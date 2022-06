Modern ve renkli bu evi çok seveceksiniz

Bu gün çok çarpıcı renkler kullanılarak dekore edilmiş bir eve misafir oluyoruz. Bu ev ikamet edilen ve barınma alanı olarak kullanılan bir evden çok, eğlenceli ve renkleri ile de dinlendirici bir ev olma özelliğine sahip. Evin her köşesinde özel bir dokunuş yapılmış ve evin bir evden çok fazlası olması sağlanmış. Mimarlar PZ Arguiteta Engenharai tarafından tasarlanmış olan ve her detayıyla insanı kendisine çeken bu evi homify farkı ile ziyaret ediyoruz. Eğer eğlenceli bir ev dekorasyonu yapmak istiyorsanız bu evde göreceğiniz her uygulamayı birebir kopyalayabilir ve evinize uygulayabilirsiniz. Düzenli ve hayranlık uyandıran bir eve sahip olmak için her ayrıntısı özenle dekore edilmiş olan bu evi yakından inceleyelim.