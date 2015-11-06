Verandamı nasıl bir odaya dönüştürebilirim ?

Evlerimizdeki bazı mekanlar, yılın her dönemi kullanılmaya müsaitken yine bazı alanlar pek de müsait değildir. Örnek vermek gerekirse, en temel odalardan biri olanlar salonlar, yılın her döneminde sizin hizmetinizdedir. Fakat fiziki şartların yoğun biçimde söz sahibi olduğu mekanların başında gelen bahçeler ise, çoğunlukla ilkbahar ve yaz aylarında hizmetinizdedir. Bu düşünceye dair istisnalar söz konusu olabilir. Örnek vermek gerekirse, bazı okurlarımız kışın da bahçeye çıkmaktan ve bahçe ile ilgilenmekten hoşlanıyor olabilir. Fakat burada hemfikir olmak gerekir ki, ilkbahar ve yaz aylarında bu tarz alanlarda vakit geçirmek epey keyiflidir. Diğer yandan, evinizde bahçeler gibi başka alanlar da bulunmaktadır. Bugünkü yazımızın başrolünü sahiplenen verandalar, tıpkı bahçeler gibi yılın bazı aylarında kullanımınıza daha açıktır.
Verandalar, tanım olarak, yapıların zemin katında olan ya da en azından zemin katla aynı hizaya gelecek şekilde yükseltilmiş, üzeri -hangi materyalden imal edildiği değişebilir- bir çatı ile örtülmüş ve yan tarafı açık olan balkon ya da sundurmalardır. Özellikle Western filmlerinde sıkça rastlayabileceğiniz ve yaşlı bir Amerikalının sallanan sandalyesinde sallanarak uyukladığı alanlardır verandalar. Fakat yine belirttiğimiz, verandalar, diğer odalara göre çok daha fazla fiziki koşullarla muhatap olmak zorundadırlar ve yalnızca havanın güzel olduğu zamanlarda hizmetinize açıktırlar. Bu durum beraberin bazı sıkıntıları getirmektedir. Örnek vermek gerekirse, artık yavaş yavaş sonbahar yağmurlarının başladığı Ekim ve Kasım aylarında, verandanızda bulunan ve yağmurdan etkilenecek olan eşyalarınızı daha emin bir yere kaldırmanız gerekir. Ahşap sandalye ve masalar bu narin eşyalar listesinin başında gelmektedir.
Veranda özünde oldukça güzel fikir olmasına rağmen, bu tarz sorunlar, kullanımı konusunda sıkıntı yaratabilmektedir. İşte bu noktada, işinizi epey kolaylaştıracak bir konudan bahsedeceğiniz; Verandayı bir odaya dönüştürmek ! İlk bakışta çok aykırı bir fikir gibi görünebilir, fakat biraz düşününce aslında ne denli fayda sağlayabilecek bir fikir olduğunu siz de kabul edeceksiniz… Peki bir verandayı neden bir odaya dönüştürmek gerekir ve bu dönüşüm işlemi nasıl olur ? Bu iki sorunun cevabı, bugünkü yazımızın konusunu teşkil etmekte. Öncelikle size sağlayacağı faydalardan bahsetmek istiyoruz ki sizi ikna edebilelim. Az önce de bahsettiğimiz gibi, veranda açık yapısı itibari ile yağışlı havalarda zaman geçirmek için pek de müsait bir ortam değil. Diğer yandan, bu yağışlı havaların, nemin, sıcaklığın ve daha birçok doğal unsurun verandanızda bulunan eşyalarınıza zarar vereceği de bir gerçek. İşte verandanızı bir odaya dönüştürerek bütün bu sıkıntılardan kurtulmanız pekala mümkün…
Peki bir verandayı nasıl bir odaya dönüştürebiliriz ? Bütün bu işlemi tek bir cümlede özetlememiz pek de mümkün değil. O yüzden aşama aşama anlatmakta fayda var. İlk olarak yapmanız gereken şey, verandanın üzerinde bulunan çatının izole edildiğinden emin olmak. Çünkü o alanı artık yalnızca güzel havalar için değil, tüm bir yıl için kullanacaksınız ve yoğun yağışlı zamanlarda, tam olarak izole olmamış bir çatı başınıza epey bir dert açabilir. Çatınızın tam olarak izole olmuş olduğundan emin olduktan sonra, sıra verandanın çevresiniz kapatmaya geldi… Bu noktada kullanacağınız malzemeler sizin keyfinize kalmış. Ama en azından ısıyı, sesi ve diğer dış unsurları tam olarak izole ettiğinden emin olduğunuz bir materyal kullanmanızda fayda var. Bu işlemleri de gerçekleştirdikten sonra, verandanızı bir oda olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede evinizin hacmini kolaylıkla arttırabilirsiniz. Hatta iyi biçimde izole ederseniz, bu alanı bir depo olarak kullanabilir ve gereksiz/kullanmadığınız eşyaları bu alana kaldırabilirsiniz. Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağız fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isterseniz, verandalarla ilgili kategorimizi ziyaret ederek profesyoneller tarafından seçilmiş yüzlerce örneği inceleyebilirsiniz.
Verandanızın bir oda haline geldiği bu dönüşüm sürecinde sık sık ihmal edilen konulardan biriyle başlamak istiyoruz. Evinizle ilgili evraklarda ve özellikle tapunuzda, evinizin sahip olduğu çoğu özelliğin doğru biçimde işlenmiş olduğunu görebilirsiniz. İşte bu sebepten ötürü, bu dönüşümden resmi makamları haberdar etmenizde fayda var. Çünkü evinizle ilgili köklü bir değişikliğe gitmektesiniz. Bu dönüşüm süreci, her ne kadar bir dekorasyon süreci olarak görünse de, aslında evinizin yapısının ve genel özelliklerinin değiştiği bir süreçtir. İşte bu sebepten ötürü, evinizdeki verandayı bir yaşam alanına dönüştürürken, bu konuda bir uzmana danışmanız oldukça akıllıca olacaktır.
Özellikle bahçenin bir parçası olarak nitelendirilebilen verandaların, birtakım aşamalardan geçerek bir yaşam alanına dönüştüğü bu dekorasyon sürecinde, en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında ısı izolasyonu gelmektedir. Eğer, verandanızı gerekli aşamalardan geçirerek kapalı bir alanı dönüştürdüğünüz bu süreç sonunda, bu alanı bir yaşam alanı olarak kullanacaksınız, ısı izolasyonu çok daha büyük bir önem teşkil eder. Çünkü bu konuya dair azıcık kafa yorduğunuzda, özellikle kış aylarında, havanın etkisi ile buz gibi olmuş bir odada yaşamak, ısıtmaya harcadığınız tutarı epey arttıracaktır. İşte bu sebepten ötürü, doğru malzeme tercihi ile bu alanda ısı izolasyonu yapmanız gerekmekte. Luli Hamburger imzalı bu örnekte, ısı izolasyonunun ne derece önem verilerek yapıldığını görebilirsiniz.
Veranda, tanımı ve yapısı gereği dış dünya ile daha iç içe olan mekanlardır. Özellikle bir bahçeniz varsa ve verandanız bu bahçe içerisinde konumlandırılmışsa, dikkat etmeniz gereken konular listesine bir de ses izolasyonu eklenmekte. Yani, doğa ile iç içe olan bu mekanı bir yaşam alanına dönüştürmek ve o alanda yaşamak için yapmanız gereken şeylerden biri de ses yalıtımı. Eğer siz de -bizim sıkça rastladığımız biçimde- verandanızı bir atölye olarak kullanmak niyetinde iseniz, ses yalıtımı sizin için daha da önem kazanır. Peki ses yalıtımı nasıl yapılmalıdır ? Öncelikle doğru malzeme tercih ettiğinizden emin olmalısınız. Günümüzde sadece bu amaca yönelik hizmet veren firmalar bulunmaktadır. Ama siz de, dış ve iç yüzeyin arasında akustik sünger yerleştirerek kendi başınıza bir izolasyon yapabilirsiniz.
Verandayı bir yaşam alanına dönüştürmek her ne kadar oldukça radikal bir adım olsa da, bazı yöntemlerle verandanızı eskisi gibi kullanmanız da mümkün. Özellikle açılır-kapanır sistemler bu konuda size oldukça yardımcı olabilir. Verandanızın etrafını çevirdiğiniz paravanı açılır-kapanır sistemlerden tercih etmeniz, özellikle yaz aylarında bu alanı veranda olarak kullanmanıza imkan sağlar. Diğer bir yöntem de, verandanız için tercih ettiğiniz çatı konusunda açılır-kapanır bir çatı seçmektir. Peki bu size nasıl avantajlar sağlar ? İlk avantaj az önce de bahsettiğimiz gibi, bahar ve yaz aylarında veranda olarak kullanmanıza imkan sağlar. İkinci avantaj ise, özellikle bunalmış ve boğulmuş hissettiğiniz zamanlarda, çatınızı açarak gerekli hava sirkülasyonunu sağlamanıza imkan vermesidir. Claudia Hypolito dekorasyon firmasına ait olan bu örnekte, saydam bir çatı görmektesiniz. Bu tarz bir odada, yağan yağmuru hissetmenin verdiği huzuru hayal edebiliyor musunuz ?
Geldik en önemli konulardan birine… Verandanızı bir yaşam alanına dönüştürerken tercih ettiğiniz materyaller hayati öneme sahiptir. Bu malzemelerin bu denli önemli olmasının ilk sebebi, gerekli izolasyona imkan verip vermedikleridir. Bir diğeri ise, zorlu hava koşullarına karşı koyup koyamadıkları ile ilgilidir. Bu noktada tercih tamamen sizin zevkinize kalmış olsa da, biz bu örnekten de yola çıkarak PVC tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Ahşabın ve camın aksine yalıtıma daha çok müsaade eden bu materyalin pek de estetik olduğunu iddia edemeyiz. Ama tıpkı bu örnekteki gibi, camla birlikte kullanıldığında hem işlevsel hem de estetik olduğunu söyleyebiliriz.
Verandanızı bir yaşam alanına dönüştürseniz dahi, verandanızda geçerli olan şartların bu odada da geçerli olacağını unutmamalısınız. Özellikle ışık konusunda faydalı bir tedbir almanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü eskiden oldukça fazla ışık alan ferah verandanız, etrafı bir paravanla çevrildiğinden eskisi kadar çok ışık almayabilir. İşte bu noktada, otomatik perdeleri tercih edebilirsiniz. Bu sayede, ışıktan maksimum düzeyde faydalanabilir ve yaşam alanınızın karanlığa düşmesini engelleyebilirsiniz.