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Rustik tarzla döşenen küçük ama şık bir daire

Meral Eser Meral Eser
casa Mast, yesHome yesHome Akdeniz Oturma Odası
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Venezuella'da bazı evler tavan arası dediğimiz çatı arası kat odalarına sahiptirler. Klasik mimaride beşik çatı modeliyle oluşan eğim farkı ölü alanlar oluşuruyor ve ortalama insan boyunu kurtaracak yerler yaşam alanı olarak değerlendiriliyor. Bu yazımızda daha işlevsel ve konforlu yaşam alanları dizayn etmek için rustik tarzla fark yaratan küçük ama şık bir daireye konuk oluyoruz. Ahşap kirişler, mobilyalar, banyo ve mutfak elemanlarından, doğal taş duvar dekorlarına birçok detayla rustik tarz öğeler evinizin atmosferini değiştirebilir. Rustik tarzla küçük bir daireyi daha şık ve işlevsel hale getirmek için, derlediğimiz örnek görselleri mutlaka gözden geçirin.

Yemek Odası

casa Mast, yesHome yesHome Akdeniz Yemek Odası
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Tavan arasında yer alan bu odada, kirişler ayrıca şık bir tavan dekoru oluşturuyor. Beyaz rengin hakim olduğu yemek odasında doğal taş duvar dekorları dizayn edilmiş. Renk, doku ve malzemelerde yumuşak tonlar tercih edilerek kasvetli ve karanlık bir atmosfer oluşması önleniyor. Yemek masası ayarları ve sandalye tasarımlarıyla rustik tarz mobilya farkını hissettiren yemek odası dekorasyonu, dekoratif saksı bitkileri ile tamamlanıyor.

Oturma odası

casa Mast, yesHome yesHome Akdeniz Oturma Odası
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Oturma odası açık ve yumuşak renk tonları ile konforlu dizayn edilmiş. Tavan eğimi ve kirişler burada da evin iç atmosferiyle uyumlu beyaz renge boyanıyor. Çatı katı odalar için daha ferah ve aydınlık bir görünüm kazandıran beyaz rengin zarafeti natürel dokularla buluşuyor. 

Mutfak

casa Mast, yesHome yesHome Akdeniz Mutfak
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Oturma odası ile yan yana olan mutfakta da evin diğer alanları ile uyumlu dokular ve renkler tercih ediliyor. Ahşabın rustik stil mimarideki yeri evin tüm dekorasyonuna yansıyor. Beyaz ve ahşabın muntazam uyumuyla ferah ve huzurlu bir mutfak dekore ediliyor. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

Taş duvar dekoru

casa Mast, yesHome yesHome Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler
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Natürel dokuların ev dekorasyonun kattığı ahenk, doku ve renklerin uyumuyla gözü okşuyor. Ayrıca huzur veren bir atmosfer oluşturmak için country stil ya da rustik tarz öğeler barındırabilir, ev dekorasyonuna fark katabilirsiniz. Duvar dekorlarında dekoratif fikirler için üç boyutlu duvar kağıtlarından, doğal taş kaplamalara kadar zengin bir yelpazeyi gözden geçirebilirsiniz.

Yatak odası

casa Mast, yesHome yesHome Akdeniz Yatak Odası
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Şık ışıklandırma unsurları ile dingin ve ferah bir yatak odası dizayn edilmiş. Natürel dokularla nötr renklerin bir araya geldiği yatak odası dekorasyonunda, parlak ve canlı renklerin kullanımına uygun zemin oluşturuluyor. Yeşilin tazeliği ve ferah etkisi ile ışıl ışıl huzur veren bir yatak odası. Dingin bir atmosfer oluşturmak için ışık yoğunluğu ayarları göz önüne alınmalı ve kaliteli bir uyku için ideal renk kombinasyonları tercih edilmeli. Beyazla mavinin muntazam uyumu dingin bir atmosfer oluştururken ayrıca göze hitap ediyor.

Banyo

casa Mast, yesHome yesHome Akdeniz Banyo
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Pırıl pırıl bir banyo dekorasyonu ile karşı karşıyayız. Banyoda ahşabın kullanıldığı ilham veren örnekler, şıklık ve cazibe unsuru dekorasyon fikirleri veriyor. Doğal ahşabın estetik dokusu ve sıcak renkleri banyo dekorasyonunda fark yaratmanızı sağlayacaktır. Rustik stil öğelerle modern banyo elemanlarının bir araya geldiği tam donanımlı şık bir banyo. 

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Başrolde ahşabın olduğu 20 güzel banyo’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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