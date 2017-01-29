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Türkiye'deki mutfaklardan 11 şahane oturma alanı

nihal e. nihal e.
homify Mutfak
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Her biri ülkemizden 11 mutfak ve oturma alanı derlediğimiz yazıyı inceleyerek evinize uygun mobilya modeline karar verebilirsiniz.

​1- Mavi yeşil şıklık

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Hebart Mimarlık imzasını taşıyan ilk örneğimiz mutfakla iç içe bir oturma alanı. Mutfakla arasında sadece ahşap bir masa olan oturma odası küçük olmakla birlikte çok şık ve zevkli döşenmiş. Çimeni çağrıştıran yeşil halıya krem rengi kanepenin mavi yeşil minderleri eşlik ediyor. Kanepenin dayandığı duvar dokusu ise dikkat çekici.

​2- Deniz mavisi

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Mutfak
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık tasarımı olan iki mutfak örneğinde masa takımı yerine koltuk tercih edilmiş. Tamamen beyaz olan mutfak, büyük pencereleriyle son derece aydınlık görünüyor. Beyaz mutfağa uyumlu olarak seçilen açık renkli hasır koltuk takımı malzeme seçimiyle hafiflik etkisi yaratmış. Koltukları tamamlayan deniz mavisi minderler ise bu hafifliği taçlandırıyor.

​3- Klasik ve zarif

homify Mutfak
homify

homify
homify
homify

Sırada cumbalı bir dairenin mutfağını görüyoruz. Siyah parlak dolap yüzeyi ve yine iç duvarı kaplayan siyah taşlar beyaz parlak zeminle yarışıyor. Bu mutfakta kullanılan mobilya stili ise çok şık. Cumbanın şekline uyan bir koltuk tercih edilmiş. Sıra dışı ayakları olan beyaz oval bir masa ve onun tamamlayan kapitoneli geniş koltuk mutfağı şahane gösteriyor.

​4- Daha çok oturma alanı

LBC İNŞAAT-EMEK 58 CAD. KONUT PROJESİ , vanetta küchen vanetta küchen Modern Mutfak
vanetta küchen

LBC İNŞAAT-EMEK 58 CAD. KONUT PROJESİ

vanetta küchen
vanetta küchen
vanetta küchen

Vanetta Küchen imzasını taşıyan mutfakta, diğer örneklerden farklı olarak koltuk mutfağının yanına eklenmemiş. Bizzat mutfağın ortasında kocaman bir koltuk bulunuyor. Eğer mutfakta ada tezgah veya masa yer almıyorsa mutfak ortasındaki boşluk pekala koltukla tamamlanabilir. Bilhassa kalabalık bir aileler için bu örnekteki gibi geniş bir koltuk fazlasıyla iş görür.

​5- Paravanla ayırmak

A.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

A.Ö. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar tasarımı bu dairede mutfakla yan yana yer alan oturma odasını sadece şeffaf bir paravan ayırıyor. Özellikle açık mutfak modeline sahip daireler için şeffaf, tekerlekli ve katlanabilir paravanlar son derece pratiktir.

6- Siyah beyaz şıklık

Sezinler ev/ Kıbrıs Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Mutfak
Şölen Üstüner İç mimarlık

Sezinler ev/ Kıbrıs

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Şölen Coşar İç Mimarlık tasarımı olan dairede geniş ve havadar bir mekan. Fakat mutfak ünitesi o kadar büyük ki oturma odası ile mutfak bitişik hale gelmiş. Bu sebeple mutfak ve salon tamamen uyumlu parçalardan oluşuyor.

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​7- Sofitike tarz

homify Mutfak
homify

homify
homify
homify

Şimdiye dek pek çok modern ve gösterişli mutfak modelleri gördük. Bu defa ise daha sofistike bir dekorasyonla karşınızdayız. Duvara gömülü beyaz mutfak dolabı açık raflarıyla çok estetik görünüyor. Oturma alanı ise tek kelimeyle şahane. Büyük ve şaşaalı bir ahşap masa ile onu tamamlayan koltuk ve sandalyeler zengin detaylarıyla cazipleşiyor. Dekoratif duvar resimleri ise stilin önemli bir parçası.

​8- Mutfakta sedir

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım imzalı mutfak dekorasyonunda hem masa hem de pencere önü sedir olarak iki çeşit oturma alanı var. İki mutfak dolabı arasında yer alan sedir atıl kalan pencere önü boşluğunu iyi değerlendiriyor. Ada tezgahın yarısını oluşturan masa ise küçük fakat kullanışlı.

​9- Oval mutfak

Ali Dablan Evi, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Modern Mutfak
Hiba iç mimarik

Ali Dablan Evi

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

Hiba İç Mimari ve Dekorasyon tasarımı bir diğer mutfak ise açık mutfak modelinden oluşuyor. Bu örnekte de büyük bir mutfak ünitesi yer aldığından salonla iç içe hale gelmiş. Mutfağın özellikle oval biçimi dikkat çekici.

​10- Gösterişli yemek masası

Yeşil Vadi 2012, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Modern Mutfak
ARTISTIC DESIGN

Yeşil Vadi 2012

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Koltuk dışında şık yemek masaları da mutfaklar için iyi bir seçenek. Özellikle bu örnekteki gibi gösterişli bir masa mutfağın stilini çok daha güçlendirir. Oval cam bir yüzey ile küçük halkalardan oluşan ilginç ayaklığı olan masa üzerindeki çiçeklerle göz alıcı.

​11- Bank ve masa

METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

METROKENT BURSA

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Bir başka Niyazi Özçakar İç mimarlık tasarımı mutfakta siyah, beyaz ve bordo kombinasyonu kullanılmış. Oturma alanı ise duvara bitişik bir bank ile büyük bir masa ve sandalyeler.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Türkiye’den çağdaş ve şık antrasit mutfak modeli’ başlığına bakabilirsiniz.

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