Modern ve renkli bu evi çok seveceksiniz

Bu gün çok çarpıcı renkler kullanılarak dekore edilmiş bir eve misafir oluyoruz. Bu ev ikamet edilen ve barınma alanı olarak kullanılan bir evden çok, eğlenceli ve renkleri ile de dinlendirici bir ev olma özelliğine sahip. Evin her köşesinde özel bir dokunuş yapılmış ve evin bir evden çok fazlası olması sağlanmış. Mimarlar PZ Arguiteta Engenharai tarafından tasarlanmış olan ve her detayıyla insanı kendisine çeken bu evi homify farkı ile ziyaret ediyoruz. Eğer eğlenceli bir ev dekorasyonu yapmak istiyorsanız bu evde göreceğiniz her uygulamayı birebir kopyalayabilir ve evinize uygulayabilirsiniz. Düzenli ve hayranlık uyandıran bir eve sahip olmak için her ayrıntısı özenle dekore edilmiş olan bu evi yakından inceleyelim.
Evin dış cephe dekorasyonunda ilgi uyandırması için parlak renkler tercih edilerek çok titiz bir uygulama ile etkileyici bir dış cephe oluşturulmuş. Siyah demir kapı ve fıstık yeşili dış cephe çok uyumlu bir kontrast oluşturmuş. Kırmızı kiremitli çatı yeşil dış cephe ile kombin oluşturarak görselliği ön plana çıkarmış.
Evin iç tarafında yer alan avluya geçtiğinizde evin canlı ve renkli dünyasına yakından tanık oluyorsunuz. Çok şık bir peyzaj ile yapılan .evre düzenlemesi eve farklı bir doğallık kazandırmış. Yeşil peyzaj ve yeşil dış cephe muhteşem bir avlu ortaya çıkarmış.
Avlu ile evin giriş kısmı arasına küçük bir iç bahçe inşa edilmiş. Bu bahçe hem doğallığın evin içine yayılmasını sağlıyor hem de boş alanın şık bir şekilde değerlendirilmesini sağlamış. Camlı alanda çay keyfi yaparken bir yandan da bahçenin tadını çıkarabilirsiniz.
Üst kat ulaşım aracı olan merdiven evin içinde sade bir tasarımla inşa edilmiş. Sade olmasın karşın oldukça çekici olan bu merdiven mat renkli korkulukları ile de ilgi çekiyor. Mat renkli korkuluklar içinde parlak renkli mermerler kullanılarak bir renk dünyası ve renk uyumu gözler önüne serilmiş.
Evin mutfağı resimdeki gibi sade ve küçük bir mutfak şeklinde dekore edilmiş. Mat renklerin yoğun olarak tercih edildiği mutfak dekorasyonu tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasiteye sahip. Mutfak dolapları yerine tezgah altı dolapların tercih edildiği mutfak içinde beyaz tonlar mat renkler ile çok uyumlu olmuş.
Banyo sade ve minimalist bir düzende dekore edilerek evin şirinliğini pekiştirmiş. Küçük bir pencere ile aydınlatılan banyonun beyaz tonlar ile dekore edilmiş olması aydınlık olmasını sağlamış. Şeffaf bir duş kabini ve bembeyaz banyo mobilyaları ile ışıl ışıl olan banyo aynı zamanda modern bir dekorasyona da sahip.
Evin canlılığı ve doğallığı tamamen doğal olarak dekore edilmesine bağlı banyo ve tuvalette yer alan küçük pencereler bir taraftan havalandırma amaçlı bırakılırken bir taraftan da doğal aydınlatma amaçlı olarak düşünülmüş Şık bir tasarım ile modern bir dokunuş gerçekleştirilerek banyonun şirin bir banyo olması sağlanmış.
Banyo ve tuvalet dekorasyonunun detaylarını incelediğinizde doğal aydınlatma için özel olarak tasarım yapıldığını görebilirsiniz. Geniş bir ayna kullanılarak yapılan dekorasyon hem geniş hem de aydınlık bir görünüme sahip olmuş. Açık tonlar ve açık tonlara sahip fayanslar ile banyo ve tuvalet ışıl ışıl olmuş.