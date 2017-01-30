Küçük banyolar için 11 depolama tüyosu

Büyük banyo dolapları her ne kadar kullanışlı olsa da banyonuzda karmaşaya veya klostrofobik etkiye sebep olabilir. Yani tıkış tıkış banyolar ile bol hareket alanı sağlayan bir banyo arasında ciddi fark vardır. Günümüzde apartman dairelerinin küçüklüğünü hesaba katarsak gittikçe daralan banyoları nasıl düzenlememiz gerektiği ile ilgili kafa yormamız gerekir. Bugünkü yazımızda küçük banyolar için işe yarar öneriler derledik. Bunlardan bazı ciddi bir çalışma gerektirirken bazılarını yaratıcılığınızı kullanarak kendiniz halledebilirsiniz. Kısacası banyonuz lüks veya sade ne olursa olsun, yazımızda en çok göz ardı edilen saklama alanlarını düzenlemek için ilham kaynağı olacak öneriler var. Hazırsanız başlayayım.