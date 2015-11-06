Evde elektrik tasarrufu nasıl sağlanır?

Elektrik Mühendisleri Odasının (EMO) hazırladığı Elektrikli Ev Aletlerinde Tasarruf Yöntemleri Raporu'na göre, elektrikli aletlerin gücü ile kullanım süreleri dikkate alınarak yapılan hesaplamayla dört kişilik ailenin asgari yaşam standardına göre aylık elektrik tüketiminin 230 kilovat/saat düzeyinde olduğu belirlendi. Oysaki sıkı bir elektrik tasarrufu disiplini ile bu tüketimin 110 kilovat/saate düşürülmesi, yani yarı yarıya inmesi için oldukça basit ve maliyeti düşük önlemler bulunuyor. Tek yapmamız gereken, aile ya da ev arkadaşları olarak evi paylaştığımız herkesin, daha dikkatli ve daha disiplinli bir şekilde hareket etmesi ve maddi olarak hem de çevresel duyarlılık adına elektrik tüketimini azaltma konusunda hemfikir olması.

Bu yazımızda, Elektrik Mühendisleri Odasının (EMO) hazırladığı Elektrikli Ev Aletlerinde Tasarruf Yöntemleri Raporuna dayanarak basit elektrik tasarrufu yöntemlerini derledik. Bu listede bulunan her bir maddeyi adım adım uygulayamayacak bile olsanız, bir kısmını uyguladığınızda dahi, yaptığınız tasarrufun sonucunu ilk elektrik faturanızda göreceksiniz.