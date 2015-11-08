Doğru buzdolabı türünü nasıl bulabiliriz?

Sıcak iklimlerin ve mutfakların vazgeçilmezi buzdolabı modelleri, gelişen teknoloji ile birlikte ergonomik açıdan kolaylık ve çeşitlilik gösteriyor. Elektronik cihazların günümüzde akıllı sistemleri ile dizayn edilerek, oldukça farklılık gösteren fonksiyon, dokunmatik kontrol panelleri, stil, renk ve modellerle geniş bir yelpaze ile hizmete sunulması mutfak işlerinin önemli bir yükünü ortadan kaldırıyor. Eskiden olsa beyaz bir buzdolabı ya da kırık beyaz bir buzdolabı arasında karar vermek durumunda kalırken, şimdi alttan donduruculu buzdolabı, üstten donduruculu buzdolabı, kabin derinliği ile örtüşen buzdolabı, Fransız kapılı buzdolabı, çift kapılı ya da dahili buzdolabı benzeri seçenekleri değerlendirmek gerekiyor

Alternatiflerin fonksiyonel ve estetik açıdan arttığı elektronik cihazlarda, buzdolabı modelleri için geniş iç hacim, çıkartılabilir soğutma grubu, enerji tasarruflu soğutma özellikleri gibi faktörler esas alınabilir. Paslanmaz dış gövde materyalleri ve yine paslanmaz iç gövde tasarımı ile izolasyon nitelikleri bakımından dayanıklılık ve kalite, buzdolabınızın ömrünü belirleyen faktörlerden birkaçı olacaktır. Mutfak şartlarına uygun tasarlanan iç hacim ve derinliği alınması, yüksek verimlilik açısından kullanılan iç ve dış gövdede kullanılan paslanmaz çelik kalitesi ve kullanılan gaz miktarı, elektirik testleri ve soğutma performansını ölçen kontrollerin yapılmış olması gibi faktörler verimliliği ve dolayısıyla buzdolabınızın dayanım yaşını ortaya koyacaktır.

Avrupa ülkelerinde çevreye zararlı maddeler içeren soğutucu gazların üretimde kullanılması satılması yasaktır. İç hacimde kullanılan izolasyon katkılarının kalite ve kalınlığı dayanım faktörlerini etkiliyor. Dış yüzey ve iç yüzeyde kullanılan ve günümüzde üretimi artan paslanmaz çelik kalitesi ve derecesi, hijyen ve sağlamlık açısından bir buzdolabı tasarımının olmazsa olmazlarıdır. Evinize uygun doğru buzdolabı modellerini bulmak istiyorsanız, soğutma performansı ve izolasyon sistemi dayanımını esas alan faktörleri değerlendirebilir, sizler için incelediğimiz buzdolabı türlerini gözden geçirebilirsiniz.