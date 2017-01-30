Modern ve yalın bir evin örnek alınabilecek şahane detayları

Modern mimarinin sade ve işlevsel yapısı sizi de cezbediyorsa bu yazıda tanıtacağımız eve bayılacaksınız. Gösterişten ve şatafattan uzak ama bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek fonksiyonellikte, modern bir bahçeli ev hayal edin. Hiç çekinmeden ilham alabileceğiniz bu ev ülkemizde değil, Güney Afrika'nın idari başkenti Pretoria'da bulunuyor. Hayalleri süsleyecek güzellikteki bu yapıyı gelin birlikte daha yakından inceleyelim. Ev hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz firma sayfasına göz atmaktan çekinmeyin.
Modern ve şık bahçeli evler için farklı bir örnek daha görmek isterseniz ’Modern, elegan, zarif: Bu evde aradığınız her şey var’ başlıklı yazımızdaki eve de göz atabilirsiniz.
Modern mimarinin biçimi basitleştirip yalınlaştıran ve rölyef, işleme gibi süslemeleri yapıdan çıkaran bir ekol olduğundan birçok kez bahsettik. Bu yapıya baktığınızda da tam olarak bu özellikleri taşıdığını görebilirsiniz. Yapının, onu özgünleştiren bütün özellikleri farklı materyaller ve düz çizgilerle oluşturulmuş. Hiçbir abartı ya da gösterişe sahip olmayan bu kullanışlı bina sadeliğinin yanı sıra işlevselliği ile de göze çarpıyor. Siz de yaşamak istediğiniz evde benzer özellikler arıyorsanız modern mimarinin size neler kazandırabileceğini görmek için bir mimarla iletişime geçebilir ve hayalinizdeki evi yaptırabilirsiniz.
Modern tasarım bütün süslemelerini renk uyumları ve materyal kombinasyonları üzerine kurgular. Bu binanın mimarisinde de, gri, krem, yeşil ve ahşap rengi ile oluşturulmuş çehreye kırmızı ile şık vurgular yapıldığını görebilirsiniz. Özellikle giriş kolonlarında kullanılan bu vurgu eve davetkar bir hava katıyor. Evin kapı ve pencerelerinde beyaz renk tercih edilirken, korkuluklarında metal malzemeler seçilmiş.
Evin iç mekanlarında da dış cephede dikkat çeken renk uyumları ve malzeme kombinasyonları kullanılmış. Böylece evin bütün yapısı büyük bir ahenge sahip olmuş. Geniş ve ferah iç mekanlar oluşturan tasarımcılar mobilya seçiminde fonksiyonellikten ve sadelikten yana tercihlerde bulunmuşlar. Bu fotoğrafta evin geniş açık mutfağını görebilirsiniz. Kullanışlı mutfak adası mutfağa geniş ve çok yönlü bir tezgah ve kahvaltı barı kazandırmış. Bunun yanı sıra endüstriyel ekipmanlarla da dekorasyon tamamlanmış.
Evin arka bahçesinde dinlenmek için kullanılabilecek şık alanlar bulunuyor. Ahşap banklarla çevrili olan bu alan barbekü davetleri ve yaz akşamları sohbetleri için ideal. Böyle bir bahçeyi dilediğiniz her şekilde değerlendirebilirsiniz.
Evin en büyük özelliklerinden bir diğeri ise; böyle bir tasarımı hem kalabalık aileler hem de yalnız veya çift olarak yaşayanlar kolayca kullanabilir.
Evin bahçeye bakan dinlenme alanlarından biri de bu şık veranda. Şık deri sandalyeler ve hasır bir sallanan koltukla güzelleştirilmiş bu teras akşam çayı için muhteşem olmaz mıydı? Ahşap, deri ve hasır gibi malzemelerin başarılı kombinasyonu eve hem natürel bir güzellik hem de tarz sahibi bir şıklık kazandırıyor.
Evin üst katında ise oldukça geniş ve iyi planlanmış bir teras var. bu terası dilerseniz ahşap pergolalar ile çevirerek yaz mevsimi için kullanılabilecek bir açık dinlenme alanına dönüştürebilirsiniz, dilerseniz cam balkon yaptırıp kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Böylesine geniş ve işlevsel bir teras her şekilde değerlendirilebilir.