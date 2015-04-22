Loft tarzı mimari ve dekorasyon örnekleri

Loft tarzı mimari ve iç mimarinin en güzel örneklerinden bir diğeriyle fotoğrafta gördüğümüz bu yüksek tavanlı ve geniş yaşam alanı. Alanın oturma kısmından tavan yüksekliği sayesinde muazzam bir ferahlık yaratılırken beyaz koltuklar, mobilyalar ve aksesuarlar bu ferahlığın olabildiğine modern bir tarzda işlenmesini sağlıyor. Alanın geri kalanındaysa, son derece şık tasarımlı merdivenlerden yukarı çıktığımızda mutfak ve geniş yemek odasıyla karşılaşıyoruz. Hem açık mutfak ve yemek odası, hem de salondan ayrılan bir tasarım… Bu ferah ve şık tasarımda Cihat Özdemir imzası var.

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