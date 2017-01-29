Geleneksel bir kır evinin doyumsuz güzelliği

Bugünkü homify 360 sayfamızda sizleri çok özel bir bölgede konumlanan lüks bir kır evine götüreceğiz. Fransa'nın güney doğusunda yer alan ve Alplere yakın bir bölgede konumlanan bu ev bölgenin tipik Savoy mimarisine sahip, lüks ve büyük bir kır evi.

Tıpkı ülkemizde, Karadeniz bölgesinin dağlık kesimlerinde de geleneksel olarak inşa edildiği üzere, bu kır evinin alt katı taştan örülme, üst katı ise komple ahşap. Bu evi özel kılan şey ise, genişliğinin yanı sıra, içinin modern ve lüks iç mimarisi ve dekorasyonu. Her bir parçası özenle seçilmiş dekorasyon unsurları ve mobilyalar, yapının geleneksel yapı malzemelerine muazzam bir tezat oluşturuyor. Yapıda her bir öge tek tek rustik özellikler taşırken, dekorasyonda keskin geometrik çizgilere sahip ögeler, parlak yüzeyler, son teknoloji ürünü malzemeler adeta dikkat çekmesi, göze batması için özellikle kullanılmış. Sonuç; Lüks, göz alıcı, sanat eseri gibi bir mimari çalışma.

Gelin bu lüks kır evinin fotoğraflarına daha yakından bakalım.