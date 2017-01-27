Evinizi genişletmek için yapabileceğiniz 13 şey

Zemin katta ve müstakil evlerde yaşayanlar için evi genişletmek için daha çok alternatif vardır. Ancak üst katlarda oturanlar o kadar şanslı değiller. Yine de yapılacak bir şeyler hala var. Örneğin bu resimdeki gibi geniş bir balkonunuz varsa açık kısımlarını tamamen kapatıp duvarları yıktırarak salona dahil edebilirsiniz.