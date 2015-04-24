Şık ve konforlu oteller

Sıradaki otel oldukça minimalist ve sıra dışı bir tarzla tasarlanmış olan, St. Petersburg'da konumlanan Azimut Hotel. İç mimarlar oteli tasarlarken sıcak, samimi ve sade bir yer olmasını planlamışlar ve bu planlarında oldukça başarılı olmuşlar. Samimi ve minimal yapısına rağmen aynı zamanda bir hayli renkli ve hareketli bir atmosfere de sahip olan otelin en dikkat çekici alanlarından biri koridorları. Koridor her ne kadar ilk bakışta dekorasyon açısından önemsiz bir alan gibi görünse de, aslında hiç de önemsiz olmadığını, aksine bir mekânın genel karakterini değiştirdiğini bu fotoğraftan da anlayabiliyoruz. Otelin en üst katında yer alan ve odalara, konferans salonuna, spa merkezine ve terastaki bara giden bu koridor da otelin geri kalanı gibi modern, sade ve renkli bir tarzda dizayn edilmiş.