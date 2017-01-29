Türkiye'deki mutfaklardan 11 şahane oturma alanı

Şimdiye dek pek çok modern ve gösterişli mutfak modelleri gördük. Bu defa ise daha sofistike bir dekorasyonla karşınızdayız. Duvara gömülü beyaz mutfak dolabı açık raflarıyla çok estetik görünüyor. Oturma alanı ise tek kelimeyle şahane. Büyük ve şaşaalı bir ahşap masa ile onu tamamlayan koltuk ve sandalyeler zengin detaylarıyla cazipleşiyor. Dekoratif duvar resimleri ise stilin önemli bir parçası.