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Türkiye'den zarif dekorasyonuyla öne çıkan bir ev

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homify Modern Mutfak
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Nasıl ki herkesin giyim tarzı kendi karakterinin ve yaşam alışkanlıklarının ayrılmaz bir parçasıyla, evlerimizde tercih ettiğimiz dekorasyon özellikleri de şüphesiz ki kişiliğimizle büyük bir uyum içindedir. Eğer çılgın ve eğlenceli bir insansanız evinizde de bu özelliklerinizi yansıtacak hareketli, renkli, sıra dışı ve neşeli bir tasarım olacaktır. Çevrenizde ağırbaşlılığı ve ciddiyetiyle tanınan biriyseniz klasik oturma grupları, kahverengi ve siyah gibi koyu renkler ve ikonik mobilyalar evinizi süslüyor diyebiliriz. Ancak fazlasıyla gösterişli mobilya ve dekorasyonlar size yorucu geliyor ama aynı zamanda sıradan ve basit modelleri de sıkıcı buluyorsanız; hem klasik hem de modern tarzın vazgeçemeyeceğiniz farklı özellikleri varsa; narin, kibar ve zarif karakteriyle tanınan biriyseniz o halde bugün konuk olacağımız evin tasarımına da bayılacağınıza eminiz. Çünkü bu zarif evin en önemli özelliği pırıl pırıl ve iç açıcı bir estetiğe, incelikli dokunuşlara ve modern ve klasiğin harmanlandığı bir dokuya sahip olması. Dekorasyonda Hebart Mimarlık Dekorasyon imzası bulunuyor. Gelin hemen evde turlamaya başlayalım…  

İç açıcı bir salon

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Tüm yaşam alanlarında çoğunlukla beyaz renk tonlarının hakim olduğu evin salonunda da bembeyaz bir asalet ve klasik bir oturma grubu ile karşılaşıyoruz. Açık renk tonlarının salona dengeli bir şekilde dağıldığı dekorasyonda ahşap parkeler bu açık tonlarla mükemmel bir kontrast oluşturarak odaya derinlik ve hareketlilik katıyor. Klasik tasarımlı oturma grubuna eşlik eden aydınlatmalı modern duvar dekorasyonu ise içeride eklektik bir etki oluşturuyor. 

Şahane bir yemek alanı

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Lacivert ve beyaz renklerinin bir araya gelmesi her zaman kendiliğinden oluşan göz alıcı bir estetik yaratıyor. Bu yüzden bu renklerin iç içe geçerek doğru kullanıldığı bir dekorasyonda abartılı aksesuarlara ya da mobilya kalabalığına hiç de gerek kalmıyor. İşte bu şık yemek odası da bunun başarılı bir örneği. Yalın, ferah ve etkileyici. Ayrıca duvarda bulunan ışıklandırmalı beyaz raflar ve dokulu duvar dekorasyonu da oldukça dikkat çeken ve odanın karakterini belirleyen detaylardan. 

Davetkâr bir merdiven tasarımı

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Merdiven, koridor, hol, antre gibi alanlarda en önemli şeylerden biri de davetkâr bir doku meydana getirebilmektir. Bunu yaparken biraz fazla abartır ve mobilya kalabalığına yer verirseniz o zaman istediğiniz etkinin tam tersini vermiş olursunuz ve yaşam alanınız davetkâr olmayı bırakın, yorucu ve itici bir hal alabilir. Alanı tamamen boş bıraktığınızda da boşluk ve tanhalık hissi yayılır ve bu da negatif bir görünüme sebep olur. Bu merdiven tasarımında ise mobilya ve dekorasyona gerek bile kalmayacak bir tasarım karşılıyor bizi. Beyaz ve ahşabın çekiciliği aydınlatma unsurları ile birleşerek son derece davetkâr bir alan oluşturuyor. 

Modern banyo

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Diktörtgen şekliyle dikkat çeken modern lavabo, son trend banyo tasarımlarının olmazsa olmazlarından arkadan ışıklandırmalı çerçevesiz ayna, ahşap ve beyazın iç içe geçtiği şık bir dolap ve tezgah kombinasyonu, dokulu ve zarif bir duvar kaplaması ve tabii ki tezgahı süsleyen vazolu yeşil bitkiler… Modern bir banyo dekorasyonunun genel bir tarifi adeta…  

Ve balkon…

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Ve işte evlerimizde dekorasyonuna pek önem vermediğimiz oysa en huzur dolu ve keyifli yaşam alanlarımızdan biri olan balkon! Ahşap zemin ve bembeyaz dış mekan mobilyaları… Konforlu, zarif ve etkileyici… Fazla söze gerek yok değil mi? 

Eğer bu tarz incelikli dizayn edilmiş balkonlardan hoşlanıyorsanız bkz: Türkiye'den 12 şahane balkon tasarımı

Modern ve yalın bir evin örnek alınabilecek şahane detayları
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