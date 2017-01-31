Dekorasyonda ayrıntıların önemi

Bir evin güzel görünmesini sağlayan şey nedir diye sorsak ne cevap verirdiniz? Kimisi mobilya ve aksesuarlar der, kimisi yerleşim ve dizayn, kimisi renkler, kimisi evin yapısal özellikleri… Bunların her biri tek tek oldukça etkili olsalar da aslında bir evin görünümünün niteliğini oluşturan ana unsur nedir sorusunun cevabı tek başına hiçbiri olamaz. Çünkü iyi bir dekorasyonun en temel kuralı bütünlüklü olmasıdır; yani tüm unsurların tamamı, toplamda bir estetik oluşturmak zorundadır. Elbette bu toplam manzarayı oluşturmak için de hepsinin birbirleri ile uyumları, geçişler ve özellikle de ayrıntılar oldukça üyük bir önem taşıyor. Bu yazımızda da iyi bir dekorasyonda ayrıntıların önemini gözler önüne seren örnekleri içeren bir ev projesinin öne çıkan detaylarını inceleyeceğiz.
Evlerimizi dizayn ederken ve dekorasyonunu meydana getirirken ön planda tutmamız gereken en önemli ayrıntılardan biri de şüphesiz ki duvar detaylarıdır. Bir evin duvarlarının güzel görünmesi tüm tasarım unsurlarının estetiğini ve çekiciliğini arttıran en temel unsurlardan biridir. Hebart Mimarlık Dekorasyon isimli firma tarafından dizayn edilen bu evin giriş koridoru alanında da duvar detaylarının mükemmel bir şekilde tasarlandığına şahit oluyoruz. Gümül renkli dresuarın arkasındaki cephede taş duvar kaplaması kullanılmış ve bu kaplama ışıklandırma ünitelerini gizleyen ahşap paneller ile desteklenerek büyüleyici bir görünüm ortaya çıkarmış. Giriş kapısının yanında yer alan yüklük alanının kapısında kullanılan sedefli doku da duvar dekorasyonunu tamamlayan şık bir öge olarak hemen dikkat çekiyor.
Özellikle iki ya da daha çok katlı mimari yapılara sahip olan evlerde merdiven alanlarının kötü ya da özensiz dizayn edilmesi evim genelinde tüm yaşam alanlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu yüzden de medivenlerin tasarımları evin genel dizanını etkileyen en önemli ayrıntılardan biri olarak öne çıkıyor. Merdiven alanlarında tıpkı bu örnekte olduğu gibi beyaz rengin zarafeti ile ahşap tonlarının sıcaklığı bir araya geldiğinde her zaman fark yaratmayı başarıyor.
Banyo gibi alanlarda özellikle de küçük metrekareli bir alan söz konusu ise dekoratif açıdan farklılık yaratacak çok da seçeneğiniz yokmuş gibi görünse de aslında ufak tefek ayrıntılarla küçük banyonuzu güzelleştirmek mümkün. Mesela banyo dolaplarının kulpları tüm atmosferi değiştiren önemli detayların başında geliyor. Üstelik bu değişimi yaratmak çok da kolay! Yapı marketlerde satılan birbirinden farklı ve sıra dışı kulplardan satın alarak evinizdeki sıradan ve standart dolap kulplarını değiştirebilir ve banyonuzda kolaylıkla benzersiz bir görünüm oluşturabilirsiniz.
Mutfak dolaplarının renkleri de mutfak alanının dokusunu belirleyen önemli ayrıntıların başında geliyor. Son yıllarda sıklıkla gördüğümüz modellerin başında ise alt dolapların daha koyu, üst dolapların ise açık renkli tercih edildiği modeller geliyor. Bunun en önemli sebebi bu tarz çift renkli uygulamaların mutfakta hareket ve derinlik yaratıyor olması. Mutfak dekorasyonunda yeni trend: Çift renkli dolaplar başlıklı yazımızda bu konuyu ele almıştık.
Ve bahçeler… Elbette ki eğer bahçeli bir evde yaşıyorsak bahçemize de en az evin iç yaşam alanları kadar özen göstermeliyiz çünkü bahçeler de aslında evin içindeki dekorasyonu ve genel atmosferi tamamlayan yaşam alanlarıdır.