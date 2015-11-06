Merdiven altını nasıl değerlendirebilirim?

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Eviniz dubleks ya da tripleks ise, yani içeride merdiveniniz varsa değerlendirilmesi gereken güzel bir alana daha sahipsiniz demektir. Merdiven altları çoğu zaman gözden kaçan ve ölü alanlar gibi görünen mekanlardır. Oysaki bu alanlar büyük potansiyele sahipler ve iyi değerlendirildiklerinde oldukça kullanışlı yerlere dönüşebilirler.
Bugünkü yazımızda, homify sayfalarında işlerini sergileyen iç mimar, dekoratör ve merdiven firmalarından örnekler seçtik. Bu örneklerde merdiven altlarının nasıl dekore edildiklerini ve nasıl değerlendirildiklerini inceleyebilirsiniz. Kimisinde misafir tuvaleti kimisinde depolama alanı barındıran, bitkiler ve dekoratif ögelerle çekici bir alan yaratılan bu merdiven altları örnekleri umarız sizin için de ilham kaynağı olur.
Merdiven altları merdivenin tipine ve boyutuna da bağlı olarak, genelde oldukça küçük olur. Ancak bu demek değildir ki, bu alan işlevli bir hale getirilip değerlendirilemez. Hebart Mimarlık ve Dekorasyon'un bir konut için yaptığı bu iç tasarımda merdivenin en dip kısmı ayna kaplı bir kapı ile kapatılarak küçük bir depo haline getirilmiş. Merdivenin başındaki sahanlık kısmı ise aynalı bir dresuar ile dekore edilmiş. Dipteki kısım daha büyük olsaydı misafirler için küçük bir tuvalet de bu alana yerleştirilebilirdi. Sahanlıktaki ayna, dresuar, puf, aydınlatma ve dekoratif aksesuarlar ile alan zarif bir şekilde değerlendirilmiş ve ortaya mükemmel bir hol dekorasyonu çıkmış.
Merdiven altlarını değerlendirmenin en güzel yollarından biri de her bir basamağın altını raf haline getirmektir. İşin uzmanı Serender Ahşap tarafından tasarlanıp imal edilen fotoğraftaki örnekte de gördüğümüz üzere, bu sistem hem son derece şık ve gösterişli bir raf sistemi kazanmanızı dağlayacak hem de alını ölü ve kullanışsız olmaktan çıkartıp işlevsel hale getirecektir. Fotoğrafta son derece sıra dışı bir merdiven modeli görüyoruz. Asimetrik basamaklara sahip olan bu gösterişli ahşap merdiven başlı başına bir dekoratif unsur niteliğinde, adeta içinde bulunduğu mekanın yıldızı.
Örnekte yine Serender Ahşap'tan bir merdiven, hatta açıkçası bir sanat eseri görmekteyiz. Yuvarlak merdivenler oldukça avantajlıdır. Diğer merdiven türlerine göre oldukça az yer kaplarlar ve üç yüz altmış derece dönerek bir üst kata çıkmanızı sağlarlar. Kapladıkları alan yalnızca merdivenin çapı kadardır, bu çap da iki metreyi genelde geçmez. Ahşap yuvarlak merdiven yapmak büyük ustalık gerektirir ve fotoğraftaki muhteşem örnekte bunu kolaylıkla görebiliyoruz. Yuvarlak merdivenlerin bir diğer avantajı ise, kapladıkları az alan sayesinde altlarında pek fazla ölü alan da bırakmamalarıdır. Yuvarlak bir merdiven altını değerlendirmenin en şık yollarından biri ise, orada salon bitkilerimizi sergilemek, hatta mümkünse büyükçe bir saksı ile mekanda sevimli bir bahçe yaratmaktır.
Doğru bir planlama ile çeşitli merdiven altı depolama alanlarını oluşturmak mümkün. Fotoğraftaki örnekte görüldüğü üzere her bir basamağı çekmece olarak değerlendirebilir ya da çok çeşit çözümlerden birini uygulayabilirsiniz. Bu çözümler arasında gardırop tipi merdiven altları, kiler dolabı tarzı merdivenin yan tarafından öne doğru çekilen raflı dolaplar, ceket ve ayakkabılarınız koymak için gizli bir portmanto sayılabilir.
Bu noktada önemli olan şey önceden planlamak ve iyi bir merdiven ya da inşaat firması ile çalışmak, çünkü derme çatma olmayan, kaliteli bir depolama alanı yaratmak için merdiven dizaynınızı ona göre yaptırmalısınız. Bunun için işin profesyonellerinden yardım almakta fayda olacaktır. Evin diğer mekanları ile uyum içerisinde bir merdiven tasarımı hem holü çok şık gösterecek hem de merdiven altını mümkün olduğunca fonksiyonel olarak kullanmanızı sağlayacaktır.
Duvar boyunca devam eden ve bu nedenle oldukça geniş bir alan kaplayan merdiven modellerinin altlarını değerlendirmenin en iyi yollarından biri bu alana misafirler için küçük bir tuvalet yapmaktır. Klozet ve ufak bir lavabonun kolaylıkla yerleştirilebileceği bir alan sağlayan bu tür bir merdivenin altı, hem son derece işlevsel hale gelmiş olacak hem de ikinci bir tuvaletin konacağı alanın başka türü değerlendirilmesini sağlayacaktır.
Merdiven altını değerlendirmenin bir başka yolu ise, bu alanı en güzel dekoratif aksesuarlarınız, vazo, şamdan ve biblolarınızı sergileyebileceğiniz küçük bir galeriye çevirmek olabilir. Fotoğraftaki örnekte, Hakan Helvacıoğlu H2C tarafından dekore edilmiş olan bir konutun merdiven altını görmekteyiz. Ünlü iç mimar, bu alanı platform olarak kullanılan, geometrik desenlere sahip bir sehpa üzerinde siyah renkli devasa elma bibloları ve farklı dekoratif parçalar sergilemek için kullanmış.
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