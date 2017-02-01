Bir villadan kopya çekebileceğiniz 15 modern dizayn ipucu

Modern dekorasyon kavramı yirminci yüzyılın ortalarında ortaya çıkan ve günümüze kadar uzanan, belirli bir döneme ait olsa da döneminin ötesine geçebilmiş zamansız bir tarzdır. Modern dekorasyonların en belirleyici özellikleri arasında temiz çizgiler, abartılı ve süslü olmayan estetik anlayışı vardır. Ahşap, deri, taş, hasır gibi doğal malzemelerin ve çeşitli metallerin mobilya ve iç mimari detaylarda kullanılması da modern dizaynda öne çıkar. Ferah bir görünüm de modern dekorasyonların olmazsa olmazlarından biridir ve bu yüzden de mobilya tercihlerinde ve yerleşimde kalabalık, sıkışık, boğucu bir stil ortaya çıkmamasına özellikle özen gösterilir. Duvarlarda ve mobilyalarda genellikle nötr renkler kullanılır ve renklendirici canlı tonlar yardımcı ögeler olarak tercih edilir. Minimal bir estetik anlayışı mekana hakimdir. Modern dekorasyonların bir çırpıda sayabildiğimiz ayırt edici özellikleri bunlar. Peki bu özelliklere sahip ve adeta ders niteliğinde bir dekorasyon örneğini oda oda dolaşmaya ne dersiniz? İşte harika bir villadan öğrenip kendi evimizde de kopya çekebileceğimiz 20 temel modern dekorasyon ipucu.