Adım adım bir bahçe kameriyesinin yapımı

Her ne kadar kış mevsimi hala bitmemiş olsa da bir ay sonra bahara girmiş oluyoruz. Ağaçların çiçek açıp kuşların cıvıldamaya başlandığı bahar mevsiminde havalar da yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Elbette kışı seven insanlar da vardır fakat daha şimdiden baharı ve sonrasında yazı iple çekip duruyoruz. Doğaya dönülen bir mevsim olan yaz bir bakıma her şeyin doğallaştığı bir dönem. Bu da şu demek; örneğin ısınmak için doğal gaza veya evlerde oturup kapanmaya ihtiyaç yok. Çünkü zaten güneş bizi cömertçe ısıtıyor. Aynı zamanda kalın ve yünlü giysilerden, paltolardan kurtulduğumuz için de doğal olarak bir hafiflik hissi oluşuyor. Aynı zamanda sera ve konserve gıdalar yerine her meyvenin sebzenin doğal, taze halini alabiliyoruz. Kısacası yaz mevsimi güzel ve sağlıklı kılan pek çok neden var. Tüm bunların dışında yine sıcak havalarda artık kapalı mekanlar yerine açık havada vakit geçirmeye başlarız. Bu durum hem psikolojimize iyi gelir hem de temiz hava enerji verir. Özellikle çocuklar için çok yararlıdır. Bahçeli bir konuta sahip olanlar bu açıdan çok şanslı. Bununla birlikte gerek öğlen saatlerinin kavurucu sıcağından gerekse sürpriz yaz yağmurlarından korunmak için bahçede bir sığınacak bir çatı gerekiyor. Bu noktada çardak ve ler yardımınıza koşuyor. Bahçe içine inşa edilen çardak ve kameriyeler temiz havayla bütünleşmenizi sağlarken olası hava koşullarına karşın sizi korur. Girizgahtan anlaşılacağı üzere bugünkü yazımızda bir kameriye örneği tanıtacağız. Başta ahşap ev olmak üzere çardak, veranda, pergola, bungalov, tatil köyleri, çiftlikler, restoran, otel, gözetleme kulübeleri, oyun evleri, at çiftlikleri, köpek kulübeleri, çitler,güvenlik ve danışma ofisleri, ahşap ev ve iş yeri dekorasyonuyla Bursa ve çevresine 20 yıla yakın bir süredir hizmet veren Yeşeren Ahşap Dekorasyon tasarımı bir kameriyenin adım adım yapımına göz atacağız. Yazı için seçmiş olduğumuz görseller firmanın Kurşunlu’da yer alan bir villa için yaptığı masif ahşap kameriye. Enfes bir deniz manzarasına bakan kameriye görenleri büyülerken konuklarına açık havada keyifli bir oturma alanı sunuyor.