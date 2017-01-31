Çok seveceğiniz modern bir dağ evi

Şehir hayatından sıkılıp, her şeyi bırakıp, bir dağ evine yerleşmek istiyor ama dağ evlerinin size modern bir konfor sağlayamayacağını düşünüyorsanız, sizin için güzel bir örnek bulduk. Bu yazımızda size, hem dağ evlerinin doğal ve kırsal özelliklerini taşıyan hem de modern mimarinin bütün konfor avantajlarına sahip harika bir ev tanıtacağız. Bu modern dağ evinin odalarını gezerken böyle bir eve sahip olmak için planlar yapmaya başlayabilirsiniz.
Eğer, ufak da olsa dağ evi için değerlendirebileceğiniz bir araziniz varsa, hiç düşünmeden modüler ev inşası hakkındaki yazılarımızı kurcalayabilir ya da homify profesyonellerine fikir danışabilirsiniz.
Bir ev hayal edin; geniş ve yemyeşil bir bahçenin içerisinde, hem bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kadar iyi tasarlanmış hem de son derece şık ve doğal bir görünüme sahip olsun. Böyle bir evde bir ömür huzurla yaşanabilir.
Bu evin mimarisinde modern tasarımın özellikleri hakim ancak kırsal ögelerin doğallığına da fazlasıyla yer verilmiş. Yalın, kullanışlı ve eksiksiz bir dağ evi modeli. Eğer siz de böyle bir ev yaptırmak istiyorsanız tasarımı, inşaatı, dekorasyonu ve fikir edinmeniz gereken diğer bütün detayları için bir inşaat şirketinden danışmanlık alabilirsiniz. Belki birkaç yüz metrekarelik bir arsayı bile bu şekilde değerlendirme şansınız olabilir.
Evin en cezbedici tarafı geniş ve yeşil bahçesi gibi görünüyor. Evin girişine kadar döşenen yürüyüş yolu ve kullanışlı verandası haricinde bahçenin her köşesi yeşil çimenlerle kaplı. Beyaz ve kahverengi tonlarının kullanıldığı ve ahşap detaylarla süslü dış cepheye oldukça iyi uyum sağlayan bir bahçe görüntüsü.
Bahçe dekorasyonu ve peyzaj mimarisi en az evin içi ve yapısı kadar önem taşır çünkü bahçeyi de, kullanışlı bir tasarım sayesinde en az evin kendisi kadar rahat kullanabilirsiniz. Bu nedenle bahçe dekorasyonuna gerektiği önemi vermelisiniz. Bahçe dekorasyonu ve peyzaj hakkında fikirlere ihtiyaç duyarsanız
Çok özel bahçe tasarımları başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.
Bahçe ve teras mobilyası denince akla ilk gelenlerden biri de bu tip ahşap masa ve sandalyeler oluyor. Hem hava şartlarına dayanıklı oldukları için hem de bahçenin doğal yapısına çok yakıştığından tercih edilebilir. Siz de verandanızda barbekü alanına böyle bir masa sandalye takımı koyarak şık bir açık hava yemek alanı oluşturabilirsiniz.
Evin girişinde sizi büyük ve güzel bir akvaryum karşılıyor. Huzurlu bir ortam aradığınız dağ evine daha iyi yakışacak başka bir aksesuar düşünülemezdi öyle değil mi? Bu büyük akvaryum oturma odası ile giriş holünü birbirine bağlayan alanda bulunuyor, hem iki alanı ayırmak için hem de dekoratif amaçla oldukça iyi düşünülmüş.
Evin iç mekanları geniş ve ferah bir görüntüye sahip. Bunun yanı sıra oldukça ilgi çekici bir dekorasyon oluşturulmuş. Modern, kırsal ve tropikal ögelerin bulunduğu dekorasyonun eklektik bir çizgisi var. Eklektik tasarım farklı stillerde ögelerin gelişigüzel birleştirilmesi gibi görünse de aslında çok daha özenli bir planlama gerektirir. Hangi stilleri birlikte, nasıl kullanacağınızı dikkatle seçmelisiniz. Eklektik tasarım için daha farklı örnekler görmek isterseniz bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Evin mutfağında hakim olan özellik endüstriyel ekipmanlar ile siyah ve ahşap tonlarının buluşması oluyor. Siyah tezgah bir dağ evi için oldukça modern ve kaliteli bir tercih. Aynı şekilde endüstriyel ekipmanlar da evin değerini artırmış. Çok sayıda depolama alanı ve geniş tezgahı ile son derece fonksiyonel bir mutfak oluşturulmuş.
Evin yemek odasına göz attığınızda diğer alanlara göre daha farklı bir tema ile karşılaşabiliyorsunuz. Farklı renklere boyanmış duvarlar ve canlı ışıklandırmalar ile yılbaşı ağacı gibi süslü ve dikkat çekici bir yemek odası oluşturulmuş. Odanın hemen her detayı şık ve ilgi çekici ancak kullanılan plastik sandalyeler biraz özensiz durmuş, daha şık bir ahşap model seçilebilirdi.
Yatak odalarında da yine konfor ön planda tutulmuş. Geniş ve rahat yatak, ahşap zemin ve ebeveyn banyosu ile kullanışlı bir yatak odası dekore edilmiş. Hafif bir ışıklandırmaya sahip olan odada tavan strüktürleri de sıcak bir hava yaratıyor.