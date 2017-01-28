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Taş ve ahşap ile tasarlanmış 15 çekici banyo dekorasyonu

Homify Homify
Gäste-WC, Boddenberg Boddenberg Kırsal Banyo
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Banyo dekorasyonunuzu yenilemeye karar verdiniz ya da sıfırdan bir banyo dizaynına başlayacaksınız ama nasıl bir model istediğinizi kestiremiyorsunuz. O halde size, seçim yaparken favori malzemelerden yola çıkabileceğiniz bir formül sunalım. Banyo dekorasyonunda hem natürel bir hava, hem sağlam bir yapı hem de dikkat çekici bir stil sağlayan en pratik kombinasyon taş ve ahşabın bir arada kullanılmasıdır. Eğer siz de banyonuzda bu özellikleri bulmak istiyorsanız seçiminizi taş ve ahşap kombinasyonu içeren tasarımlardan yana yapabilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere birbirinden güzel örnekler derledik. Farklı stillerde ve farklı özelliklere sahip bu banyoların ortak yanı taş ve ahşap ögeleri bir arada barındırıyor olmaları. Bu tasarımları beğenirseniz, banyo dekorasyonunuz için çalışacağınız ekibe, hemen, taş ve ahşap kombinasyonu istediğinizi söyleyebilirsiniz. Farklı malzemeler ve farklı banyo tasarımlarına örnek görmek isterseniz de ’Türkiye'den aklınızı alacak 14 banyo fotoğrafı’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.   

1. Az aksesuar, bol ferahlık

homify Rustik Banyo
homify

homify
homify
homify

Zemini antrasit taş ile döşenmiş bu ferah banyo taş ve ahşabın bir arada kullanıldığı dekorasyonlara muhteşem bir örnek. Nostaljik ahşap dolaplar ve taş duvar birleşimi de dekorasyona şıklık kazandırmış. Ufak tefek aksesuarlar ile işlenmemiş, sade ve tarz sahibi bir banyo istiyorsanız bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz.

2. Lavabo altını değerlendirmenin farklı bir yolu

Cosy bathroom Hart Design and Construction Kırsal Banyo
Hart Design and Construction

Cosy bathroom

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

Ahşap ve taş ögelerle dekore edilmiş bu banyoda farklı bir uygulama göze çarpıyor. Ahşap kaplı lavabo kaselerinin durduğu tezgahın altı demir raf ve dolaplarla değerlendirilmiş. İşlevsel olduğu kadar da dikkat çekici bir uygulama olmuş. 

3. Tropikal bir hava

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Kırsal Banyo
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Banyolarınızda taş ve ahşabı daha tropikal bir hava oluşturmak için kullanacaksanız seçeceğiniz ögeler bu banyodaki özellikleri taşıyabilir. Koyu renk ahşap ve iri kale taşları ile hazırlanmış bir duvar kaplaması. Taş duvar döşemeleri hakkında daha detaylı bilgi ve banyonuza özel fikir almak isterseniz döşeme ustalarına danışabilirsiniz.  

4. Bahçeye bakan muhteşem pencereler

Casa JC - Cond. Retiro do Chalé, CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES Kırsal Banyo
CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES

CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES

Bu banyoda taş ve ahşap ögelerin dışında dikkat çeken bir başka özellik daha var. Bahçeye bakan bu dikey pencereler banyoya sıra dışı bir güzellik kazandırmış. Siz de banyonuzda ferahlık ve şıklık kazanmak için dışarı bakan bu tip pencereler düşünebilirsiniz. 

5. Beyazın taş ve ahşapla uyumu

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño Rustik Banyo
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

Beyaz banyo aksamlarının taş duvarlar ve ahşap detaylar ile ne kadar göz alıcı bir uyum oluşturduğunu bu tasarımda rahatlıkla görebilirsiniz. Ferah ve tertemiz görünen bir banyoya sahip olmak istiyorsanız bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz. 

6. Masalsı bir tasarım

Беседка в поселке Ропша, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Rustik Banyo
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Bu banyonun tek duvarında taş değil ama deniz kabuğu görünümlü bir malzeme ile yapılmış harika bir uygulama bulunuyor. Bunun yanı sıra kapısı, lavabosu ve lavabo tezgahı, aynası ve aplikleri ile de farklı bir çizgiye sahip olan tasarımın masalsı bir havası var. 

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7. Bu küvet çok zarif

TAQ, Espais Duals Espais Duals Rustik Banyo
Espais Duals

Espais Duals
Espais Duals
Espais Duals

Ahşap ve taşın baş rolde kullanıldığı bu banyoda dikkatinizi çekmek istediğimiz detay küvet oluyor. İnce seramiği ve kusursuz şekli ile şık bir yapıya sahip olan bu küvet özellikle modern banyolara çok yakışır. 

8. Koyu renk ahşap ve şık bir stil

Restauración de masia guardando la esencia de los años, Puigdesens fusteria interiorisme Puigdesens fusteria interiorisme Rustik Banyo
Puigdesens fusteria interiorisme

Puigdesens fusteria interiorisme
Puigdesens fusteria interiorisme
Puigdesens fusteria interiorisme

Koyu renk ahşap kullanılan banyolarda taş duvar döşemesi neredeyse olmazsa olmaz özellik taşıyor. Birbirleri ile sıra dışı bir uyum yakalayan bu ikiliyi siz de banyolarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.  

9. Bu sade tasarımı çok seveceksiniz

Gäste-WC, Boddenberg Boddenberg Kırsal Banyo
Boddenberg

Boddenberg
Boddenberg
Boddenberg

Duvardan zemine, aksesuarlardan ışıklandırmaya kadar her detayı ile dikkat çeken bu tasarım hayallerinizi süsleyebilir. Kullanışlı, sağlam ve stil sahibi bir tasarıma sahip olan banyonun ince detaylarından örnek alabilirsiniz.  

10. Ferahlık ön planda

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Modern Banyo
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

Banyo dekorasyonlarında en çok ihtiyaç duyacağımız özellik ferahlık olabilir. Banyoyu daha kullanışlı hale getiren ve küf, nem gibi sorunları uzak tutan ferah bir hava bu banyoda ana unsur olarak seçilmiş. Geniş ve iyi aydınlatılmış bu banyo her stile ilham verebilir. 

11. Açık havada bambularla yapılmış bir lavabo

residencia, bello diseño! bello diseño! Eklektik Banyo
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

Yazlık evlerde çok işe yarayan açık hava banyoları için bu örneğe dikkat edin. Bambularla döşenen lavabo arkası banyoya doğal ve tropikal bir hava kazandırmış. 

12. Siyah severlere

residencia, bello diseño! bello diseño! Eklektik Banyo
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

Tasarımın ana ögesi siyah renk olsun istiyorsanız, hem taş ve ahşabın bir arada kullanıldığı hem de siyah bir dekorasyona verilebilecek en iyi örnek bu olacaktır. 

13. Dekoratif taşların kullanımı

residencia, bello diseño! bello diseño! Eklektik Banyo
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

Dekoratif taşları yalnızca duvar ve zemin döşemelerinde değil yerde ve tezgah üzerinde aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Bu tasarımda güzel bir örneğini görmek mümkün. 

14. Natürel bir dizayn için ihtiyacınız olan her şey

residencia, bello diseño! bello diseño! Eklektik Banyo
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

Özellikle akdeniz, tropikal, iskandinav, kırsal gibi doğal ögelerin ön planda olduğu stilleri seviyorsanız, birincil tercihiniz ahşap ve taşın bir arada kullanıldığı tasarımlar olmalı. Bu dizaynda da mermer, taş, ahşap ve ağaç dalından dış cephe jaluzisi bir arada kullanılmış.

15. Işıklarla yaratılan ambiyans

residencia, bello diseño! bello diseño! Eklektik Banyo
bello diseño!

bello diseño!
bello diseño!
bello diseño!

Yalnızca taş ve ahşap gibi materyallerle değil ışıklandırma ile de banyolarda doğal bir atmosfer yakalayabilirsiniz. Led, spot ve zemin aydınlatmalarının kullanıldığı bu tasarım taş ve ahşabı bir arada sevenler için ideal. 

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