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Minikler için Türk tasarımcılardan 20 şahane yatak fikri

Özlem K. Özlem K.
Fırat'ın Odası/Batman, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA Modern Çocuk Odası
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Bugün sayfamızda çocuk ve genç odaları için biribirinden güzel ve sıra dışı yatak modellerinden oluşan bir derleme hazırladık. Farklı yaş grupları için örneklerden oluşan bu derlememizde yatakların ve genel olarak yatak odalarının dekorasyon stilleri de oldukça çeşitli. Çocuk odası dekorasyonu yaparken çocuğunuzun zevkine hitap edecek bir model seçmeniz oldukça önemli. Böylece çocuğunuz odasını benimseyecek ve hem çok daha huzurlu hem de çok daha düzenli ve derli toplu olacaktır. Bu nedenle çocuğunuz için mobilya alışverişi yapaken seçimleri beraber yapmanız, ona da seçim hakkı tanımanız ve eşyalarını sahiplenmesini sağlamanız doğru bir adım olacaktır. Gelin tamamı ülkemizden tasarımcılar ve mobilya firmaları tarafından üretilen, birbirinden şahane çocuk yataklarını hep birlikte inceleyelim.

1) Minik bir kulübe görünümünde, çatılı, kapıları kapatılabilen sevimli bir model

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

2) Tek kişilk ranza! Küçük odalar için ideal, dolabıyla, çalışma masasıyla bütün bir set

#Ataşehirtadilat Tadilat Şirketleri Minimalist Çocuk Odası
Tadilat Şirketleri

#Ataşehirtadilat

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

3) Kulübe şeklinde tasarlanmış sevimli bir ranza, oyun alanıyla kombine edilmiş

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Modern Çocuk Odası
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

4) Gelecekten fırlamış gibi görünen, mekana özel tasarlanmış çılgın bir yatak tasarımı

Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım), Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Minimalist Çocuk Odası
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Özel Genç Odası Tasarım ve Uygulama (Kişiye Özel Tasarım)

Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

5) Her detayıyla klasik ve süslü bir yetişkin odasının minyatür versiyonu

Klasik villa projesi homify Klasik Çocuk Odası
homify

Klasik villa projesi

homify
homify
homify

6) Karikatürize edilmiş, sevimli ve aynı zamanda şık bir sayvanlı karyola

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Çocuk Odası
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

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7) İki yataklı, üç kapaklı gardıroplı ve merdiven altı çekmeceli şık ve kompakt bir tasarım

Özel Tasarım Ranza MOBİLYADA MODA Modern Çocuk Odası Ahşap Beyaz ranza,konsept ranza,çocuk ranzası,çocuk odası,genç odasi,genç ranzasi,özel tasarım çocuk odasi,özel üretim ranza,özel üretim ranza
MOBİLYADA MODA

Özel Tasarım Ranza

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

8) Gençler için asimetrik başı olan, şık ve göz alıcı bir yatak

Genç Odası Projesi Origami Mobilya Eklektik Çocuk Odası
Origami Mobilya

Genç Odası Projesi

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

8) Bu seferki örneğimiz bebekler için: Üstü gölgelikli, sevimli bir beşik

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Çocuk Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

9) Evin önünde yer alan teras görünümlü, geniş ve sevimli bir yatak

Arkası Çatılı Montessori Yer Yatağı MOBİLYADA MODA Modern Çocuk Odası Ahşap Beyaz montessori yatagi,montessori odasi,yer yatagi,arkasicatili yer yatagi,montessori okulu,ev çatili yatak,bebek yatagi,cocuk yatagi,çocuk odasi
MOBİLYADA MODA

Arkası Çatılı Montessori Yer Yatağı

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

10) Yine bebekler için, sallanan, zarif bir beşik modeli, üstelik hafif ve kolayca taşınabilir şekilde

Bebek Odası ve Aksesuarlar, Hilal Tasarım Mobilya Hilal Tasarım Mobilya Modern Çocuk Odası
Hilal Tasarım Mobilya

Bebek Odası ve Aksesuarlar

Hilal Tasarım Mobilya
Hilal Tasarım Mobilya
Hilal Tasarım Mobilya

11) İtfaiye aracı şeklinde, ranzalı, gardıroplu çılgın bir model: Hem oyuncak hem tam teşekküllü yatak odası

TIR KAMYON KONSEPTLİ ÇOCUK ODASI MOBİLYADA MODA Modern Çocuk Odası Ahşap Kırmızı kamyon çocuk odası,tır çocuk odası,çocuk odası,konsept çocuk odası,kamyonlu ranza
MOBİLYADA MODA

TIR KAMYON KONSEPTLİ ÇOCUK ODASI

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

12) Oto yarış konseptli bir yatak odası takımının araba şeklindeki çılgın yatak tasarımı

Çocuk Odası, sage org.dan.tan.tur.tic.ltd.şti sage org.dan.tan.tur.tic.ltd.şti Modern Çocuk Odası
sage org.dan.tan.tur.tic.ltd.şti

Çocuk Odası

sage org.dan.tan.tur.tic.ltd.şti
sage org.dan.tan.tur.tic.ltd.şti
sage org.dan.tan.tur.tic.ltd.şti

13) İki yataklı, son derece sade ve bir o kadar da şık bir ranza tasarımı

Ev Çatılı Ranza MOBİLYADA MODA Modern Çocuk Odası
MOBİLYADA MODA

Ev Çatılı Ranza

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

14) Tersine bir ranza: Alt kısım yatak, üst kısım oyun ve eğlence alanı

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

15) Kraliyet odasının günümüze karikatürize edilerek sevimleştirilmiş hali

EVRIM & GUNAY ASLAN EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Eklektik Çocuk Odası
Mimoza Mimarlık

EVRIM & GUNAY ASLAN EVI

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

16) Kraliyet odası yetersizse, komple saray verelim! Alt katı yatak, üst katı oyun alanı şeklinde bir ranza

Genç Odası, Hilal Tasarım Mobilya Hilal Tasarım Mobilya Modern Çocuk Odası
Hilal Tasarım Mobilya

Genç Odası

Hilal Tasarım Mobilya
Hilal Tasarım Mobilya
Hilal Tasarım Mobilya

17) Hipster ailenin hipster çocuğu için eklektik bir yatak odası: Şık, modern, kentli

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

(Bkz: Eklektik tasarım)

18) Kalp şeklinde tasarlanmış çılgın bir karyola ve ona uygun tavan süsü

Kemer Country villaları özel Tasarım Genç Kız Odası Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti Modern Çocuk Odası
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

Kemer Country villaları özel Tasarım Genç Kız Odası

Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti
Akabe Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti

19) Sadelikten ve dinginlikten hoşlananlar için mavi ve beyaz tonlarında şık bir yatak odası

Marin homify Modern Çocuk Odası
homify

Marin

homify
homify
homify

20) Altı çekmeceli, başı ev görünümlü, korunaklı bir küçük çocuk yatağı

Montessori Bebek Odası, Atlas'ın Odası MOBİLYADA MODA Modern Çocuk Odası Ahşap Gri bebek yatağı,montessori yatagi,bebek odasi,montessori odası,montessori,montessori bebek oda
MOBİLYADA MODA

Montessori Bebek Odası, Atlas'ın Odası

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

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