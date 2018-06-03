Küçük salonlar için Türkiye'den 8 fikir

Oturma odası ve salon olarak kullanacağınız odanın dekorasyonunu yaparken göz önünde bulundurmanız gereken birden çok kriter vardır. Oturma odasının konforlu, ferah ve düzenli olması kadar şık ve gösterişli olması da istenir. Bu nedenle hem seçeceğiniz mobilya ve aksesuarların işlevine hem de odanın renk dengesi, stil bütünlüğü gibi özelliklerine dikkat etmelisiniz. Peki oturma odanızın mimari özellikleri her dekorasyona elverişli değilse nasıl bir yol izlemek gerekir? Bu yazımızda sizlere küçük salonlar için ilham kaynağı olacak tasarımlar sunarak fikir vermek istiyoruz. Birbirinden iyi planlanmış bu 8 oturma odasını çok seveceksiniz. Türkiye'den derlediğimiz bu modeller sizin salonunuza da ilham kaynağı olabilir.
Oturma odası dekorasyonunda yardımcı olarak daha fazla örnek görmek isterseniz ’Türkiye'den 10 kusursuz oturma odası tasarımı’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Salon dekorasyonunu göz alıcı bir hale getirmek için her zaman şaşalı aksesuarlara ya da geniş ve detaylı mimari özelliklere ihtiyacınız yok. Orta genişlikte bir odayı da doğru bir dizaynla dikkat çekici bir hale getirebilirsiniz. Bu dekorasyonda kullanılan en etkili öge şık duvar uygulaması ve mobilyalar olmuş. Salon tasarımı için oldukça uygun olan saten döşemeli, varaklı koltuklar açık tonlarda seçilerek odaya ferahlık kazandırılmış. Işıklandırmalı duvar uygulaması ise salonun gösterişini tamamlamış. Siz de salonunuzda dikkat çekici bir duvar dekorasyonu kullanmak isterseniz fikir almak için iç mimarlara danışabilirsiniz.
Tavan dekoru, perdeleri, aplikleri, duvara entegre televizyon ünitesi ve mobilyaları ile özenle hazırlanmış bir tasarım olduğunu gösteren bu salon oldukça iyi bir ilham kaynağı. Salonunuzun şık bir dekorasyon için yeterince geniş olmadığını düşünüyorsanız bu salonun özelliklerinden ilham alabilirsiniz. Özellikle tavan uygulaması ve ışıklandırması, her odaya uygulanabilecek ve uygulandığı her odaya şıklık kazandıracak bir yapıya sahip.
Modern bir stilin en güzel özelliklerini taşıyan bu kullanışlı oturma odasında renk uyumları ve işlevsel mobilyalar öne çıkıyor. Salon dekorasyonunda önceliği rahatlığa ve modern bir görüntüye veriyorsanız bu tasarımda sizi çekecek çok şey bulabilirsiniz. Kullanılan aksesuarlar, renk dengesi, şık mobilyalar ve ışıklandırmalar en sorunlu alanları bile güzelleştirebilecek özellikte.
Duvar kabartmaları, açık tonları ve klasik stili ile dikkat çeken bu tasarım şık ve elegant bir oturma odası isteyenler için ideal. Abajurlarla, cherterfield koltukla, parıltılı bir halıyla ve şık aksesuarlarla güzellik kazanmış bu tasarım, orta genişlikte bir odaya uygulanmış. Siz de salonunuz için benzer özellikler seçebilirsiniz.
Küçük salonların dekorasyonunda en çok karşılaşılan sorunlardan biri de odanın yeterince ferah bir görüntüye sahip olmamasıdır. Bu sorunu çözmek için açık renklerden, geniş ve perdesiz pencerelerden, alternatif ışıklandırmalardan ve minimal bir stilden faydalanabilirsiniz. Bu dekorasyonda da benzer çözümler şık bir şekilde kullanılmış. Tavan uygulaması odaya aydınlık sağlarken bir yandan da gösteriş kazandırmış. Mobilyalar, aksesuarlar, geniş pencereler ve bitkilendirme tam olması gerektiği gibi.
Küçük bir salon dekore ederken, alan tasarrufu sağlayan modüler mobilyalardan mutlaka faydalanmalısınız. Odada daha doğru bir yerleşim oluşturmakla kalmaz ciddi bir alan tasarrufu da sağlar. Bu dekorasyonda da şık bir köşe koltuğu bir berjer ile takım yapılarak kullanılmış. Küçük bir oturma odası için en ideal dekorasyon. Ayrıca fransız pencereler, ahşap zemin döşemesi, açık renk tonları da odayı ferahlatan ögeler olmuş.
Bu oturma odasının en dikkat çeken detayı ise duvara uygulanan kompakt ünite olmuş. Televizyon ünitesi, dolap, kitaplık ve şömine gibi alanları aynı duvar üzerinde birleştiren bu ünite alan tasarrufu sağlamakla kalmamaış odaya büyük bir şıklık da kazandırmış. Siz de yeterince geniş olmadığını düşündüğünüz oturma odanız için benzer bir ünite planlayabilirsiniz.
Eğer dekore etmek istediğiniz oturma odası bu modeldeki gibi modüler bir eve aitse seçeceğiniz stil modern veya minimal olmalı. Sade çizgiler, işlevsel eşyalar ve kalabalık oluşturmayan aksesuarlar ile böyle alan dekore etmek hiç de zor olmayacak. Son yıllarda ülkemizde de popüler olan tek kişilik modüler evlere oldukça iyi bir örnek.