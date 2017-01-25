Duvar uygulamalarında farklılık arayanlar için 7 fikir

Ev dekorasyonu sırasında her oda için farklı duvar uygulamalarına ihtiyaç duyabilirsiniz çünkü kullanacağınız mobilya ve aksesuarlar ne kadar özgün ve tarz sahibi olursa olsun odaya kişilik kazandıracak en etkili öge duvarlar olacaktır. Hangi oda olursa olsun, odanın bütün duvarlarında aynı renk ve uygulamayı kullanmak sıradan ve hatta boğucu bir sonuç doğurabilir bu nedenle dekoratörler genelde duvarlardan en az birinde farklı bir uygulamaya gidiyorlar. Bu uygulama kimi zaman taş, tuğla, beton gibi brütal bir uygulama oluyor kimi zaman ise duvara farklı işlevler kazandıran yaratıcı bir çözüme dönüşüyor. Biz de bu yazımızda sizlere duvar dekorasyonunu yaratıcı çözümlere dönüştüren dizaynlardan 7 örnek topladık. Bu tasarımlardaki işlevselliği ve ince zevki görünce duvarlarınızı yeniden dekore etmek isteyebilirsiniz.

Farklı duvar dekorasyon örneklerine tuğla duvar uygulamaları ile devam etmek isterseniz ’Tuğla kullanılarak yapılmış 15 dekorasyon örneği’ başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.