6 adımda evinizi sadeleştirin

Sadeleşmek birçoğumuzun ihtiyaç duyduğu bir kavram haline geldi. Özellikle yoğun şehir hayatı, kişinin kendisinde sadeleşme isteği uyandırıyor. 1990'lı yıllar itibarıyla adeta bir akım haline gelen, filmlere dahi konu olan (bkz: Dövüş Kulübü), toplum hayatı hızlandıkça, kişisel hayatı yavaşlatma eğilimini günümüzde giderek daha da popülerleşmiş halde görüyoruz.

Sadeleşme akımıyla ilgili internette birçok makale bulablirsiniz. Küçük Prens'in yazarı Antoine de Saint-Exupéry'nin şu meşhur sözünü hatırlatalım ve kendi konumuza geçelim: “Mükemmelliğe, eklenecek bir şey kalmadığında değil, çıkarılacak bir şey bulunamadığında ulaşılır.”

Sadeleşmenin ilk adımlarından biri yaşadığımız ortamı sadeleştirmek. Şatafattan uzak, işlevsel ama şık bir görünüm için yapacağımız ilk iş odalarımızı kelimenin tam anlamıyla ayıklamak olmalı. Yani kullanmadığımız eşyalardan kurtularak! İyi durumda olanları ihtiyacı olanlara verip kötü durumda olanları atarak, fazla eşyalarımızı elden çıkarmalıyız. Bu ilk adım. Bakalım evimizde başka ne gibi değişiklikler yapabiliriz…