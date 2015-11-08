Kalıcı olmayan değişikliklerle duvarımı nasıl dekore edebilirim?

Ev sahipleri için ev dekore etmeye karar vermek pek de zor değildir çünkü ev ile ilgili sorumluluk yalnızca kendilerindedir. Bütçelerine göre diledikleri gibi dekorasyonu değiştirip düzenleyebilir, sıkılınca tamamını yeniden yaptırabilirler. Kiracılar için ne yazık ki aynı durum geçerli değildir, evde kalıcı değişiklikler yapmak yalnızca kendi sorumluluklarında olmadığı gibi, yaptıkları dekorasyonu bir sonraki evlerine taşıma şansları da pek yoktur. Eğer siz de bir süredir kirada oturuyorsanız ve dekorasyonunuzda kalıcı olmayan değişiklikler yapmak istiyorsanız işe duvar dekorasyonu ile başlayabilirsiniz çünkü duvar dekorasyonu, ev dekorasyonu sırasında atılacak ilk adımdır. Duvarlar üzerinde, hem duvarların ana yapısını değiştirmeden hem de dekorasyonunuza uygun olacak şekilde değişiklikler yapmak mümkün. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda geçici duvar dekorasyonlarından bahsedeceğiz. Birbirinden güzel örnek tasarımlar ve ürünlerle duvarlarınızı yeniden dekore etmenin en güzel ve kalıcı olmayan yolunu keşfedeceksiniz. Duvar nişleri, duvar kağıtları, boya ve rölyef gibi ustalık gerektiren ve kalıcı değişikliklerin yanı sıra bordürler, stickerlar (yapışkanlı, duvar için özel üretilmiş etiketler), duvar süs ve aksesuarları ile de duvar dekorasyonunuzu baştan yaratabilirsiniz.
Ev dekorasyonu hakkında daha fazla örnek tasarım veya ürün görmek isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz. Duvar dekorasyonunun kalıcı veya kalıcı olmayan yöntemleri hakkında farklı örnekler içinse “Ev duvar dekorasyonu seçenekleri” başlıklı yazımıza bir göz atmanızda fayda var.
Kalıcı olmayan duvar dekorasyonunu genel olarak altı başlıkta inceleyebiliriz; duvar etiketleri, bordürler, dikey bahçe, kara tahta, karo etiketler, tablo, süs ve aksesuarlar olarak ele alalım. Ana fikir, kullanılan malzemenin duvarın ana formunda değişikliğe neden olmaması ve mümkünse tekrar kullanılabilir olmasıdır. Bu sayede kullandığınız malzemeleri taşınacağınız eve götürme şansınız olabilir ayrıca dekorasyonunuzu dilediğiniz zaman kolayca yenileyebilirsiniz de. O halde, bu kalıcı olmayan duvar dekorasyon yöntemlerini örnek tasarımlarla incelemeye başlayalım…
Kalıcı olmayan duvar dekorasyonlarının ana ögesi stickerlardır. Bu yapışkanlı etiket, kağıt ve plastik benzeri malzemelerden üretilir ve her tür duvar boyası üzerine kolayca uygulanabilir. Uyguladığınız zemine ve etiketin yapıştırıcı türüne bağlı olarak çıkartılıp yeniden kullanılabilenleri de mevcuttur. Duvar stickerlarının farklı desen, model ve boyutlarda binlerce çeşidi vardır. Zevklerinize ve dekorasyonunuza en uygun olanı seçip kolayca uygulayabilirsiniz. Taşınırken uyguladığınız stickerı söküp duvarı eski haline getirme şansınız her zaman vardır. En ekonomik ve pratik, kalıcı olmayan duvar dekorasyonu olarak stickerları tavsiye ediyoruz.
Karo stickerlar bildiğimiz karo görünümünde üretilen daha dayanıklı ve kalın bir sticker türüdür. Mutfak, banyo gibi suyla temas etme riski olan alanlarda da kullanılır. Kare şeklinde, farklı desen ve büyüklüklerde bulunan karo stickerların kombinasyonu ve uygulaması tamamen sizin zevkinize kalıyor. Eğer duvar boyanız kolay aşınan türden değilse, karo stickerları tekrar tekrar kullanma şansınız da var. Özellikle banyo dekorasyonlarında harikalar yaratan bu sticker türünü kullandıkça daha çok seveceksiniz. Temizliği, uygulaması ve bakımı oldukça kolay olan karo stickerlar, mutfak, banyo gibi alanların geçici duvar dekorasyonları için ideal.
Duvar dekorasyonları içerisinde kalıcı ya da geçici olarak kullanılabilen en etkili ve en ekolojik yöntem dikey bahçe uygulamasıdır. Elbette ki bir duvar stickerından daha maliyetli ve uğraştırıcı olacaktır ancak istediğiniz duvara uygulayıp istediğiniz zaman çıkarıp taşıyabilirsiniz. Dikey bahçe uygulamasının ne olduğundan kısaca bahsedelim. Fransız botanikçi Patrick Blanc'ın dikey yüzeylerde de bitki yetiştirilebileceğini göstermek için ilk olarak uyguladığı yöntem daha sonra botanikçiler ve peyzaj mimarları tarafından geliştirilerek tüm dünyada kullanılmaya başladı. Dikey bahçe, iç veya dış mekanlarda, duvara uygulanan bir taban sistemi sayesinde, duvarınızda 200 çeşitten fazla bitki yetiştirmenizi sağlayan bir sistemdir. Kurulumu sırasında uzmanlık gerektiren bir alt yapıya ihtiyaç duyacağından iyi planlanması ve profesyonel bir ekiple çalışılması gereken bir uygulamadır ancak bir kez yaptırdıktan sonra başka yüzeylere de taşıyabilirsiniz. Dikey duvar uygulamasının yapısından bahsetmek gerekirse; metal çerçeve içerisine pvc yüzey ve sulama, gübreleme sistemi, keçe katmanları, nem tutucu katman, drenaj sistemi, ve tohum katmanından oluşan bir yapıdır. Dikey bahçe sistemlerinin faydaları uygulama sırasında harcayacağınız emekten kat kat fazladır. Havanın temizlenmesi, ısı dengesinin sağlanması, ferah ve iç açıcı alanlar, 200'den fazla bitki çeşidi yetiştirme imkanı, renkli ve canlı bir görünüm gibi faydalar sağlayan dikey bahçeler görüntüsü ve doğal yapısıyla stres etkilerini azaltan bir özelliğe de sahiptir.
Eksen Peyzaj tarafından yapılan bu dekor, dikey bahçe sisteminin dış mekana uygulanmasına güzel bir örnektir. Eğer bahçeli bir evde oturuyorsanız bahçenizin duvarlarına bu sistemden kurup bitkilendirilmiş alanlarınızı genişletebilirsiniz. Paneller ile kurulan, son derece ekolojik ve iç açıcı bu yöntemi, taşınacağınız evlere de götürebilirsiniz.
Duvarları siyah, antrasit veya koyu yeşil gibi koyu renklerde olanlar için eğlenceli bir yöntem. Duvarlarınızı kendiniz desenlendirebilirsiniz. Evet doğru duydunuz. Eğer duvar boyanız üzerine yazılamaya müsait ise onu bir kara tahta gibi kullanarak istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Birçok tasarımcı, çalışmalarında kara tahta temasını kullanmıştır. Giderek popüler olan bu uygulamayı siz de kendi renk ve desenlerinizle yapabilirsiniz. Kolayca silip değiştirmeniz ve hatta temizlemeniz de mümkün. Concepto Taller de Arquitectura imzalı bu mutfak kara tahta temasının başarılı bir şekilde uygulandığı dekorlardan.
Bundan bir 15 yıl kadar önce ev dekorasyonunun en popüler ögesi şerit bordürlerdi. Çiçekli ve desenli modelleri ile bütün dekorasyonları süsleyen şerit bordürler günümüzde daha çok sticker modelinde kullanıyor. Şeffaf şerit üzerine işlenmiş desenleri ile her duvara kolayca uygulanabilen yapıştırmalı şerit bordürler kalıcı olmayan duvar dekorasyonu için oldukça iyi bir yöntem. Bu dekorda geniş bir şerit bordürün sadece bir parçası duvar stickerı gibi kullanılmış. Dekora canlılık ve hareket katan bu süslemeyi her stil ve dekorda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Duvar dekorasyonu deyince aslında akla ilk gelen tablo ve duvar panolarıdır. Sanat eseri sınıfına giren milyonluk tablolardan pazarlarda satılan ucuz çerçevelere kadar çok geniş bir yelpazeye yayılan bu duvar dekorasyon şekli, yüzyıllardır ev dekorasyonunun gözdesi. İnsanın hayal gücünü zorlayan milyonlarca farklı çeşidi ile duvarlarınızı tamamen değiştirebilecek bu aksesuarları evin her odasında kullanabilirsiniz. Piri Reis haritasının parçalı olarak kullanıldığı bu duvar tablosu çalışma odası, salon, ofis, genç odası hatta antrede bile mükemmel duvarlar oluşturabilir.
Dikey bitki uygulamalarından yukarıda bahsetmiştik. Bu uygulamanın bir benzeri de örnek dekorda görüldüğü gibi tablo biçimli bitkilendirme panelleri şeklinde satılıyor. Bu paneller doğayı modern yaşam alanlarınıza taşımanın en iyi yolu. Dekora canlılık ve renk katan muhteşem yapıları ile her duvarda kullanabilirsiniz. Ayrıca duvarlarınızda odun yerleştirmek için küçük de olsa alanlar varsa ve dekorunuzda şömine bulunduruyorsanız odun dekoru fırsatını kaçırmayın. Odanın havasını tamamen değiştirecek odun dekorunu, duvara çiviyle tutturacağınız iki tahta üzerine bile uygulayabilirsiniz.