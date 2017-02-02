현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Hayatınızı kolaylaştıracak 15 mutfak aleti

Homify TR Homify TR
Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs Modern Mutfak
Loading admin actions …

Mutfaklar evlerimizde içinde aktif olarak en çok vakit geçirdiğimiz, en hareketli ve dinamik yaşam alanlarımızın başında geliyor. Mutfak alanı doğası itibari ile içinde sürekli bir hareketin oluştuğu alanlardır ve yemek yapmak, yemek yemek, kahve, çay saatleri, bulaşık, temizlik vesaire derken evde geçirdiğimiz sürenin de hatırı sayılır derecede büyük bir kısmını mutfaklarda geçiririz. Dolayısıyla mutfaklar içinde en çok iş yapılan alanlar desek de yanlış olmaz. Peki içinde çok iş yapılan yaşam alanlarını dizayn ederken en çok neye dikkat etmeliyiz? Tabii ki kullanım kolaylığı ve fonksiyonelliğe. Mutfak gibi aktif olarak kullanılan odalarda hayatımızı kolaylaştıran ayrıntılar çok önemlidir. Özellikle her gün yemek yaparken elimizin altında bulunacak aletler işimizi kolaylaştıran modellerden tercih edilirse çok daha mutlu olacağımız kesin. İşte bu yazımızda da özellikle mutfakta vakit geçirmeyi ve yemek yapmayı seven okurlarımız için ilham alabileceğiniz ve kendi mutfağınıza da kolaylıkla uygulayabileceğiniz, hayatınızı kolaylaştıracak 10 mutfak aletini derledik. 

1- Tezgaha adapte edilmiş rende

ChopChop., Dirk Biotto – Industrial Design Dirk Biotto – Industrial Design MutfakMutfak Malzemeleri
Dirk Biotto – Industrial Design

Dirk Biotto – Industrial Design
Dirk Biotto – Industrial Design
Dirk Biotto – Industrial Design

Her mutfakta mutlaka tartışmasız bir şekilde bulunması gereken aletlerden biri tabii ki rendeler. Peki hiç mutfak tezgahına adapte edilmiş rende gördünüz m? Altındaki küçük çekmece ile hem kolay temizlenebiliyor hem de çok büyük kullanım kolaylığı sağlıyor. Mükemmel değil mi?

2- Tezgah üstü askılar

homify İskandinav Mutfak Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Tezgahınız ile üst mutfak dolapları arasına yerleştireceğiniz askılar mutfağınızın çok daha derli toplu olmasına ve her şeyi yerli yerinde çok daha kolaylıkla tutabilmenize yaratacaktır. 

3- Kesme tahtası ve bıçaklar için ayrı bölme

Contemporary townhouse Kitchen Architecture Modern Mutfak kitchen architecture,bulthaup,bulthaup b3,bespoke kitchen,contemporary kitchen,kitchen storage,hidden storage,bulthaup accessories
Kitchen Architecture

Contemporary townhouse

Kitchen Architecture
Kitchen Architecture
Kitchen Architecture

Duvardaki gizli bir bölmede açılır kapanır bir kesme tahtası ve bıçaklık alanı harika olmaz mı? Fikir basit, kendi mutfağınıza uyarlaması da çok zor değil; ama yine de çok çarpıcı ve şık bir mutfak fikri değil mi? 

4- Mıknatıslı bıçaklık

Formschöne und funktionelle Magnetleiste, Wüsthof Dreizackwerk GmbH Wüsthof Dreizackwerk GmbH MutfakDepo & Kiler
Wüsthof Dreizackwerk GmbH

Wüsthof Dreizackwerk GmbH
Wüsthof Dreizackwerk GmbH
Wüsthof Dreizackwerk GmbH

Bıçaklarınızı hem sergilemek hem de elinizi altında tutmanın mükemmel bir yolu da tabii ki mıknatıslı bıçaklıklar. Ancak bu tür ürünleri alırken kaliteli olanları tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Unutmayın ki mıknatısın çok kuvvetli olması şart. 

5- Geri dönüşüm çöp kutuları

Tri_ciclo, Dmdesign Dmdesign MutfakDepo & Kiler
Dmdesign

Dmdesign
Dmdesign
Dmdesign

Her ne kadar ülkemizde geri dönüşüm kültürü yeni yeni oturmaya başlasa da, doğaya olan zararımızı azaltmak için hepimiz mutlaka geri dönüşüm çöp kutuları yardımıyla farklı türlerdeki mutfak çöplerimizi ayırmalı ve cam, karton, plastik gibi farklı türlerdeki geri dönüştürülebilen çöpleri mahalle ve sokaklarımızda bulunan geri dönüşüm konteynerlerına ulaştırmalı; komşularımızı ve ailemizi de aynısını yapmaları için teşvik etmeliyiz. 

6- Tezgah altı bölmeli çöp kutuları

Pull out waste bins Urban Myth MutfakDepo & Kiler
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

Çöp kutularının mutfaklardaki kullanım kolaylığına çok büyük etkileri var. Büyük geri dönüşüm çöp kutuları dışında, özellikle çöpleri kolaylıkla ayrıştırabileceğimiz tezgah altı çöp kutuları her mutfağa lazım!

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7- Duvara monte edilebilen baharatlıklar

APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Natali de Mello – Arquitetura e Arte

Natali de Mello - Arquitetura e Arte
Natali de Mello – Arquitetura e Arte
Natali de Mello - Arquitetura e Arte

Baharatlarınızın bir çekmecede yer kaplamasına ya da tezgahın üzerinde dağınıklık yaratmasına hiç gerek yok! Duvara asılan şık baharatlıklar hem duvar dekorasyonu hem de pratik kullanım kolaylığı sağlıyor! 

8- Hasır sepetler

Kitchen island butchers block top Country Interiors MutfakDolap & Raflar
Country Interiors

Kitchen island butchers block top

Country Interiors
Country Interiors
Country Interiors

Soğan, patates gibi buzdolabına girmesine gerek olmayan sebzeler için hasır sepetler kullanmak hem mutfak dekorasyonunuza modern bir katkıda bulunan hem de çekmeceli ve çoğunlukla çirkin görünen plastik sebzeliklerden çok daha pratik ve estetik bir fikir.

9- Kullanışlı bir bulaşıklık

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Elimizde yıkadığımız küçük bulaşıkları koymak için mutlaka bir bulaşıklığınız vardır. Ancak kullanışlı bulaşıklık üniteleri her zaman işinizi kolaylaştırır. Bu örnekte tezgahın altındaki doğrudan atık su borusuna bağlanan gizli su akıtma alanıyla öne çıkan şahane bir tezgaha monte model var. 

10- Tezgahın içinden çıkan kesme tahtası

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green İskandinav Mutfak
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

Kesme tahtaları çok yer kaplayan nesneler olmasalar da yine de nereye koyacağımızı bilemeyiz; üstelik kullanırken de tezgahı daraltırlar. Tezgahın içinden çıkan kesme tahtaları ise bu iki soruna da mükemmel bir çözüm üretiyor. 

11- Esnek bataryalar

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev) Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Modern Mutfak
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev)

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Mutfakta kullandığınız musluk ünitesinin bataryasının esnek olması hem mutfağı temizlerken hem de sebze meyve yıkarken işinizi kolaylaştırır. 

12- Tezgah üstü askılarda küçük saksılar

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design MutfakMutfak Malzemeleri
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

Tezgahınızın üzerine asabileceğiniz bu tarz küçük saksılar yalnızca mutfağınızı yeşillendirip canlandırmaya yaramıyor; bu küçük saksılarda maydanoz, nane gibi gündelik yemeklerde bol bol kullandığımız otları yetiştirebilir ve ihtiyaç duyduklar kullanabilirsiniz. Unutmayın ki bu tür otlar kolaylıkla yetiştirilebilir ve üzerinden kesildikçe de yeniden çıkarlar. 

13- Mutfak makası

Gadgets de Cocina, Icool Icool MutfakMutfak Malzemeleri
Icool

Icool
Icool
Icool

Bazı otları, salata malzemelerini, sebzeleri doğramanın en iyi yolu her zaman bıçak kullanmak değil! Bu tür genellikle küçük doğranması gereken otlar için üretilen mutfak makasları çok daha hızlı ve pratik bir şekilde görevini yapıyor. 

14- Çekmeceye saklı ekmek dilimleyici

CALVOS - FS, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG MutfakMutfak Malzemeleri
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Çekmeceye saklı küçük mutfak aletleri tezgah üstündeki dağınıklığı yok etmek için mükemmel bir fikir! Bu örnekte ekmek dilimleyici çekmeceye adapte edilmiş ancak tabii tost makinesi, ekmek kızartma makinesi gibi başka küçük aletleri de aynı fikirden yola çıkarak çekmecenin içinde kullanılacak şekilde uyarlamak mümkün. 

15- Kara tahta!

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs Modern Mutfak
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

Alışveriş listenizi, o an yapacağınız yemeğin tarifini ya da malzeme listesini, unutmamanız gereken herhangi bir şeyleri gözünüzün önünde tutmanın harika bir yolu! Üstelik çok şık ve modern bir görünüm oluşturuyor. En güzel yanı ise kendinizin kolaylıkla yapabilecek olması! Evimde kara tahta boyasını nasıl kullanabilirim? başlıklı yazımızdan ilham alabilirsiniz!

Çamaşır yıkama, kurutma ve bakım işlemini kolaylaştıran 12 pratik ipucu
Bu pratik mutfak aletlerini siz de beğendiniz mi?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler