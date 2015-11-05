Küçük bir yemek odasını nasıl en uygun şekilde kullanabilirsiniz?

Yaşam alanlarımızda bilhassayemek yemek için ayrılmış odalara verilen isim yemek odasıdır. Daha ziyade büyük evlerde kullanılan yemek odaları, kalabalık konukları ağırlamak için düzenlenmiştir. O evlerde dahi yemek odasını tamamlayıcı harici mobilyalar kullanılır. Bizim ülkemizde ise yemek odaları genellikle salon takımının içerisinde yer alır veya açık mutfak modelleri sayesinde yemek takımı, mutfakla salon dekorasyonun bir parçası haline gelir. Ancak son zamanlarda yemek odaları için ayrı bir alan ayrılmasa dahi mekan içerisinde özel bir bölüm hazırlanarak, yemek takımı modellerinin dekorasyonu ihmal edilmemiştir. Yemek odası tasarımında ana unsurlar fonksiyonellik ve konfor.

Yemek odası dekore ederken yemek odası ihtiyacınızı göz önünde bulundurarak ona göre mobilyalar seçmeniz gerekiyor. Eğer çok fazla misafir ağırlayan, çok fazla yemeğe konuk çağıran biriyseniz o takdirde 8 veya daha fazla kişinin yemek yiyebileceği masalar kullanmanız sizin için uygun olacaktır. Eğer salonunuzda önceliğiniz yemek yemek değil, günlük hayatınızı geçirmekse daha küçük yemek odası takımları ideal seçimdir. Son zamanlarda yemek odasında en çok kullanılan yöntemlerden biri yemek masasının etrafında kullanılan çeşitli renk ve desenlerdeki sandalye seçimleridir. Zevkinize uygun yemek odası dekore etmenin öneminin yanında sizi daha mutlu eden eşyaları kullanmak, o yemek takımında yemek yeme zevkine ulaşmak çok daha önemlidir.

Küçük yemek odalarını ele aldığımızda bu odaların dekorasyonunu olduğundan daha büyük gösteren tasarım fikirlerine yönelmemiz doğru olacaktır. Çünkü küçük odalar dolaşım açısından sizi kapana kısılmış hissettirerek rahatsızlık verebilir. Oysa yaratıcı ve işlevsel tasarım fikirleri sayesinde mekanı olduğundan çok daha büyük ve ferah göstermek sizin elinizde. Böylesi fonksiyonel bir dekorasyon gerçekleştirebilmek için akıllı mobilyalardan, aydınlatma düzenlenmelerine, renk tekniklerinden aynalara dek pek çok alternatif vardır. Sadece neyi nerede kullanmanız gerektiği üzerine biraz araştırma yapmalısınız. Bu yazıda da size küçük yemek odalarını ferah ve işlevsel kullanabilmeniz üzerine bazı ip uçları vereceğiniz. Hayata geçireceğiniz dekorasyon projelerinde aydınlatıcı olmasını umuyoruz.