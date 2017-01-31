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Modern ve renkli bu evi çok seveceksiniz

umit atdağ umit atdağ
Residência Baes, Pz arquitetura e engenharia Pz arquitetura e engenharia Minimalist Kış Bahçesi Yeşil
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Bu gün çok çarpıcı renkler kullanılarak dekore edilmiş bir eve misafir oluyoruz. Bu ev ikamet edilen ve barınma alanı olarak kullanılan bir evden çok, eğlenceli ve renkleri ile de dinlendirici bir ev olma özelliğine sahip. Evin her köşesinde özel bir dokunuş yapılmış ve evin bir evden çok fazlası olması sağlanmış. Mimarlar PZ Arguiteta Engenharai tarafından tasarlanmış olan ve her detayıyla insanı kendisine çeken bu evi homify farkı ile ziyaret ediyoruz. Eğer eğlenceli bir ev dekorasyonu yapmak istiyorsanız bu evde göreceğiniz her uygulamayı birebir kopyalayabilir ve evinize uygulayabilirsiniz. Düzenli ve hayranlık uyandıran bir eve sahip olmak için her ayrıntısı özenle dekore edilmiş olan bu evi yakından inceleyelim.

Parlak renkler

Residência Baes, Pz arquitetura e engenharia Pz arquitetura e engenharia Minimalist Garaj / Hangar
Pz arquitetura e engenharia

Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia

Evin dış cephe dekorasyonunda ilgi uyandırması için parlak renkler tercih edilerek çok titiz bir uygulama ile etkileyici bir dış cephe oluşturulmuş. Siyah demir kapı ve fıstık yeşili dış cephe çok uyumlu bir kontrast oluşturmuş.  Kırmızı kiremitli çatı yeşil dış cephe ile kombin oluşturarak görselliği ön plana çıkarmış.

İç avlu

Residência Baes, Pz arquitetura e engenharia Pz arquitetura e engenharia Minimalist Garaj / Hangar Yeşil
Pz arquitetura e engenharia

Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia

Evin iç tarafında yer alan avluya geçtiğinizde evin canlı ve renkli dünyasına yakından tanık oluyorsunuz. Çok şık bir peyzaj ile yapılan .evre düzenlemesi eve farklı bir doğallık kazandırmış. Yeşil peyzaj ve yeşil dış cephe muhteşem bir avlu ortaya çıkarmış.

İç bahçe

Residência Baes, Pz arquitetura e engenharia Pz arquitetura e engenharia Minimalist Kış Bahçesi Yeşil
Pz arquitetura e engenharia

Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia

Avlu ile evin giriş kısmı arasına küçük bir iç bahçe inşa edilmiş. Bu bahçe hem doğallığın evin içine yayılmasını sağlıyor hem de boş alanın şık bir şekilde değerlendirilmesini sağlamış. Camlı alanda çay keyfi yaparken bir yandan da bahçenin tadını çıkarabilirsiniz.

Sade tasarım

Residência Baes, Pz arquitetura e engenharia Pz arquitetura e engenharia Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Pz arquitetura e engenharia

Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia

Üst kat ulaşım aracı olan merdiven evin içinde sade bir tasarımla inşa edilmiş. Sade olmasın karşın oldukça çekici olan bu merdiven mat renkli korkulukları ile de ilgi çekiyor. Mat renkli korkuluklar içinde parlak renkli mermerler kullanılarak bir renk dünyası ve renk uyumu gözler önüne serilmiş.

Mutfak

Residência Baes, Pz arquitetura e engenharia Pz arquitetura e engenharia Minimalist Mutfak
Pz arquitetura e engenharia

Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia

Evin mutfağı resimdeki gibi sade ve küçük bir mutfak şeklinde dekore edilmiş. Mat renklerin yoğun olarak tercih edildiği mutfak dekorasyonu tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasiteye sahip. Mutfak dolapları yerine tezgah altı dolapların tercih edildiği mutfak içinde beyaz tonlar mat renkler ile çok uyumlu olmuş.

Banyo

Residência Baes, Pz arquitetura e engenharia Pz arquitetura e engenharia Minimalist Banyo
Pz arquitetura e engenharia

Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia

Banyo sade ve minimalist bir düzende dekore edilerek evin şirinliğini pekiştirmiş. Küçük bir pencere ile aydınlatılan banyonun beyaz tonlar ile dekore edilmiş olması aydınlık olmasını sağlamış. Şeffaf bir duş kabini ve bembeyaz banyo mobilyaları ile ışıl ışıl olan banyo aynı zamanda modern bir dekorasyona da sahip.

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Doğal aydınlatma

Residência Baes, Pz arquitetura e engenharia Pz arquitetura e engenharia Minimalist Banyo
Pz arquitetura e engenharia

Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia

Evin canlılığı ve doğallığı tamamen doğal olarak dekore edilmesine bağlı banyo ve tuvalette yer alan küçük pencereler bir taraftan havalandırma amaçlı bırakılırken bir taraftan da  doğal aydınlatma amaçlı olarak düşünülmüş Şık bir tasarım ile modern bir dokunuş gerçekleştirilerek banyonun şirin bir banyo olması sağlanmış.

Detaylar

Residência Baes, Pz arquitetura e engenharia Pz arquitetura e engenharia Minimalist Banyo
Pz arquitetura e engenharia

Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia
Pz arquitetura e engenharia

Banyo ve tuvalet dekorasyonunun detaylarını incelediğinizde doğal aydınlatma için özel olarak tasarım yapıldığını görebilirsiniz. Geniş bir ayna kullanılarak yapılan dekorasyon hem geniş hem de aydınlık bir görünüme sahip olmuş. Açık tonlar ve açık tonlara sahip fayanslar ile banyo ve tuvalet ışıl ışıl olmuş.

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