Küçük bir yemek odasını nasıl en uygun şekilde kullanabilirsiniz?

Yaşam alanlarımızda bilhassayemek yemek için ayrılmış odalara verilen isim yemek odasıdır. Daha ziyade büyük evlerde kullanılan yemek odaları, kalabalık konukları ağırlamak için düzenlenmiştir. O evlerde dahi yemek odasını tamamlayıcı harici mobilyalar kullanılır. Bizim ülkemizde ise yemek odaları genellikle salon takımının içerisinde yer alır veya açık mutfak modelleri sayesinde yemek takımı, mutfakla salon dekorasyonun bir parçası haline gelir. Ancak son zamanlarda yemek odaları için ayrı bir alan ayrılmasa dahi mekan içerisinde özel bir bölüm hazırlanarak, yemek takımı modellerinin dekorasyonu ihmal edilmemiştir. Yemek odası tasarımında ana unsurlar fonksiyonellik ve konfor.
Yemek odası dekore ederken yemek odası ihtiyacınızı göz önünde bulundurarak ona göre mobilyalar seçmeniz gerekiyor. Eğer çok fazla misafir ağırlayan, çok fazla yemeğe konuk çağıran biriyseniz o takdirde 8 veya daha fazla kişinin yemek yiyebileceği masalar kullanmanız sizin için uygun olacaktır. Eğer salonunuzda önceliğiniz yemek yemek değil, günlük hayatınızı geçirmekse daha küçük yemek odası takımları ideal seçimdir. Son zamanlarda yemek odasında en çok kullanılan yöntemlerden biri yemek masasının etrafında kullanılan çeşitli renk ve desenlerdeki sandalye seçimleridir. Zevkinize uygun yemek odası dekore etmenin öneminin yanında sizi daha mutlu eden eşyaları kullanmak, o yemek takımında yemek yeme zevkine ulaşmak çok daha önemlidir.
Küçük yemek odalarını ele aldığımızda bu odaların dekorasyonunu olduğundan daha büyük gösteren tasarım fikirlerine yönelmemiz doğru olacaktır. Çünkü küçük odalar dolaşım açısından sizi kapana kısılmış hissettirerek rahatsızlık verebilir. Oysa yaratıcı ve işlevsel tasarım fikirleri sayesinde mekanı olduğundan çok daha büyük ve ferah göstermek sizin elinizde. Böylesi fonksiyonel bir dekorasyon gerçekleştirebilmek için akıllı mobilyalardan, aydınlatma düzenlenmelerine, renk tekniklerinden aynalara dek pek çok alternatif vardır. Sadece neyi nerede kullanmanız gerektiği üzerine biraz araştırma yapmalısınız. Bu yazıda da size küçük yemek odalarını ferah ve işlevsel kullanabilmeniz üzerine bazı ip uçları vereceğiniz. Hayata geçireceğiniz dekorasyon projelerinde aydınlatıcı olmasını umuyoruz.
Yemek odası dekorasyonun ana öğeleri şüphesiz masa ve sandalyelerdir. Bu oda dekore edilirken evin genel dekorasyon tarzı gözetilerek, o tarzı tamamlayacak stilde masa ve sandalyeler seçilir. Kısacası yemek takımının klasik veya modern olup olmayışı mekanın genel çizgisine göre şekillenir. Dekorasyon stili dışında, ağırlayacağınız konuk sayısına uygun olarak bir seçim yapılması diğer önemli husustur. Hem kendinizin hem de konuklarınızın rahatı için sandalyelerin konforlu modellerden tercih edilmesini gerektiğini unutmayın.
Bazı yemek odası dekorasyonlarında masa sandalye takımına ilaveten büfe de bulundurulur. Mutlaka bulundurulması gerekli bir mobilya türü olmasa da konuklarınıza ikram yaparken size büyük kolaylık sağlayacaktır. Aynı zamanda servis takımlarını sunduğunuz bir bölüm olarak da düşünebilirsiniz büfeleri. Ancak büfe bütçenizi zorlayacaksa servis sehpaları da işinizi görecektir.
Hem pratik hem dayanıklı bir yemek takımı tercih edilmesi önemlidir. Zira yemek odası döşemek masraflı bir iştir, dolayısıyla uzun süre kullanıma uygun ve sade modellere yönelmenizi tavsiye ediyoruz. Sandalye modellerinde boyası yenilenebilen ve cilası değiştirebilen modeller aradığınız başlıca nitelikler olmalı. Sandalye seçiminde bir diğer husus masada geçireceğiniz uzun saatleri baz alarak dik olmayan ve sırt kısmı yüksek, yumuşak ve de kumaş ağırlıklı modelleri tercih etmek. Bu sayede uzun sohbetler esnasında fiziksel rahatsızlık hissetmezsiniz.
Yemek masası seçerken muhakkak mekanın büyüklüğünü göz önünde bulundurun. Küçük bir yemek odası istiyorsanız tıklım tıkış bir görüntü odayı olduğundan daha dar ve havasız gösterecektir. Şayet odanız büyük bir alana sahipse dikdörtgen modellerden, küçük bir oda ise yuvarlak modeller daha kullanışlı olacaktır. Kullanışlı ve pratik bir mobilya istiyorsanız eğer sizin için en uygun olanı şüphesiz katlanabilir masa tasarımları olacaktır. Modern tasarım ürünü bu akıllı mobilya sayesinde konuk ağırlarken harici bir masaya ihtiyaç duymayacak, masanın dışarı açılan bölmeleri sayesinde eşyanın hacmini genişletebileceksiniz. Bilhassa küçük yemek odaları için son derece fonksiyonel bir ürün.
Küçük yemek odaları da dahil olmak üzere, genel olarak dar alanları olduğundan daha büyük gösteren renk fikirleri konusunu yakından inceleyelim. Hemen hemen herkesin bildiği gibi açık renkler mekanları olduğundan daha geniş ve ferah gösterir. Tüm bunlar optik yanılsama ile ilgilidir oysa. Krem rengi ve buzlu maviler bu bağlamda en iyi renk kombinasyonlarından birisidir. Açık renkli duvarlar, büyük pencereler sayesinde mekana yansıyan doğal gün ışığından bolca yararlanıp, bu doğal ışığın optimize edici etkisiyle odayı olduğundan daha geniş gösterecektir. Öte yandan koyu renkler ise doğal ışığı absorbe ederek mekanı olduğundan daha küçük gösterir. Optimum etki için mavi ve yeşilin açık ve yumuşak tonlarını tercih edin.
Yemek takımı mobilyaları bazında düşünürsek ise mavi, mor ve de pembenin iştah kesici etkisi vardır. Şayet kilo probleminiz varsa bu renklerini kullanmak akıllıca olabilir. Son olarak her ne kadar küçük yemek odaları için açık renkleri önersek de eğer küçük çocuklarınız varsa sandalyelerde iz bırakmamak için koyu renkleri tercih edebilirsiniz.
Küçük yemek odalarını maksimize etmenin yolu mümkün olduğunca mekanı ferah ve olduğundan daha büyük göstermeye çalışmaktır. Bunun bir yöntemi açık renkler kullanmaksa diğer yolu dekoratif aksesuarları azaltarak göz kalabalığı yapan gereksiz ıvır zıvırı azaltmaktır. Her ne kadar dekoratif süs eşyaları zaman zaman fonksiyonel bir işlev görse de küçük mekanlar için geçerli değildir. Yemek odasını bir yığın aksesusarla doldurmak yerine duvarlardan birine sanat eseri bir tablo asmak mekanı çok daha elegan gösterecektir. Aynı zamanda şamdan ve mumlar da yemek takımının estetiğini arttıran bir diğer unsurdur.
Yemek odası dekorasyonunda yardımcı ünitelerden biri olarak büfelerden söz etmiştik. Büfe olarak harici bir dolap almak yerine, özellikle küçük yemek odalarında alandan kazanmak için duvara gömülü raf düzeneği yahut duvara monte edilmiş mini dolap modelleri işinizi görecektir. Bu sayede servis takımlarınızı sergileyebilir, dahası servisi çok daha hızlı yaparak konuklarınızı daha iyi ağırlayabilirsiniz. Depolama alanı için duvara gömülü raf sistemi çok daha fonksiyonel olsa da birkaç raf ilavesi ile de bu sorunu kolayca halledebilirsiniz. Resimdeki örnek yemek odası dizaynı Degoma tasarımı.
Özellikle klasik tarz yemek masası modelleri için avize seçimi hem stili yansıtan hem de dekorasyonun estetiğini kuvvetlendiren bir tercih olacaktır. Ancak avizeyle yetinmek istemiyorsanız ayaklı şamdanlarla masa üzerine yerleştireceğiniz mumlar yemek odasının ambiyansını değiştirecek seçeneklerdir. Bilhassa küçük yemek odaları için aydınlatmanın önemi paha biçilemez. Zira geniş bir yemek odanız olsa dahi karanlık bir atmosfer hem içinizi karartır hem de mekanı boğar.
Aynalar bir odayı olduğundan daha büyük gösteren aksesuarların başında gelir. Derinlik yanılsaması sayesinde hem yemek odası daha geniş görünecektir hem de doğal ve yapay ışığı yansıtabilme niteliği sayesinde mekan daha parlak duracaktır. Aynayı yerleştireceğiniz duvarın açısını ve karşı odak noktasını iyi değerlendirin. Bilhassa açık havalar da baz alınarak pencereye yakın duracak şekilde ayna yerleştirilmesi etkili sonuç verir.
Daha fazla yemek odası örneği incelemek isterseniz ’Göz kamaştıran 13 farklı yemek odası tasarımı’ yazısını okuyabilirsiniz.