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Loft tarzı mimari ve dekorasyon örnekleri

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SS HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Modern Oturma Odası
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Son yılların en çok rağbet gören ve giderek artan mimari tasarımlarından biri de loft tarzı yapılar. Loft mimarisi esasen 1970'li yıllarda New York'ta dönemin sanatçıları sayesinde ortaya çıkmış. New York'taki sanayi bölgelerindeki büyük binaların başka bölgelere taşınmaya başlamasıyla boşta kalan bu geniş, sanayi ve endüstri yapılarına yerleşen ressam, heykeltıraş ve diğer sanatçılar buraları hem atölye hem de konut olarak kullanmaya başladılar. Hem geniş bir alan olması hem de ucuz olması dolayısıyla kullanılan bu yerlerin iç mimarisi de zamanla şekillenmeye başladı ve bugünün loft mimarisi anlayışına kadar genişledi. Bugün loft, yüksek tavanlı, geniş ve açık mimariler anlamına geliyor. Bu tür mimarilerin dekorasyonu da oldukça önemli tabii çünkü aslında mekân genişledikçe, onun içini şık ve estetik bir şekilde doldurmak da bir o kadar zorlaşır. Loft tarzı mimariler ve onların dekorasyonlarından bazılarını sizin için derledik.

​Minimal bir tarz

Flat Design Esra Kazmirci Mimarlik Modern Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

Flat Design

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Bir iç balkonu andıran açık ara katıyla, yüksek tavanıyla ve genişliğiyle loft mimarisine iyi bir örnek teşkil eden bu yaşam alanının iç mimari tasarımında Esra Kazmirci Mimarlık imzası var. Dekorasyon ve duvarlarda beyaz rengin kullanımı öne çıkarılarak geniş olan alanın daha da geniş bir görünüm kazanması sağlanmış. Açık mutfaklı salon olarak dizayn edilen bu yaşam alanında mutfak kısmında parlak beyaz dolaplar siyah tezgah ve aksesuarlarla harmanlanarak salonun bütününe hakim olan renklerle uyumlu bir yapıya büründürülmüş. Renklerin sadeliği, mobilyaların modern dizayn ve yerleşimleri loft mimarisine uygun olarak çağdaş ve sanatsal bir yaklaşımla tasarlanmış. Yüksek tavandan sarkan sıra dışı ve heykelsi avizeyse salonun karakterini güçlendiren ayrıntılardan en önemlisi.

​Beyazın seçkinliği

HANEDAN KONUTLARI, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Oturma Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

HANEDAN KONUTLARI

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Çağrı Aytaş İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu yaşam alanının ilk bakışta hemen göz kamaştırmasının sebebi kuşkusuz beyaz rengin kusursuz kullanımı. Tüm oturma odasına beyazın farklı tonlarının hakim olduğunu görüyoruz ve bu beyazlığın içinde ince şeritler halinde eklenen siyah öğeler hareket ve canlılık katıyor ve sonuçta toplamda elde edilen renk uyumu sayesinde son derece şık ve seçkin bir tasarım ortaya çıkıyor. Yüksek tavandan yemek masasının üzerine kadar inen gümüş rengi modern avizeler, açık mutfaktaki pembe tabureler, geniş salona balkon şeklinde açılan ara kat ve merdivenlerin konumlanışı tasarımın kuvvetli detaylarını oluşturuyor. Geniş pencerelerse bu açık ve geniş alanı açık havayla birleştirerek ferahlık etkisini ikiye katlamış.

​Göz alıcı bir çatı katı

Loft Conversion in Nisantasi, FLAT C/ ARCHITECTURE FLAT C/ ARCHITECTURE Modern Evler
FLAT C/ ARCHITECTURE

Loft Conversion in Nisantasi

FLAT C/ ARCHITECTURE
FLAT C/ ARCHITECTURE
FLAT C/ ARCHITECTURE

Flat C/ Architecture tarafından hayata geçirilen loft projelerinden birine ait olan bu şahane çatı katı, eskiden büyük bir depo olarak kullanılan bir binanın konuta dönüştürülmesiyle ortaya çıkmış. Çatı katlarının yalnızca tavan arası depo olarak kullanılması da loft projeleriyle değişmiş oldu, artık çatı katlarından muhteşem yaşam alanları yaratılıyor. Bu da bunun en güzel örneklerinden biri. Eğimli çatı ünitesi odaya karakter kazandırırken iç dizayn da bu eğime ve yapıya uygun bir şekilde tasarlanmış. Açık mutfaklı geniş bir salon olarak dizayn edilen bu yaşam alanında L şeklinde köşe koltuk takımı kullanılarak hem modern tasarıma uyumlu hem de daha geniş oturma alanı sağlayan bir oturma odası yaratılmış. Odanın estetiğini sağlayan sütunlar aynı zamanda yemek bölümüyle oturma bölümünün ayrılması işlevini görüyor.

​Geniş, ferah ve açık

villa projesi iç görünüm cihat özdemir
cihat özdemir

villa projesi iç görünüm

cihat özdemir
cihat özdemir
cihat özdemir

Loft tarzı mimari ve iç mimarinin en güzel örneklerinden bir diğeriyle fotoğrafta gördüğümüz bu yüksek tavanlı ve geniş yaşam alanı. Alanın oturma kısmından tavan yüksekliği sayesinde muazzam bir ferahlık yaratılırken beyaz koltuklar, mobilyalar ve aksesuarlar bu ferahlığın olabildiğine modern bir tarzda işlenmesini sağlıyor. Alanın geri kalanındaysa, son derece şık tasarımlı merdivenlerden yukarı çıktığımızda mutfak ve geniş yemek odasıyla karşılaşıyoruz. Hem açık mutfak ve yemek odası, hem de salondan ayrılan bir tasarım… Bu ferah ve şık tasarımda Cihat Özdemir imzası var.

Benzer loft projeleri için Yaratıcılığınızı tetikleyecek üç loft dönüşüm projesi yazımıza da göz atabilirsiniz. 

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