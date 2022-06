Evim için en iyi ısıtma sistemi hangisi?

Doğalgaz renksiz, kokusuz, yüksek kalorili bir gaz yakıttır. Yandığında kül, karbonmonoksit ve kükürt bileşikleri oluşturmaz ve çevrede asit yağmuruna sebep olmaz, bu nedenle temiz bir yakıttır. Yalnızca karbondioksit ve su buharı meydana gelir. Bunun yanında azot oksit emisyonu diğer yakıtlara kıyasla daha azdır.

Doğalgaz, konutlarda başlıca ısıtma, sıcak su elde etme ve pişirme amaçlı kullanılır. Merkezi ısıtma sistemi olan binalarda sıcak su ve pişirme amacıyla dairelere kolon hattı ile doğalgaz verilebilir. Bireysel kullanımda ise şu seçenekler sözkonusu olabilir: Sadece ısınma amacıyla (doğalgaz sobası, kat kaloriferi), ısınma ve sıcak su elde etme amacıyla (kombi, boylerli kat kaloriferi), ısınma, sıcak su elde etme ve pişirme amacıyla (kombi, boylerli kat kaloriferi ve ocak için çıkış). Doğalgazın avantajları şunlardır: Doğalgaz her an için kullanıma hazırdır. Stok yapma, önceden sipariş verme gerektirmez. Doğalgaz birincil enerji olarak borular ile, taşıma kayıpları, nakliye temin yeri olmadan ve temel taşıma yollarını meşgul etmeden kullanıcıya gelir. Doğalgaz uzun süreli bir enerji kaynağıdır. Büyük rezervlerden, on yıllar ötesine kadar uzanan sağlam anlaşmalarla emniyete alınmıştır. Doğalgaz depolama yeri gerektirmez, böylece binalarda boş alanlar elde edilir. Doğalgaz kullanıldıktan sonra ödenir, önceden ödeme gerektirmez. Bir apartmanda her dairenin ayrı gaz sayacı edinmesi halinde ne kadar gaz sağlandığı kolaylıkla belirlenir. Doğalgaz ekonomiktir. Zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanır.