Evinizi genişletmek için yapabileceğiniz 13 şey

Yaşam alanımız olan evlerimizde daha konforlu vakit geçirmek için ekstra alana ihtiyacımız olabilir. Eğer imkanımız varsa eve ilave odalar yaptırabiliriz. Ama bunu yapamıyorsak da bazı akıllıca hamlelerle bu sorunun üstesinden gelebiliriz.
Zemin katta ve müstakil evlerde yaşayanlar için evi genişletmek için daha çok alternatif vardır. Ancak üst katlarda oturanlar o kadar şanslı değiller. Yine de yapılacak bir şeyler hala var. Örneğin bu resimdeki gibi geniş bir balkonunuz varsa açık kısımlarını tamamen kapatıp duvarları yıktırarak salona dahil edebilirsiniz.
Ev evinizde tavan arası varsa çok şanslısınız. Evinizi genişletmek için harika bir seçenek zira. Tavan arası bakımsız bile olsa uzman yardımıyla elden geçirip dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Resimdeki örnekte tavan arası kocaman bir banyo olarak tasarlanmış.
Evi genişletmenin en basit yollarından biri de odaları bölmek yerine açık planlı yaşam alanı oluşturmaktır. Yani duvar ve kapılardan vazgeçerek mutfak, salon gibi odaları birleştirebilirsiniz. Bu örnekte de yemek odası ve mutfak bir arada tasarlanmış.
Çatısı bulunmayan fakat son derece büyük bir terasınız varsa pekala oturma odası gibi kullanabilirsiniz. Tabii yalnızca yaz mevsiminde olmak kaydıyla. Örnekte görüldüğü üzere klasik bir koltuk takımı, sehpa ve lamba ile tıpkı bir oturma odası gibi.
Geleneksel sedir tipi koltuklar duvara dayanacak şekilde yerleştirilmesi ve de yekpare olmasından ötürü oldukça kullanışlıdır. Bu örnekte ise sedir modeli daha da geliştirilerek koltuğu oluşturan mermer zemin tüm odayı kaplıyor. Böylece geniş bir koltuk takımı ile birlikte harici bir televizyon ünitesi veya sehpa kullanmaya gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi gayet geniş bir oda.
Bazen evi genişletmek mümkün olmasa da psikolojik açıdan o etkiyi yaratabilirsiniz. Mesela bu örnekte orman içinde inşa edilen ahşap evin bir duvarı tamamen cam kaplama. Herhangi bir çerçeve dahi olmaması sebebiyle sanki orman olduğu gibi evin içinde.
Yaşam alanınızı genişletmek için bir şeyleri yıkıp dökmek dışında eşya düzeni de önemlidir. Örneğin resimdeki salonda kitaplık koltuk arkasına yerleştirilmiş. En alt rafın kapaklı olduğu düşünülürse oldukça akıllıca bir fikir.
Apartman dairelerinin küçük balkonları genellikle dar olmasından ötürü kullanışsız gözükür. Ancak biraz uğraşılırsa işlevsel hale getirilebilir pekala. Bu örnekte kapalı bir balkonun içine yatak yerleştirilmiş. Gördüğünüz gibi seçenek çok.
Evde yer açmak için mobilyanın konumundan bahsetmiştik. Nereye konulduğu kadar tasarımı da önemli elbette. Bu örnekte pencereye özel yapılmış bir çalışma masası görüyoruz. Ahşap masa tüm duvarı kaplıyor ve duvara monte olduğundan daha az yer kaplıyor.
Sırada ahşaptan yapılma bir kır evi var. Bu gibi müstakil evlerde eve ilave alan eklemek çok kolaydır. Bu örnekte eve bir banyo ilave edilmiş. Tavanı da gök yüzüne bakıyor.
Evinizi herhangi bir şekilde büyütemiyorsanız o halde bahçeyi kullanın. Özellikle sıcak havalarda ikinci bir oturma odanız daha olur böylelikle.
Evde yer açmaya çalışırken en büyük kozunuz mobilyalardır. Özellikle dolap, yatak bir arada gibi kompakt mobilyalara yönelirseniz epey verim alırsınız.
Mobilyalar dışında evinizde var olan fakat atıl kalmış bölgeleri de akıllıca kullanabilirsiniz. Örneğin bu resimde merdiven altı boşluğu dolaba dönüştürülmüş. Böylece hem dolap almaya gerek kalmadı hem de yeni bir dolabın kaplayacağı yerden avantaj sağlandı.
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