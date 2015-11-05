Evim için en iyi ısıtma sistemi hangisi?

Günümüzde teknoloji geliştikçe ısınma sistemleri için alternatifler de arttı. Farklı yakıt türleri ile çalışan birbirine benzer ya da bazen birbirinden farklı birçok ısınma sistemi çeşidi bulunmakta. Sobayla ısınmaya devam etmek elbette bir tercih olabilir ancak merkezi ısıtma denen evin tamamını ısıtan bir sistem tüm odaların ısıtılması için birçoğumuzun tercih ettiği yöntemlerin başında geliyor. Sobayla ısınmaya devam etmek, üzerinde kestane pişirip çay demlemek kulağa hoş gelen nostaljik ögeler ancak eski tip kömür sobalarının aslında çok da sağlıklı olmadığını, yalnızca tek bir mekanı ısıtarak evde anormal ısı farkı yarattığını, geceleri söndürülmesi gerektiği için sabah soğuk eve kalkıldığını ve daha da önemlisi, yangın ve zehirlenme tehlikesi yarattığını hepimiz biliyor ve kış ayları boyunca televizyon ve gazetelerde gördüğümüz haberler vesilesiyle de bir nevi deneyimliyoruz. Yarattığı hava kirliliği ise aşikar.
Oysaki günümüzde eski tip sobalara göre çok daha avantajlı, şık görünümlü, evi komple ısıtma özelliğine sahip, nispeten çevre dostu sayılabilecek birçok ısınma yöntemi mevcut. Bu sayfamızda farklı ev türleri için farklı ısıtma yöntemlerini derledik. Sizler de evinizin tipine ve ihtiyaçlarınıza göre bir ısıtma yöntemi seçerken bu derlemeden yararlanabilirsiniz.
Isı pompası son yıllarda adını konut ısıtmasında sıkça duyduğumuz ve ülkemizde de gittikçe yaygınlaşmaya başlayan bir iklimlendirme sistemidir. Daha aşina olduğumuz klima ve evlerimizde kullandığımız buzdolapları da aslında birer ısı pompası türüdür. Isı pompası kavramı ısının çevreden çekilip yüksek sıcaklık bölgesine transfer edilebileceği fikri ile ortaya çıkmıştır. Sistemin temel çalışma prensibi kış aylarında düşük sıcaklık kaynağı olarak kullanılan dış havadan, (ya da bazı modellerde topraktan veya bir su kaynağından (nehir, göl, vb.)) alınan ısının, ısıtılması hedeflenen ortama transfer edilmesidir. Sistemde genel olarak tüm soğutma çevrimlerinde yer alan kompresör, evaparatör, kondenser, genleşme vanası ve sistemde dolaşan bir soğutucu akışkan gibi temel elemanlar kullanılmaktadır.
Isının düşük sıcaklık seviyesinden yüksek sıcaklık seviyesine aktarılması için, dışarıdan sisteme verilmesi gereken bir enerjinin olması zorunludur. Isı pompalarında bu enerji mekanik, elektrik veya termal olarak karşılanmaktadır. Isı Pompaları genel olarak villa, ev, otel, iş yerlerinin ısıtılması ve soğutulması için kullanmaktadır. Bu sistem aynı zamanda havuz ısıtması ve sıcak su ihtiyacınızı da karşılayabilmektedir. Fosil yakıtlardan tamamıyla bağımsız olarak çalışan ısı pompaları, herhangi bir emisyon açığa çıkarmadan çalışır. Bu sayede kombi ve klima yerine tek bir cihazla tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bu sistem doğa dostu olmasının yanı sıra %78’e varan tasarruf sağlamaktadır.
Doğalgaz renksiz, kokusuz, yüksek kalorili bir gaz yakıttır. Yandığında kül, karbonmonoksit ve kükürt bileşikleri oluşturmaz ve çevrede asit yağmuruna sebep olmaz, bu nedenle temiz bir yakıttır. Yalnızca karbondioksit ve su buharı meydana gelir. Bunun yanında azot oksit emisyonu diğer yakıtlara kıyasla daha azdır.
Doğalgaz, konutlarda başlıca ısıtma, sıcak su elde etme ve pişirme amaçlı kullanılır. Merkezi ısıtma sistemi olan binalarda sıcak su ve pişirme amacıyla dairelere kolon hattı ile doğalgaz verilebilir. Bireysel kullanımda ise şu seçenekler sözkonusu olabilir: Sadece ısınma amacıyla (doğalgaz sobası, kat kaloriferi), ısınma ve sıcak su elde etme amacıyla (kombi, boylerli kat kaloriferi), ısınma, sıcak su elde etme ve pişirme amacıyla (kombi, boylerli kat kaloriferi ve ocak için çıkış). Doğalgazın avantajları şunlardır: Doğalgaz her an için kullanıma hazırdır. Stok yapma, önceden sipariş verme gerektirmez. Doğalgaz birincil enerji olarak borular ile, taşıma kayıpları, nakliye temin yeri olmadan ve temel taşıma yollarını meşgul etmeden kullanıcıya gelir. Doğalgaz uzun süreli bir enerji kaynağıdır. Büyük rezervlerden, on yıllar ötesine kadar uzanan sağlam anlaşmalarla emniyete alınmıştır. Doğalgaz depolama yeri gerektirmez, böylece binalarda boş alanlar elde edilir. Doğalgaz kullanıldıktan sonra ödenir, önceden ödeme gerektirmez. Bir apartmanda her dairenin ayrı gaz sayacı edinmesi halinde ne kadar gaz sağlandığı kolaylıkla belirlenir. Doğalgaz ekonomiktir. Zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanır.
Sıvı yakıtlar, genellikle ham petrolden elde edilen akıcı ve ısıl değeri yüksek yakıtlardır. Isıtma tesislerinde kullanılan ve en çok bilinen cinsleri motorin, marin dizel oil ve fuel-oil'dir. Bireysel kat kaloriferi sistemlerinde sıklıkla kullanılır. Maliyeti diğer seçeneklere göre nispeten düşük olasa bile kullanım açısından en pahalı sistemlerden biridir. Konutun balkon ya da teras gibi açık havada olan bir kısmında yakıt tankı kurulur ve yakıt bittikçe tank doldurtulur, içeride bir odada ise aletin kendisi bulunmaktadır. Oldukça maliyetli bir sistemdir ve açıkçası yeni çıkan alternatif ısınma sistemleri ile eskisi gibi rağbet görmemektedir.
LPG'li sistemler de tıpkı sıvı yakıtlılar gibi yüksek maliyetli ısıtma sistemleridir. Apartman daireleri için değil, bahçeli, müstakil evler için daha uygundurlar. Yakıt tankı gerektirirler, bu tank genelde bahçede toprağın altına gömülür. Apartman versiyonları ise bildiğimiz tüp gibi tüplerle çalışır. Maliyeleri oldukça yüksektir ve verimi de diğer seçeneklere göre oldukça düşük kalmaktadır. Sıvı yakıtlar ve LPG türü ısıtma sistemleri diğer alternatiflerin olmadığı zamanda zorunlu olarak sıkça kullanılmış olsalar dahi, günümüzde pabuçları dama atılmıştır.
Yeni nesil demir döküm sobalar ve birbirinden şık şömineler son yıllarda giderek popülerlik kazanmakta. Hem çok iyi ısıtan hem de görsel bir şölen sunan bu tür odun kaynaklı ısıtma sistemlerinin bazı modellerini merkezi kalorifere bağlayarak tüm evi ısıtmak da mümkün. Bu muhteşem görünümün elbette bir bedeli var… O bedel de odun depolayacak alan gereksinimi, sürekli ateşi besleme ihtiyacı ve kül temizleme işi. Zaman zaman odunları kendiniz kırmak zorunda kalabileceğinizi, odun taşımak sayesinde muhteşem kaslı kollara sahip olacağınızı ve kül dökme işinin asla temiz ve pratik olmayacağını unutmayın. Kısacası odunlu ısıtma sistemleri son derece keyifli ancak öte yandan bir o kadar da meşakkatli.
Fotoğraftaki örnekte 1001 Keyif tarafından ithal edilen muhteşem bir döküm soba modeli görmekteyiz.
Geniş mekanlarda kullanılan ve dört bir yana ısı veren şömine modelleri için Geniş mekanları bölen 6 sıradışı şömine başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Güneş enerjisi paneli, güneş ışınlarının taşımış olduğu enerjiden yararlanarak ısı ya da elektrik enerjisi üreten sistemlerdir. Güneş enerjisinden yararlanarak ısı elde etmek için güneş enerjisi panelleri oldukça basit ama işlevsel bir prensip ile çalışırlar. Güneş enerjisi panelleri içlerinde yer alan koyu renkli yüzeyleri yardımıyla güneş enerjisini soğururlar. Yani güneş enerjisini yansıtmayarak mümkün olduğunca koyu renkli yüzey tarafından yutulurlar. İşte bu yutulan ışın, güneş enerjisi panellerinin elde ettiği ısının kaynağıdır. Daha sonra elde edilen bu ısı, güneş enerjisi paneli tarafından suya aktarılarak su ısıtılır. Isıtılan su dilediğimiz her alanda kullanıma hazır olarak sunulmaktadır.
Ülkemiz güneş enerjisi kullanmak için son derece uygun bir konumdadır. Güneş enerji panellerini yalnızca sıcak su elde etmek için değil, bir akü yardımı ile enerji yani elektrik depolamak için de kullanabilirsiniz. İlk etapta maliyeti biraz yüksek olmasına rağmen, kısa süre içinde kendini amorti edecektir.
Termosifon, sıcak su elde edilen kazanlı ve borulardan bir sitemdir. Fransızca kökenli bir kelimedir. Termosifonlar en az elli en fazla ise seksen litre sıcak su kapasitesine sahiptir. Üç farklı termosifon modeli bulunmaktadır; bunlar standart, LED’li ve dijital model termosifonlardır. Elektrik ile çalışan termosifonlar doğalgaz boylerine göre daha çok enerji tüketimine neden olur ancak doğalgazın olmadığı ya da merkezi kalorifer sistemine bağlı olmayan seçenekler arasında tercih edilmelidir. LPG'li şofbenlere göre daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz.