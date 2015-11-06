Birlikte yaşamaya başlarken iç dekorasyona nasıl karar vermeli?

Ortak yaşama ilk adımı attıktan sonra zaman içinde yaşam alanınız da sizin ortak değerlerin ölçüsünde şekillenecektir. Önemli olan sizin bu niyetinizi gerçekleştirmek için harekete geçmeniz. Diyelim ki partneriniz sizin hali hazırda bulunduğunuz bir eve taşınacak, siz de dekorasyonu biraz değiştirmek ortak yaşama hazırlamak istiyorsunuz. Bu örnekte gördüğünüz gibi yemek yiyeceğiniz masa için fazladan şık oturma elemanları koymak, ikinci kişinin kullanabilmesi için boş alanları bulunan bir kitaplık tasarlatmak ya da bazı rafları boş bırakmak ve sehpanın üzerinde duran satranç takımı gibi özendirici ve iki kişilik bir yaşam isteğinin ip uçlarını veren detaylar partnerinizin mekana daha kolay adapte olmasını sağlayacaktır.

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