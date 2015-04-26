Kayseri'de şıkır şıkır bir daire

İndeksa Mimarlık tarafından tasarlanan ve uygulanan bir daire projesini ziyaret ediyoruz bu defa. Kaba inşaattan anahtar teslim hazır hale getirilen bu ev içinde salon, oturma odası, yatak odası, giyinme alanı ve iki ayrı genç odası barındıran geniş bir oturum alanına sahip. Evin genelinde hareketli, renkli ve konforlu bir dekorasyon anlayışı hakim. Her yaşam alanı, odanın fonksiyonuna uygun olarak farklı tarzlarda dizayn edilmiş ve uygulanmış. Salonda daha klasik bir iç mimariyle, aile bireylerinin gündelik olarak kullandıkları oturma odasında daha modern ve renkli bir stille, mutfaktaysa sade ve minimal bir çizgiyle karşılaşıyoruz. Bütün ayrıntıları titizlikle düşünülmüş olan bu ev, içinde yaşayan her bireyin farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış.
Evin misafir ağırlamak için dizayn edilmiş salonunda klasik bir tasarım anlayışı hakim durumda. Avize tasarımlarındaki tercih ve sarı ışık seçimi bu klasik dizaynı kuvvetlendiren öğeler niteliğinde. Sade ve şık koltuk takımlarına duvarlardaki işlemeler ve yerdeki hareketli desenli renkli halı eşlik ediyor ve böylece klasiğin şıklığı, sade renklerle yumuşatılarak, halı ve duvar detaylarıyla da yaşam alanının ihtiyaç duyduğu hareketli enerjiye kavuşması sağlanıyor.
Mutfakta ise sade ve minimalist bir çizgi izlenmiş ve bembeyaz, zarif ve şık bir mutfak yaratılmış. İhtiyaç duyulan renklilik ve hareketse sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken modern görünümlü renkli avizeler ile sağlanmış. Mutfak tasarımlarında en çok tercih edilen ve rağbet gören rengin beyaz olmasına şaşmamalı… Beyazın verdiği asalet ve şıklık atmosferini başka renklerle sağlamak oldukça zor. Bu mutfak gibi beyazlar içindeki kusursuz tasarımlı diğer mutfak örneklerini Beyaz mutfak modelleri başlıklı yazımızda derlemiştik.
Mutfaktaki beyaz hakimiyeti yemek odasında da devam ediyor. Mutfaktan yine beyaz bir duvar ve kapısız, geniş bir geçitle ayrılan yemek alanında da aynı mutfaktaki gibi yaşam alanının hareketi ve renkliliği avizelerle sağlanmış. Ancak burada tercih edilen avizeler ortama kattıkları hareket ve renkliliğin yanında yemek alanı için sanatsal bir dokunuş olma niteliği de taşıyorlar.
Ebeveyn yatak odasına hakim olan beyaz ve sütlü kahve renkleri odanın yumuşak ve dinlendirici bir yapıya bürünmesini sağlarken, ışıklandırmada kullanılan hareketli avizeler yaşam alanına klasik bir dokunuş kazandırıyor. Yatak odasının merkezinde konforlu olmasına özen gösterilen yatak bulunuyor ve duvardaki resimler sayesinde odanın kişisel özellikleri kuvvetlendirilerek özel bir karakter kazanması sağlanıyor.
Yatak odasının devamında yer alan giyinme alanı da hem dolap işlevi görüyor hem de oldukça önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Beyaz rengin şıklığından yararlanılan bu alanda da fonksiyonellik ön planda tutulmuş ve dolap dizaynları her tür kıyafete, ayakkabı ve çantaya göre ayrılabilecek şekilde bölmelenmiş.
Evde yaşayan çocuklar için tasarlanan çocuk odalarında da, bireylerin yaş gruplarına uygun şekilde renkli ve hareketli bir tasarım tercih edilmiş. Duvardaki tablo ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken saat odanın sahibi çocuğun yaratıcılığını arttıran unsurlar olma niteliği taşırken odadaki hareket ışıklandırma seçimiyle yumuşatılarak ortamın yorucu olmaması sağlanmış.
Aile bireylerinin toplandığı, televizyon izleyerek, sohbet ederek vakit geçirdiği, gündelik olarak kullanılan bu oturma odasındaysa, yaşam alanının ruhuna, işlevine ve amacına uygun olarak modern ve renkli bir tasarım çizgisi tercih edilmiş. Konforlu koltuk takımının üzerinde bulunan yeşil renkle duvarın bir kısmının uyumu odadaki ahengi kuvvetlendiriyor. Misafirler için tasarlanmış olan salona göre daha minimal ama daha hareketli olarak dizayn edilmiş oturma odasında gündelik ihtiyaca uygun bir yerleşim söz konusu.