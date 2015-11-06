Evde elektrik tasarrufu nasıl sağlanır?

Elektrik Mühendisleri Odasının (EMO) hazırladığı Elektrikli Ev Aletlerinde Tasarruf Yöntemleri Raporu'na göre, elektrikli aletlerin gücü ile kullanım süreleri dikkate alınarak yapılan hesaplamayla dört kişilik ailenin asgari yaşam standardına göre aylık elektrik tüketiminin 230 kilovat/saat düzeyinde olduğu belirlendi. Oysaki sıkı bir elektrik tasarrufu disiplini ile bu tüketimin 110 kilovat/saate düşürülmesi, yani yarı yarıya inmesi için oldukça basit ve maliyeti düşük önlemler bulunuyor. Tek yapmamız gereken, aile ya da ev arkadaşları olarak evi paylaştığımız herkesin, daha dikkatli ve daha disiplinli bir şekilde hareket etmesi ve maddi olarak hem de çevresel duyarlılık adına elektrik tüketimini azaltma konusunda hemfikir olması.
Bu yazımızda, Elektrik Mühendisleri Odasının (EMO) hazırladığı Elektrikli Ev Aletlerinde Tasarruf Yöntemleri Raporuna dayanarak basit elektrik tasarrufu yöntemlerini derledik. Bu listede bulunan her bir maddeyi adım adım uygulayamayacak bile olsanız, bir kısmını uyguladığınızda dahi, yaptığınız tasarrufun sonucunu ilk elektrik faturanızda göreceksiniz.
Elektrik Mühendisleri Odasının (EMO) hazırladığı Elektrikli Ev Aletlerinde Tasarruf Yöntemleri Raporu'na göre, ev içi elektrik tüketimi paylarına bakıldığında, ilk sırayı %30,4 payla buzdolabı alıyor. Buzdolabını %28,6 ile aydınlatma takip ederken, sıralamada %10,4 ile elektrikli fırınlar üçüncü sırada yer alıyor. Televizyon ailenin elektrik tüketiminde %9,8, çamaşır makinesi %6,5, bulaşık makinesi %5,6, ütü %4,3, elektrikli süpürge %2,4, saç kurutma makinesi %1,9 paya sahip bulunuyor.
Elektrikli alet ve cihaz alımında enerji verimliliğinin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor. Enerji verimliliği seviyesi yönetmeliklere uygun olarak belgelenmiş olan bir cihazın ilk alım maliyeti diğerlerine göre biraz daha yüksek olmakla birlikte cihazın 10-15 yıllık kullanım ömrü boyunca sağlayacağı enerji tasarrufu ödenecek parayı geri kazandırması mümkün. Bunun için cihaz alırken
A ve
A+ işaretli verimliliği yüksek olanların tercih edilmesi gerekiyor. Yüksek verimli ve çok düşük verimli cihazlar arasında yüzde 60'ın üzerinde enerji tüketim farkı bulunuyor. Örneğin, buzdolabının yüzde 70 dolulukta olması en verimli çalışmasını sağlayacaktır. Bunun üzerindeki veya altındaki doluluk elektrik tüketimini artıracaktır.
Buzdolapları ile ilgili ayrıntılı bilgi için ’Buzdolabı alırken nelere dikkat edilmeli?’ başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.
Evlerde bulunan televizyon, müzik seti, DVD-VCD oynatıcı, uydu alıcısı, bilgisayar gibi elektronik aletler düşük enerji tüketimlerine rağmen, sık kullanıldıkları için toplam tüketim içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle televizyonlar gün içinde uzun süre çalıştırıldıkları için ciddi bir tüketime neden oluyor. Televizyon ve benzeri cihazların kullanılmadıkları dönemde mutlaka üzerilerindeki düğmeden kapatılması gerekiyor. Kumandayla kapatılan ama aslında bekleme konumunda bırakılan bir elektronik alet, aylık olarak fazladan yaklaşık 0,75 kilovat/saatlik enerji tüketiyor. Televizyonun yanında uydu alıcısı, DVD çalar gibi iki cihazın da bekleme konumunda bırakılmaması aylık tüketimi 2,17 kilovat/saat düşürüyor. Bu durumda televizyon ve benzeri ev aletleri için harcanan 22,5 kilovat/saatlik elektrik tüketimi, 20,33 kilovat/saate geriliyor.
Bir önceki maddede de belirttiğimiz üzere, evlerimizde kullandığımız birçok aletin bekleme modu bulunuyor. Ancak ekleme modunda bırakılan aletler enerji harcamaya devam ediyor. Bu nedenle, geceleri yatarken, mutlaka televizyon, PC, dizüstü bilgisayar, DVD oynatıcı, uydu alıcı gibi elektronik aletleri tümden kapatalım. Uzaktan kumanda cihazı ile kapatılan elektrikli ev aletleri, on/off düğmesinden kapatılmadıkları zamanlar bile cihazın açık olduğu zaman tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 5'i ile yüzde15'i arasında elektrik tüketirler.
Fotoğraftaki örnekte olduğu gibi, dekoratif ışıklarımız varsa, bunları mutlaka söndürelim. Bahçemiz varsa, bahçe aydınlatmalarını kapatalım, hatta bahçeyi kullanmadığımz vakitlerde bu ışıkları yakmayalım.
Nasıl ki cep telefonu ve tabletlerde pilin uzun süre dayanması için ekranın parlaklık düzeyini düşük tutmayı tercih ediyorsak, aynı uygulamayı evde kullandığımız PC, dizüstü bilgisayar ve televizyonda da yapmalıyız. Telefonlarda ve tabletlerde en çok güç harcayan birin ekranlardır. Yüksek parlıklğına sahip ekranlar aletin pilini adeta emer ve şarjın çok kısa sürede bitmesine neden olur. Bu bilgiyi kılavuz olarak kullanalım çünkü aynı şey elektriğe bağlı aletlerimizin için de geçerli. Oturma odasına televizyon ünitesini yerleştirirken karşıdan ışık alıp ekranı görünmez hale getirecek pozisyonlardan kaçınalım. Ekranın direkt gün ışığı almayacağı pozisyonlarda, televizyon, PC ve dizüstü bilgisayarlarımız en düşük parlaklıkta dahi kaliteli bir görüntü sunacaktır.
Yaygın olarak evlerde aydınlatma için kullanılan 75 vatlık akkor flamanlı lamba yerine, 15 vatlık bir tasarruflu (kompakt florasan) lamba kullanarak, aynı aydınlatma kalitesi %80 daha az enerji tüketilerek elde edilebiliyor. Halojenlere oranla %94, klasik ampullere oranla da %60’a varan verim artışının yakalandığı yeni nesil LED ampulde ise, günde 10 saat kullanım sonucunda oluşan elektrik faturası, bir yılda sadece 3 TL kadar düşük olabiliyor.
Aydınlatmada mümkün olduğunca gün ışığından faydalanmak gerekiyor. Sık sık girip çıkılan yerlerde ışıkların açık kalmasını önlemek için sensör lambaların kullanılması ciddi enerji tasarrufuna olanak veriyor. Yalnızca lambaların tasarruflu olanlarla değiştirilmesiyle dört kişilik bir ailenin aylık aydınlatma tüketimi 66 kilovat/saatten 13,2 kilovat/saate düşürülebiliyor.
LED ampuller tıpkı sıradan ampuller gibi hızlı bir şekilde açıldığı için, Chic Town marka böyle bir başucu lambası ve benzeri ürünlerde de kolaylıkla kullanılabilir.
Ölçümlere göre dört kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası içinde küçük ev aletlerinin payı %31. Günümüzde elektronik ev aletlerinin çoğu enerji verimliliği etiketi taşıyor. Bu etikette ürünün enerjiyi verimli kullanım oranı A, B, C, D, E, G harfleriyle sembolize ediliyor. A sınıfı ürünler yüksek verimlilik oranına sahipken, G sınıfına doğru verim düşüyor. Dolayısıyla aynı iş çok daha fazla enerjiyle yapılmış oluyor. Örneğin A sınıfı yerine C sınıfı bir buzdolabı kullandığımızda %45 daha fazla enerji tüketmiş oluyoruz. Günde yirmi dört saat çalışan A++ buzdolabının enerji tüketimi haftada yalnızca dört saat çalışan buharlı ütünün enerji tüketimine eşit.
Büyük bir fırını yarı kapasiteyle kullanmak yerine, küçük bir fırının tam kapasiteyle kullanmak da elektrik faturalarının azalmasını sağlıyor. Çok gerekli değilse ön ısıtma yapılmaması, yapılsa bile bu sürenin on dakikayı geçmemesi gerekiyor. Aynı anda birden fazla yiyecek pişirilmesi de enerji tasarrufu sağlıyor. Fırın kapağının her açılışında %20 ısı kaybı olması nedeniyle, kapağın pişme süresinin sonuna kadar açılmamaya çalışılmasına dikkat etmek gerekiyor.
Mikrodalga fırınların, ısıtmayı ve pişirmeyi kısa sürede gerçekleştirdiği için, diğer elektrikli fırınlara göre %66 daha az elektrik harcıyor. İhtiyaçtan daha büyük kapasiteye sahip klimalar kullanılmamalıdır. Elektrikli süpürgelerin torbaları sık sık boşaltılmalıdır. Boş torba ile dolu torba arasında süpürgenin kullanımı esnasında %15 civarında daha fazla elektrik sarfiyatı olacaktır. Bulaşık ve çamaşır makinelerinin etrafında en az beş santimetre boşluk bırakılarak ısınmadan dolayı oluşan sıcak havanın kolayca dağılması sağlanmalıdır. Yaz aylarında ısı ve nemi azaltmak için sabah ve akşam saatlerinde yıkama yapılmalıdır. Ütüleme işlemi bitmeden beş dakika önce ütü fişten çekilerek ütüde mevcut bulunan ısı ile kalan beş dakikalık ütü işlemi yapılmalıdır. Bu basit önlemle bir ampulün bir saat daha fazla aydınlatması sağlanabilecektir. Elektrikli sıcak su ısıtıcıları (kettle) kullanırken, ihtiyaç olan miktar kadar su ısıtmak da elektrik tüketiminin azalmasına katkıda bulunuyor.