Önce ve sonra fotoğraflarıyla küçük bir apartman dairesinin etkileyici dönüşümü

Dönüşümden sonra mutfak, aynı kısıtlı alana sahip olsa da şimdi nefes almış görünüyor. Zaten çok dar bir alana bar eklemenin manası yoktu onun yerine giriş kısmı tamamen açık bırakılarak odanın geniş bölümüne bir yemek masası eklendi. Eski köhne bej fayanslar yerine daha büyük ve modern seramikler eklendi. Ahşaptan ise tamamen vazgeçilerek yerine beyaz ve çok şık dolaplar yapıldı. Daha önce perdesiz gördüğümüz pencereye mutfağa uygun bir jaluzi seçildi. Tavan aydınlatmasına ise özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Zira çapraz çizgiler biçimindeki ışıklandırma şahane görünüyor.