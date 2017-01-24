En Fazla 250 bin TL Bütçe ile Yaptırabileceğiniz 9 Fantastik Ev

Daha geniş pencereler dizayn ederek doğal ışığı muntazam almak ve manzara ile bütünleşmeye ne dersiniz? Örnek villa projesi modern tasarımı ve aydınlık cephesi ile dikkat çekiyor. Cephe mimarisinde kontrast yaratan renklerin kullanımı ile dinamik ve çarpıcı bir görünüm oluşuyor. Geniş teras alanları ile havadar ve ferah alanlar dizayn ediliyor.

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