elinden çıkmış modern mutfakları konu ettik. Mutfağınız değiştirme düşüncesindeyseniz ir göz atmanızı tavsiye ederiz.