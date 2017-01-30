Daha temiz bir banyo için yapabileceğiniz 8 şey

Banyolar evlerimizde en az alana sahip odalar oldukları için özel bir yöntem ile dekore edilmeli ve dinlenme saatlerinizde size huzur veren bir konsepte sahip olmalıdır. Aksi durumlarda evinizde kasvetli ve küçük bir banyo olacağından banyoyu kullanmak istemeyeceksiniz. Bir banyo dekorasyonunun çok zarif olmasının yanında temiz olması da çok önemlidir. Temiz bir banyo için banyo içerisinde dikkat edilecek bir çok püf noktası vardır. Daha temiz bir banyo için evinizde uygulayabileceğiniz 8 farklı fikirden yararlanabilir ve evinizi homify banyo sayfalarında yer alan şık ve temiz banyolar gibi dekore edip kullanabilirsiniz. Temiz ve dekoratif bir banyo için farklı banyo örneklerini incelemeli evinize uygulamalısınız.