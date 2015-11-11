Türkiye'den 10 parmak ısırtan salon tasarımı

Evlerin her zaman en çok vakit geçirilen ve dolayısıyla da en çok özen gösterilen kısımları da salonlar. Hepimiz hem bizi rahat ettirecek, hem de gözümüzü okşayacak, hem de eve gelen misafirleri etkileyecek bir salon sahibi olmak isteriz. Bu yazıda birçok farklı kriteri sağlayan ve hem estetik, hem pratik, hem rahatlık açısından dikkat çeken yerli salon tasarımlarını derledik. Salon dekorasyonu konusunda fikir ve ilham almak istiyorsanız, bu derlemede herkese göre bir örnek var.
İzmir'deki bu salon artık bir klasik olan siyah-beyaz renk skalasının yeniden yorumlandığı, sadece görünüşüyle değil insanda bıraktığı konfor hissiyle de dikkat çeken bir mekân. Salona eğlence katan mor yastıklar ve küçük aksesuarlara da dikkat.
Burada ise daha klasik bir tarzın çok da aşırıya kaşmadan uygulandığını görüyoruz. Daire biçimindeki sehpa ve ayna kaplı paravanıyla dikkat çeken bu salonun tasarımında sadece dış görünüş değil, rahatlık da ön planda tutulmuş.
Son zamanların trendine uygun olarak mutfakla bileşik tasarlanan bu salon ise ahşap ve toprak tonlarının egemenliğinde insana huzur veren, modern bir tarza sahip. Küçük salonu olanlar için dikkate değer bir alternatif.
Bu salonda ise farklı tarzların birlikteliğinin pırıltılı bir ortam içinde sunulduğunu görüyoruz. Yine toprak tonlarının egemen olduğu mekânın asıl yıldızları ise kendine has tasarımıyla dikkat çeken avize ve lambalar.
Bu ilginç salon tasarımında ise yine klasiğe göz kırpan ama kendine has çizgileriyle eklektik bir bütünsellik taşıyan bir mekân görüyoruz. Ortadaki daire biçimli ikiz sehpalar kadar önemli bir unsur da salona girer girmez dikkat çeken koyu mavi kanepe oluyor.
Bir salondan çok oturma odasını andıran bu mekân ise çok aşırı masraf yapmadan, özel fikirlerle kendine özgü bir salon oluşturmanın mümkün olduğunu gösteren bir örnek. Eski bir fıçının mobilya olarak kullanılmasına da dikkat çekelim.
İnce uzun bir şekle sahip olan bu salonda ise bölümler halinde yapılan çalışmanın canlı renkler, özel tasarım mobilyalar ve cömert gün ışığı sayesinde ortaya hem insanın içini açan, hem de Akdeniz tarzını anımsatan bir mekân çıkardığını görüyoruz.
Ceren Torun Yiğit tarafından yapılan bu salon tasarımında ise tamamıyla modern ve şehirli bir tarzın egemenliğini görüyoruz. Çıplak tuğla duvarla gelen endüstriyel vurgular ahşap zeminle yumuşatılırken, siyah-beyaz renk skalası mekâna belirgin bir asalet katıyor.
Ev dekorasyonunda minimalizm Türkiye'de çok tercih edilmese de dünyada modası geçmeyen trendlerden biri. Bu ferah salonda söz konusu tarzın en çık uygulamalarından birini görmek mümkün. Özel tasarım sandalyelerin canlı renkleri ve bir kuğuyu andıran zarafetleriyle mekânı monotonluktan çıkarma biçimleri de dikkat çekici.
Çeşitli mobilya ve aksesuarlar üzerinden vintage tarzını, seçkin görünümlü bir salon düzeniyle birleştiren bu mekânda ise samimi, rahat ve insanı kendine çeken bir ortamın dikkat çektiğini görmek mümkün.
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