Hem lüks hem fonksiyonel bir ev tasarımı

Evin salonunda hem klasik hem de modern dokunuşlardan faydalanarak kusursuz bir seçkinlik elde edilmiş. Konforlu oturma grubunun renk tonları duvarlardan yer döşemesine, süs eşyalarından tavan aydınlatmasına kadar salonun her bir öğesiyle ahenk içinde. İki bölmeden oluşan cam orta sehpa odanın şıklığını ve zarafetini sürdüren bir unsur olarak dikkat çekerken, sehpanın üzerindeki aksesuarların da özenle seçildiğini fark ediyoruz. Salon mutfak ve yemek odasından işlemeli metal parçalı bir duvar ve kapısı olmayan geçitlerle ayrılmış ve bu hem genişlik ve ferahlığı hem de her bir alanın kendine has mahremiyetini sağlamaya sebep olmuş. Salondaki hareketli doku renklerle yumuşatılarak odaya ağırbaşlı bir karakter kazandırılmış.