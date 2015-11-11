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Türkiye'den 10 parmak ısırtan salon tasarımı

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C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yemek Odası
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Evlerin her zaman en çok vakit geçirilen ve dolayısıyla da en çok özen gösterilen kısımları da salonlar. Hepimiz hem bizi rahat ettirecek, hem de gözümüzü okşayacak, hem de eve gelen misafirleri etkileyecek bir salon sahibi olmak isteriz. Bu yazıda birçok farklı kriteri sağlayan ve hem estetik, hem pratik, hem rahatlık açısından dikkat çeken yerli salon tasarımlarını derledik. Salon dekorasyonu konusunda fikir ve ilham almak istiyorsanız, bu derlemede herkese göre bir örnek var.

1. Siyah-beyaz uyumu

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yemek Odası
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

İzmir'deki bu salon artık bir klasik olan siyah-beyaz renk skalasının yeniden yorumlandığı, sadece görünüşüyle değil insanda bıraktığı konfor hissiyle de dikkat çeken bir mekân. Salona eğlence katan mor yastıklar ve küçük aksesuarlara da dikkat.

2. Klasik ve rahat

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Burada ise daha klasik bir tarzın çok da aşırıya kaşmadan uygulandığını görüyoruz. Daire biçimindeki sehpa ve ayna kaplı paravanıyla dikkat çeken bu salonun tasarımında sadece dış görünüş değil, rahatlık da ön planda tutulmuş.

3. Açık salon

CCT 107 Project in Esenyurt, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Oturma Odası
CCT INVESTMENTS

CCT 107 Project in Esenyurt

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Son zamanların trendine uygun olarak mutfakla bileşik tasarlanan bu salon ise ahşap ve toprak tonlarının egemenliğinde insana huzur veren, modern bir tarza sahip. Küçük salonu olanlar için dikkate değer bir alternatif.

4. Pırıltılı

CCT 101 Project in Beylikduzu, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Oturma Odası
CCT INVESTMENTS

CCT 101 Project in Beylikduzu

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Bu salonda ise farklı tarzların birlikteliğinin pırıltılı bir ortam içinde sunulduğunu görüyoruz. Yine toprak tonlarının egemen olduğu mekânın asıl yıldızları ise kendine has tasarımıyla dikkat çeken avize ve lambalar.

5. Mavi mavi

Başkent LOFT Salon Çalışması Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası Ahşap
Origami Mobilya

Başkent LOFT Salon Çalışması

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Bu ilginç salon tasarımında ise yine klasiğe göz kırpan ama kendine has çizgileriyle eklektik bir bütünsellik taşıyan bir mekân görüyoruz. Ortadaki daire biçimli ikiz sehpalar kadar önemli bir unsur da salona girer girmez dikkat çeken koyu mavi kanepe oluyor.

6. Küçük ve modern

SPR TASARIM_Project Y_living room SPR TASARIM MIMARLIK IC MIMARLIK DANISMANLIK Endüstriyel Oturma Odası
SPR TASARIM MIMARLIK IC MIMARLIK DANISMANLIK

SPR TASARIM_Project Y_living room

SPR TASARIM MIMARLIK IC MIMARLIK DANISMANLIK
SPR TASARIM MIMARLIK IC MIMARLIK DANISMANLIK
SPR TASARIM MIMARLIK IC MIMARLIK DANISMANLIK

Bir salondan çok oturma odasını andıran bu mekân ise çok aşırı masraf yapmadan, özel fikirlerle kendine özgü bir salon oluşturmanın mümkün olduğunu gösteren bir örnek. Eski bir fıçının mobilya olarak kullanılmasına da dikkat çekelim.

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7. Aydınlık ve ferah

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Oturma Odası
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

İnce uzun bir şekle sahip olan bu salonda ise bölümler halinde yapılan çalışmanın canlı renkler, özel tasarım mobilyalar ve cömert gün ışığı sayesinde ortaya hem insanın içini açan, hem de Akdeniz tarzını anımsatan bir mekân çıkardığını görüyoruz.

8. Modern ve şehirli

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Minimalist Oturma Odası
Ceren Torun Yiğit

Stüdyo Daire Tasarımı

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

Ceren Torun Yiğit tarafından yapılan bu salon tasarımında ise tamamıyla modern ve şehirli bir tarzın egemenliğini görüyoruz. Çıplak tuğla duvarla gelen endüstriyel vurgular ahşap zeminle yumuşatılırken, siyah-beyaz renk skalası mekâna belirgin bir asalet katıyor.

9. Minimal

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık Modern Oturma Odası
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Dusa İnşaat Sevilla House Mekan Fotoğraf Çekimi

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

Ev dekorasyonunda minimalizm Türkiye'de çok tercih edilmese de dünyada modası geçmeyen trendlerden biri. Bu ferah salonda söz konusu tarzın en çık uygulamalarından birini görmek mümkün. Özel tasarım sandalyelerin canlı renkleri ve bir kuğuyu andıran zarafetleriyle mekânı monotonluktan çıkarma biçimleri de dikkat çekici.

10. Vintage samimiyeti

Yunus Emre Villa - İsveç, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Oturma Odası villa,oturma odası,salon
VERO CONCEPT MİMARLIK

Yunus Emre Villa – İsveç

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Çeşitli mobilya ve aksesuarlar üzerinden vintage tarzını, seçkin görünümlü bir salon düzeniyle birleştiren bu mekânda ise samimi, rahat ve insanı kendine çeken bir ortamın dikkat çektiğini görmek mümkün. 

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Küçük bir ev, etkili bir dekorasyon örneği’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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