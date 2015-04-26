Kayseri'de şıkır şıkır bir daire

İndeksa Mimarlık tarafından tasarlanan ve uygulanan bir daire projesini ziyaret ediyoruz bu defa. Kaba inşaattan anahtar teslim hazır hale getirilen bu ev içinde salon, oturma odası, yatak odası, giyinme alanı ve iki ayrı genç odası barındıran geniş bir oturum alanına sahip. Evin genelinde hareketli, renkli ve konforlu bir dekorasyon anlayışı hakim. Her yaşam alanı, odanın fonksiyonuna uygun olarak farklı tarzlarda dizayn edilmiş ve uygulanmış. Salonda daha klasik bir iç mimariyle, aile bireylerinin gündelik olarak kullandıkları oturma odasında daha modern ve renkli bir stille, mutfaktaysa sade ve minimal bir çizgiyle karşılaşıyoruz. Bütün ayrıntıları titizlikle düşünülmüş olan bu ev, içinde yaşayan her bireyin farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış.