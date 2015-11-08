Doğru buzdolabı türünü nasıl bulabiliriz?

Sıcak iklimlerin ve mutfakların vazgeçilmezi buzdolabı modelleri, gelişen teknoloji ile birlikte ergonomik açıdan kolaylık ve çeşitlilik gösteriyor. Elektronik cihazların günümüzde akıllı sistemleri ile dizayn edilerek, oldukça farklılık gösteren fonksiyon, dokunmatik kontrol panelleri, stil, renk ve modellerle geniş bir yelpaze ile hizmete sunulması mutfak işlerinin önemli bir yükünü ortadan kaldırıyor. Eskiden olsa beyaz bir buzdolabı ya da kırık beyaz bir buzdolabı arasında karar vermek durumunda kalırken, şimdi alttan donduruculu buzdolabı, üstten donduruculu buzdolabı, kabin derinliği ile örtüşen buzdolabı, Fransız kapılı buzdolabı, çift kapılı ya da dahili buzdolabı benzeri seçenekleri değerlendirmek gerekiyor
Alternatiflerin fonksiyonel ve estetik açıdan arttığı elektronik cihazlarda, buzdolabı modelleri için geniş iç hacim, çıkartılabilir soğutma grubu, enerji tasarruflu soğutma özellikleri gibi faktörler esas alınabilir. Paslanmaz dış gövde materyalleri ve yine paslanmaz iç gövde tasarımı ile izolasyon nitelikleri bakımından dayanıklılık ve kalite, buzdolabınızın ömrünü belirleyen faktörlerden birkaçı olacaktır. Mutfak şartlarına uygun tasarlanan iç hacim ve derinliği alınması, yüksek verimlilik açısından kullanılan iç ve dış gövdede kullanılan paslanmaz çelik kalitesi ve kullanılan gaz miktarı, elektirik testleri ve soğutma performansını ölçen kontrollerin yapılmış olması gibi faktörler verimliliği ve dolayısıyla buzdolabınızın dayanım yaşını ortaya koyacaktır.
Avrupa ülkelerinde çevreye zararlı maddeler içeren soğutucu gazların üretimde kullanılması satılması yasaktır. İç hacimde kullanılan izolasyon katkılarının kalite ve kalınlığı dayanım faktörlerini etkiliyor. Dış yüzey ve iç yüzeyde kullanılan ve günümüzde üretimi artan paslanmaz çelik kalitesi ve derecesi, hijyen ve sağlamlık açısından bir buzdolabı tasarımının olmazsa olmazlarıdır. Evinize uygun doğru buzdolabı modellerini bulmak istiyorsanız, soğutma performansı ve izolasyon sistemi dayanımını esas alan faktörleri değerlendirebilir, sizler için incelediğimiz buzdolabı türlerini gözden geçirebilirsiniz.
Kombi tipi ( bottom-freezer ) buzdolabı türü de denilen, klasik çift kapılı buzdolabı modellerinin dondurucu bölmesinin alt kısımda kalan türlerindendir. Ergonomik kullanım rahatlığı bakımından üst kısımda kullanılan soğutucu bölmenin gün içi daha çok ihtiyaç göreceğinden, erişkin bir bireyin göz hizası ve kolay erişim esas alınarak tasarlanmıştır. Alt bölmede dondurucunun değerlendirilmesi ise akılcı bir çözüm olacaktır, nitekim kullanım kolaylığı bakımından daha seyrek kullanılan bölüm ve erişim mesafesi en alt seviyede kalıyor.
Üstten donduruculu buzdolabı modelleri ile kıyaslarsak alt kısımda dondurucu bölümü daha büyük yerleştirme alanına sahip olurlar. Dezavantajlarından biri ise üstten dondurucu modele göre maliyeti daha yüksek modellerdir. Dondurucunun hemen üzerinde sebze bölümü bulunuyorsa, alttan gelen dondurucu etkisinin sebzelik alanındaki sıcaklıkla oluşturduğu tezatlıkla yakıcı özellikleri bulunabilir.
Çift kapılı ( top-freezer ) buzdolabı deyince akla gelen, üst kısımda dondurucu bölme ve alt kısımda soğutucu kısmı bulunan klasik bir buzdolabı türüdür. Diğer modellere kıyasla maliyeti daha düşüktür ve bu da üstten donduruculu buzdolabı türünü öne çıkaran özelliklerinden biri sayılır. Bu tip buzdolabı modellerinde daha fazla alternatif bulabilirsiniz. Dolayısıyla mutfağınızda ayrılan alan ve hacimle ilgili en çok veri toplayabileceğiniz ve seçenekleri değerlendirebileceğiniz modellerdir. Soğutucu bölmede özellikle sebzelik ve meyvelerin bulunduğu kısıma erişmek diğer buzdolabı türlerine göre daha zahmetli olabilir, nitekim zemin seviyesine eğilmek durumunda kalınacaktır. Alttan donduruculu buzdolabı türlerine kıyasla dondurucu bölme kapasitesi limitlidir.
Alttan donduruculu mu yoksa üstten donduruculu buzdolabı mı? Eğer taze gıdaları donmuş gıdalardan daha fazla kullanıyorsanız, göz hizası ve soğutucuya erişim kolaylığı sunan alttan donduruculu buzdolabı türü ihtiyacınızı karşılayacaktır. Donmuş gıdaların sıklıkla kullanıldığı bir mutfak mevzu bahis ise, üstten donduruculu buzdolabı modelleri pratiklik esaslarıyla ihtiyaçlarınıza yöneliktir.
Derinlemesine buzdolabı çekmeceleri ve raflarına ihtiyacınız bulunuyorsa, yükseklik ve derinliği esas alan ölçülerle tasarlanan, kabin derinliğinde (cabinet-depth) buzdolabı modelleri ihtiyacınızı giderebilir. Her bir yetişkin in 100 litre ile 180 litre doldurabilecek bir hacme ihtiyacı olduğunu varsayarsak, derinlemesine buzdolabı modellerinde bu ölçüt 600 litre ile 900 litrelik hacim alanını teşkil edebilir. Ev aletleri ile ilgili modern çizgide dizayn örnekleri için Fisher & Paykel çalışmalarına bir göz atabilirsiniz. Eğer daha fazlasına ihtiyacınız olmayacaksa daha küçük buzdolabı modellerini tercih etmek size iki avantaj getirecektir. Biri döşeme zemininden kazanılan alan küçük mutfaklarda önemli yer teşkil edebileceği, diğeri ise enerji tasarrufunun daha fazla kazanımının sağlanması olacaktır.
Çok kapılı ( french-door )buzdolabı olarak bilinen, genellikle üç ya da dört kapılı buzdolabı modellerini teşkil eder. Dondurucu bölmeleri iki çekmeceden oluşuyorsa, daha sıklıkla kullanılan donmuş gıdalar ve içecekler bel hizasına yakın seviyede olabilirler. Dolayısıyla daha sık kullanılan içecek ve donmuş gıdalara zahmetsiz ulaşılır. Mutfak dolabı kapakları ile aynı hizaya getirildiğinde, benzer renklerin kullanımları ile birlikte tekil bir yüzey ve kapaklardan oluşan bir mutfak cephesi oluşabilir.
İç kapasite ve hacmi bakımından diğer türlere oranla daha geniş ve derinliktedir. Geniş aileler için ya da misafir ağırlamayı sevenler için ideal tip buzdolabı rolündedirler. Gardırop tipi buzdolabı modellerinin iki yana açılır kapıları bu modelde de vardır. Fakat genellikle alt bölümü alttan donduruculu buzdolabı modellerinin çekmeceli kısımlarını da zemin seviyesinde barındırır.
Maliyeti diğerlerine nazaran daha yüksek olan Fransız kapılı buzdolabı modelleri çok sayıda raf barındırır. Geniş servis tabaklarını muhafaza edebileceğiniz iç hacmine sahiptirler. Küçük bir mutfağa sahipseniz döşeme zemininde geniş bir alan kaplayacağını hesap etmelisiniz. Dondurucu bölüm genellikle aşağıda bulunduğu için donmuş gıdalar için eğilmek durumunda kalacaksınız. Bu modeller arasında en fazla enerji tasarrufu fonksiyonları üstten donduruculu buzdolabı modellerinde gözlemlenebilir.
Dikey eksende ikiye ayıran geniş hacimli bir kapı bölmesi ile soğutucu kısmına, diğer kapı aracılığıyla dondurucu kısmına ulaşırsınız. Gardırop tipi (side-by-side) buzdolabı modelleri, daha az bir açıklıkla kapıları tasarlanır ve dolayısıyla diğer kapılı modellere oranla daha az yer kaplarlar. Büyük bir mutfağa sahip değilseniz, kapılı buzdolabı modelleri arasında işlevsel açıdan tercih edilebilir.
Kombi tipi ( alttan donduruculu) buzdolabı ve çift kapılı (üstten donduruculu) buzdolabı modellerine oranla daha geniş iç hacmi ve küçük mutfaklarda çok kapılı modeller için daha az yer kaplayan kategoridendir. Hem ideal hem de ölçülü bir özellikleri bünyesinde bulunduran gardırop tipi buzdolabı modelleri fonksiyonel özellikler taşırlar.
Entegre buz ve su pınarı bulunan modellerinin yanı sıra, kapı alarmı gibi özellikleri de bünyelerinde barındırırlar. Maliyet bakımından üstten donduruculu ve alttan donduruculu buzdolabına göre daha pahalıdırlar. Diğer çok kapılı buzdolabı modellerine oranla daha dar kapı aralıkları bulunur ve dar raf sistemleri taşımasına sebep olurlar.
Ebatları bulunduğu mutfak dekoru ile uyumlu, kendisine ayrılan alanın içine sığdırılan, yenilenmiş mutfaklar belirli bir estetik anlayışı ve fonksiyonel iç tasarım yaklaşımını içinde barındıran buzdolabı türleridir. Dahili (built-in) buzdolabı muhafaza edilmesi gereken gıda ürünleri ve gereksinimleri yüksek performansla ve enerji tasarrufu sistemleri ile muntazam şekilde karşılarlar. Bünyesinde barındırdığı geri kazanım ile, harcanan masrafın karşılığını fazlası ile verebilir. Dahili buzdolabı modelleri ile enerji tasarrufunu arttıran bir evin değeri de artacaktır.Taze meyve ve sebzeleri uzun süre koruma özelliğini kaybetmeden, evinizde enerji tasarrufunu ne kadar iyi karşılarsanız, o derece başarılı bir seçim yapmış olacaksınız.
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