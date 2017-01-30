Türkiye'den zarif dekorasyonuyla öne çıkan bir ev

Nasıl ki herkesin giyim tarzı kendi karakterinin ve yaşam alışkanlıklarının ayrılmaz bir parçasıyla, evlerimizde tercih ettiğimiz dekorasyon özellikleri de şüphesiz ki kişiliğimizle büyük bir uyum içindedir. Eğer çılgın ve eğlenceli bir insansanız evinizde de bu özelliklerinizi yansıtacak hareketli, renkli, sıra dışı ve neşeli bir tasarım olacaktır. Çevrenizde ağırbaşlılığı ve ciddiyetiyle tanınan biriyseniz klasik oturma grupları, kahverengi ve siyah gibi koyu renkler ve ikonik mobilyalar evinizi süslüyor diyebiliriz. Ancak fazlasıyla gösterişli mobilya ve dekorasyonlar size yorucu geliyor ama aynı zamanda sıradan ve basit modelleri de sıkıcı buluyorsanız; hem klasik hem de modern tarzın vazgeçemeyeceğiniz farklı özellikleri varsa; narin, kibar ve zarif karakteriyle tanınan biriyseniz o halde bugün konuk olacağımız evin tasarımına da bayılacağınıza eminiz. Çünkü bu zarif evin en önemli özelliği pırıl pırıl ve iç açıcı bir estetiğe, incelikli dokunuşlara ve modern ve klasiğin harmanlandığı bir dokuya sahip olması. Dekorasyonda Hebart Mimarlık Dekorasyon imzası bulunuyor. Gelin hemen evde turlamaya başlayalım…