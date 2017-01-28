Taş ve ahşap ile tasarlanmış 15 çekici banyo dekorasyonu

Banyo dekorasyonunuzu yenilemeye karar verdiniz ya da sıfırdan bir banyo dizaynına başlayacaksınız ama nasıl bir model istediğinizi kestiremiyorsunuz. O halde size, seçim yaparken favori malzemelerden yola çıkabileceğiniz bir formül sunalım. Banyo dekorasyonunda hem natürel bir hava, hem sağlam bir yapı hem de dikkat çekici bir stil sağlayan en pratik kombinasyon taş ve ahşabın bir arada kullanılmasıdır. Eğer siz de banyonuzda bu özellikleri bulmak istiyorsanız seçiminizi taş ve ahşap kombinasyonu içeren tasarımlardan yana yapabilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere birbirinden güzel örnekler derledik. Farklı stillerde ve farklı özelliklere sahip bu banyoların ortak yanı taş ve ahşap ögeleri bir arada barındırıyor olmaları. Bu tasarımları beğenirseniz, banyo dekorasyonunuz için çalışacağınız ekibe, hemen, taş ve ahşap kombinasyonu istediğinizi söyleyebilirsiniz. Farklı malzemeler ve farklı banyo tasarımlarına örnek görmek isterseniz de ’Türkiye'den aklınızı alacak 14 banyo fotoğrafı’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.
Zemini antrasit taş ile döşenmiş bu ferah banyo taş ve ahşabın bir arada kullanıldığı dekorasyonlara muhteşem bir örnek. Nostaljik ahşap dolaplar ve taş duvar birleşimi de dekorasyona şıklık kazandırmış. Ufak tefek aksesuarlar ile işlenmemiş, sade ve tarz sahibi bir banyo istiyorsanız bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz.
Ahşap ve taş ögelerle dekore edilmiş bu banyoda farklı bir uygulama göze çarpıyor. Ahşap kaplı lavabo kaselerinin durduğu tezgahın altı demir raf ve dolaplarla değerlendirilmiş. İşlevsel olduğu kadar da dikkat çekici bir uygulama olmuş.
Banyolarınızda taş ve ahşabı daha tropikal bir hava oluşturmak için kullanacaksanız seçeceğiniz ögeler bu banyodaki özellikleri taşıyabilir. Koyu renk ahşap ve iri kale taşları ile hazırlanmış bir duvar kaplaması. Taş duvar döşemeleri hakkında daha detaylı bilgi ve banyonuza özel fikir almak isterseniz döşeme ustalarına danışabilirsiniz.
Bu banyoda taş ve ahşap ögelerin dışında dikkat çeken bir başka özellik daha var. Bahçeye bakan bu dikey pencereler banyoya sıra dışı bir güzellik kazandırmış. Siz de banyonuzda ferahlık ve şıklık kazanmak için dışarı bakan bu tip pencereler düşünebilirsiniz.
Beyaz banyo aksamlarının taş duvarlar ve ahşap detaylar ile ne kadar göz alıcı bir uyum oluşturduğunu bu tasarımda rahatlıkla görebilirsiniz. Ferah ve tertemiz görünen bir banyoya sahip olmak istiyorsanız bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz.
Bu banyonun tek duvarında taş değil ama deniz kabuğu görünümlü bir malzeme ile yapılmış harika bir uygulama bulunuyor. Bunun yanı sıra kapısı, lavabosu ve lavabo tezgahı, aynası ve aplikleri ile de farklı bir çizgiye sahip olan tasarımın masalsı bir havası var.
Ahşap ve taşın baş rolde kullanıldığı bu banyoda dikkatinizi çekmek istediğimiz detay küvet oluyor. İnce seramiği ve kusursuz şekli ile şık bir yapıya sahip olan bu küvet özellikle modern banyolara çok yakışır.
Koyu renk ahşap kullanılan banyolarda taş duvar döşemesi neredeyse olmazsa olmaz özellik taşıyor. Birbirleri ile sıra dışı bir uyum yakalayan bu ikiliyi siz de banyolarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Duvardan zemine, aksesuarlardan ışıklandırmaya kadar her detayı ile dikkat çeken bu tasarım hayallerinizi süsleyebilir. Kullanışlı, sağlam ve stil sahibi bir tasarıma sahip olan banyonun ince detaylarından örnek alabilirsiniz.
Banyo dekorasyonlarında en çok ihtiyaç duyacağımız özellik ferahlık olabilir. Banyoyu daha kullanışlı hale getiren ve küf, nem gibi sorunları uzak tutan ferah bir hava bu banyoda ana unsur olarak seçilmiş. Geniş ve iyi aydınlatılmış bu banyo her stile ilham verebilir.
Yazlık evlerde çok işe yarayan açık hava banyoları için bu örneğe dikkat edin. Bambularla döşenen lavabo arkası banyoya doğal ve tropikal bir hava kazandırmış.
Tasarımın ana ögesi siyah renk olsun istiyorsanız, hem taş ve ahşabın bir arada kullanıldığı hem de siyah bir dekorasyona verilebilecek en iyi örnek bu olacaktır.
Dekoratif taşları yalnızca duvar ve zemin döşemelerinde değil yerde ve tezgah üzerinde aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Bu tasarımda güzel bir örneğini görmek mümkün.
Özellikle akdeniz, tropikal, iskandinav, kırsal gibi doğal ögelerin ön planda olduğu stilleri seviyorsanız, birincil tercihiniz ahşap ve taşın bir arada kullanıldığı tasarımlar olmalı. Bu dizaynda da mermer, taş, ahşap ve ağaç dalından dış cephe jaluzisi bir arada kullanılmış.
Yalnızca taş ve ahşap gibi materyallerle değil ışıklandırma ile de banyolarda doğal bir atmosfer yakalayabilirsiniz. Led, spot ve zemin aydınlatmalarının kullanıldığı bu tasarım taş ve ahşabı bir arada sevenler için ideal.