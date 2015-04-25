Hem lüks hem fonksiyonel bir ev tasarımı

Bu yazımızda İstanbul, Arnavutköy'de göz kamaştıran tasarımı ve incelikle düşünülmüş detaylarıyla tasarım harikası niteliğindeki bir eve konuk oluyoruz. Evin geniş oturum alanı ve odalarının bolluğu dekorasyon ve iç mimari açısından oldukça olanaklı ve zengin bir zemin sağlarken, evdeki bütün yaşam alanlarının birbirleriyle uyum içinde ve bağlantılı olarak tasarlanmış olması da bu konutun en dikkat çeken özelliklerinden biri. Odalardaki renk ve mobilya uyumundan kullanılan malzemenin kalitesine, ışıklandırma tercihlerinden aksesuar seçimlerine kadar her şeyiyle kendine hayran bırakan bu evin dizaynında Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası var. Buyrun gezmeye başlayalım…
Evin salonunda hem klasik hem de modern dokunuşlardan faydalanarak kusursuz bir seçkinlik elde edilmiş. Konforlu oturma grubunun renk tonları duvarlardan yer döşemesine, süs eşyalarından tavan aydınlatmasına kadar salonun her bir öğesiyle ahenk içinde. İki bölmeden oluşan cam orta sehpa odanın şıklığını ve zarafetini sürdüren bir unsur olarak dikkat çekerken, sehpanın üzerindeki aksesuarların da özenle seçildiğini fark ediyoruz. Salon mutfak ve yemek odasından işlemeli metal parçalı bir duvar ve kapısı olmayan geçitlerle ayrılmış ve bu hem genişlik ve ferahlığı hem de her bir alanın kendine has mahremiyetini sağlamaya sebep olmuş. Salondaki hareketli doku renklerle yumuşatılarak odaya ağırbaşlı bir karakter kazandırılmış.
Salonda gördüğümüz şıklık ve zarafet yemek odasında da aynı oranda sürdürülüyor. Masada kullanılan parlak ahşap malzeme, tavandaki geniş ve zarif avizenin de yardımıyla odanın ışıl ışıl parıldamasını sağlarken, yan cephedeki duvarın boydan boya kesik aynalarla kaplanması yaşam alanının derinliğine katkıda bulunuyor. Masanın üzerindeki büyük, heykelsi gümüş rengi aksesuarlar ve duvardaki renkli tabloysa yemek odasına sanatsal bir karakter kazandırıyor.
Fotoğrafta gördüğümüz ve evin koridorunu oluşturan bu alansa, basit bir koridordan ziyade şık bir sergi salonunu andırıyor. Mermer duvarın sanatsallığı ve şıklığı metal işlemeli bölmeyle kuvvetlendirilirken, kenardaki saksı çiçeğiyle de doğal ve iç açıcı bir ortam yaratılıyor.
Evin bütününe sirayet etmiş olan bu sanatsal ve şık mimari dokunuşlar elbette banyoda da kendini gösteriyor. Ahşap dokulu jaluziler, özel tasarımlı altına çalan rengiyle dikkat çeken lavabo ünitesi, siyah banyo dolabı ve incelikle düşünülmüş çiçek ve peçetelik detayıyla olabildiğine gösterişli ve modern bir banyo…
Salondan ayrı olarak tasarlanmış bu oturma odası ise, televizyon ve gündelik aile toplantıları için ideal bir yaşam alanı niteliğinde. Bu amaca uygun olarak da evin diğer bölümlerinden daha sade ve minimal bir bakış açısıyla tasarlanmış olsa da duvardaki tablo ve aydınlatma öğeleri evin geri kalanında hakim olan sanatsallığı sürdürüyor.
Çalışma odasındaysa, odaklanmayı olumsuz yönde etkileyecek dikkat dağıtıcı hiçbir fazlalık bulunmuyor. Özenle ve titizlikle yerleştirilmiş ve konumlandırılmış kütüphaneden, masanın sadeliğine kadar her şey uygun bir çalışma ortamı yaratmak üzerine dizayn edilmiş. (Çalışma odalarında verimi arttırma konusunda örnek olacak dekorasyon fikirlerini daha önce Hayatınızı kolaylaştıracak çalışma odası fikirleri isimli yazımızda da ele almıştık.)
Tüm odaların yaşam alanı amaçlarına uygun olarak dizayn edildiği bu evde elbette yatak odaları da aynı fonksiyonel ve işlevsellik anlayışıyla tasarlanmış. Ebeveyn banyolu bu oda da dinlenmek ve yeni bir güne başlamak için ideal bir dinginlik ve huzur atmosferi taşıyor. Evin tüm pencerelerinde bulunan jaluziler estetik etkisini burada da gösterirken, yatağın konforlu duruşuna yer döşemelerinin yumuşak rengi ve dokusu eşlik ediyor. Duvarları yine sanatsal etki yaratacak tablolar süslerken, özellikle ışıklandırma seçimi, loş ve yorucu olmayan bir ortam yarattığından ötürü dikkat çekici.