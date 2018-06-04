Çamaşır odası dekorasyonu ve çamaşırlarınız için 12 kullanışlı fikir

Evler eskisi kadar geniş ve çok odalı planlanmadığı için olsa gerek, çamaşır odalarına özel bir alan ayırmak pek mümkün olmuyor. Genelde banyo içerisine yerleştirilen çamaşır alanı ise çoğu zaman yeterli gelmiyor. Siz de böyle düşünüyorsanız evinizde kiler veya depo olarak planlanmış bir odayı çamaşır odası olarak yeniden dekore edebilirsiniz. Banyodan ayrı bir çamaşır odası size hem ütü ve kurutma için bir alan kazandırmış olur hem de banyo dekorasyonunuzu çamaşır kalabalığıyla bozmamış olursunuz.
Peki çamaşır odası dekorasyonu nasıl yapılır? Bu konuda uzmanlarımızdan en doğru bilgileri alabilirsiniz ancak birkaç genel ve pratik fikir için bu yazımıza da kulak verebilirsiniz. Hem çamaşır odası dekorasyonu hem de çamaşırlarınız için 12 işe yarar fikir bulabileceğiniz yazıya göz atmadan geçmeyin.
Çamaşır odasına yaptıracağınız birkaç askılık çamaşır bakımınızı kolaylaştırabilir. Özellikle ipek gibi hassas kumaşları askıda kurutarak deforme olmasını engelleyebilirsiniz. Bu tip bir çamaşır odası dekore ederken giyinme odası önerilerinden de faydalanabilirsiniz. ’Daha düzenli bir depolama ve daha şık gardıroplar için 15 örnek’ başlıklı yazımız size bu konuda fikir verebilir.
Bir çamaşır odasının en büyük ihtiyacı yeterli ve kullanışlı depolama alanları olacaktır. Dekorasyonunuz sırasında bu detaya mutlaka özen gösterin. Eğer banyo ve çamaşır odası bir arada olacaksa depolama ihtiyacınız iki katına çıkabilir.
Çamaşır odasını ütü odası olarak da kullanabileceğiniz için ışıklandırmasının yeterli olması gerekir. Güçlü bir tavan aydınlatması ve ek olarak bir kaç spot işinize yarayabilir.
İlki temiz ve kuru depolama alanları, ikincisi ise sağlıklı bir bakım olabilir; kurutma kimyasalları ve yumuşatıcılar zamanla havluların üzerinde su itici bir kimyasal yüzey oluşturur, bu durum havluların emiciliğini yok eder. Eğer havlularınız eskisi kadar emici değilse bir süre yumuşatıcı ve kurutma kimyasalları kullanmayın.
Yumuşatıcı kullanmıyorsanız yıkama sırasında makine su alırken birkaç damla sirke ekleyerek havlularınızın yumuşak kalmasını sağlayabilirsiniz.
Ayakkabı ve şapka gibi aksesuarları kurutabilmek için sepetlere ve raflara ihtiyaç duyabilirsiniz. Ayrıca ütü için de özel bir tezgah planlamanız gerekebilir.
Çorap ve iç çamaşırları torbalayarak yıkamak hem kaybolmalarını engeller hem de deforme olmalarını. Basit bir tülden bile kolayca büzgülü çamaşır torbası yapabilirsiniz. Çorapları bir araya getirip ayrı bir torbaya, iç çamaşırları bir araya getirip ayrı bir torbaya atın ve yıkayın.
Eğer arka arkaya birkaç yıkama yapacaksınız en düşük sıcaklıkta yıkanması gereken partiyi ilk önce atın. Böylece makine içi sıcak olmadığından hassas giysileriniz için fazla ısı riski oluşmaz.
Bir defter ya da bir kaç not kağıdı bile iş görebilir. Hangi çamaşırları hangi sıcaklıkta yıkadığınızı veya hangilerini kurutucuya atmadığınızı not ederek riskleri minimuma indirebilirsiniz. Bunun için çamaşır odasına bir kara tahta da yaptırabilirsiniz.
Hazır olarak satın alabileceğiniz kurutma toplarını alüminyum folyo ile siz de yapabilirsiniz. Alüminyum folyoyu sıkıca yuvarlayarak orta büyüklükte bir top yapın ve çamaşırlarınızla birlikte kurutma makinesine atın.
Kurutma makinesine havlu ve çarşaf gibi büyük ve tek parça çamaşırlar attığınızda hepsi birbirine yapışacak ve kuruması zorlaşacaktır. Kurutma topları çamaşırların aralarına girerek daha kolay kurumalarını ve sertleşmemelerini sağlar. Özetle kurutucu toplar, sıcak havanın daha eşit ve verimli bir şekilde dolaşabilmesi için kurutucudaki çamaşırları ayırarak çalışır. Ne kadar işe yaradığını görünce şaşıracaksınız.
Çamaşırları yalnızca yıkarken değil kirli sepetine atarken de ayırabilirsiniz. Hatta çorap gibi kötü kokan kirliler için ayrı bir sepet bile tutmanız mümkün. Bunun birkaç ekonomik sepet edinmeniz kafi.
Çamaşır odasının temizliğinin sizi yormaması gerekir. Bu nedenle kolay temizlenen ve kir tutmayan yüzeyler çok işinize yarayacak. Duvar, zemin gibi yüzeylerde kir tutmayan döşemeler seçmek için döşeme ustalarından fikir alabilirsiniz.