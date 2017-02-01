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Bir villadan kopya çekebileceğiniz 15 modern dizayn ipucu

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Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Minimalist Çalışma Odası
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Modern dekorasyon kavramı yirminci yüzyılın ortalarında ortaya çıkan ve günümüze kadar uzanan, belirli bir döneme ait olsa da döneminin ötesine geçebilmiş zamansız bir tarzdır. Modern dekorasyonların en belirleyici özellikleri arasında temiz çizgiler, abartılı ve süslü olmayan estetik anlayışı vardır. Ahşap, deri, taş, hasır gibi doğal malzemelerin ve çeşitli metallerin mobilya ve iç mimari detaylarda kullanılması da modern dizaynda öne çıkar. Ferah bir görünüm de modern dekorasyonların olmazsa olmazlarından biridir ve bu yüzden de mobilya tercihlerinde ve yerleşimde kalabalık, sıkışık, boğucu bir stil ortaya çıkmamasına özellikle özen gösterilir. Duvarlarda ve mobilyalarda genellikle nötr renkler kullanılır ve renklendirici canlı tonlar yardımcı ögeler olarak tercih edilir. Minimal bir estetik anlayışı mekana hakimdir. Modern dekorasyonların bir çırpıda sayabildiğimiz ayırt edici özellikleri bunlar. Peki bu özelliklere sahip ve adeta ders niteliğinde bir dekorasyon örneğini oda oda dolaşmaya ne dersiniz? İşte harika bir villadan öğrenip kendi evimizde de kopya çekebileceğimiz 20 temel modern dekorasyon ipucu.

1- Mutfak ve yemek alanı bir arada

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Minimalist Mutfak
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Açık planlar, yani benzer işlevli alanların bir arada dizaynı modern dekorasyonlarda sıklıkla rastladığımız özelliklerden biri.

2- Katmanlı aydınlatma

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Minimalist Mutfak
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Işıklandırma dizaynı, ferahlığın ön planda tutulduğu modern dizaynların önemli detaylarından birini oluşturuyor.

3- Fonksiyonellik ön planda

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Minimalist Mutfak
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Özellikle mutfak gibi aktif kullanılan odalarda kullanım kolaylığı sağlayan bir tasarım şart.

4- Nötr renkler ve tonlamalar

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Minimalist Oturma Odası
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Dediğimiz gibi, modern dekorasyonlar abartıyı ve şaşayı sevmez. Nötr renkler kullanılarak ustalık gerektiren bir tonlama oluşturulmalı.

5- Konforlu bir estetik

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Minimalist Oturma Odası
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Bu tarzın en önemli özelliklerinden biri de kullanıcının konforunun odak noktası olarak kabul edilmesi. Rahat olmayan koltuk takımları ne kadar güzel görünürse görünsün modern oturma odalarında kendilerine yer bulamaz.

6- Yumuşak ve akıcı geçişler

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Minimalist Oturma Odası
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Temiz çizgiler ve yumuşak ve akıcı geçişler de evinizi modernleştiren özelliklerden.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7- İhtiyaçları karşılayan yaşam alanları

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Minimalist Çalışma Odası
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Modern dekorasyonların kullanıcı odaklı olduğunu söylemiştik. Her oda işlevine en uygun şekilde ve kullanıcı ihtiyaçlarının tümünü karşılayacak bir stilde dizayn edilmeli.

8- Çalışma odasında da dinlenme alanı

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Minimalist Çalışma Odası
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Özellikle çalışma odalarını dizayn ederken yapılan en büyük hatalardan biri de dinlenmek için bir alan oluşturulmamasıdır. Oysa en yoğun çalışanlar bile bu örnekteki gibi bir mola bölgesine ihtiyaç duyarlar.

9- Depolama alanları

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Minimalist Çalışma Odası
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Modern tarzın sevmediği şeylerden biri de kalabalık ve dağınıklıktır. Bu yüzden her odada mümkün olduğunca kapalı dolap gibi depolama alanları oluşturmak harika bir fikir.

10- Dinlendirici ve yenileyici yatak odası

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Minimalist Yatak Odası
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Yatak odalarının günü sonlandırdığımız ve aynı zamanda da yeni güne başladığımız odalar olduğunu unutmayın. Bu açıdan hem dinlendirici hem de yenileyici özelliklere sahip olan bir tasarım oluşturmak önemli.

11- Yerden yüksek mobilyalar

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Minimalist Yatak Odası
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Modern dekorasyonlarda hava akışını sağlayan yerden yüksek ya da yer ile teması oldukça sınırlı olan mobilyalar da sıklıkla kullanılır çünkü ferahlık ön plandadır.

12- Evi gösteren girişidir

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Giriş koridoru olarak adlandırdığımız antreler aslında her tarz dekorasyonda oldukça önem taşıyan alanlar. Antreler her zaman evin genelini yansıtan bir dizayna sahip olmalı.

13- Şık ve tertemiz bir banyo

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Minimalist Banyo
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Banyoda ise yine kalabalık yaratmayan minimal bir dizayn oluşturulmalı. Çerçevesiz aynalar, ahşap dolaplar, duvar nişleri ve nötr renkler modern banyolar için en şık fikirler.

14- Yeterli boş alan

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Minimalist Banyo
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Kalabalık yaratmayan bir dekorasyon oluşturmak için dikkat etmeniz gereken en önemli unsur söz konusu odada yeterince boş alan bırakılmasıdır.

15- Ayrıntılar önemlidir

Интерьер дома в современном стиле, коттеджный поселок «Небо», 272 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Unutmayın ki bir evin tarzını belli eden ana unsur aslında evin ayrıntılarıdır. Merdiven parmaklıkları ya da koridor zeminleri gibi detaylar evin genelindeki havayı yansıtır.

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