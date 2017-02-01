현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Ev sahibi olmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken 7 ahşap ev

Meral Eser Meral Eser
Ali Baba's House, Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Loading admin actions …

Ev sahibi olmak için en doğru kararı vermeye çalışıyorsanız, yapı sistemleri ile ilgili fikir sahibi olmanız gerekir. Betonarme yapılar görmekten sıkılanlar için doğa ile iç içe ahşap evler oldukça ilgi görüyor. Huzur dolu bir ev sahibi olmak isteyenler için konfor ve yaşam alanlarında sağlanan atmosfer oldukça etkilidir. Betonarme yapılarda kolon ve kirişlerde kullanılan demir donatıların aşınma ömrü ve rutubet oranı kaliteyi belirler. Ahşap evler ekolojik yapılarıyla huzur dolu bir atmosfer sağlayabilir ve kullanılan malzeme kalitesi oranıyla betonarme yapılara göre uzun ömürlü kullanılabilir. Bu yazımızda ahşap ev modelleriyle ilgilenenler için birbirinden güzel 9 örnek derledik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

1. Sıcak ve samimi

Haus Strausberg I+II, Müllers Büro Müllers Büro Klasik Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Ahşap yapı sistemlerinin yanı sıra, giydirme cephe malzemesi olarak da cepheleri canlandırıyor. Göze hitap eden natürel dokularla ahşap evlerin zarafeti ve sıcaklığı içinizi ısıtacak. Geleneksel mimari özellikleriyle beşik çatı modeli, ahşap cepheler ve simetrik pencere mesafeleri klasik izler taşıyan bir ev inşa etmenizi sağlayacaktır. Sıcak atmosferiyle huzur veren bu ev modeli bir ailenin ihtiyaçlarınızı muntazam karşılayabilir.

2. Çevre dostu pasif evler

Pond House_Passive House (Passivhaus), Forrester Architects Forrester Architects Modern Evler
Forrester Architects

Pond House_Passive House (Passivhaus)

Forrester Architects
Forrester Architects
Forrester Architects

Enerji verimliliği açısından pasif evler oldukça ilgi görüyor. Çevre dostu natürel dokuların bir araya gelerek tasarlandığı evlerde, ısıtma ve soğutma ihtiyacını %90'a varan oranlarda tasarruf sağlayarak dizayn ettirebilirsiniz. Az miktarda enerji ile ısınma ve soğutma ihtiyacını karşılamak için örnek projeleri inceleyebilir, çevre dostu bir ev inşa edebilirsiniz.

3. Modern

​Ali Baba's House Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

​Ali Baba's House

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Ahşabın klasik mimarideki örneklerine sıklıkla rastlamış olabilirsiniz. Modern çözümlerle çarpıcı ve büyüleyici projelere imza atılmasına ne dersiniz? Modern yapılarda giydirme cephe malzemesi olarak görünümü tamamen değiştiren ve göze hitap eden ev projeleri ilginizi çekebilir. Cephe dizaynı için farklı materyallerle bir araya getirebilir, geniş pencereler dizayn ederek doğal ışığı muntazam alan yaşam alanları tasarlatabilirsiniz.

4. Soğuk iklimlerde sıcak atmosfer

MİSİ homify Rustik Evler
homify

MİSİ

homify
homify
homify

Türkiye'den bir ahşap ev modeli ile devam ediyoruz. Doğa ile iç içe eğimli bir araziye yerleşen ahşap ev, bahçe keyfi ile göze hitap eden renk ve dokularıyla sıcak bir atmosfer oluşturuyor. Eğer yeni bir arazi üzerine ev inşa edecekseniz, eğimli arazilerin enfes bir manzara sunması gibi avantajları olduğunu hatırlatmak gerekir. Kış koşullarına uygun ahşap evlerin sıcak atmosferiyle, enfes bir manzaraya bakan yaşam alanları dizayn etmek isteyenler için ilham verebilir.

5. Manzara ile bütünleşen yaşam alanları

Moderner Holzhaus Bausatz: "KUBU", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Kütük ev
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

Cam ve ahşabın buluştuğu modern mimarinin enfes örneklerinden biri ile devam ediyoruz. Doğal ışığı muntazam alan yaşam alanları dizayn etmek isteyenler için, ortak yaşam alanlarını geniş cam pencerelerle dizayn etmek işlevsellik katacaktır. Ayrıca sıcak aylarda havadar alanlara yönelmek isteyenler için şık bir teras dizaynı mevcut. Sürgülü cam kapı modelleri ile manzara ile bütünleşen iç mekanlar dizayn edebilir, derinlik katabilirsiniz.

6. Doğal taş ve ahşap estetiği

homify Kütük ev
homify

homify
homify
homify

Natürel dokulardan vazgeçmeyenler için masalsı güzellikte bir ev modeli. Doğal taş mimari estetiği ile ahşabın sıcaklığını buluşturan bu çalışma, ev sahibi olmak isteyenler için ilham kaynağı olabilir. Doğa ile iç içe ve sıcak atmosferi ile davetkar bir girişi olan evler, birçok insanın hayallerini süsler. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

7. Rustik öğeler

ahşap uygulamalar, İNDEKS YAPI TASARIM İNDEKS YAPI TASARIM Kırsal Evler Ahşap Ahşap rengi
İNDEKS YAPI TASARIM

ahşap uygulamalar

İNDEKS YAPI TASARIM
İNDEKS YAPI TASARIM
İNDEKS YAPI TASARIM

Natürel dokusuyla ahşabın sıcaklığı ve sunduğu zengin renk alternatifleri ile evinizin çehresini değiştirebilirsiniz. Rustik stil projelerde sıklıkla rastlayacağınız ahşap materyal, mobilya ürünleri ve mimari elemanlarda kullanıldığı gibi, giydirme cephe malzemelerinde de ilham veren fikirler yakalamanızı sağlıyor. Daha sıcak ve cezbedici bir atmosfer için natürel dokular tercih etmekten çekinmeyin, ahşabın estetiğinden faydalanın.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Sizin hayallerinizi nasıl bir ev süslüyor? Farklı tarzlarda 9 örnek’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Fikrinizi değiştirecek 10 oturma odası dekorasyonu
Bu ahşap evler arasında sizin favorinizi hangisi oldu?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler