Modern mutfaklar ile ilgili 6 ipucu

Hijyenik ve mikrop barındırmayan endüstriyel mutfak zeminleri sistemleri kolay temizlenebilmesi ve uzun ömürlülük açısından önemlidir. Süpürgelikten kullanılan seramik karolara kadar, iç ve dışbükey parçalarda kullanılacak derz dolguları ve yapıştırıcıların dayanımı önemlidir. Kimyasalların üzerine binen yükü kaldırırken belli bir süreçte aşınma, çatlama ve kırılma gibi etkiler gösterdiği gözlemleniyor. Dolayısıyla hijyen açığı mutfak zeminleri açısından daha önemli bir problem haline geliyor. Endüstriyel zemin kaplamalarında kullanılan derz dolguları ve birleştirici elemanların tasarım çizgisi ve aşınmaya karşı dayanımı oldukça önemlidir. Sanayii tesisleri, tekstil endüstrisi, ilaç endüstrisi, otoparklar gibi gıda sektöründe de endüstriyel zemin kaplamalarının kullanımına rastlayabilirsiniz.

Uygulama yapılacak yüzeyin düzgün ve sağlam olması, zemin üzerine binecek yük miktarını kaldıracak zeminin zaman içinde aşınmamasına katkı sağlayacaktır. Oluşan boşluklar sayesinde aşınma ve çatlama ihtimali daha da artacaktır ve bu ancak belli bir süreç içerisinde gözlemlenebilir. Endüstriyel zemin uygulamasının uzun yıllar dayanması açısından sorunsuz bir şekilde kaplamak bazı tehlikeleri göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Kırık ve çatlakların oluşmaması için zayıf bölgelerin güçlendirilmesi gerekir, dolayısıyla boşluk, ve küçük çöküntü gibi düzensizlikler, sağlam derz dolgularla düzleştirilerek olası kırık ve çatlaklara mahal verilmez.