Küçük banyolar için 11 depolama tüyosu

Büyük banyo dolapları her ne kadar kullanışlı olsa da banyonuzda karmaşaya veya klostrofobik etkiye sebep olabilir. Yani tıkış tıkış banyolar ile bol hareket alanı sağlayan bir banyo arasında ciddi fark vardır. Günümüzde apartman dairelerinin küçüklüğünü hesaba katarsak gittikçe daralan banyoları nasıl düzenlememiz gerektiği ile ilgili kafa yormamız gerekir. Bugünkü yazımızda küçük banyolar için işe yarar öneriler derledik. Bunlardan bazı ciddi bir çalışma gerektirirken bazılarını yaratıcılığınızı kullanarak kendiniz halledebilirsiniz. Kısacası banyonuz lüks veya sade ne olursa olsun, yazımızda en çok göz ardı edilen saklama alanlarını düzenlemek için ilham kaynağı olacak öneriler var. Hazırsanız başlayayım.
Aynalar banyoyu daha aydınlık ve hafif hissettirdikleri için harika bir aksesuardır. Üstelik işlevselliği de düşünülürse her banyoda muhakkak bir ayna vardır. Bizim yazı konumuz depolama olduğu için aynalı dolaplar iyi bir seçenktir. Böylece aynanın kaplamış olduğu alan aynı zamanda dolap için de kullanılır.
Banyolarda yer alan klozetlerin üzerindeki duvar bölümü gözden kaçan bir boşluktur. Oysa küçük bir banyo söz konusu olduğu için her türlü boşluk en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Bu sebeple duvara monte edilen duvar rafları için iyi bir seçenektir.
Evdeki ölü alanlar nelerdir diye bir düşünürsek hemen hemen her odada köşeler boşa harcanan boşluklardır. Banyo da bu duruma dahil tabii. Oysa köşe raflık hem az yer kaplayıp hem de pratik olduğu için son derece kullanışlıdır. Bu örnekte olduğu gibi duş bölümüne de eklenebilir.
Merdivenler depolama konusunda bir süredir popüler. Dikey boşluk kullandıkları ve geçici depolama için gerçekten kullanışlı olabilecekleri için iyi bir seçenek. Banyodaki demirbaşlar üzerinde kalıcı değişiklikler yapamayanlar için önerilebilir.
Sırada farklı bir örnek var. Banyo duvarının bir bölümü ahşap panellerle kaplanmış olup lavaboya dek uzanıyor. Bu ahşap panellerin avantajı üst kısmının raflık olarak kullanılabilmesi. Görüldüğü gibi panel üzerine bir sepet konulmuş.
Bir başka depolama seçeneği de nişler. Duvar içine yapılan raflar hem ekstra depolama alanı sağlarken hem de duvarlarla yekpare göründüğü için gözü yormaz. İki adet geniş raftan oluşan bu örnekte alt kısım da dolap olarak kullanılıyor.
Bir başka klozet üstü duvar rafı örneği daha. Fakat bu örnekte raflar nerede başlayıp bitiyor ayırt edemiyoruz. Çünkü öyle iyi düzenlenmiş ki banyonun doğal bir parçası haline gelmiş. Bunda en önemli etken renk seçimi. Hem girintili bir şekle sahip olması hem de koyu rengi rafı göz yormayacak bir hale büründürmüş.
Tuvalet kağıdı şeklinin dekoratif bir parçaya dönüşmesini hayal etmek zor, ama bu küçük banyoda kesinlikle işe yarıyor. Hem renk uyumu hem de tasarlanış biçimi tuvaleti sanat eseri haline getirmiş.
Her banyoda en sık rastladığımız depolama yöntemi hiç kuşkusuz lavabo altı dolaplardır. Fakat sıradan dolap görünümünden sıkıldıysanız örnekteki gibi daha estetik modellere yönelebilirsiniz.
Banyoda dikey boşluk en iyi dostunuzdur. Tezgahlarda kayan raflara bir göz atın. Tuvaletin yanındaki dar alana düzgün bir şekilde oturuyor ve bu rustik banyoya küçük bir sıcaklık katıyorlar.
Son örneğimiz yine bir lavabo altı dolabı. Bu defa açık raflık biçiminde tasarlanmış. Banyodaki her şey bembeyaz olduğundan açık raf modeli kesinlikle karmaşa yaratmıyor. Hem aradığınızı bulmak çok daha kolay.
Banyolarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Yenilikçi tarzıyla ilham veren 8 küçük banyo’ başlığına bakabilirsiniz.