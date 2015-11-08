Kalıcı olmayan değişikliklerle duvarımı nasıl dekore edebilirim?

Ev sahipleri için ev dekore etmeye karar vermek pek de zor değildir çünkü ev ile ilgili sorumluluk yalnızca kendilerindedir. Bütçelerine göre diledikleri gibi dekorasyonu değiştirip düzenleyebilir, sıkılınca tamamını yeniden yaptırabilirler. Kiracılar için ne yazık ki aynı durum geçerli değildir, evde kalıcı değişiklikler yapmak yalnızca kendi sorumluluklarında olmadığı gibi, yaptıkları dekorasyonu bir sonraki evlerine taşıma şansları da pek yoktur. Eğer siz de bir süredir kirada oturuyorsanız ve dekorasyonunuzda kalıcı olmayan değişiklikler yapmak istiyorsanız işe duvar dekorasyonu ile başlayabilirsiniz çünkü duvar dekorasyonu, ev dekorasyonu sırasında atılacak ilk adımdır. Duvarlar üzerinde, hem duvarların ana yapısını değiştirmeden hem de dekorasyonunuza uygun olacak şekilde değişiklikler yapmak mümkün. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda geçici duvar dekorasyonlarından bahsedeceğiz. Birbirinden güzel örnek tasarımlar ve ürünlerle duvarlarınızı yeniden dekore etmenin en güzel ve kalıcı olmayan yolunu keşfedeceksiniz. Duvar nişleri, duvar kağıtları, boya ve rölyef gibi ustalık gerektiren ve kalıcı değişikliklerin yanı sıra bordürler, stickerlar (yapışkanlı, duvar için özel üretilmiş etiketler), duvar süs ve aksesuarları ile de duvar dekorasyonunuzu baştan yaratabilirsiniz.

Ev dekorasyonu hakkında daha fazla örnek tasarım veya ürün görmek isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz. Duvar dekorasyonunun kalıcı veya kalıcı olmayan yöntemleri hakkında farklı örnekler içinse “Ev duvar dekorasyonu seçenekleri” başlıklı yazımıza bir göz atmanızda fayda var.

Kalıcı olmayan duvar dekorasyonunu genel olarak altı başlıkta inceleyebiliriz; duvar etiketleri, bordürler, dikey bahçe, kara tahta, karo etiketler, tablo, süs ve aksesuarlar olarak ele alalım. Ana fikir, kullanılan malzemenin duvarın ana formunda değişikliğe neden olmaması ve mümkünse tekrar kullanılabilir olmasıdır. Bu sayede kullandığınız malzemeleri taşınacağınız eve götürme şansınız olabilir ayrıca dekorasyonunuzu dilediğiniz zaman kolayca yenileyebilirsiniz de. O halde, bu kalıcı olmayan duvar dekorasyon yöntemlerini örnek tasarımlarla incelemeye başlayalım…