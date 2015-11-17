Modern mutfaklar ile ilgili 6 ipucu

Fonksiyonel ve modern stil mutfak dekoru oluşturmak için mutfak gereçlerinin oluşturduğu kalabalık ve eşyaların konumu iyi yönetilmelidir. Yeme – hazırlama ve pişirme – yıkama aşamalarını pratik yollarla kolay hale getirecek bir dizayn anlayışı oluşturabilir, modern yaklaşımlarla görünümünü yeri geldiğinde güncelleştirebilirsiniz. Yeme aşaması için ihtiyaç duyulan yemek masası ve sandalyelerinin mutfak planına nasıl dahil edileceği önemlidir. Eğer büyük bir alana yerleşiyorsanız, modern stil dizayn edilmiş sandalye ve masa tasarımlarının yanı sıra, mutfak adası ile birleşen L biçiminde oturma alanı ve sandalyeler ile dekore edebilirsiniz. Dolayısıyla ihtiyaca göre alandan yer kazanabilir, geçmişe nazaran yeni ve modern yaklaşımlarla mutfağınızı yeniden düzenleyebilirsiniz. Hazırlama ve pişirme aşaması için kullanacağınız mutfak tezgahları ve mutfak adaları için doğal malzemelerin kullanımı, günümüz modern stil mutfaklarında da yaygınlaşmaya başladı. Dönemsel ahşap materyal kullanımının yanı sıra, modern dizayn, farklı renklerde cilalanmış ve suya karşı dayanıklı ve uzun ömürlü ahşap tezgahlar modern mutfak dizaynında da fark yaratıyor. Genel olarak hangi materyalleri kullanırsanız kullanın, modern stilde mutfak dolapları ve zemin kaplamaları ile kontrast yaratacak mutfak tezgahları da tercih ediliyor. Mutfak duvarları, tezgah ve dolaplar arasındaki kontrast etki ile mutfak elemanları daha fazla ön plana çıkarılıyor. Yıkama aşamasına geldiğimizde, elbette günümüz teknolojik imkanlarından faydalanacağımız cihazlara açılan yer önemlidir. Gömme dolap kapıları ardına gizlenen ya da oluşturulan kabin formuna sığdırılarak kullanacağınız bulaşık makinesi ve elektronik cihazlarınızla, mutfakta göz yoran kalabalık görüntüyü ortadan kaldırabilir, ve görsel açıdan bütünlük yaratabilirsiniz. Paslanmaz çelikten yapılan eviye modellerinde, modern çizgilerle ihtiyaca göre ve mutfak tezgahı alanına göre birden fazla sayıda tasarlanabilir. Modern stil bir mutfak dizayn etmek her zaman fütüristik bir görünüm kazanmanızı gerektirmez. İşlevsel duvar dekorları, bünyesinde birçok ihtiyacı karşılayan mutfak adası, derinlik kazandıran saydam dolap ve raflar veya kontrast sağlayarak mutfağınızı daha fazla ön plana çıkarabilecek mutfak dolaplarını tercih edebilirsiniz. İşlevsel detayları göz ardı etmeyen mutfak elamanlarını incelediğimiz yazımızda, modern mutfak modellerine göz atabilir, mutfağınızı modern çizgilerle güncelleyebilirsiniz.
Aydınlatma objelerini tercih ederken öncelikle mutfağınızın zemin renk ve dokularını esas almalısınız. Örneğin açık renk tonlarının ağırlıklı kullanıldığı bir mutfakta led aydınlatma ile mutfak tezgahını ışıklandırırken, modern çizgiler taşıyan mutfakla uyumlu lamba formlarını da değerlendirebilirsiniz. Son yıllarda modern mutfak aydınlatma tasarımlarının çoğalması ile birlikte modern sarkıt avizeler de oldukça tercih edilmeye başlandı. Birden fazla modern sarkıt avizeyi mutfak adası ya da yemek masası hizası boyunca, yan yana dizayn edebilir, simetrik veya asimetrik sarkma uzunluklarını belirleyebilirsiniz.Işığı geçiren saydam materyaller fonksiyonellik katar ve geometrik çizgiler barından tasarımlar ve formlar modern mutfak stiline uygun olacaktır. Parlak ışık veren ya da pastel tonları ile birlikte hafif ışıklandırmaları tercih edebilir, aydınlatma unsurları için ahşap, metal hatta modern çizgiler barındıran kristallerle tasarlanan aydınlatma materyallerini değerlendirebilirsiniz.
Hijyenik ve mikrop barındırmayan endüstriyel mutfak zeminleri sistemleri kolay temizlenebilmesi ve uzun ömürlülük açısından önemlidir. Süpürgelikten kullanılan seramik karolara kadar, iç ve dışbükey parçalarda kullanılacak derz dolguları ve yapıştırıcıların dayanımı önemlidir. Kimyasalların üzerine binen yükü kaldırırken belli bir süreçte aşınma, çatlama ve kırılma gibi etkiler gösterdiği gözlemleniyor. Dolayısıyla hijyen açığı mutfak zeminleri açısından daha önemli bir problem haline geliyor. Endüstriyel zemin kaplamalarında kullanılan derz dolguları ve birleştirici elemanların tasarım çizgisi ve aşınmaya karşı dayanımı oldukça önemlidir. Sanayii tesisleri, tekstil endüstrisi, ilaç endüstrisi, otoparklar gibi gıda sektöründe de endüstriyel zemin kaplamalarının kullanımına rastlayabilirsiniz.
Uygulama yapılacak yüzeyin düzgün ve sağlam olması, zemin üzerine binecek yük miktarını kaldıracak zeminin zaman içinde aşınmamasına katkı sağlayacaktır. Oluşan boşluklar sayesinde aşınma ve çatlama ihtimali daha da artacaktır ve bu ancak belli bir süreç içerisinde gözlemlenebilir. Endüstriyel zemin uygulamasının uzun yıllar dayanması açısından sorunsuz bir şekilde kaplamak bazı tehlikeleri göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Kırık ve çatlakların oluşmaması için zayıf bölgelerin güçlendirilmesi gerekir, dolayısıyla boşluk, ve küçük çöküntü gibi düzensizlikler, sağlam derz dolgularla düzleştirilerek olası kırık ve çatlaklara mahal verilmez.
Büyük açıklıklara sahip mutfaklarda bünyesinde işlevsel unsurlar taşıyan mutfak adaları, doğru ışıklandırma ve materyallerin seçimi ile modern mutfağın odak noktası olabilir. Kullanışılık esası bakımından alandan yer kazanmak istiyorsanız, mutfak adasında gerekli zemini alanı açarak eviye ve ocak ihtiyacını aynı bünyede karşılayabilirsiniz. Öte yandan sadece mutfak tezgahı olarak kullanabilir, hazırlık evresinin gerçekleştiği bir bölüm olarak kullanabilirsiniz. Entegre katlanır masa ile birlikte tasarlarsanız alandan kazanırsınız. Bağımsız mutfak adaları için paslanmaz çelik yüzey materyalleri seçebilirsiniz. Masif meşe tezgah kullanımı da modern bir dizayn ile mutfak adası tezgahında değerlendirilebilir. İhtiyaç duyulduğunda zımparalanabilen bir materyaldir, ayrıca doğal dokusu ile masif meşe tezgahlar dayanıklıdır ve istenildiğinde yüzeye işlem yapılabilir.
Duvarların işlevsel ve görsel özelliklerini bir arada değerlendirmek, yer döşemesi zemininden mutfağın belli bir yükünü kaldırmak açık raf modelleri ile mümkün. Açık mutfak raf modellerinde dekoratif bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, öncelikle mutfağınızda kullanılan mutfak dolabı, yemek masası, mutfak adası gibi elemanlarda kullandığınız materyalleri göz önüne almanız gerekir. Uyumlu bir atmosfer yaratmak istiyorsanız, benzer nitelikleri taşıyan örneğin ahşabın açık renk tonlarını kullanabilirsiniz. Metal, cam ya da ferforjelerden imal edilen açık raf modelleri de mevcut. Mutfakta estetik bir görünüm kazandırmak için farklı şişeler veya kavanozları bir araya getirebilir, görsellik katabilirsiniz. Fonksiyonu esas almak istiyorsanız sıklıkla kullandığınız bardak ya da tabakların sergilendiği açık raf bölümleri açabilirsiniz. Genel olarak açık raf dizaynı için sıklıkla kullanılan materyaller göz hizası boyuna alınmalı, daha seyrek kullanılan materyaller ise göz hizası üzerinde ya da altında kalabilir. Simetri, asimetri ya da geometrik formları değerlendirebilirsiniz.
Mutfak akışında dekorasyonun bir parçası buzdolabı konumu ve hatta formu, rengi modern mutfak dekorasyonu için önemlidir. Tercih edeceğiniz mimari dili yansıtırken, renklerin kontrast etkileri ile uyumlu bir dil tercih edebilir, zemin renkleri ile karşıtlık yaratan buzdolabı modellerini tercih edebilirsiniz. Buzdolabı konumuna gelirsek genel olarak sıcaklık veren materyallerin yakınında bulundurulmaması esas alınabilir. Zaman içinde aşınma ve taşınma esnasında çizilme durumunda buzdolabınızı çöpe atmanıza gerek kalmadan, yepyeni bir görünüm oluşturmak için buzdolabı kaplamaları da mevcut. Buzdolabınız eskimiş ya da yıpranmış olabilir, ya da sadece yenilediğiniz mutfak dekorasyonu renk ve dokular ile uyumlu olmasını tercih ediyor olabilirsiniz. Dolayısıyla son dönemlerde tercih edilen buzdolabı kaplama yolunu tercih edebilir, estetik çizgiler taşıyan modern tip mutfakta fark yaratabilirsiniz.Kullanacağınız buzdolabının ebatları bulunduğu alan ölçülerini karşılar nitelikte olmalı ve gerekirse dolap kapakları ile bütünlük sağlayarak dizayn edilmelidir.
Ayrıca daha fazla bilgi için, ’Doğru buzdolabı türünü nasıl bulabiliriz?’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.
Pedini Surrey Limited tarafından dizayn edilen mutfak adası, bünyesinde mutfak tezgahı, eviye, ocak ve yemek masası barındırıyor. Yeni sistemlerle donatılmış modern stil bir mutfakta, bağımsız tezgah fonksiyonları unutulmamalı. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve mutfak dekorasyonu için işlevsel alternatifler sunması, bunları bir araya getirecek fikirlerle birlikte daha da değerli oluyor. Kullanılacak buzdolabı, bulaşık makinesi ve ocak modelleri için paslanmaz çelik dokularının dayanımı, iç hacim ve derinliklerinin esas alınması, katkılarında kullanılan izolasyon malzemelerine dayanıklığını ölçmek bakımından dikkat edilebilir. Eski tip elektronik cihazların kapladığı yer ve alanı daha da azaltan tasarımları değerlendirebilir, geometrik formlarıyla mutfak adasına dahil edilen ocak modeli ve modern eviye modellerini değerlendirebilirsiniz.