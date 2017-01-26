Dekoratif detaylarla kusursuz bir yenileme projesi

homify 360° projeleri ile birçok ülkeden tadilat ve yenileme projelerine yer verdik. Bu yazımızda dekoratif detaylarla kusursuz bir yenileme projesini ele alacağız. Victoria döneminden sonra gelen Edward devrinden kalma ev projesi, lüks ve zarafeti bir arada gözlemleme olanağı tanıyor. Dekoratif detaylarla modern ve klasiğin buluştuğu şahane proje, İngiltere'de bulunan J. J. Mullane Ltd. imzası taşıyor. Bu projede evin son hallerini derledik. Eski hallerine dair görseller maalesef mevcut değil. Deniz manzarası ile enfes bir bahçe alanına sahip olan şahane proje evinin detaylarını hemen incelemeye başlayalım.
Konuklarınızı ağırlamak ve karşılamak için ne zarif bir karşılama! Beyaz ve ferah duvarlarıyla nötr gri detayların bir araya geldiği cephede, geleneksel izlerle beşik çatı modeli uygulanmış. Giriş kapısı üzerinde şık bir aydınlatma aksesuarı ve tesisat borularıyla kontrast oluşturan renkler de kullanılmış. Ayrıca giriş kapısı alanına doğal ışığı muntazam alan pencere detaylarıyla birlikte, girişte daha ferah ve aydınlık bir atmosfer sağlanıyor. Dekoratif çiçek saksılarıyla cazip bir karşılama ve estetik dokunuşlar göz ardı edilmiyor.
Eve giriş yapmadan önce bir geriye doğru gidersek, evin tamamını ve ana cepheyi görebilirsiniz. Eğimli çatı formu ile beşik çatı modeli geleneksel izler taşıyor. Cephede taşıyıcı ve kirişleri simgeleyen nötr rengi ahşap geçişlerle dinamik bir görünüm kazandırılıyor. Merdiven alanı bu açıdan görülüyor. Evin girişindeki dekoratif detaylarla benzer saksı bitkileri burada da kullanıyor. Ayrıca garaj barındıran ev projesinde uyumlu renklerle nötr gri bir ahşap garaj kapısı tasarlanıyor.
Yemyeşil bir alanda doğa ile iç içe nefes almanın keyfi günümüzde paha biçilemez. Öyle ki geniş yürüyüş alanları ve ağaçlarla çevrili bu alan, günümüzde neredeyse bir lüks haline geldi. Natürel dokularla bezenen ferah alanlar, doğal taş dekorlar, yeşili davet eden tasarımı ile davetkar bir bahçe alanı mevcut. Öğleden sonra çocuklu bir ailenin yemek yiyebileceği, çocuklara oyun alanı sunan bu proje, taze ve canlı geniş bir çim alanı sunuyor. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Evin iç mekanlarına adım attığımızda, geniş ve ferah bir mutfak alanı bizi karşılıyor. Modern stil çözümlerle döşenen mutfakta pratik çözümlerle yemek alanı dizayn ediliyor. Mutfak adası ile birleşen ahşap bar alanı, geniş pencere açıklıkları ile ferah bahçe manzarasıyla bütünleşiyor. Duvar zemini ve tavanlarda beyazın kattığı ferahlık, mutfak dolapları ve tezgahta da aynı görevi görüyor. Estetik dokusu ve zarafetiyle ahşap zeminler bu mekana sıcak bir atmosfer katıyor.
Pastel renklerle yumuşak dokunuşlar iç mekan dekorasyonuna ahenk katıyor. Genel olarak beyazın hakim olduğu duvar zeminlerinde gözü yormayan ve ahşap zeminle ahenk yaratan yeşil renk zemin kaplaması tercih ediliyor. Daha serin ve ferah bir görünüm sağlayan iç mekan dizaynı ile kemerli geçişler şıklık ve uyum sağlıyor. Geniş ve ferah alanlar sunan proje evinin diğer mekanlarını inceleyelim.
Toz mavisi renk tonları sayesinde pırıl pırıl yumuşak tonların hakim olduğu şık ve ferah bir banyo ile karşılaşıyoruz. Bağımsız küvet modeli klasik stil izler taşıyor. Zarafetin detaylarda saklı olduğu banyoyu cazip kılan öğelerden biri de zemin döşemesinde tercih edilen renk tonları. Ferahlık ve serinlik katan renk ve dokuların uyumuyla dönemsel izler taşıyan şık bir banyo.
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