Dekoratif detaylarla kusursuz bir yenileme projesi

Toz mavisi renk tonları sayesinde pırıl pırıl yumuşak tonların hakim olduğu şık ve ferah bir banyo ile karşılaşıyoruz. Bağımsız küvet modeli klasik stil izler taşıyor. Zarafetin detaylarda saklı olduğu banyoyu cazip kılan öğelerden biri de zemin döşemesinde tercih edilen renk tonları. Ferahlık ve serinlik katan renk ve dokuların uyumuyla dönemsel izler taşıyan şık bir banyo.

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