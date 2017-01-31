Çok seveceğiniz modern bir dağ evi

Şehir hayatından sıkılıp, her şeyi bırakıp, bir dağ evine yerleşmek istiyor ama dağ evlerinin size modern bir konfor sağlayamayacağını düşünüyorsanız, sizin için güzel bir örnek bulduk. Bu yazımızda size, hem dağ evlerinin doğal ve kırsal özelliklerini taşıyan hem de modern mimarinin bütün konfor avantajlarına sahip harika bir ev tanıtacağız. Bu modern dağ evinin odalarını gezerken böyle bir eve sahip olmak için planlar yapmaya başlayabilirsiniz.

Eğer, ufak da olsa dağ evi için değerlendirebileceğiniz bir araziniz varsa, hiç düşünmeden modüler ev inşası hakkındaki yazılarımızı kurcalayabilir ya da homify profesyonellerine fikir danışabilirsiniz.