İnce nüanslarla akıllara kazınacak 48 metrekarelik şık bir daire

Geniş ve ferah evleri dekore etmek zengin alternatifler sunar ve keyifli bir iştir. Buna rağmen apartman dairelerini dekore etmek esaslı bir iştir. Akılcı depolama sistemleriyle modern çözümler bir araya geldiğinde, küçük apartman dairelerinde fonksiyonellik ve estetiği bir araya getiren örnekler ortaya çıkabilir. Bu yazımızda küçük daireler için pratik dekorasyon fikirleri veren bir projeye yer verdik. Küçük ve dar alanlarda pratik dekorasyon fikirleri arayanlar için, 48 metrekareye yerleşen şahane dairenin ilham veren görsellerini mutlaka gözden geçirin!
Aydınlık ve ferah bir oturma odası ile ışıl ışıl bir karşılama ile başlıyoruz. Doğru ve ölçülü aydınlatmanın yanı sıra, şık avize modelleri ile ışıl ışıl bir atmosfer oluşuyor. Konforlu mobilyaların yanı sıra, asimetri unsuru ile beraber aksesuarların renk uyumu ve ahengi göze hitap ediyor.
Depolama sistemleri duvar ve tavan zemini ile aynı renk tercih edilerek ferah görünüme katkı sağlanıyor. Klasik stil detaylarıyla beyazlara bürünün dolap, Tv ünitesi içeriyor ve şık dizaynı ile dikkat çekiyor. Basit, hafif ve sofistike tasarımıyla fark yaratan dolap kapaklarında kontrast oluşturan püsküllerle şık kulplar tasarlanmış.
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Nötr renkler gözü yormaz. Uyum ve ahengi tercih edenler bir renk paleti belirleyerek nötr renklerin ahenginden faydalanabilir. Ayrıca cesur ve parlak renkler için de nötr renklerle denge unsuru sağlayabilirsiniz. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Küçük nüanslarla evinizin atmosferini değiştirebilir, dekorasyonda fark yaratabilirsiniz. Pudra, pembe ve beyaz renklerin ağırlıklı kullanıldığı bu koridorda, mutfak ve oturma odasında geçiş yapılırken renk ahengi hakim. Ölü alanlar ise şık ışıklandırma unsurları ile depolama amaçlı işlevsel değerlendiriliyor.
Beyazın zarafetiyle asla modası geçmeyen bu mutfak, aynı zamanda daha geniş ve ferah bir alan dizayn edilmesine katkı sağlıyor. Yemek masası ihtiyacı geniş yer kaplamadan modern sandalye ve masa modelleri ile dekore edilerek sağlanıyor. Klasik izler taşıyan mutfak dolapları, tek duvarda boydan boya depolama olanağı saplıyor.
Klasik stil avize modeli ile modern bir yemek masası bir araya geliyor. Özenle dizayn edilen duvar dekorları gözü yormayan, şık ve ince detaylarla tercih ediliyor. Kontrast renklerle detayların öne çıktığı bu alanda avize ışıklandırması ile daha cazip bir atmosfer oluşuyor.
Klasik stil dekorasyon öğelerini göz yormadan ve kasvetli bir hava oluşturmadan, ferah bir atmosfer oluşturarak çözen projede, bölgesel aydınlatma unsurları ile işlevsellik artıyor.
Tek kişilik bir yatak barındıran oda yüksek verimlilikle kullanım olanağı sağlayan modern mobilyalarla dizayn edilmiş. Dekoratif açık raflarla tek duvar beyazlara bürünüyor ve şık ışıklandırma unsurları burada da işlevsellik katıyor.
Klasik stil öğelerle dizayn edilen evlerde simetri unsuruna sıklıkla rastlarken, modern stil öğelerle dizayn edilen evlerde asimetri unsuruna rastlayabilir, geometrik formların öne çıktığı çalışmaları gözden geçirebilirsiniz.
Geniş cam pencere açıklıklarıyla dar bir alanı muntazam aydınlatan bu detay örneğinde, açık renk tonlarıyla parlak yüzeylerin kattığı ferahlık gözlemlenebilir. Doğal ışığı muntazam alan aydınlık ve ferah alanda, konuklarınızı ve sevdiklerinizi ağırlarken kahvelerinizi yudumlayabilirsiniz.
Şık ve özenli tasarlanan projede her bir yaşam alanında konfor ve estetik sunan detaylara yer veriliyor. Genel olarak cesaret isteyen renk ya da dokuların kullanımına olanak tanıyan açık renk zeminler, işlevsel açıdan da mekana derinlik katıyor.
Cam duşakabin köşe alanda dizayn ediliyor ve şık aydınlatma unsurları ile ferah bir atmosfer oluşuyor. Maksimum verimlilikle dizayn fikirleri için, küçük ve dar alanlarda ölü alanlar değerlendirilmeli, işlevsel açıdan dekoratif fikirlerle duvar dekorları dizayn edilmelidir. Soft renklerle gözü okşayan renk paleti, özellikle pastel renklerle ilgilenenleri cezbediyor.
Banyoya derinlik katan detaylar arasında kalan duvar boşluğunun boydan boya ayna ile döşenmesi yer alıyor. Böylelikle özellikle küçük ve dar banyolarda ferah bir görünüm sağlanırken, derinlik katan unsurlar işlevsellik katıyor. Klasik stil aydınlatma aksesuarlarıyla modern bir lavabo dizaynını bir araya getiren banyoda, açık renk tonlarında zeminler göz okşuyor. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak, akılcı çözümlerle şahane bir proje tasarlanmış.
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