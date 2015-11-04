Banyom için en iyi zemin kaplaması hangisi ?

Evinizdeki bazı alanlar, sahip oldukları karakteristik özellikleri sebebi ile, dekorasyon sürecinde ekstra çaba gerektirirler. Özellikle bu tarz alanların sahip oldukları atmosferi korumak adına, atılan her adımda oldukça özenli olmak gerekir. Bu karakteristik havayı bozmamak ve hatta desteklemek adına, o alanda kullanılacak dekoratif araçlar da o alanın atmosferine uygun biçimde seçilmelidir. Bahsetmeye çalıştığımız alanların en somut örneği ise banyolardır. Banyolar, evinizdeki diğer tüm alanlardan farklı bir karakteristik havaya sahiptirler. Kullanılış amaçları itibari ile, günün stresinin ve yorgunluğunun atıldığı mekanlardır. İşte bu sebepten ötürü, banyonuzda uygulayacağınız dekorasyon da zihninizde rahatlığı ve dinginliği canlandırması gerekmektedir. Peki banyo dekorasyonlarında, özellikle temizliği, rahatlığı ve huzuru vurgulamak nasıl mümkün olur ? Aslında bu soruya verilebilecek birçok yanıt olsa da, kısaca banyonuzda kullandığınız dekoratif araçlar diyerek bu soruyu yanıtlayabiliriz. Çok ucu açık bir cevap verdiğimizin farkıdayız, fakat bugünkü konumuz tam da bu soruyla alakalı. Bir banyoda kullanılabilecek en iyi zemin kaplaması nedir ? Farklı bir soru farklı bir cevap… Öncelikle banyonun genel özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Banyonuzu kullanış biçiminize bağlı olarak, ki bu noktada da bir parantez açmak gerekir, banyonuzun fiziki koşulları değişir. Örnek vermek gerekirse, küvet bulunan bir banyo, duşa kabin bulunan bir banyoya nazaran daha az oranda nem ile muhatap olur. Fakat bu iki dekoratif aracın her ikisinde de, banyonuzda belli oranda nemin bulunduğunu ve banyonuzun bu nemle başa çıkması gerektiğini kabul etmeniz gerekmekte.
Banyoların kaderi olan nemli hava ve su, kimi zaman belli başlı problemlere de yol açabilir. Bu konuya dair bir örnek vermek gerekirse, banyonuzda üst kısmı cilalanmış ya da verniklenmiş ahşap bir mobilyanın, su veya aşırı nemli hava ile yoğun ilişkisi, eninde sonunda bu mobilyada kabarmalar oluşmasına sebep olur. İşte bu sebepten ötürü, banyonuzda kullanacağınız dekoratif araçların fiziki yapılarına oldukça dikkat etmeni gerekir. Bu konuya dair böylesi spesifik bir örnek vermemizin ana sebebi, bugünkü konumuzun banyolarda kullanılan zemin kaplama türleri olması. Banyonuzu yenileme yoluna gittiniz fakat zemin kaplamasına dair kafanızda soru işaretleri mi var ? Öyleyse yazımızın kalanını dikkatle okuyun ve örnekleri özenle inceleyin. Bu sayede banyonuz için en iyi zemin kaplamasını daha kolay seçebilirsiniz. Banyonuzda kullanacağınız en doğru zemin kaplamasına karar verirken, öncelikle banyonuzun genel özelliklerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Burada, fiziksel özelliklerden kastımız banyonuzun büyüklüğü ve sıcaklık, nem vb. faktörlerdir. Banyonuzun büyüklüğü, kullanacağınız zemin kaplamasını yakın olarak etkiler. Diğer yandan, nem ve sıcaklık gibi faktörler de, bu zemin kaplamasından aldığınız verim üzerinde yoğun söz sahibidir. Banyonuzda kullanacağınız en doğru zemin kaplamasını seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer faktör de, zemin kaplamasında aradığınız ekstra özelliklerdir. Özellikle bu konudaki endüstrinin epey ilerlemesi, oldukça fonksiyonel kaplama türlerinin ortaya çıkmasına da vesile olmuştur. Bu konuya dair, sıcaklığın etkisi ile genleşebilen ya da küçülebilen zemin kaplamalarının varlığından bahsetmek mümkündür. Ya da küçük bir çocuğunuz varsa, onun sağlığını gözetmek adına antibakteriyel özelliğe sahip olan zemin kaplaması tercih edebilirsiniz. Banyonuz için zemin kaplaması seçerken genel olarak yıpranmaya karşı dayanıklı olan kaplamalar tercih edin. Bu sayede, uzun ömürlü bir zemin kaplamasına sahip olabilirsiniz. Diğer yandan, bu kaplamaların kolay temizlenebilir olması da aradığınız şartlar arasında olsun ki, temizlik bir eziyet olmaktan çıkıp keyifli bir aktivite halini alsın… Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağız fakat daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımızı banyo kategorimize davet ediyoruz…
Zemin kaplamaları arasında adı sanı pek duyulmamış olan kaplama türlerinden biridir linolyum. Özellikle karşılamasa da, muşambaya benzetilebilir. Özünü kauçuktan alır. Temizlenmesi diğer zemin kaplamalarına oranla daha kolaydır. Özellikle zemin kaplama endüstrisinde yaşanan gelişmeler sayesinde de, oldukça fazla sayıda çeşide ve desene sahip linolyuma rastlamak pekala mümkündür. Fayansların aksine, tek parça halindedirler. Ayrıca diğer zemin kaplama türlerine göre, göz dolduracak oranda ucuz olduğunu söylemek doğrudur. Öte yandan, antibakteriyel olan türleri de mevcuttur.
Eğer daimi uğraş gerektiren dekoratif araçlardan pek hazzetmeyen bir okurumuz iseniz, aradığınız zemin kaplaması türü tam olarak laminat parke. 'Yap-kurtul' mantığı çerçevesinde sık sık rağbet gören bir zemin kaplaması olan laminat parkelerin, kullanımı ve temizliği epey kolaydır. Üstelik maliyet açısından da epey ucuz olduğunu belirtmek uygun olur. Neme karşı oldukça dayanıklıdırlar. Banyonuz için güzel bir alternatif olma potansiyeli taşır. Fakat ısıya karşı dayanıklılığı konusunda aynı derecede iddialı olamayız… Bununla beraber, eğer banyonuzda ahşap renklerine sahip olan bir zemin kaplaması istiyoruz ama ahşap kullanmak istemiyorsanız, laminat parkeler sizin için biçilmiş kaftandır.
Banyo dekorasyonlarında en sık kullanılan zemin kaplamalarının başında fayanslar gelir. Banyolarda fayans kullanımlarının bu denli yoğun olması, aslında bir kültür meselesidir. Fakat yine de, fayanslarla bezenmiş banyoların genellikle oldukça şık olduğu söylenebilir. Fayansların temizliği oldukça basittir. Lekelenmiş olan fayanslarınızı -lekelerin çok uzun süre beklememiş olması kaydıyla- sadece bir ıslak bezle temizleyebilirsiniz. Fayans kullanımının çok yaygın olması, fayansların çok fazla çeşide ve renge sahip olmasını da sağlamıştır. Günümüzde yüzlerce farklı desene sahip ve rengarenk fayanslara rastlamak mümkündür. Famm Desing imzalı bu dekorasyonda da görebileceğiniz üzere, fayanslar gerek parlak yüzeyleriyle, gerekse renkleriyle oldukça şık bir görünüme sahiptirler.
Doğal tarz aşıklarına bir müjdemiz var: Banyonuzda da ahşabın her türlüsüne yer vermeniz pekala mümkün. Suyun ve nemin oldukça hakim olduğu bu mekanda ahşaba nasıl yer vereceğinizi mi düşünüyorsunuz ? Oldukça basit. Zemin kaplaması konusunda ahşabı tercih ederek, doğallığın ve doğal tarzın banyonuzda da hakim olmasını sağlayabilirsiniz. Eğer bu örnekteki gibi, fazla fazla gün ışığı alabilme imkanına sahip bir banyonuz varsa, zemininde yine bu örnekteki gibi ahşap kullanarak ortaya oldukça hoş görüntüler çıkmasını sağlayabilirsiniz.
Banyoların en büyük problemlerinden birinin soğuk zeminler olduğunu söyleyebiliriz. Fakat doğru bir zemin kaplaması sayesinde, bu problemin önüne pekala geçilebilir. Fakat bir banyoya ev sıcaklığı katacak ve banyonuzda geçireceğiniz zamanı daha da keyifli hale getirecek olan zemin kaplaması hangisidir ? Bu noktada sizleri daha geniş düşünmeye davet ediyoruz. Şöyle ki; evinizin her yanında kullandığınız halılara banyonuzda neden yer vermeyeseniz ki ? Bu sayede hem banyonuzun içine düştüğü soğukluğu engellemiş hem de halınızın sahip olduğu renklere bağlı olarak banyonuzun dekorasyonuna müdahil olmuş olursunuz…
Özellikle banyoda fazla zaman geçiren ve banyoyu bir zorunluluktan ziyade keyifli bir aktivite olarak gören okurlarımızın, bu örneği dikkatle okumalarını salık veriyoruz. Banyo denilince insanların aklına genellikle buhar dolu bir havası olan, taşları buz gibi bir mekan geliyor. Aslında bu algının bir nebze de olsa doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebepten ötürü, banyonuzu doğru biçimde ısıtmanız gerekir ki hasta olmayasınız ve de banyoda geçirdiğiniz zamandan daha çok keyif alabilesiniz… Evinizin her tarafında döşenmiş olan ısıtma sistemlerinin aksine, banyonuzda zeminden ısıtmayı tercih edebilirsiniz. Bu sayede iyi biçimde dekore edilmiş olan banyonuzun, kocaman bir kalorifer peteği tarafından işgal edilmesini engellemiş olursunuz.