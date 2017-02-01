Ev sahibi olmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken 7 ahşap ev

Ev sahibi olmak için en doğru kararı vermeye çalışıyorsanız, yapı sistemleri ile ilgili fikir sahibi olmanız gerekir. Betonarme yapılar görmekten sıkılanlar için doğa ile iç içe ahşap evler oldukça ilgi görüyor. Huzur dolu bir ev sahibi olmak isteyenler için konfor ve yaşam alanlarında sağlanan atmosfer oldukça etkilidir. Betonarme yapılarda kolon ve kirişlerde kullanılan demir donatıların aşınma ömrü ve rutubet oranı kaliteyi belirler. Ahşap evler ekolojik yapılarıyla huzur dolu bir atmosfer sağlayabilir ve kullanılan malzeme kalitesi oranıyla betonarme yapılara göre uzun ömürlü kullanılabilir. Bu yazımızda ahşap ev modelleriyle ilgilenenler için birbirinden güzel 9 örnek derledik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Ahşap yapı sistemlerinin yanı sıra, giydirme cephe malzemesi olarak da cepheleri canlandırıyor. Göze hitap eden natürel dokularla ahşap evlerin zarafeti ve sıcaklığı içinizi ısıtacak. Geleneksel mimari özellikleriyle beşik çatı modeli, ahşap cepheler ve simetrik pencere mesafeleri klasik izler taşıyan bir ev inşa etmenizi sağlayacaktır. Sıcak atmosferiyle huzur veren bu ev modeli bir ailenin ihtiyaçlarınızı muntazam karşılayabilir.
Enerji verimliliği açısından pasif evler oldukça ilgi görüyor. Çevre dostu natürel dokuların bir araya gelerek tasarlandığı evlerde, ısıtma ve soğutma ihtiyacını %90'a varan oranlarda tasarruf sağlayarak dizayn ettirebilirsiniz. Az miktarda enerji ile ısınma ve soğutma ihtiyacını karşılamak için örnek projeleri inceleyebilir, çevre dostu bir ev inşa edebilirsiniz.
Ahşabın klasik mimarideki örneklerine sıklıkla rastlamış olabilirsiniz. Modern çözümlerle çarpıcı ve büyüleyici projelere imza atılmasına ne dersiniz? Modern yapılarda giydirme cephe malzemesi olarak görünümü tamamen değiştiren ve göze hitap eden ev projeleri ilginizi çekebilir. Cephe dizaynı için farklı materyallerle bir araya getirebilir, geniş pencereler dizayn ederek doğal ışığı muntazam alan yaşam alanları tasarlatabilirsiniz.
Türkiye'den bir ahşap ev modeli ile devam ediyoruz. Doğa ile iç içe eğimli bir araziye yerleşen ahşap ev, bahçe keyfi ile göze hitap eden renk ve dokularıyla sıcak bir atmosfer oluşturuyor. Eğer yeni bir arazi üzerine ev inşa edecekseniz, eğimli arazilerin enfes bir manzara sunması gibi avantajları olduğunu hatırlatmak gerekir. Kış koşullarına uygun ahşap evlerin sıcak atmosferiyle, enfes bir manzaraya bakan yaşam alanları dizayn etmek isteyenler için ilham verebilir.
Cam ve ahşabın buluştuğu modern mimarinin enfes örneklerinden biri ile devam ediyoruz. Doğal ışığı muntazam alan yaşam alanları dizayn etmek isteyenler için, ortak yaşam alanlarını geniş cam pencerelerle dizayn etmek işlevsellik katacaktır. Ayrıca sıcak aylarda havadar alanlara yönelmek isteyenler için şık bir teras dizaynı mevcut. Sürgülü cam kapı modelleri ile manzara ile bütünleşen iç mekanlar dizayn edebilir, derinlik katabilirsiniz.
Natürel dokulardan vazgeçmeyenler için masalsı güzellikte bir ev modeli. Doğal taş mimari estetiği ile ahşabın sıcaklığını buluşturan bu çalışma, ev sahibi olmak isteyenler için ilham kaynağı olabilir. Doğa ile iç içe ve sıcak atmosferi ile davetkar bir girişi olan evler, birçok insanın hayallerini süsler. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Natürel dokusuyla ahşabın sıcaklığı ve sunduğu zengin renk alternatifleri ile evinizin çehresini değiştirebilirsiniz. Rustik stil projelerde sıklıkla rastlayacağınız ahşap materyal, mobilya ürünleri ve mimari elemanlarda kullanıldığı gibi, giydirme cephe malzemelerinde de ilham veren fikirler yakalamanızı sağlıyor. Daha sıcak ve cezbedici bir atmosfer için natürel dokular tercih etmekten çekinmeyin, ahşabın estetiğinden faydalanın.
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