Birlikte yaşamaya başlarken iç dekorasyona nasıl karar vermeli?

Birlikte yaşamanın çok güzel tarafları olduğu gibi bu güzelliği korumak için yaşam alanınızı tasarlarken dikkat etmek gereken unsurlar vardır. Diyelim ki beraber bir eve taşınacaksınız ya da daha önce oturduğunuz evde partnerinizle yaşamaya karar verdiniz. Bu durumda özellikle oturma odaları gibi beraber kullanacağınız alanların dekorasyonundaki yaklaşımlarınız sizin aynı paydada buluşmanızı sağlamak üzerine geliştirilmelidir. Bu yazımızda oturma odaları üzerinden ortak yaşama adım atarken dikkat etmeniz gereken kriterleri belirledik. Yeni yaşamınız için size ilham verecek önerilere göz atmaya başlayalım.
Oturma odaları yaşam alanlarının stilini ve ruhunu belirlemek için şüphesiz en kullanışlı alanlar olarak hayatlarımızın merkezinde yer alıyor. Çünkü oturma odaları aynı evi paylaşan bir çift ya da aynı evi paylaşan dostlar için zamanın ve hayatın paylaşımlarının en yoğun yaşandığı yerlerdir. Yaşamın her alanında olduğu gibi evde de konforu ve huzuru hissetmek ortak paydalarla yaşamakla mümkün. Eşinizle, sevgilinizle ya da bir dostunuzla farklı zevklere sahip olabilirsiniz, ama bu zevkleri birleştirip harika kompozisyonlar oluşturup bunun keyfine varmak da sizin elinizde. Örnek oturma odası dekorasyonu geçmişin izlerini ve renkli bir hayatı seven çiftler için ideal bir dizayna sahip. MİGHTY VİNTAGE adlı Alman firma nostaljiyi ve eklektik yapıyı tasarımlarında başlıca dert edinen uzmanlardan biri. Eklektik yapı tek bir dekorasyon stilinin sınırlarından sıkılanlar ve yeniliklere açık olanlar için her anlamda daha fazla paylaşım ve birleşimin karşılığı anlamına geliyor. Bir mekandaki öğelerin birbiriyle uyumu sadece onların aynı stili paylaşmasıyla değil, aynı kompozisyonda birden fazla farklı malzemeyle harika bir uyum yaratmakla da mümkün. Örnek fotoğraftaki dekorasyon 1970'li yılların kanepelerini oturma odasının merkezine oturtarak atmosferdeki duyguyu geçmişle özdeşleştirmiş. Oturma alanının bir duvarı kahverengiye boyanarak üzerindeki farklı tarzda ve ebattaki resim, çerçeve, ayna ve saat gibi aksesuarlarla da modern ve orijinal bir duvar tasarımı yaratılmış. İki kişilik bir hayat için bu duvar sizce de çok özgür tasarımlara açık değil mi? Aydınlatma elemanları birden fazla sayıda kullanılarak iki ayrı zevki gözlemlememizi ve bunların birbiriyle olan uyumunu görmemizi sağlıyor. Evleri birleştirmekten korkmayın, gördüğünüz gibi ortaklıklar bulmak hiç de zor değil!
Oturma odası dekorasyonları bir evin en çok zaman geçirilen mekanları olduğundan her bir detayın özenle seçilmesi gerekir. Özellikle yalnız yaşamıyorsanız dekorasyonun nasıl bir stilde olduğuna karar vermekten tutun da aydınlatma elemanı seçimine kadar seçimler ortak bir tutum sonucu gerçekleşirse her bireyin kendi alanında huzurlu yaşaması mümkün olabilir. Örnek oturma odası dekorasyonu her bir detayın titizlikle incelendiği şık örneklerden yalnızca bir tanesi. Uzmanlar dekorasyonda televizyon ünitesini bir tablo gibi kompoze ederek üniteyi televizyonun alt kısmıyla sınırlandırmayıp duvarda da devam ettirmiş. Bu tutum hem bu köşeyi göz alıcı bir ortama dönüştürmüş hem de aydınlatma kullanılarak farklı malzemeleri göz önüne çıkarmış. Pencere yanına yerleştirilen ayaklı tripod lambader oturma odasının baş aydınlatma elemanı olarak ahşap gövdesiyle bir heykel gibi konumlandırılmış. Görüldüğü gibi her detay kendi başına orijinal bir tasarımken bütünde harika bir kompozisyon yaratılmış.
İster hayat arkadaşınız, ister sevgiliniz ya da arkadaşınız olsun bir evi paylaşırken mutfak, banyo ve en önemlisi oturma odaları ortak paydayı oluşturan mekanlardır. Bu alanlar ortak fikirler dahilinde düzenlenmeli ve tek taraflı olarak kişisel zevklerin baskın olmamasına özen gösterilmeli. Mutfak ya da banyo baştan dekore etmeyecekseniz bu anlamda ortak fikirlerin örtüşemeyeceği unsurlara sahip değil oturma odalarına göre. Ancak oturma odaları hem birlikte hem de yalnız vakit geçirirken ait hissedeceğiniz şekilde tasarlanmalı. Peki bu örnektekine benzer hacimde bir oturma odanız var ve birlikte karar vererek temel elemanların seçimini yapıp yerleştirdiniz. Köşe kanepeler iki kişi yaşayanlar için ideal forma sahiptir, hem salon küçük olsa da daha fazla oturma imkanını en asgari alanı kullanarak sunarlar. Her şey bittikten sonra bu ortak yaşam biçimini bozmayacak aksine olumlu katkıda bulunacak yeni bir şey eklemek istiyorsunuz oturma odanıza. Bunun en güzel yolu bu örnekte görüldüğü gibi duvara monte ve farklı biçimde bir kitap rafı satın almak olabilir. Çünkü kitaplar her ne kadar kişisel olsa da özellikle bir arada yaşayan insanlar birbiriyle bilgi alış verişine ve okuduklarını paylaşarak üzerine konuşma isteği duyarlar. Bu yüzden yeni bir şey satın almak için ikinizin de okuduklarının sürekli göz önünde olacağı bir kitap rafı oldukça uygun ve mantıklı bir seçim. Ayrıca böyle dinamik tasarımlara sahip ürünleri tercih ederseniz mekanınızın enerjisini de değiştirip monotonluktan çıkaracak bir hamle yapmış olursunuz.
Evin ortak alanlarında kullanacağınız renkleri seçerken mümkün olduğunca yumuşak pastel tonlarda ve baskın olmayan basit renkler tercih etmek gerekir. Her insanın sevdiği renkler farklı olabilir, bazıları bir duvarı tamamen kırmızı renkte kullanmak isterse bu evde yaşayan diğer kişi bu rengi sevmiyorsa onun için bir tür çileye dönüşebilir. Bu sebeple ortak alanların hem duvarlarındaki hem de mobilyalardaki renkleri birbiriyle uyumlu ve sade tercih ederseniz ortak alanınız için iyi bir zemin hazırlamış olursunuz. Bu örnekteki modern stilde dekore edilmiş oturma odasında monokrom bir etki hakim. Kitaplık dışındaki eşyalar duvar ile çok yakın tonlarda tercih edilmiş. Aslında yalnız yaşasanız bile bu tür alanlarda sadeliğe yönelmek evde geçirdiğiniz zamanları daha dingin bir atmosferde yaşamanızı sağlar. Burada vurgulamak istediğimiz oturma alanınızı renklerden kaçınarak dekore ederek sade bir fon oluşturmanız. Sonrasına duvarlara asacağınız görsellerle, pastel tonlarda minderlerle daha fazla rengi mekana taşıyabilirsiniz. Sadece çok fazla baskın renk kullanmadan ve alanın sadeliğini bozmadan bunu gerçekleştirebilirsiniz böylece ortak alanınız yorucu değil dingin bir ortak yaşam alanı olur.
Salon gibi beraber yaşadığınız kişiyle kullandığınız ortak alanlarda da istediğiniz zaman kaçabileceğiniz yalıtılmış alanlar oluşturmak da önemli bir mevzu. Zira bazen biri kitap okurken diğer kişi nette vakit geçirmek ya da televizyon izlemek istiyorsa seperatör ile ya da seperatör gibi kullanabileceğiniz eşyalarla odayı bölümlere ayırabilirsiniz. En belirleyici kriter olmasa da bunun için salonunuzun geniş olması önemli. Kitaplıklar bu türden mekanı bölümleme işlemleri için en uygun ürünlerdir. Çünkü mekanı bölerken işlevsel bir şekilde bunu gerçekleştirmiş olursunuz ve kitaplık için ayrıca bir duvarınızı harcamanıza gerek kalmaz. Burada da çift taraflı kullanılabilecek yapıdaki kitaplık sayesinde çalışma alanı olarak da kullanılabilecek bir alan oluşturulmuş. Ortak alanınızda sakince çalışabileceğiniz oturup düşünebileceğiniz ayrı bir köşe oluşturmak bu kadar basit.
Ortak yaşama ilk adımı attıktan sonra zaman içinde yaşam alanınız da sizin ortak değerlerin ölçüsünde şekillenecektir. Önemli olan sizin bu niyetinizi gerçekleştirmek için harekete geçmeniz. Diyelim ki partneriniz sizin hali hazırda bulunduğunuz bir eve taşınacak, siz de dekorasyonu biraz değiştirmek ortak yaşama hazırlamak istiyorsunuz. Bu örnekte gördüğünüz gibi yemek yiyeceğiniz masa için fazladan şık oturma elemanları koymak, ikinci kişinin kullanabilmesi için boş alanları bulunan bir kitaplık tasarlatmak ya da bazı rafları boş bırakmak ve sehpanın üzerinde duran satranç takımı gibi özendirici ve iki kişilik bir yaşam isteğinin ip uçlarını veren detaylar partnerinizin mekana daha kolay adapte olmasını sağlayacaktır.
Partnerinizle birlikte oturma odaları dekorasyonuna dair yeni fikirler için Farklı mimari yapılar için salon dekorasyonu önerileri başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.