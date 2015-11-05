Evim için en iyi ısıtma sistemi hangisi?

Günümüzde teknoloji geliştikçe ısınma sistemleri için alternatifler de arttı. Farklı yakıt türleri ile çalışan birbirine benzer ya da bazen birbirinden farklı birçok ısınma sistemi çeşidi bulunmakta. Sobayla ısınmaya devam etmek elbette bir tercih olabilir ancak merkezi ısıtma denen evin tamamını ısıtan bir sistem tüm odaların ısıtılması için birçoğumuzun tercih ettiği yöntemlerin başında geliyor. Sobayla ısınmaya devam etmek, üzerinde kestane pişirip çay demlemek kulağa hoş gelen nostaljik ögeler ancak eski tip kömür sobalarının aslında çok da sağlıklı olmadığını, yalnızca tek bir mekanı ısıtarak evde anormal ısı farkı yarattığını, geceleri söndürülmesi gerektiği için sabah soğuk eve kalkıldığını ve daha da önemlisi, yangın ve zehirlenme tehlikesi yarattığını hepimiz biliyor ve kış ayları boyunca televizyon ve gazetelerde gördüğümüz haberler vesilesiyle de bir nevi deneyimliyoruz. Yarattığı hava kirliliği ise aşikar.

Oysaki günümüzde eski tip sobalara göre çok daha avantajlı, şık görünümlü, evi komple ısıtma özelliğine sahip, nispeten çevre dostu sayılabilecek birçok ısınma yöntemi mevcut. Bu sayfamızda farklı ev türleri için farklı ısıtma yöntemlerini derledik. Sizler de evinizin tipine ve ihtiyaçlarınıza göre bir ısıtma yöntemi seçerken bu derlemeden yararlanabilirsiniz.