En Fazla 250 bin TL Bütçe ile Yaptırabileceğiniz 9 Fantastik Ev

250 bin TL'den düşük maliyetle sahip olabileceklerinizi hiç düşündünüz mü? Bu maliyeti geçmeden sıcak atmosferi ile huzur dolu bir eve sahip olma fikrine ne dersiniz? Günümüzde düşük bütçe ile ev sahibi olmak önem kazanırken, büyük masraflar etmeden konforlu ve ferah yaşam alanları dizayn etmek hayal değil. Bu yazımızda dünyadan örneklerle 250 bin TL'den düşük maliyetle inşa edilen şahane ev modelleri derledik. Fark yaratan stil ve tarzlarıyla küçük evler ve hatta geniş zemin alanına yerleşen muazzam ev modelleri bulabilirsiniz. İşte ev sahibi olmak isteyenlere ilham verecek 9 fantastik ev modeli!
230 metrekare alana yerleşen bu şahane ev, beşik çatı modeliyle klasik mimari özellikleri taşımaktadır. Bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak yatak odaları, geniş bir mutfak, salon, büyük bir teras, çatı katı odaları ve ayrıca bünyesinde bir garaj barındırıyor. Modern çözümlerle konforlu dayanıp döşenebilecek sıcacık bir yuva!
Örnek görselde gördüğünüz büyüleyici manzaraya sahip ev, 127 metrekare alana yerleşiyor. Konforlu ve ferah iç mekan tasarımlarıyla cazip bir cephe modeli tasarlanan bu evde geleneksel izlere de rastlayabilirsiniz. Ailelerin ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak ferah ve kullanışlı alanlar dizayn edilmiş.
Bünyesinde ayrıca garaj ve kazan dairesi barındıran bu ev, 153 metrekarelik bir alana yerleşiyor. Zemin katta salon, mutfak ve ofis yer alırken, üst katta 3 yatak odası mevcut. Tasarımında asimetrik öğelere rastlayabilirsiniz. Modern stil çözümlerle dayanıp döşenen bu evde geniş ve ferah kullanım alanları sunan bir teras da mevcut.
Modern tasarımıyla enerji verimliliğine odaklanılan bu ev, 172 metrekare bir alana yerleşiyor. Son dönemlerde enerji verimliliğin önem kazandığı dünyamızda, yaşanılası konforlu evler dizayn etmek için ilham veren ekolojik ev modellerini de gözden geçirebilirsiniz. Sürgülü cam kapılarla doğal ışığı muntazam alan bu evin, ferah bahçe ve teras alanı dizayn edilirken konfor esas alınıyor.
Örnek görselde gördüğünüz şahane ev 200 metrekare alana yerleşiyor. 4 yatak odası, salon, mutfak ve yemek alanı yer alan bu evde ayrıca bir de garaj mevcut. Metrekare alanına garaj alanı da dahil. Şık bahçe peyzajı ve yüzme havuzu konforu sunan bu ev, birçok insanın hayallerini süsleyecek tasarıma sahip.
120 metrekare alana yerleşen bu ev, fütüristik mimari özellikleri taşıyan tasarımıyla fark yaratıyor. Modern yaşamın hareket ve dinamizmine önem veriyorsanız, konfor sunan yaşam alanları ile fark yaratan bu ev ilginizi cezbedebilir. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje çalışmaları bulabilirsiniz.
Basit ve yalın çizgilerle de fark yaratmak ve konforlu yaşam alanları dizayn etmek de mümkün.100 metrekare alana yerleşen bu ev, diğer evlere nazaran daha küçük bir alana yerleşse de, bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak ferah yaşam alanları sunuyor. Üstelik düşük bütçe ile ile sahip olabileceğiniz bu ev, enerji tasarrufu sağlıyor ve minimalist yaklaşımı ile işlevselliği öne alıyor.
Ortak yaşam alanlarında doğal ışığı muntazam almak, ferah iç mekanlar dizayn etmede oldukça etkili ve önemlidir. Modern stil çözümlerle tam donanımlı bir ev dizayn etmek isteyenler için mimari elemanlar dekorasyonda konfor sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. Şık teras mobilyalarıyla özenle tasarlanan bu ev, modern stil ev modelleri ile ilgilenenleri cezbedebilir.
Daha geniş pencereler dizayn ederek doğal ışığı muntazam almak ve manzara ile bütünleşmeye ne dersiniz? Örnek villa projesi modern tasarımı ve aydınlık cephesi ile dikkat çekiyor. Cephe mimarisinde kontrast yaratan renklerin kullanımı ile dinamik ve çarpıcı bir görünüm oluşuyor. Geniş teras alanları ile havadar ve ferah alanlar dizayn ediliyor.
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