Küçük salonlar için Türkiye'den 8 fikir

Oturma odası ve salon olarak kullanacağınız odanın dekorasyonunu yaparken göz önünde bulundurmanız gereken birden çok kriter vardır. Oturma odasının konforlu, ferah ve düzenli olması kadar şık ve gösterişli olması da istenir. Bu nedenle hem seçeceğiniz mobilya ve aksesuarların işlevine hem de odanın renk dengesi, stil bütünlüğü gibi özelliklerine dikkat etmelisiniz. Peki oturma odanızın mimari özellikleri her dekorasyona elverişli değilse nasıl bir yol izlemek gerekir? Bu yazımızda sizlere küçük salonlar için ilham kaynağı olacak tasarımlar sunarak fikir vermek istiyoruz. Birbirinden iyi planlanmış bu 8 oturma odasını çok seveceksiniz. Türkiye'den derlediğimiz bu modeller sizin salonunuza da ilham kaynağı olabilir.

Oturma odası dekorasyonunda yardımcı olarak daha fazla örnek görmek isterseniz ’Türkiye'den 10 kusursuz oturma odası tasarımı’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.