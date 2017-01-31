Dekorasyonda ayrıntıların önemi

Bir evin güzel görünmesini sağlayan şey nedir diye sorsak ne cevap verirdiniz? Kimisi mobilya ve aksesuarlar der, kimisi yerleşim ve dizayn, kimisi renkler, kimisi evin yapısal özellikleri… Bunların her biri tek tek oldukça etkili olsalar da aslında bir evin görünümünün niteliğini oluşturan ana unsur nedir sorusunun cevabı tek başına hiçbiri olamaz. Çünkü iyi bir dekorasyonun en temel kuralı bütünlüklü olmasıdır; yani tüm unsurların tamamı, toplamda bir estetik oluşturmak zorundadır. Elbette bu toplam manzarayı oluşturmak için de hepsinin birbirleri ile uyumları, geçişler ve özellikle de ayrıntılar oldukça üyük bir önem taşıyor. Bu yazımızda da iyi bir dekorasyonda ayrıntıların önemini gözler önüne seren örnekleri içeren bir ev projesinin öne çıkan detaylarını inceleyeceğiz.