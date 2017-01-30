Modern ve yalın bir evin örnek alınabilecek şahane detayları

Modern mimarinin sade ve işlevsel yapısı sizi de cezbediyorsa bu yazıda tanıtacağımız eve bayılacaksınız. Gösterişten ve şatafattan uzak ama bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek fonksiyonellikte, modern bir bahçeli ev hayal edin. Hiç çekinmeden ilham alabileceğiniz bu ev ülkemizde değil, Güney Afrika'nın idari başkenti Pretoria'da bulunuyor. Hayalleri süsleyecek güzellikteki bu yapıyı gelin birlikte daha yakından inceleyelim. Ev hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz firma sayfasına göz atmaktan çekinmeyin.

Modern ve şık bahçeli evler için farklı bir örnek daha görmek isterseniz ’Modern, elegan, zarif: Bu evde aradığınız her şey var’ başlıklı yazımızdaki eve de göz atabilirsiniz.