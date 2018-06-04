Çamaşır odası dekorasyonu ve çamaşırlarınız için 12 kullanışlı fikir

Evler eskisi kadar geniş ve çok odalı planlanmadığı için olsa gerek, çamaşır odalarına özel bir alan ayırmak pek mümkün olmuyor. Genelde banyo içerisine yerleştirilen çamaşır alanı ise çoğu zaman yeterli gelmiyor. Siz de böyle düşünüyorsanız evinizde kiler veya depo olarak planlanmış bir odayı çamaşır odası olarak yeniden dekore edebilirsiniz. Banyodan ayrı bir çamaşır odası size hem ütü ve kurutma için bir alan kazandırmış olur hem de banyo dekorasyonunuzu çamaşır kalabalığıyla bozmamış olursunuz.

Peki çamaşır odası dekorasyonu nasıl yapılır? Bu konuda uzmanlarımızdan en doğru bilgileri alabilirsiniz ancak birkaç genel ve pratik fikir için bu yazımıza da kulak verebilirsiniz. Hem çamaşır odası dekorasyonu hem de çamaşırlarınız için 12 işe yarar fikir bulabileceğiniz yazıya göz atmadan geçmeyin.