Türkiye'den çiçek gibi bir mutfak

Dekorasyon ve iç mimari konutların ve yaşam alanlarının mimarisine değer katan en önemli unsurdur kuşkusuz. homify sayfalarında sizlerle pek çok göz kamaştıran tasarıma sahip evi ziyaret ettik. Bu yazımızda da yine tasarımıyla dikkat çeken evlerden birine konuk oluyoruz. Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu evin en dikkat çekici yaşam alanı özgün ve dinamik dekorasyonuyla mutfak ve yemek alanı. Mutfakta sadelik, renklilik ve modern bir atmosfer yaratılan bu dekorasyonda renk seçimlerinden malzeme tercihlerine kadar her detay çağdaş ve kullanışlı bir yaşam alanı yaratmak için incelikle tasarlanmış ve uygulanmış. (Enerjisi yüksek, mutluluk veren ve konforlu bir dizayna sahip olan bu mutfağa benzer diğer enerjik tasarım modellerini Renkli tasarım mutfaklar isimli yazımızda derlemiştik. )
Mutfağa ilk genel bakışta tasarımın yaydığı pozitif enerjiyi hemen hissedebiliyorsunuz. Beyazlar içindeki mutfağın zarafeti sarı yemek ünitesi ve pembe tezgahla samimi ve canlı bir hale büründürülmüş. L şeklinde konumlanan mutfak dolapları odanın iki cephesi boyunca uzanıyor. Mutfak dolaplarının bolluğu köşe yerleşimi sayesinde odanın ferahlığını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde dizayn edilmiş.
Mutfak dolaplarının uzandığı sağ cephede televizyon için de bir yer ayrılmış ve sarı masalı oturma grubunun karşısına televizyon ünitesi yerleştirilmiş. Buzdolabıyla mutfak dolaplarının arasına konumlandırılan tv ünitesi hem yemek yerken ya da yemek yaparken izlemek için fonksiyonel bir yerde duruyor hem de odaya ve dolapların uzandığı cepheye hoş bir boşluk ve genişlik katıyor.
Duvara monte sarı masa daha çok gündelik kullanımlar için tasarlanmış olup, belirli bir yere kadar uzanan yarı duvar yarı kolon şeklindeki duvarla mutfağın geri kalanından ayrılan, ama aynı zamanda da açık olarak dizayn edilmiş bir ikinci yemek alanı daha bulunuyor bu hareketli mutfakta. Sekiz kişilik bu alan misafirler ve kalabalık aile yemekleri için ideal. Beyaz ve ayak ünitesinin sıra dışılığıyla dikkat çeken yemek masasının etrafındaki sandalyelerin renkliliği ve modern tasarımı da mutfağın genel karakterini yansıtan ve kuvvetlendiren ayrıntılardan biri.
Mutfağın modern ve zarif dokusuna en çok katkıda bulunan tasarım unsurunun yer döşemeleri olduğu da dikkatinizden kaçmamış olsa gerek. Ahşap parkeler hem dokuları, hem renkleri, hem de desenleriyle bu renkli mutfağı seçkinleştiren ve onun çağdaş dokunuşlu tasarımına katkıda bulunan en önemli ve en dikkat çekici malzemelerden biri olma niteliğini taşıyor. Mutfağa hem zenginlik hem de ağırbaşlılık katmış olan bu yer döşemeleri, genelde mutfaklarda değil oturma odası ve salonlarda karşılaştığımız türden bir malzeme. Bu ezber bozan yerleşim sayesinde de mutfak yalnızca yemek pişirilen bir yer olmaktan çıkmış ve evin en önemli yaşam alanlarından biri haline gelmiş. Dikkat çeken ve mutfağı sık kullanılan ve bolca vakit geçirilen bir yer haline getiren bir diğer özellikse perdeler. Perdelerin o sade, şık ve estetik yapısı da aynı yer döşemeleri gibi, şahane tasarımlı evlerin salonlarında görebileceğiniz türden.
Adeta oturma odası gibi özenle dizayn edilmiş olan bu mutfağın, sekiz kişilik yemek alanından arkaya doğru açılan bir çay keyfi bölgesi de var. Sadece bu alana baktığınızda buranın mutfağın değil şık ve zengin bir salonun bir parçası olduğu izlenimine kapılmanız normal. Her detayıyla içinde vakit geçirilen, fonksiyonel, kullanışlı ve estetik bir mekân olarak tasarlanmış olan bu mutfağın en keyifli alanı da bu çay ya da kahve molası için dizayn edilmiş olan bölme. Özel tasarımlı iki koltuk, iki puf ve yine tasarımıyla göz dolduran bir sehpayla minimal ve modern bir yerleşime sahip olan bu alana dikkatli baktığınızda koltukların karşısındaki şömineyi de fark edebilirsiniz. Adeta bir ev gibi tasarlanmış olan bu mutfak alanı her türlü ihtiyacı giderebilecek kadar işlevsel ve ilham verici bir dizayna sahip.