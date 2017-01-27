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Evinizi genişletmek için yapabileceğiniz 13 şey

nihal e. nihal e.
Sinem ARISOY KEÇECİ, Sinar İç mimarlık Sinar İç mimarlık Klasik Mutfak
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Yaşam alanımız olan evlerimizde daha konforlu vakit geçirmek için ekstra alana ihtiyacımız olabilir. Eğer imkanımız varsa eve ilave odalar yaptırabiliriz. Ama bunu yapamıyorsak da bazı akıllıca hamlelerle bu sorunun üstesinden gelebiliriz.

​1- Balkonu salona dahil edin

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Balkon, Veranda & Teras
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Etiler Teras

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Zemin katta ve müstakil evlerde yaşayanlar için evi genişletmek için daha çok alternatif vardır. Ancak üst katlarda oturanlar o kadar şanslı değiller. Yine de yapılacak bir şeyler hala var. Örneğin bu resimdeki gibi geniş bir balkonunuz varsa açık kısımlarını tamamen kapatıp duvarları yıktırarak salona dahil edebilirsiniz.

​2- Tavan arasını değerlendirin

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Endüstriyel Banyo
Udesign Architecture

Levent Villa

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Ev evinizde tavan arası varsa çok şanslısınız. Evinizi genişletmek için harika bir seçenek zira. Tavan arası bakımsız bile olsa uzman yardımıyla elden geçirip dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Resimdeki örnekte tavan arası kocaman bir banyo olarak tasarlanmış.

​3- Açık planlı yaşam

​Mutfak Sinar İç mimarlık Klasik Mutfak
Sinar İç mimarlık

​Mutfak

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

Evi genişletmenin en basit yollarından biri de odaları bölmek yerine açık planlı yaşam alanı oluşturmaktır. Yani duvar ve kapılardan vazgeçerek mutfak, salon gibi odaları birleştirebilirsiniz. Bu örnekte de yemek odası ve mutfak bir arada tasarlanmış.

​4- Salon gibi teras

homify Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
homify

homify
homify
homify

Çatısı bulunmayan fakat son derece büyük bir terasınız varsa pekala oturma odası gibi kullanabilirsiniz. Tabii yalnızca yaz mevsiminde olmak kaydıyla. Örnekte görüldüğü üzere klasik bir koltuk takımı, sehpa ve lamba ile tıpkı bir oturma odası gibi.

​5- Yekpare mobilya

Stone Age- Mansion homify Modern Oturma Odası
homify

Stone Age- Mansion

homify
homify
homify

Geleneksel sedir tipi koltuklar duvara dayanacak şekilde yerleştirilmesi ve de yekpare olmasından ötürü oldukça kullanışlıdır. Bu örnekte ise sedir modeli daha da geliştirilerek koltuğu oluşturan mermer zemin tüm odayı kaplıyor. Böylece geniş bir koltuk takımı ile birlikte harici bir televizyon ünitesi veya sehpa kullanmaya gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi gayet geniş bir oda.

​6- Pencereleri büyütün

Livingtube, DANKE Architekten DANKE Architekten Modern Oturma Odası
DANKE Architekten

DANKE Architekten
DANKE Architekten
DANKE Architekten

Bazen evi genişletmek mümkün olmasa da psikolojik açıdan o etkiyi yaratabilirsiniz. Mesela bu örnekte orman içinde inşa edilen ahşap evin bir duvarı tamamen cam kaplama. Herhangi bir çerçeve dahi olmaması sebebiyle sanki orman olduğu gibi evin içinde.

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​7- Koltuk arkasına kitaplık

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Yaşam alanınızı genişletmek için bir şeyleri yıkıp dökmek dışında eşya düzeni de önemlidir. Örneğin resimdeki salonda kitaplık koltuk arkasına yerleştirilmiş. En alt rafın kapaklı olduğu düşünülürse oldukça akıllıca bir fikir.

​8- Kullanışlı kapalı balkon

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Klasik Balkon, Veranda & Teras
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Apartman dairelerinin küçük balkonları genellikle dar olmasından ötürü kullanışsız gözükür. Ancak biraz uğraşılırsa işlevsel hale getirilebilir pekala. Bu örnekte kapalı bir balkonun içine yatak yerleştirilmiş. Gördüğünüz gibi seçenek çok.

​9- Evinize göre mobilya yaptırın

детские. г. москва, цуккини цуккини Modern Çocuk Odası
цуккини

цуккини
цуккини
цуккини

Evde yer açmak için mobilyanın konumundan bahsetmiştik. Nereye konulduğu kadar tasarımı da önemli elbette. Bu örnekte pencereye özel yapılmış bir çalışma masası görüyoruz. Ahşap masa tüm duvarı kaplıyor ve duvara monte olduğundan daha az yer kaplıyor.

​10- Gökyüzünü gören banyo

Chalet Nr 10, gehret design gmbh gehret design gmbh Kırsal Banyo
gehret design gmbh

gehret design gmbh
gehret design gmbh
gehret design gmbh

Sırada ahşaptan yapılma bir kır evi var. Bu gibi müstakil evlerde eve ilave alan eklemek çok kolaydır. Bu örnekte eve bir banyo ilave edilmiş. Tavanı da gök yüzüne bakıyor.

​11- Bahçe kulübesi yapın

Gazebo with intergrated garden store Garden Affairs Ltd Klasik Bahçe Ahşap Ahşap rengi gazebo,garden store,veranda,outdoor seating,shelter,woodstore,practical,store,quality,flat roof,bike store
Garden Affairs Ltd

Gazebo with intergrated garden store

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Evinizi herhangi bir şekilde büyütemiyorsanız o halde bahçeyi kullanın. Özellikle sıcak havalarda ikinci bir oturma odanız daha olur böylelikle.

​12- Kompakt mobilya alın

Aussergewöhnliche Hochbetten , MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder Modern Çocuk Odası
MOBIMIO – Räume für Kinder

MOBIMIO - Räume für Kinder
MOBIMIO – Räume für Kinder
MOBIMIO - Räume für Kinder

Evde yer açmaya çalışırken en büyük kozunuz mobilyalardır. Özellikle dolap, yatak bir arada gibi kompakt mobilyalara yönelirseniz epey verim alırsınız.

​13- Ölü alanları değerlendirin

Einbauschränke Wohnzimmer, Held Schreinerei Held Schreinerei Oturma OdasıRaflar
Held Schreinerei

Held Schreinerei
Held Schreinerei
Held Schreinerei

Mobilyalar dışında evinizde var olan fakat atıl kalmış bölgeleri de akıllıca kullanabilirsiniz. Örneğin bu resimde merdiven altı boşluğu dolaba dönüştürülmüş. Böylece hem dolap almaya gerek kalmadı hem de yeni bir dolabın kaplayacağı yerden avantaj sağlandı.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Keşke benim olsa diyeceğiniz 17 şahane salon’ başlığına bakabilirsiniz.

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