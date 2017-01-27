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Önce ve sonra fotoğraflarıyla küçük bir apartman dairesinin etkileyici dönüşümü

nihal e. nihal e.
A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture Yatak OdasıKomodinler
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Bugünkü proje konumuz küçük bir apartman dairesinin mutfaktan banyosuna dek büyüleyici dönüşümü üzerine. Hazırsanız turumuz başlasın.

​Önce mutfak

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Proje uzmanlarından Alma Braguesa Furniture mutfağa el atmadan önce eski mutfak 60'lardan kalma gibi görünüyordu. Doğrama, paneller ve stil olarak eskileri andıran bir görünümü var mutfağın. Kısacası gençleşmeye ihtiyaç duyuyor. Her ne kadar açık mutfak modeli olsa da mutfağı kamufle eden ahşap bar girişi çok kapatmış. Duvarın yarısını kaplayan bej rengi fayanslar ise kasvetli görünümü pekiştirmiş.

​Sonra mutfak

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Dönüşümden sonra mutfak, aynı kısıtlı alana sahip olsa da şimdi nefes almış görünüyor. Zaten çok dar bir alana bar eklemenin manası yoktu onun yerine giriş kısmı tamamen açık bırakılarak odanın geniş bölümüne bir yemek masası eklendi. Eski köhne bej fayanslar yerine daha büyük ve modern seramikler eklendi. Ahşaptan ise tamamen vazgeçilerek yerine beyaz ve çok şık dolaplar yapıldı. Daha önce perdesiz gördüğümüz pencereye mutfağa uygun bir jaluzi seçildi. Tavan aydınlatmasına ise özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Zira çapraz çizgiler biçimindeki ışıklandırma şahane görünüyor.

​Önce giriş

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Mutfağın yanında yer alan giriş koridoru aynı zamanda diğer odalara açılan kapıların bulunduğu bölüm. Eski mutfak dolaplarında kullanılan ahşap malzeme tercih edilmiş. Zemin döşemesi ise soluk görünüyor.

​Sonra giriş

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Evin yeni girişinde daire kapısı yenilendi fakat yine ahşap kapı tercih edildi. Bunun dışında boya yenilenerek zemin ahşap döşeme ile değiştirildi. Önceden kapı yanında yer alan duvara gömülü ahşap dolap yerine kapaklarla kapatılmamış açık raflar koyuldu. Böylece mevcut alan daraltılmamış olur.

​Detaylar

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Kapının yanında yer alan nişlerin nasıl görüldüğünü merak edersiniz diye bir resim de içinden çektik. Güzel bir duvar posteri ve beyaz çiçeklerle iç açıcı bir hale getirilmiş.

​Önce oturma odası

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Bu fotoğraf oturma odasının dönüştürülmeden önceki halini gösteriyor. Tüm eşyalar yenilendiği için salonu boş halde görüyoruz. Bu oda açık mutfakla bir arada kullanıldığı için biraz küçük sayılabilir. Penceresi ise geniş olmakla birlikte basık.

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​Sonra oturma odası

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Oturma odasını son hali mükemmel görünüyor. Tıpkı girişte olduğu gibi oturma odasının zemini ahşap malzeme ile kapatıldı. Duvarlar yine beyaz olmakla birlikte pencere pervazı değiştirildi. Daha önce de dediğimiz gibi mutfak barı iptal edilerek yerine mutfakla salon arasında bir yemek masası eklendi. Yuvarlak masalar hem daha az yer kaplayıp hem de daha çok sandalye ile kullanılabildiğinden küçük daireler için elverişli.

​Mobilyalar

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Apartman dairesi hayli küçük olduğundan oturma odası mobilyası küçük bir kanepeden ibaret. Fakat minik olmasına rağmen rahat ve güzel bir model. Koltuğun karşısında televizyon bulunuyor. Duvarda ise dekorasyona estetik kadar sanatsal resimler var. Koltuğu tamamlayan yuvarlak sarı sehpa, koltuklar minderleri ve duvar resimleri aynı renk paletine sahip.

​Önce banyo

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture BanyoKüvet & Duşlar
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Eski banyoyu en iyi tarif eden kelimeler hiç şüphesiz bakımsız ve demode. Küvet ve duvarları kaplayan desenli duvar fayansları hem göz yorucu hem de çirkin. Geometrik zemin döşemesi ise kirli bej tonuyla kasvetli duruyor. Uçuk pembeye çalan lavabo ve klozetse bej rengi banyoyla alakasız seçimler.

​Sonra banyo

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture BanyoKüvet & Duşlar
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Şimdi banyo adeta başka bir eve ait gibi görünüyor. Zaten dar alanı iyice kapattığından küvet yerine modern bir duş yapıldı. Sadece duşun yer aldığı duvar ise küçük mor taşlarla döşendi. Banyonun kalanı ise beyaz renginde.

​Yatak odası

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture Yatak OdasıKomodinler
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Finali yatak odasıyla yapıyoruz. Burada da zemin ve duvar boyası yenilendi. Rahat bir yatak, komodin ve yatağa bitimine eklenen desenli puf ile harika bir dekorasyon elde edildi.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Yenilikçi tarzıyla ilham veren 8 küçük banyo’ başlığına göz atabilirsiniz.

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