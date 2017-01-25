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Duvar uygulamalarında farklılık arayanlar için 7 fikir

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Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Rustik Oturma Odası
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Ev dekorasyonu sırasında her oda için farklı duvar uygulamalarına ihtiyaç duyabilirsiniz çünkü kullanacağınız mobilya ve aksesuarlar ne kadar özgün ve tarz sahibi olursa olsun odaya kişilik kazandıracak en etkili öge duvarlar olacaktır. Hangi oda olursa olsun, odanın bütün duvarlarında aynı renk ve uygulamayı kullanmak sıradan ve hatta boğucu bir sonuç doğurabilir bu nedenle dekoratörler genelde duvarlardan en az birinde farklı bir uygulamaya gidiyorlar. Bu uygulama kimi zaman taş, tuğla, beton gibi brütal bir uygulama oluyor kimi zaman ise duvara farklı işlevler kazandıran yaratıcı bir çözüme dönüşüyor. Biz de bu yazımızda sizlere duvar dekorasyonunu yaratıcı çözümlere dönüştüren dizaynlardan 7 örnek topladık. Bu tasarımlardaki işlevselliği ve ince zevki görünce duvarlarınızı yeniden dekore etmek isteyebilirsiniz. 

Farklı duvar dekorasyon örneklerine tuğla duvar uygulamaları ile devam etmek isterseniz ’Tuğla kullanılarak yapılmış 15 dekorasyon örneği’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.     

1. Çok işlevli bir uygulama

CASA BLUE D, Valeria Sdraiati Valeria Sdraiati Modern Oturma Odası
Valeria Sdraiati

Valeria Sdraiati
Valeria Sdraiati
Valeria Sdraiati

Bu modern oturma odası tasarımına bakınca ilk dikkatinizi çeken detay çok yönlü duvar uygulaması oluyor öyle değil mi? Raf ve kitaplık, televizyon ünitesi ve şömine yuvası olarak planlanmış bu duvar uygulaması işlevsel çözümler arayanlar için biçilmiş kaftan. Duvara uygulanan basit bir yapı ve ona entegre ahşap bir sehpa ile tamamlanmış bu sistem oturma odanıza konfor ve şıklık kazandırabilir. 

2. Endüstriyel ve kırsal stil tutkunları için taş duvarlar

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Rustik Oturma Odası
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

Duvarlarınızda farklılık yaratırken bir yandan da uyguladığınız kırsal veya endüstriyel stili korumak istiyorsanız çözümünüz taş ve tuğla duvarlar olabilir. Ya da tamamen farklı stilde bir odaya brütal bir özellik kazandırmak için de bu çözümden faydalanabilirsiniz. Ahşap ve demir gibi ham malzemeler ile muhteşem uyum sağlayan taş duvarları dağ evi, kır evi gibi konseptlerde daha keyifle kullanabilirsiniz.  

3. Minimal

casa s_f, Andrea Stortoni Architetto Andrea Stortoni Architetto Modern Oturma Odası
Andrea Stortoni Architetto

Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto

Evinizde alan tasarrufu sağlamak istiyorsanız merdivenleri ya da merdiven altlarını değerlendiren uygulamalara mutlaka göz atmalısınız. Minimal stilde dekore edilmiş bir oturma odasına uygulanan bu merdiven altı oldukça iyi bir örnek. Merdiven altını hem değerlendirmek hem de televizyon ünitesi için alan sağlamak istiyorsanız bu çözüme kulak verin. Hem stile oldukça uygun olan hem de odayı tamamlayan bu çözüm çok yaratıcı.

4. Köşeleri değerlendiren çözümler

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto Modern Oturma Odası
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

Küçük odalarda en çok ihtiyaç duyulan çözüm kuytu ve köşeleri değerlendirecek duvar uygulamalarıdır. Böyle durumlarda duvar nişleri, raf ve kitaplıklar oldukça kullanışlı olsa da böyle bir duvar uygulamasının yerini tutamazlar. Odanın köşesini harika bir şekilde değerlendiren bu çözüm size hem modern bir televizyon ünitesi, hem raf ve kitaplık hem de şık bir duvar tasarımı kazandırabilir.  

5. Fonksiyonel tasarım denince

Casa BT.BM, Angeli - Brucoli Architetti Angeli - Brucoli Architetti Modern Oturma Odası
Angeli – Brucoli Architetti

Angeli - Brucoli Architetti
Angeli – Brucoli Architetti
Angeli - Brucoli Architetti

Merdivenleri değerlendirmekten ve fonksiyonellikten bahsediyorsak bu tasarımı mutlaka görmelisiniz. Merdiven korkulukları ile bitişik bu raflar odaya, tek seferde hem televizyon ünitesi, hem raf ve kitaplık hem de vitrin kazandırmış. ahşap ve beyaz duvarların şık bir birleşimi olan bu tasarım her odaya, her stile uygulanabilir. 

6. Tam yükseklik

appartamento a rimini, bilune studio bilune studio Eklektik Oturma Odası
bilune studio

bilune studio
bilune studio
bilune studio

Evinde asma kat bulunanların kolaylıkla uygulayabileceği bu tam boy duvar uygulaması, sizi kitaplık, raf, vitrin ve televizyon ünitesi masrafından kurtarabilir. Hepsini bir arada sunan bu tip duvar uygulamalarını dekorasyona başlarken basit bir tadilat işlemi ile yaptırabilirsiniz. Sıradan bir raf montesinden farksız olan bu uygulamalar için bir uzmandan destek almanızı ise tavsiye ederiz.   

7. Kolonları boş bırakmayın

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO Minimalist Oturma Odası
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

Evin girişinde ya da odaların tam orta yerinde bulunan kolon ya da cüce duvarları bu tip bir uygulama ile değerlendirme şansınız olduğunu biliyor muydunuz? Sıradan bir kolonu birkaç ek uygulama ile bir televizyon ünitesine, beraberinde raf ve kitaplığa dönüştüren bu tip uygulamaları bir uzmana danışarak kolayca yaptırabilirsiniz. Üstelik evinizin ihtiyaçlarınıza göre özel olarak tasarlama şansınız da var.  

Günde birkaç dakikanızı ayırarak ev düzeni sağlayabileceğiniz 10 rutin iş
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