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Fikrinizi değiştirecek 10 oturma odası dekorasyonu

umit atdağ umit atdağ
Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work Minimalist Oturma Odası
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Mutfaklar evin kalbi olsa da evin odak noktası ve göz bebeği oturma odalarıdır. Oturma odaları misafirlerinizi ağırladığınız, dostlarınız ve ailenizle keyifli vakit geçirdiğiniz alanlar olduğu için göze hoş gelen bir dekorasyona sahip olmalıdır. Konforun üst düzeyde olduğu muhteşem bir oturma odası dekorasyonu yapmak ve evinizde misafirlerinizi bu oturma odasında ağırlamak sizi daha mutlu edecektir. Bu gün kusursuz olarak dekore edilmiş olan etkileyici güzelliği bulunan oturma odalarını inceliyoruz. Bu oturma odaları aklınızı başınızdan alacak ve fikrinizin değişmesini sağlayarak evinizde yeni bir dekorasyon akımı başlatmanızı sağlayacaktır.  İlham kaynağı olacak oturma odalarını yakından inceleyelim.

Eğlenceli ve renkli

Town House, Sussex., CHALKSPACE CHALKSPACE Klasik Oturma Odası
CHALKSPACE

Town House, Sussex.

CHALKSPACE
CHALKSPACE
CHALKSPACE

Eğer renkli ve kıpır kıpır bir kişiliğiniz var ise çok renkli ve çok eğlenceli bir oturma odası dekorasyonu yapabilir, enerjinizi oturma odasına dağıtabilirsiniz. Kırmızı gümüşlükler, krem oturma grupları ve açık tonları oturma odası içinde kullanarak keyifli bir oturma odası ortaya çıkarabilirsiniz.

Modern ve şık

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Modern Oturma Odası
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Modayı ve ilgi gören akımları takip ediyorsanız modern olduğu kadar şık bir oturma odası dekorasyonu yaparak çevrenizdekileri etkileyebilirsiniz. Modern oturma odası dekorasyonunu örnek alabilir, tarzınızı dekorasyona yansıtarak özgün ve modern bir oturma odası yaratabilirsiniz.

Cennetten bir köşe

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Modern Oturma Odası
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Evinizde unutulmaz bir oturma odası dekorasyonu yapmak isterseniz cennetten bir köşe olarak düşünebileceğiniz kadar güzel olan hem ferah hem de insana huzur veren güzelliği ile örnek oturma odasını tercih edebilirsiniz. Açık tonları, şık aydınlatması ve açık tonlardaki oturma grupları ile bu  oturma odası aklınızı başınızdan alacaktır.

Zarif oturum

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work Minimalist Oturma Odası
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

Oturma odanız kalabalık değil ise sade bir oturum planı yaparak resimdeki gibi konforlu ve rahatlığı üst düzey olan bir oturma odasına sahip olabilir ve evinizin zarafetini artırabilirsiniz. Krem rengi koltuklar ve bir orta masa ile kolayca dekore edebilir ve mutlu olabilirsiniz.

Şık ve dekoratif

Departamento Doig, Oneto/Sousa Arquitectura Interior Oneto/Sousa Arquitectura Interior Modern Oturma Odası
Oneto/Sousa Arquitectura Interior

Oneto/Sousa Arquitectura Interior
Oneto/Sousa Arquitectura Interior
Oneto/Sousa Arquitectura Interior

Oturma odanızın etkileyici bir güzelliğe sahip olması için dekoratif bir yerleşim planına ve şık mobilyalara ihtiyacınız var. Açık tonlarda mobilyalar ve  tüylü halılar ile şık bir oturma odası oluşturabilir bir dekoratör olduğunuzu herkese gösterebilirsiniz.

Farkınızı yansıtın

Ejemplos de decoración, DISEÑO INTERIOR LTDA DISEÑO INTERIOR LTDA Modern Oturma Odası
DISEÑO INTERIOR LTDA

DISEÑO INTERIOR LTDA
DISEÑO INTERIOR LTDA
DISEÑO INTERIOR LTDA

Klasik mobilyalardan sıkıldıysanız farkınızı ortaya koyun ve tarzınızı yansıtan modern  ve görsel mobilyalar ile insanların gönlünde taht kuracak bir oturma odası dekorasyonu yapın. Koyu renk ve canlı yaz renklerini birleştirerek profesyonelliğinizi oturma odasında hissettirin.

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Geleneksel ve çekici

Итальянский квартал, Alexander Krivov Alexander Krivov Klasik Oturma Odası Turkuaz
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

Geleneksel dekorasyonları seven biriyseniz oturma odanızı dekoratif ve çekici bir oturma odası haline getirmeli ve insanları şaşırtmalısınız. Şık tavan süslemeleri, geleneksel mobilyalar, açık tonlar oturma odanızın bir saray odası olmasını sağlayacaktır.

Küçük ve güneşli

Casa Sabaneta, Artek sas Artek sas Modern Oturma Odası Cam Yeşil
Artek sas

Artek sas
Artek sas
Artek sas

Doğal bir yaşam isteyen biriyseniz beton duvar yerine cam paneller tercih edebilir, oturma odanızın bir manzaraya sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca kullanacağınız mobilyalar doğal malzemelerden seçildiğinde oturma odanız doğanın kalbinde bir oturma odası gibi  görünecektir.

Minimalist akımlar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Minimalist düşüce her devirde revaçta olduğu için evinizi dekore ederken oturma odanızı oldukça minimalist bir şekilde planlayabilir ve evinizin rahatlığını artırarak şık bir oturma odasında keyifli bir hayat sürebilirsiniz.Sade bir koltuk takımı ve basit bir orta masa ile oturma odası evinizin en gözde alanı olacaktır.

Rustik tonlar

Varios, Arkiurbana Arkiurbana Klasik Oturma Odası
Arkiurbana

Arkiurbana
Arkiurbana
Arkiurbana

Rahat bir oturma odası için sonbahar ve rustik renkler tercih edebilir, turuncu ve yeşilin çekiciliğinden yararlanabilirsiniz. Rustik tonlar insanı kendine çeken tonlar olduğundan daha yoğun kullanarak çekici bir oturma odası oluşturabilirsiniz.

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