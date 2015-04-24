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Şık ve konforlu oteller

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Costé Hotel, Milimetrik Mimarlık Milimetrik Mimarlık Ticari alanlar
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Ticari işletmelerin arasında mimari ve iç mimari özelliklerinin en önemli olduğu yerler şüphesiz otellerdir. Çünkü otellerin misafirleri için yalnızca birer kalacak yer değil aynı zamanda lüks, konfor, işlevsellik, temizlik ve estetik sunması gerekiyor. Restoranından, resepsiyonuna, yatak odalarından dinlenme odalarına; banyolardan koridorlara kadar her bir detayın incelikle düşünülüp tasarlanması gereken otellerde, müşteri olarak aradığımız bir özellik daha var: Kendimizi evimizdeki kadar rahat hissedebilmek. İşte bunların hepsinin bir arada bulunması için de kuşkusuz dekorasyona birincil derecede önem verilmeli. Bu kategorideki bazı otellerse gerçekten göz kamaştıracak kadar şık ve konforlu. Daha önce En şık otel lobileri başlıklı yazımızda otelcilik sektöründe öne çıkan otellerin göz alıcı lobilerini derlemiştik. Bu yazımızdaysa yatak odalarından koridorlara, farklı özellikleriyle dikkat çeken otellerin farklı yaşam alanlarını ele alacağız.

Mutluluk veren bir yemek salonu

homify Ticari alanlar Oteller
homify

homify
homify
homify

Kalya Interior&Design Office tarafından tasarlanan Blue Sky Hotel Kemer'in Kiriş mahallesinde konumlanmış. Sade ve özel bir mimariye sahip olan oteldeki tüm odalar dünyanın farklı şehirlerinden manzaralar ve konseptler ile tasarlanmış. 5000 metrekarelik bir alana yayılmış olan otelin önünde mükemmel Akdeniz manzarası, arkasındaysa Toroslar'ın eşsiz ormanları yer alıyor. Otelin en çok dikkat çeken ve öne çıkan yaşam alanlarından biriyse fotoğrafta görünen restoran alanı. Otelde 250 kişilik geniş bir ana restoranın yanı sıra disko bar, havuz bar ve teras bar da mevcut. Restoranın dekorasyonunda kullanılan renkler yumuşak renklerden seçilmiş ve böylece yemek yediğiniz alanda konfor ve huzur ortamı sağlanmış. Masaların yerleşimi, sandalye tercihleri, yer ve tavan döşemeleri ve masaların üzerinde yer alan avizelerse otelin geneline yayılmış olan modern atmosferi koruyup devam ettiriyor. Restorana girdiğinizde ilk dikkat çeken şeyse duvarlardaki misafirlerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayan yazılar.

Renkli koridorlar

homify Ticari alanlar Oteller
homify

homify
homify
homify

Sıradaki otel oldukça minimalist ve sıra dışı bir tarzla tasarlanmış olan, St. Petersburg'da konumlanan Azimut Hotel. İç mimarlar oteli tasarlarken sıcak, samimi ve sade bir yer olmasını planlamışlar ve bu planlarında oldukça başarılı olmuşlar. Samimi ve minimal yapısına rağmen aynı zamanda bir hayli renkli ve hareketli bir atmosfere de sahip olan otelin en dikkat çekici alanlarından biri koridorları. Koridor her ne kadar ilk bakışta dekorasyon açısından önemsiz bir alan gibi görünse de, aslında hiç de önemsiz olmadığını, aksine bir mekânın genel karakterini değiştirdiğini bu fotoğraftan da anlayabiliyoruz. Otelin en üst katında yer alan ve odalara, konferans salonuna, spa merkezine ve terastaki bara giden bu koridor da otelin geri kalanı gibi modern, sade ve renkli bir tarzda dizayn edilmiş.

Minimal ve seçkin

Pullman Basel Europe, Iria Degen Interiors Iria Degen Interiors Ticari alanlar Oteller
Iria Degen Interiors

Iria Degen Interiors
Iria Degen Interiors
Iria Degen Interiors

İsviçre'nin en önde gelen iç mimarlarından Iria Degen'in dizayn ettiği Pullman Basel Europe, tasarımcının diğer eserleri gibi modern, minimal ve seçkin tarzıyla dikkat çekiyor. Daha otelin lobisinde dekorasyondaki sıra dışı yerleşim, özenle seçilmiş renkler ve konforlu özel tasarım bekleme koltukları sayesinde mekânın geri kalanına hakim olan dengeli, titiz, hassas ve zamanın ötesinde seçkinliği hissedebiliyorsunuz. Binanın tamamında özel malzeme ve tasarımlı mobilyalar kullanılmış.

Dikkat çekici bir lobi tasarımı

Costé Hotel by Milimetrik Mimarlık Milimetrik Mimarlık Ticari alanlar Oteller
Milimetrik Mimarlık

Costé Hotel by Milimetrik Mimarlık

Milimetrik Mimarlık
Milimetrik Mimarlık
Milimetrik Mimarlık

Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Nijerya ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu farklı ülkelerde de çeşitli otel tasarımlarıyla dikkat çeken Milimetrik Mimarlık'ın dizayn ettiği, Gürcistan, Tiflis'te konumlanan Costé Hotel'in ezber bozan lobisindeyiz bu defa. Merkezi lokasyonu, modern iç tasarımı ve iyi hizmet veren 60 odasıyla misafirlere kapılarını açan otelin tamamında sıra dışı mobilya ve aksesuarlar kullanılmış. Konforlu, rahat ve geniş koltukların renk seçimleri ortama genel bir huzur ve dinginlik sağlasa da, masadaki alevli görünüm yaşam alanını hareketlendirmeye yetiyor.

Ahşap girişin doğallığı

Giriş, Egesade Otel Ferhan Tasarım Klasik Sergi Alanları Oteller
Ferhan Tasarım

Giriş, Egesade Otel

Ferhan Tasarım
Ferhan Tasarım
Ferhan Tasarım

Ayvalık'ın merkezinde, tarihin içinde konumlanan Egesade Otel'in dizaynındaysa Ferhan Tasarım imzası var. Huzurlu ve sade bir ortam isteyenler için ideal olan bu otel, henüz içine girmeden, daha ahşap giriş kapısından ne kadar doğal ve dingin bir ortam olduğunu belli ediyor zaten.

Samimi ve sade

Lobi, Egesade Otel Ferhan Tasarım Eklektik Okullar Oteller
Ferhan Tasarım

Lobi, Egesade Otel

Ferhan Tasarım
Ferhan Tasarım
Ferhan Tasarım

İçerideyse sizi yine sade, minimal ve modern bir dekorasyon bekliyor. Ayvalık'ın dokusundan ilham alınarak tasarlanan bu otelde çevre dostu malzemeler ve yerli ürünler kullanılıyor. Ayvanlık ürünleriyle bezeli kahvaltılarınızı yaparken bu bahçeye bakan ve tasarımıyla sizi evinizde ve huzurlu hissettiren samimi ortamda oturabilir, çayınızı yudumlayabilirsiniz.

Klasik bir başyapıt
Bu otel dekorasyonları eviniz için size de ilham verdi mi? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. 

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