Türkiye'den 10 parmak ısırtan salon tasarımı

Çeşitli mobilya ve aksesuarlar üzerinden vintage tarzını, seçkin görünümlü bir salon düzeniyle birleştiren bu mekânda ise samimi, rahat ve insanı kendine çeken bir ortamın dikkat çektiğini görmek mümkün.

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