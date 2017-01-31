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6 adımda evinizi sadeleştirin

Özlem K. Özlem K.
スウェーデン人の3人に2人は使っている壁掛け収納ストリング, グリニッチ グリニッチ Oturma OdasıRaflar Ahşap Beyaz
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Sadeleşmek birçoğumuzun ihtiyaç duyduğu bir kavram haline geldi. Özellikle yoğun şehir hayatı, kişinin kendisinde sadeleşme isteği uyandırıyor. 1990'lı yıllar itibarıyla adeta bir akım haline gelen, filmlere dahi konu olan (bkz: Dövüş Kulübü), toplum hayatı hızlandıkça, kişisel hayatı yavaşlatma eğilimini günümüzde giderek daha da popülerleşmiş halde görüyoruz. 

Sadeleşme akımıyla ilgili internette birçok makale bulablirsiniz. Küçük Prens'in yazarı Antoine de Saint-Exupéry'nin şu meşhur sözünü hatırlatalım ve kendi konumuza geçelim: “Mükemmelliğe, eklenecek bir şey kalmadığında değil, çıkarılacak bir şey bulunamadığında ulaşılır.”

Sadeleşmenin ilk adımlarından biri yaşadığımız ortamı sadeleştirmek. Şatafattan uzak, işlevsel ama şık bir görünüm için yapacağımız ilk iş odalarımızı kelimenin tam anlamıyla ayıklamak olmalı. Yani kullanmadığımız eşyalardan kurtularak! İyi durumda olanları ihtiyacı olanlara verip kötü durumda olanları atarak, fazla eşyalarımızı elden çıkarmalıyız. Bu ilk adım. Bakalım evimizde başka ne gibi değişiklikler yapabiliriz…

1) Duvarları ortadan kaldıralım

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Oturma Odası
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Mekanların küçülmesine ve boğucu bir hal almasına neden olan duvarları mümkün olduğunca ortadan kaldıralım. Artık birçoğumuz oldukça küçük evlerde yaşıyoruz ve duvarlarla odalarımızı daha da küçültmemeli, mutfak, yemek odası ve oturma odasının bir arada olduğu açık planlı yaşam alanlarını tercih etmeliyiz.

2) Boş alanlar oluşturalım

​A project in İzmir, Turkiye. - İzmir'de uygulaması bize ait bir projenin salonundan bir kare. Visage Home Style Modern Oturma Odası
Visage Home Style

​A project in İzmir, Turkiye. – İzmir'de uygulaması bize ait bir projenin salonundan bir kare.

Visage Home Style
Visage Home Style
Visage Home Style

Evlerimizi tıka basa eşya ile doldurmalayım, imkanımız varsa büyük pencereleri ve cam kapıları tercih ederek içeri bol bol doğal gün ışığı girmesini sağlayalım ve yine, imkanlar dahilinde ise yüksek tavanları yaşam alanları oluşturalım.

3) Akıllıca tasarlanmış depolama üniteleri kullanalım

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture İskandinav Çocuk Odası
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Mekanların boğucu ve dar görünmesine sebebiyet vermeyecek, sade, çok işlevli, duvarlarla aynı renklere sahip, boydan boya depolama birimlerini tercih edelim. Birçok mutfak firması mekana özel depolama ve gardırap tasarımları da yapmaktadır.

4) Sade ve pratik mutfak depolama üniteleri seçelim

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Mutfağınızın dağınık görüntüsü bir türlü düzelmiyorsa, tezgahlarınızın üstü hep doluysa, mutfağınızda yeterli sayıda depolama alanına sahip değilsiniz demektir. Mutfaklar hem çalışma alanları hem depolama alanları hem de yemek yediğimiz toplanma ve zaman geçirme alanları, bu nedenle de diğer odalara göre çok daha fazla işlevliler. Bu mekanın gözümüze güzel görünmesi ve aynı zamanda iyi bir çalışma ortamı olması için sade olması çok önemli. 

5) Odalara gereğinden fazla ve büyük mobilya yığmayalım

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Didem & Serkan Ozbakan

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Mobilyalar doğaları gereği kallavi parçalar ve bir mobilya mağazasında gördüğünüz bir parça o mekanda çok da büyük görünmeyerek sizi yanıltabilir. Evinizin odalarına uygun büyüklükte mobilyalar satın almanız ve gereksiz hiçbir parça satın almamanız evinizin daha şık ve daha sade görünmesini sağlayacaktır. Örneğin, kalabalık bir aile değilseniz, arada sırada misafir gelecek diye oturma odasını koltuklara boğmayın. Hem eski bir geleneğimiz olan komşudan sandalye ödünç istemek ne güne duruyor? :)

6) Duvara monte parçalarla zeminlerimizi açık bırakalım

スウェーデン人の3人に2人は使っている壁掛け収納ストリング, グリニッチ グリニッチ Oturma OdasıRaflar Ahşap Beyaz
グリニッチ

グリニッチ
グリニッチ
グリニッチ

Zeminin boş olması mekanın daha geniş ve ferah, dolayısıyla da daha sade görünmesini sağlayacaktır. Bu nedenle, kitaplık, kütüphane, raf gibi mobilya parçaları için zemine konulan ürünler değil, duvara monte edilen ürünler tercih edilebilir. ’Özgün tasarımlarıyla ilginizi çekecek duvar rafları’ başlıklı yazımızda oldukça hoş örnekler bir araya getirilmiş.

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