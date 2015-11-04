Banyom için en iyi zemin kaplaması hangisi ?

Evinizdeki bazı alanlar, sahip oldukları karakteristik özellikleri sebebi ile, dekorasyon sürecinde ekstra çaba gerektirirler. Özellikle bu tarz alanların sahip oldukları atmosferi korumak adına, atılan her adımda oldukça özenli olmak gerekir. Bu karakteristik havayı bozmamak ve hatta desteklemek adına, o alanda kullanılacak dekoratif araçlar da o alanın atmosferine uygun biçimde seçilmelidir. Bahsetmeye çalıştığımız alanların en somut örneği ise banyolardır. Banyolar, evinizdeki diğer tüm alanlardan farklı bir karakteristik havaya sahiptirler. Kullanılış amaçları itibari ile, günün stresinin ve yorgunluğunun atıldığı mekanlardır. İşte bu sebepten ötürü, banyonuzda uygulayacağınız dekorasyon da zihninizde rahatlığı ve dinginliği canlandırması gerekmektedir. Peki banyo dekorasyonlarında, özellikle temizliği, rahatlığı ve huzuru vurgulamak nasıl mümkün olur ? Aslında bu soruya verilebilecek birçok yanıt olsa da, kısaca banyonuzda kullandığınız dekoratif araçlar diyerek bu soruyu yanıtlayabiliriz. Çok ucu açık bir cevap verdiğimizin farkıdayız, fakat bugünkü konumuz tam da bu soruyla alakalı. Bir banyoda kullanılabilecek en iyi zemin kaplaması nedir ? Farklı bir soru farklı bir cevap… Öncelikle banyonun genel özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Banyonuzu kullanış biçiminize bağlı olarak, ki bu noktada da bir parantez açmak gerekir, banyonuzun fiziki koşulları değişir. Örnek vermek gerekirse, küvet bulunan bir banyo, duşa kabin bulunan bir banyoya nazaran daha az oranda nem ile muhatap olur. Fakat bu iki dekoratif aracın her ikisinde de, banyonuzda belli oranda nemin bulunduğunu ve banyonuzun bu nemle başa çıkması gerektiğini kabul etmeniz gerekmekte.

Banyoların kaderi olan nemli hava ve su, kimi zaman belli başlı problemlere de yol açabilir. Bu konuya dair bir örnek vermek gerekirse, banyonuzda üst kısmı cilalanmış ya da verniklenmiş ahşap bir mobilyanın, su veya aşırı nemli hava ile yoğun ilişkisi, eninde sonunda bu mobilyada kabarmalar oluşmasına sebep olur. İşte bu sebepten ötürü, banyonuzda kullanacağınız dekoratif araçların fiziki yapılarına oldukça dikkat etmeni gerekir. Bu konuya dair böylesi spesifik bir örnek vermemizin ana sebebi, bugünkü konumuzun banyolarda kullanılan zemin kaplama türleri olması. Banyonuzu yenileme yoluna gittiniz fakat zemin kaplamasına dair kafanızda soru işaretleri mi var ? Öyleyse yazımızın kalanını dikkatle okuyun ve örnekleri özenle inceleyin. Bu sayede banyonuz için en iyi zemin kaplamasını daha kolay seçebilirsiniz. Banyonuzda kullanacağınız en doğru zemin kaplamasına karar verirken, öncelikle banyonuzun genel özelliklerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Burada, fiziksel özelliklerden kastımız banyonuzun büyüklüğü ve sıcaklık, nem vb. faktörlerdir. Banyonuzun büyüklüğü, kullanacağınız zemin kaplamasını yakın olarak etkiler. Diğer yandan, nem ve sıcaklık gibi faktörler de, bu zemin kaplamasından aldığınız verim üzerinde yoğun söz sahibidir. Banyonuzda kullanacağınız en doğru zemin kaplamasını seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer faktör de, zemin kaplamasında aradığınız ekstra özelliklerdir. Özellikle bu konudaki endüstrinin epey ilerlemesi, oldukça fonksiyonel kaplama türlerinin ortaya çıkmasına da vesile olmuştur. Bu konuya dair, sıcaklığın etkisi ile genleşebilen ya da küçülebilen zemin kaplamalarının varlığından bahsetmek mümkündür. Ya da küçük bir çocuğunuz varsa, onun sağlığını gözetmek adına antibakteriyel özelliğe sahip olan zemin kaplaması tercih edebilirsiniz. Banyonuz için zemin kaplaması seçerken genel olarak yıpranmaya karşı dayanıklı olan kaplamalar tercih edin. Bu sayede, uzun ömürlü bir zemin kaplamasına sahip olabilirsiniz. Diğer yandan, bu kaplamaların kolay temizlenebilir olması da aradığınız şartlar arasında olsun ki, temizlik bir eziyet olmaktan çıkıp keyifli bir aktivite halini alsın… Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağız fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımızı banyo kategorimize davet ediyoruz…