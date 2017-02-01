Bir villadan kopya çekebileceğiniz 15 modern dizayn ipucu

Modern dekorasyon kavramı yirminci yüzyılın ortalarında ortaya çıkan ve günümüze kadar uzanan, belirli bir döneme ait olsa da döneminin ötesine geçebilmiş zamansız bir tarzdır. Modern dekorasyonların en belirleyici özellikleri arasında temiz çizgiler, abartılı ve süslü olmayan estetik anlayışı vardır. Ahşap, deri, taş, hasır gibi doğal malzemelerin ve çeşitli metallerin mobilya ve iç mimari detaylarda kullanılması da modern dizaynda öne çıkar. Ferah bir görünüm de modern dekorasyonların olmazsa olmazlarından biridir ve bu yüzden de mobilya tercihlerinde ve yerleşimde kalabalık, sıkışık, boğucu bir stil ortaya çıkmamasına özellikle özen gösterilir. Duvarlarda ve mobilyalarda genellikle nötr renkler kullanılır ve renklendirici canlı tonlar yardımcı ögeler olarak tercih edilir. Minimal bir estetik anlayışı mekana hakimdir. Modern dekorasyonların bir çırpıda sayabildiğimiz ayırt edici özellikleri bunlar. Peki bu özelliklere sahip ve adeta ders niteliğinde bir dekorasyon örneğini oda oda dolaşmaya ne dersiniz? İşte harika bir villadan öğrenip kendi evimizde de kopya çekebileceğimiz 20 temel modern dekorasyon ipucu.
Açık planlar, yani benzer işlevli alanların bir arada dizaynı modern dekorasyonlarda sıklıkla rastladığımız özelliklerden biri.
Işıklandırma dizaynı, ferahlığın ön planda tutulduğu modern dizaynların önemli detaylarından birini oluşturuyor.
Özellikle mutfak gibi aktif kullanılan odalarda kullanım kolaylığı sağlayan bir tasarım şart.
Dediğimiz gibi, modern dekorasyonlar abartıyı ve şaşayı sevmez. Nötr renkler kullanılarak ustalık gerektiren bir tonlama oluşturulmalı.
Bu tarzın en önemli özelliklerinden biri de kullanıcının konforunun odak noktası olarak kabul edilmesi. Rahat olmayan koltuk takımları ne kadar güzel görünürse görünsün modern oturma odalarında kendilerine yer bulamaz.
Temiz çizgiler ve yumuşak ve akıcı geçişler de evinizi modernleştiren özelliklerden.
Modern dekorasyonların kullanıcı odaklı olduğunu söylemiştik. Her oda işlevine en uygun şekilde ve kullanıcı ihtiyaçlarının tümünü karşılayacak bir stilde dizayn edilmeli.
Özellikle çalışma odalarını dizayn ederken yapılan en büyük hatalardan biri de dinlenmek için bir alan oluşturulmamasıdır. Oysa en yoğun çalışanlar bile bu örnekteki gibi bir mola bölgesine ihtiyaç duyarlar.
Modern tarzın sevmediği şeylerden biri de kalabalık ve dağınıklıktır. Bu yüzden her odada mümkün olduğunca kapalı dolap gibi depolama alanları oluşturmak harika bir fikir.
Yatak odalarının günü sonlandırdığımız ve aynı zamanda da yeni güne başladığımız odalar olduğunu unutmayın. Bu açıdan hem dinlendirici hem de yenileyici özelliklere sahip olan bir tasarım oluşturmak önemli.
Modern dekorasyonlarda hava akışını sağlayan yerden yüksek ya da yer ile teması oldukça sınırlı olan mobilyalar da sıklıkla kullanılır çünkü ferahlık ön plandadır.
Giriş koridoru olarak adlandırdığımız antreler aslında her tarz dekorasyonda oldukça önem taşıyan alanlar. Antreler her zaman evin genelini yansıtan bir dizayna sahip olmalı.
Banyoda ise yine kalabalık yaratmayan minimal bir dizayn oluşturulmalı. Çerçevesiz aynalar, ahşap dolaplar, duvar nişleri ve nötr renkler modern banyolar için en şık fikirler.
Kalabalık yaratmayan bir dekorasyon oluşturmak için dikkat etmeniz gereken en önemli unsur söz konusu odada yeterince boş alan bırakılmasıdır.
Unutmayın ki bir evin tarzını belli eden ana unsur aslında evin ayrıntılarıdır. Merdiven parmaklıkları ya da koridor zeminleri gibi detaylar evin genelindeki havayı yansıtır.