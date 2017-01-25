Günde birkaç dakikanızı ayırarak ev düzeni sağlayabileceğiniz 10 rutin iş

Pratik yöntemlerle ev düzeni sağlamak için birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz? Günlük boş saatlerinizde sadece rutin işlere biraz zaman ayırarak, uzun vadede iş yükünü hafifletebilir ve ev düzeni sağlayabilirsiniz. Daha derli toplu bir alan dizayn etmek, ferah ve huzur veren bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır. Uzun vadede iş yükünü hafifletmek istiyorsanız, zamanı daha verimli kullanmanızı sağlayacak rutin işlere bir göz atabilirsiniz.
Mutfak tezgahını organize etmek, pişirme esnasında işlerinizi kolaylaştıracaktır. Günlük yemek hazırlama rutinlerinizin ardından kısa sürede pratik bir şekilde tezgahınızı toparlayın, birkaç dakikanızı ayırarak kirlileri makineye atın. Mutfak düzeni sağlamak daha ferah ve kullanışlı alanlar dizayn etmenizi ve zamanınızı verimli kullanmanızı kolaylaştıracaktır. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Üretkenlik için çalışma masası düzeni ve atmosfer oldukça etkilidir. Mümkün olabildiğince doğal ışıktan faydalanabileceğiniz, masa düzeni oluşturabileceğiniz gündelik işleri ihmal etmemeye özen gösterin, göz yoran kağıt kalabalığı ve karmaşadan uzaklaşın.
Yatak üzerinde biriken kıyafetler ve eşyalar, biriktikçe alan kullanışsız hale gelir. Pratik bir şekilde birkaç dakika zaman ayırarak ortalığı düzenlemek hem göz nizamı sağlar, hem de vücudunuz için egzersiz görevi görür. Kaliteli bir uyku alanı için dingin bir atmosfer ve huzur dolu bir alan dizayn etmek için rutin düzenleme işlerini ihmal etmeyin.
Mutfak ve banyo düzeni sağlamak için kirlileri düzenli olarak toparlamak, usülünce yıkamak bir hayli iş yükünü ortadan kaldırır. İşler biriktikçe gözünüzde büyümeden kirlileri toparlayın ve günlük rutin yıkama işlemlerini birkaç dakikanızı ayırarak halledin.
Salon dekorasyonunda kullanılan aksesuarları gözden geçirebilirsiniz. Dekoratif yastıklarını kılıflarını yıkayabilir ya da atmosferi değiştirmek için yenilerini sipariş edebilirsiniz. Konfor sağlayan fonksiyonel aksesuarları temin edebilir, günlük yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz.
Evinize girdiğinizde nasıl bir atmosferle karşılandığınız hem sizi, hem de konuklarınızı ilgilendirir. Gerekirse doğru ve ölçülü ışıklandırma ile daha davetkar bir antre dizaynı oluşturabilirsiniz. Fonksiyonel aksesuarlar antre dekorasyonunda da kullanışlılığı arttıracaktır.
Banyo, diğer alanlara göre daha küçük veya dar bir alana sahip olabilir. Buna rağmen birçok eşya, alet ve ıvır zıvırı depolamak ve banyo düzeni oluşturmak akılcı çözümler gerektirir. Banyo düzeni sağlamayı pratik bir hale getirecek depolama sistemlerini kullanın. Her kullanımdan sonra birkaç dakikalık pratik temizlik işlemlerini ihmal etmeyin, uzun vadede iş yükünü hafifletin.
Artık kullanılmayan eşya ve gereçleri tespit etmek yararınıza olacaktır. Dolayısıyla mutfak zemin alanında yer açmak ya da tezgah düzeni sağlamak için işlevsiz ürünleri ortadan kaldırmak pratik bir yol olacaktır. Kırılmış veya çatlamış, ya da onarım gerektiren ürün ve eşyaları tespit edin, gerekeni yapmayı ihmal etmeyin.
Sıcak aylarda havadar alanlar oldukça fazla kullanılır. Dolayısıyla balkon ya da teraslar için de rutin düzenleme işlerini ihmal etmezseniz, uzun vadede iş yükünü hafifletebilirsiniz. Kullanılmayan eşyaları balkonlarınızda biriktiriyorsanız, daha fazla alan açmak için kullanmadığınız eşyaları gözden geçirebilirsiniz.
Biraz gevşemeye ne dersiniz? Günlük rutin işlerin ardından konfor ve rahatlığınız için sağlınızı daima ön planda tutmanız gerekir. Yeri geldiğinde biriken işler elbette bekleyebilir. Rahat bir koltukta oturun, arkanıza yaslanın ve dinlenin. Meditasyona zaman ayırın, gözlerinizi kapayın ve zamanın kalitesini arttırın.
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