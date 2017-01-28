Taş ve ahşap ile tasarlanmış 15 çekici banyo dekorasyonu

Banyo dekorasyonunuzu yenilemeye karar verdiniz ya da sıfırdan bir banyo dizaynına başlayacaksınız ama nasıl bir model istediğinizi kestiremiyorsunuz. O halde size, seçim yaparken favori malzemelerden yola çıkabileceğiniz bir formül sunalım. Banyo dekorasyonunda hem natürel bir hava, hem sağlam bir yapı hem de dikkat çekici bir stil sağlayan en pratik kombinasyon taş ve ahşabın bir arada kullanılmasıdır. Eğer siz de banyonuzda bu özellikleri bulmak istiyorsanız seçiminizi taş ve ahşap kombinasyonu içeren tasarımlardan yana yapabilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere birbirinden güzel örnekler derledik. Farklı stillerde ve farklı özelliklere sahip bu banyoların ortak yanı taş ve ahşap ögeleri bir arada barındırıyor olmaları. Bu tasarımları beğenirseniz, banyo dekorasyonunuz için çalışacağınız ekibe, hemen, taş ve ahşap kombinasyonu istediğinizi söyleyebilirsiniz. Farklı malzemeler ve farklı banyo tasarımlarına örnek görmek isterseniz de ’Türkiye'den aklınızı alacak 14 banyo fotoğrafı’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.