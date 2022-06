Birlikte yaşamaya başlarken iç dekorasyona nasıl karar vermeli?

Oturma odası dekorasyonları bir evin en çok zaman geçirilen mekanları olduğundan her bir detayın özenle seçilmesi gerekir. Özellikle yalnız yaşamıyorsanız dekorasyonun nasıl bir stilde olduğuna karar vermekten tutun da aydınlatma elemanı seçimine kadar seçimler ortak bir tutum sonucu gerçekleşirse her bireyin kendi alanında huzurlu yaşaması mümkün olabilir. Örnek oturma odası dekorasyonu her bir detayın titizlikle incelendiği şık örneklerden yalnızca bir tanesi. Uzmanlar dekorasyonda televizyon ünitesini bir tablo gibi kompoze ederek üniteyi televizyonun alt kısmıyla sınırlandırmayıp duvarda da devam ettirmiş. Bu tutum hem bu köşeyi göz alıcı bir ortama dönüştürmüş hem de aydınlatma kullanılarak farklı malzemeleri göz önüne çıkarmış. Pencere yanına yerleştirilen ayaklı tripod lambader oturma odasının baş aydınlatma elemanı olarak ahşap gövdesiyle bir heykel gibi konumlandırılmış. Görüldüğü gibi her detay kendi başına orijinal bir tasarımken bütünde harika bir kompozisyon yaratılmış.