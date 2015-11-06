Merdiven altını nasıl değerlendirebilirim?

Eviniz dubleks ya da tripleks ise, yani içeride merdiveniniz varsa değerlendirilmesi gereken güzel bir alana daha sahipsiniz demektir. Merdiven altları çoğu zaman gözden kaçan ve ölü alanlar gibi görünen mekanlardır. Oysaki bu alanlar büyük potansiyele sahipler ve iyi değerlendirildiklerinde oldukça kullanışlı yerlere dönüşebilirler.

Bugünkü yazımızda, homify sayfalarında işlerini sergileyen iç mimar, dekoratör ve merdiven firmalarından örnekler seçtik. Bu örneklerde merdiven altlarının nasıl dekore edildiklerini ve nasıl değerlendirildiklerini inceleyebilirsiniz. Kimisinde misafir tuvaleti kimisinde depolama alanı barındıran, bitkiler ve dekoratif ögelerle çekici bir alan yaratılan bu merdiven altları örnekleri umarız sizin için de ilham kaynağı olur.