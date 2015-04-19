Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Zaman hızla akıp gidiyor. homify ailesi zaman geçtikçe büyüyor. Türkiye'nin her yerinden tasarım ve dekorasyon uzmanları ailemize katılıyor. Biz de ailemize yeni katılan uzmanlarımızın projelerini sizinle paylaşmak için daha özenli davranıyoruz. Tabii bunun yanı sıra uzun süredir homify ailesinde olan uzmanlarımızın yeni projelerine yer vermeyi de ihmal etmiyoruz.

Haftanın en çok öne çıkan beş yazısını sizlerle her Pazar paylaşıyoruz. Kaçıranlar için en çok dikkat çeken yazıları tekrar görme şansı yaratan Top 5 yazımızda bu hafta yurt dışından bir dönüşüm projesi haricinde diğer tüm konular Türkiye'den. İngiltere'de bir çatı katı dönüşümünün yanı sıra, Çubuklu'dan görkemli bir villa, pastel renk kullanımıyla ilgili ipuçları, rustik banyo modellerinden oluşan bir seçki ve modern mutfak modelleri haftaya damgasını vuran yazılar oldu.

Bu hafta homify'a çok zaman ayıramadıysanız, gelin öne çıkan yazıları hep birlikte tekrar hatırlayalım.