Türkiye'den çiçek gibi bir mutfak

Adeta oturma odası gibi özenle dizayn edilmiş olan bu mutfağın, sekiz kişilik yemek alanından arkaya doğru açılan bir çay keyfi bölgesi de var. Sadece bu alana baktığınızda buranın mutfağın değil şık ve zengin bir salonun bir parçası olduğu izlenimine kapılmanız normal. Her detayıyla içinde vakit geçirilen, fonksiyonel, kullanışlı ve estetik bir mekân olarak tasarlanmış olan bu mutfağın en keyifli alanı da bu çay ya da kahve molası için dizayn edilmiş olan bölme. Özel tasarımlı iki koltuk, iki puf ve yine tasarımıyla göz dolduran bir sehpayla minimal ve modern bir yerleşime sahip olan bu alana dikkatli baktığınızda koltukların karşısındaki şömineyi de fark edebilirsiniz. Adeta bir ev gibi tasarlanmış olan bu mutfak alanı her türlü ihtiyacı giderebilecek kadar işlevsel ve ilham verici bir dizayna sahip.