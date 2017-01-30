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Küçük banyolar için 11 depolama tüyosu

nihal e. nihal e.
Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des Minimalist Banyo
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Büyük banyo dolapları her ne kadar kullanışlı olsa da banyonuzda karmaşaya veya klostrofobik etkiye sebep olabilir. Yani tıkış tıkış banyolar ile bol hareket alanı sağlayan bir banyo arasında ciddi fark vardır. Günümüzde apartman dairelerinin küçüklüğünü hesaba katarsak gittikçe daralan banyoları nasıl düzenlememiz gerektiği ile ilgili kafa yormamız gerekir. Bugünkü yazımızda küçük banyolar için işe yarar öneriler derledik. Bunlardan bazı ciddi bir çalışma gerektirirken bazılarını yaratıcılığınızı kullanarak kendiniz halledebilirsiniz. Kısacası banyonuz lüks veya sade ne olursa olsun, yazımızda en çok göz ardı edilen saklama alanlarını düzenlemek için ilham kaynağı olacak öneriler var. Hazırsanız başlayayım.

​1. Aynalı dolap

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Aynalar banyoyu daha aydınlık ve hafif hissettirdikleri için harika bir aksesuardır. Üstelik işlevselliği de düşünülürse her banyoda muhakkak bir ayna vardır. Bizim yazı konumuz depolama olduğu için aynalı dolaplar iyi bir seçenktir. Böylece aynanın kaplamış olduğu alan aynı zamanda dolap için de kullanılır.

​2. Klozetin üstüne duvar rafı

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept Modern Banyo Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

Banyolarda yer alan klozetlerin üzerindeki duvar bölümü gözden kaçan bir boşluktur. Oysa küçük bir banyo söz konusu olduğu için her türlü boşluk en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Bu sebeple duvara monte edilen duvar rafları için iyi bir seçenektir.

​3. Köşe raflık

BTO @ Punggolin Hotel Style, Designer House Designer House Modern Banyo
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

Evdeki ölü alanlar nelerdir diye bir düşünürsek hemen hemen her odada köşeler boşa harcanan boşluklardır. Banyo da bu duruma dahil tabii. Oysa köşe raflık hem az yer kaplayıp hem de pratik olduğu için son derece kullanışlıdır. Bu örnekte olduğu gibi duş bölümüne de eklenebilir.

4. Merdivenler

Quercus Alba, Sensearchitects Limited Sensearchitects Limited Modern Banyo Taş Bej
Sensearchitects Limited

Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited

Merdivenler depolama konusunda bir süredir popüler. Dikey boşluk kullandıkları ve geçici depolama için gerçekten kullanışlı olabilecekleri için iyi bir seçenek. Banyodaki demirbaşlar üzerinde kalıcı değişiklikler yapamayanlar için önerilebilir.

​5. Ahşap panel

homify İskandinav Banyo Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Sırada farklı bir örnek var. Banyo duvarının bir bölümü ahşap panellerle kaplanmış olup lavaboya dek uzanıyor. Bu ahşap panellerin avantajı üst kısmının raflık olarak kullanılabilmesi. Görüldüğü gibi panel üzerine bir sepet konulmuş.

​6. Niş

仙川の家, Studio R1 Architects Office Studio R1 Architects Office Modern Banyo
Studio R1 Architects Office

Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office

Bir başka depolama seçeneği de nişler. Duvar içine yapılan raflar hem ekstra depolama alanı sağlarken hem de duvarlarla yekpare göründüğü için gözü yormaz. İki adet geniş raftan oluşan bu örnekte alt kısım da dolap olarak kullanılıyor.

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​7. Koordineli raflar

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Bir başka klozet üstü duvar rafı örneği daha. Fakat bu örnekte raflar nerede başlayıp bitiyor ayırt edemiyoruz. Çünkü öyle iyi düzenlenmiş ki banyonun doğal bir parçası haline gelmiş. Bunda en önemli etken renk seçimi. Hem girintili bir şekle sahip olması hem de koyu rengi rafı göz yormayacak bir hale büründürmüş.

​8. Yaratıcı çözümler

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des Minimalist Banyo
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Tuvalet kağıdı şeklinin dekoratif bir parçaya dönüşmesini hayal etmek zor, ama bu küçük banyoda kesinlikle işe yarıyor. Hem renk uyumu hem de tasarlanış biçimi tuvaleti sanat eseri haline getirmiş.

​9. Lavabo altına dolap

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des Minimalist Banyo
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Her banyoda en sık rastladığımız depolama yöntemi hiç kuşkusuz lavabo altı dolaplardır. Fakat sıradan dolap görünümünden sıkıldıysanız örnekteki gibi daha estetik modellere yönelebilirsiniz.

​10. Yüzen raflar

DR. BHAVESHBHAI CHUAHAN RESIDENCE, INCEPT DESIGN SERVICES INCEPT DESIGN SERVICES Modern Banyo
INCEPT DESIGN SERVICES

INCEPT DESIGN SERVICES
INCEPT DESIGN SERVICES
INCEPT DESIGN SERVICES

Banyoda dikey boşluk en iyi dostunuzdur. Tezgahlarda kayan raflara bir göz atın. Tuvaletin yanındaki dar alana düzgün bir şekilde oturuyor ve bu rustik banyoya küçük bir sıcaklık katıyorlar.

​11. Açık raflar

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Modern Banyo
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Son örneğimiz yine bir lavabo altı dolabı. Bu defa açık raflık biçiminde tasarlanmış. Banyodaki her şey bembeyaz olduğundan açık raf modeli kesinlikle karmaşa yaratmıyor. Hem aradığınızı bulmak çok daha kolay.

Banyolarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Yenilikçi tarzıyla ilham veren 8 küçük banyo’ başlığına bakabilirsiniz.

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