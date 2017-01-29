Geleneksel bir kır evinin doyumsuz güzelliği

Bugünkü homify 360 sayfamızda sizleri çok özel bir bölgede konumlanan lüks bir kır evine götüreceğiz. Fransa'nın güney doğusunda yer alan ve Alplere yakın bir bölgede konumlanan bu ev bölgenin tipik Savoy mimarisine sahip, lüks ve büyük bir kır evi.
Tıpkı ülkemizde, Karadeniz bölgesinin dağlık kesimlerinde de geleneksel olarak inşa edildiği üzere, bu kır evinin alt katı taştan örülme, üst katı ise komple ahşap. Bu evi özel kılan şey ise, genişliğinin yanı sıra, içinin modern ve lüks iç mimarisi ve dekorasyonu. Her bir parçası özenle seçilmiş dekorasyon unsurları ve mobilyalar, yapının geleneksel yapı malzemelerine muazzam bir tezat oluşturuyor. Yapıda her bir öge tek tek rustik özellikler taşırken, dekorasyonda keskin geometrik çizgilere sahip ögeler, parlak yüzeyler, son teknoloji ürünü malzemeler adeta dikkat çekmesi, göze batması için özellikle kullanılmış. Sonuç; Lüks, göz alıcı, sanat eseri gibi bir mimari çalışma.
Gelin bu lüks kır evinin fotoğraflarına daha yakından bakalım.
Fransa'nın güney doğusunda yer alan Savoy bölgesinde konumlanmış olan evin muhteşem dağ ve orman manzaraları var. 1992 yılında Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmış olan bölge, kış sporları ve kış turizminin önemli noktalarından da biri.
Yapının mimarisi, dışarıdan baktığımızdatipik Savoy mimarisi olarak anılan türde. Bölgenin geleneksel mimarisinde taş ve ahşap bir arada kullanılıyor. Alt kat taştan örülmüş, eğimli bir çatıya ve boylu boyunca, geniş bir balkona sahip üst kat ise ahşaptan yapılma. İşlenmemiş / az işlenmiş görünüm rustik mimarisinin belirleyici özelliği.
Yapının içine girdiğimizde, balkonun ardında boydan boya camla kaplı geniş bir yaşam alanı görüyoruz. Muhteşem rustik ahşap işçiliğinin altında son derece modern bir dekorasyon söz konusu.
Yaşam alanının tam ortasnda, bacası ahşapla kaplı, dört bir yandan açık muazzam bir şömine yer alıyor.
Geniş yaşam alanının bir köşesinde sekiz kişilik, geniş yemek masası yer alıyor. Mekandaki yoğun rustik ahşap unsurlara tezat oluşturacak şekilde, masanın cam olması tercih edilmiş. Yemek masasının sandalyeleri ise son derece sade çizgilere sahip, modern tasarımlar.
Yaşam alanının bir ucunda ise U şeklindeki mutfak yer alıyor. Mutfak dolaplarında tamamen düz ve pırıl pırıl yüzeylere sahip dolap kapakları tercih edilmiş. Pencere çerçevelerinin ve zeminin doğal ahşap yüzeyleriyel güzel bir tezat oluşturuyorlar.
Konutun çatı katında yer alan yatak odasının tavanı muhteşem ahşap işçiliğini gözler önğne seriyor. Yatak odalarının dekorasyonu sade tutulmuş, mekan ferah ve samimi görünüyor.
Diğer yatak odası da son derece sade bir dekorasyona sahip. Ahşap zemin ve ahşap duvar, kusursuz bir yüzeye sahip sıvalı duvar ve tavan ile şık bir tezat oluşturuyor.
Banyoda da hem modern hem de rustik unsurları bir arada görüyoruz. Eklektik bir stil olarak ifade edebileceğimiz bu tasarımda, lavabo tezgahı ve ayna çerçevesi doğal ahşap, vitrifiye ise tamamen modern ve pürüzsüz yüzeylere sahip.
Konutun bir de şarap mahzeni var! Bu mekanda ise modern bir taş duvar, kırsal stil ahşap raflar ve komple cam bölmeler görüyoruz.
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