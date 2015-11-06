Verandamı nasıl bir odaya dönüştürebilirim ?

Evlerimizdeki bazı mekanlar, yılın her dönemi kullanılmaya müsaitken yine bazı alanlar pek de müsait değildir. Örnek vermek gerekirse, en temel odalardan biri olanlar salonlar, yılın her döneminde sizin hizmetinizdedir. Fakat fiziki şartların yoğun biçimde söz sahibi olduğu mekanların başında gelen bahçeler ise, çoğunlukla ilkbahar ve yaz aylarında hizmetinizdedir. Bu düşünceye dair istisnalar söz konusu olabilir. Örnek vermek gerekirse, bazı okurlarımız kışın da bahçeye çıkmaktan ve bahçe ile ilgilenmekten hoşlanıyor olabilir. Fakat burada hemfikir olmak gerekir ki, ilkbahar ve yaz aylarında bu tarz alanlarda vakit geçirmek epey keyiflidir. Diğer yandan, evinizde bahçeler gibi başka alanlar da bulunmaktadır. Bugünkü yazımızın başrolünü sahiplenen verandalar, tıpkı bahçeler gibi yılın bazı aylarında kullanımınıza daha açıktır.

Verandalar, tanım olarak, yapıların zemin katında olan ya da en azından zemin katla aynı hizaya gelecek şekilde yükseltilmiş, üzeri -hangi materyalden imal edildiği değişebilir- bir çatı ile örtülmüş ve yan tarafı açık olan balkon ya da sundurmalardır. Özellikle Western filmlerinde sıkça rastlayabileceğiniz ve yaşlı bir Amerikalının sallanan sandalyesinde sallanarak uyukladığı alanlardır verandalar. Fakat yine belirttiğimiz, verandalar, diğer odalara göre çok daha fazla fiziki koşullarla muhatap olmak zorundadırlar ve yalnızca havanın güzel olduğu zamanlarda hizmetinize açıktırlar. Bu durum beraberin bazı sıkıntıları getirmektedir. Örnek vermek gerekirse, artık yavaş yavaş sonbahar yağmurlarının başladığı Ekim ve Kasım aylarında, verandanızda bulunan ve yağmurdan etkilenecek olan eşyalarınızı daha emin bir yere kaldırmanız gerekir. Ahşap sandalye ve masalar bu narin eşyalar listesinin başında gelmektedir.

Veranda özünde oldukça güzel fikir olmasına rağmen, bu tarz sorunlar, kullanımı konusunda sıkıntı yaratabilmektedir. İşte bu noktada, işinizi epey kolaylaştıracak bir konudan bahsedeceğiniz; Verandayı bir odaya dönüştürmek ! İlk bakışta çok aykırı bir fikir gibi görünebilir, fakat biraz düşününce aslında ne denli fayda sağlayabilecek bir fikir olduğunu siz de kabul edeceksiniz… Peki bir verandayı neden bir odaya dönüştürmek gerekir ve bu dönüşüm işlemi nasıl olur ? Bu iki sorunun cevabı, bugünkü yazımızın konusunu teşkil etmekte. Öncelikle size sağlayacağı faydalardan bahsetmek istiyoruz ki sizi ikna edebilelim. Az önce de bahsettiğimiz gibi, veranda açık yapısı itibari ile yağışlı havalarda zaman geçirmek için pek de müsait bir ortam değil. Diğer yandan, bu yağışlı havaların, nemin, sıcaklığın ve daha birçok doğal unsurun verandanızda bulunan eşyalarınıza zarar vereceği de bir gerçek. İşte verandanızı bir odaya dönüştürerek bütün bu sıkıntılardan kurtulmanız pekala mümkün…

Peki bir verandayı nasıl bir odaya dönüştürebiliriz ? Bütün bu işlemi tek bir cümlede özetlememiz pek de mümkün değil. O yüzden aşama aşama anlatmakta fayda var. İlk olarak yapmanız gereken şey, verandanın üzerinde bulunan çatının izole edildiğinden emin olmak. Çünkü o alanı artık yalnızca güzel havalar için değil, tüm bir yıl için kullanacaksınız ve yoğun yağışlı zamanlarda, tam olarak izole olmamış bir çatı başınıza epey bir dert açabilir. Çatınızın tam olarak izole olmuş olduğundan emin olduktan sonra, sıra verandanın çevresiniz kapatmaya geldi… Bu noktada kullanacağınız malzemeler sizin keyfinize kalmış. Ama en azından ısıyı, sesi ve diğer dış unsurları tam olarak izole ettiğinden emin olduğunuz bir materyal kullanmanızda fayda var. Bu işlemleri de gerçekleştirdikten sonra, verandanızı bir oda olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede evinizin hacmini kolaylıkla arttırabilirsiniz. Hatta iyi biçimde izole ederseniz, bu alanı bir depo olarak kullanabilir ve gereksiz/kullanmadığınız eşyaları bu alana kaldırabilirsiniz. Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağız fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isterseniz, verandalarla ilgili kategorimizi ziyaret ederek profesyoneller tarafından seçilmiş yüzlerce örneği inceleyebilirsiniz.