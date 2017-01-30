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Daha temiz bir banyo için yapabileceğiniz 8 şey

umit atdağ umit atdağ
Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto Rustik Banyo
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Banyolar evlerimizde en az alana sahip odalar oldukları için özel bir yöntem ile dekore edilmeli ve dinlenme saatlerinizde size huzur veren bir konsepte sahip olmalıdır. Aksi durumlarda evinizde kasvetli ve küçük bir banyo olacağından banyoyu kullanmak istemeyeceksiniz. Bir banyo dekorasyonunun çok zarif olmasının yanında temiz olması da çok önemlidir. Temiz bir banyo için banyo içerisinde dikkat edilecek bir çok püf noktası vardır. Daha temiz bir banyo için evinizde uygulayabileceğiniz 8 farklı fikirden yararlanabilir ve evinizi homify banyo sayfalarında yer alan şık ve temiz banyolar gibi dekore edip kullanabilirsiniz. Temiz ve dekoratif bir banyo için farklı banyo örneklerini incelemeli evinize uygulamalısınız.

Düzenli bir banyo

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Banyo Ahşap Kahverengi
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Bu banyo, ev sahibi tarafından özenle dekore edilmiş ve açık kapılı bir dolap ile tüm banyo aksesuarları  bu alana yerleştirilmiş.Bu sayede banyo içinde yer alan aksesuarlar düzenli bir şekilde muhafaza edilmiş, banyonun zarafet bozulmadan şık bir banyo dekorasyonu yapılmış. İnsana huzur veren ve insanı kendine çeken bu banyoyu birebir evinize uygulayabilirsiniz.

Yerleşim planı

Bayrampaşadekorasyon Ysk Tadilat Klasik Banyo
Ysk Tadilat

Bayrampaşadekorasyon

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Bir banyonun dekoratif ve düzenli olması için yerleşim planının özenle yapılması ve uygulanması gereklidir. Örnek banyo dekorasyonunda koyu renkli tuğla desenli duvar kaplamaları zemin ahşap döşemeleri ve banyo aksesuarları göze hitap edecek düzende dekore edilerek  etkileyici bir banyo oluşturulmuş.

Bütünlük ve uyum

Banyo Dolabı Erim Mobilya Minimalist Banyo İşlenmiş Ahşap Beyaz
Erim Mobilya

Banyo Dolabı

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Banyo içerisinde yer alan mobilyaların bütünlüğü ve uyumu banyonun temiz görünmesi açısından önemlidir. Banyo içerisinde eyer alan dolaplar bütünlük oluşturduklarında banyo içerisindeki tüm eşyaları muhafaza edeceklerinden banyonun daha temiz görünmesine ve düzenli kalmasına katkı sağlarlar. Bütün parçaların uyumu da banyo temizliği açısından önemlidir.

Tasarım ve estetik

Adatepe Projesi, EKa MİMARLIK EKa MİMARLIK Rustik Banyo
EKa MİMARLIK

Adatepe Projesi

EKa MİMARLIK
EKa MİMARLIK
EKa MİMARLIK

Banyonuzun düzenli ve temiz kalmasını sağlayan bir diğer etken de  tasarım ve tasarımın estetiğidir. Tasarımınız çok şık ve estetik bir tasarım olduğunda banyo içinde tercih edeceğiniz mobilyalar ve aksesuarlar da o kadar şık ve zarif olacak ve banyonuzun temiz kalmasına azami özen göstereceksinizç

Renkler

R. Kılınç Evi, idiliçmimarlık idiliçmimarlık Modern Banyo
idiliçmimarlık

R. Kılınç Evi

idiliçmimarlık
idiliçmimarlık
idiliçmimarlık

Banyo içinde tercih edeceğiniz renkler banyonuzun görselliği kadar temizliğini de etkileyecektir. Saf ve açık tonlar tercih etmeniz halinde banyonuz daha temiz görünecek, kirli beyaz gibi tonlar tercih ettiğinizde banyonuz kendiliğinden tozlu ve kirli görünecektir. Bu nedenle renk seçimleri yaparken banyo dekorasyonu yaptığınızı göz önünde bulundurmalısınız.

Aksesurlar

Apartamento na Pompeia, São Paulo, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Modern Banyo
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Banyo aksesuarları her zaman banyonuzu renklendiren ve banyonuza görsellik kazandıran objelerdir. Bu nedenle banyonuzda tercih edeceğiniz objeleri tercih ederken banyonuzu daha temiz daha şirin ve daha düzenli gösterecek objeler seçmeye özen göstermelisiniz.Renkler ve doku uyumu da obje seçiminde dikkat edeceğiniz ve banyonuzu daha temiz gösterecek etkenler arasında yer alır.

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Küçük banyolar

Kyrenia 360, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Klasik Banyo
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Kyrenia 360

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Küçük banyo dekorasyonlarında  mobilya tasarımları banyonuzun temiz görünmesini sağlayan etkenlerden biridir. Banyonun kalabalık görünmemesi ve daha az tozlanması için örnek banyo uygulamasında olduğu gibi  tüm aksesuarları ve eşyaları içinde barındıran bir mobilya tasarımı yapmanız ve uygulamanız yeterli olacaktır.

Ahşap ve düzen

Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto Rustik Banyo
Andrea Rossini Architetto

Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto

Banyo içinde düzen oluşturmak ve şık bir banyo tasarımı oluşturmak için ahşabın doğallığından yararlanabilirsiniz. Ahşap hem görsel açıdan hem de temiz görünmesi nedeniyle banyonuzu daha şık ve daha temiz bir banyo haline getiren etkenler arasındadır. Ahşap raflar ile objelerinde banyo da kalabalık görünmesini önleyeceğiniz gibi  daha kolay ve daha sık temizleyerek tertemiz bir banyoya sahip olabilirsiniz.

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