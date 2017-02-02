Hayatınızı kolaylaştıracak 15 mutfak aleti

Mutfaklar evlerimizde içinde aktif olarak en çok vakit geçirdiğimiz, en hareketli ve dinamik yaşam alanlarımızın başında geliyor. Mutfak alanı doğası itibari ile içinde sürekli bir hareketin oluştuğu alanlardır ve yemek yapmak, yemek yemek, kahve, çay saatleri, bulaşık, temizlik vesaire derken evde geçirdiğimiz sürenin de hatırı sayılır derecede büyük bir kısmını mutfaklarda geçiririz. Dolayısıyla mutfaklar içinde en çok
iş yapılan alanlar desek de yanlış olmaz. Peki içinde çok iş yapılan yaşam alanlarını dizayn ederken en çok neye dikkat etmeliyiz? Tabii ki kullanım kolaylığı ve fonksiyonelliğe. Mutfak gibi aktif olarak kullanılan odalarda hayatımızı kolaylaştıran ayrıntılar çok önemlidir. Özellikle her gün yemek yaparken elimizin altında bulunacak aletler işimizi kolaylaştıran modellerden tercih edilirse çok daha mutlu olacağımız kesin. İşte bu yazımızda da özellikle mutfakta vakit geçirmeyi ve yemek yapmayı seven okurlarımız için ilham alabileceğiniz ve kendi mutfağınıza da kolaylıkla uygulayabileceğiniz, hayatınızı kolaylaştıracak 10 mutfak aletini derledik.
Her mutfakta mutlaka tartışmasız bir şekilde bulunması gereken aletlerden biri tabii ki rendeler. Peki hiç mutfak tezgahına adapte edilmiş rende gördünüz m? Altındaki küçük çekmece ile hem kolay temizlenebiliyor hem de çok büyük kullanım kolaylığı sağlıyor. Mükemmel değil mi?
Tezgahınız ile üst mutfak dolapları arasına yerleştireceğiniz askılar mutfağınızın çok daha derli toplu olmasına ve her şeyi yerli yerinde çok daha kolaylıkla tutabilmenize yaratacaktır.
Duvardaki gizli bir bölmede açılır kapanır bir kesme tahtası ve bıçaklık alanı harika olmaz mı? Fikir basit, kendi mutfağınıza uyarlaması da çok zor değil; ama yine de çok çarpıcı ve şık bir mutfak fikri değil mi?
Bıçaklarınızı hem sergilemek hem de elinizi altında tutmanın mükemmel bir yolu da tabii ki mıknatıslı bıçaklıklar. Ancak bu tür ürünleri alırken kaliteli olanları tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Unutmayın ki mıknatısın çok kuvvetli olması şart.
Her ne kadar ülkemizde geri dönüşüm kültürü yeni yeni oturmaya başlasa da, doğaya olan zararımızı azaltmak için hepimiz mutlaka geri dönüşüm çöp kutuları yardımıyla farklı türlerdeki mutfak çöplerimizi ayırmalı ve cam, karton, plastik gibi farklı türlerdeki geri dönüştürülebilen çöpleri mahalle ve sokaklarımızda bulunan geri dönüşüm konteynerlerına ulaştırmalı; komşularımızı ve ailemizi de aynısını yapmaları için teşvik etmeliyiz.
Çöp kutularının mutfaklardaki kullanım kolaylığına çok büyük etkileri var. Büyük geri dönüşüm çöp kutuları dışında, özellikle çöpleri kolaylıkla ayrıştırabileceğimiz tezgah altı çöp kutuları her mutfağa lazım!
Baharatlarınızın bir çekmecede yer kaplamasına ya da tezgahın üzerinde dağınıklık yaratmasına hiç gerek yok! Duvara asılan şık baharatlıklar hem duvar dekorasyonu hem de pratik kullanım kolaylığı sağlıyor!
Soğan, patates gibi buzdolabına girmesine gerek olmayan sebzeler için hasır sepetler kullanmak hem mutfak dekorasyonunuza modern bir katkıda bulunan hem de çekmeceli ve çoğunlukla çirkin görünen plastik sebzeliklerden çok daha pratik ve estetik bir fikir.
Elimizde yıkadığımız küçük bulaşıkları koymak için mutlaka bir bulaşıklığınız vardır. Ancak kullanışlı bulaşıklık üniteleri her zaman işinizi kolaylaştırır. Bu örnekte tezgahın altındaki doğrudan atık su borusuna bağlanan gizli su akıtma alanıyla öne çıkan şahane bir tezgaha monte model var.
Kesme tahtaları çok yer kaplayan nesneler olmasalar da yine de nereye koyacağımızı bilemeyiz; üstelik kullanırken de tezgahı daraltırlar. Tezgahın içinden çıkan kesme tahtaları ise bu iki soruna da mükemmel bir çözüm üretiyor.
Mutfakta kullandığınız musluk ünitesinin bataryasının esnek olması hem mutfağı temizlerken hem de sebze meyve yıkarken işinizi kolaylaştırır.
Tezgahınızın üzerine asabileceğiniz bu tarz küçük saksılar yalnızca mutfağınızı yeşillendirip canlandırmaya yaramıyor; bu küçük saksılarda maydanoz, nane gibi gündelik yemeklerde bol bol kullandığımız otları yetiştirebilir ve ihtiyaç duyduklar kullanabilirsiniz. Unutmayın ki bu tür otlar kolaylıkla yetiştirilebilir ve üzerinden kesildikçe de yeniden çıkarlar.
Bazı otları, salata malzemelerini, sebzeleri doğramanın en iyi yolu her zaman bıçak kullanmak değil! Bu tür genellikle küçük doğranması gereken otlar için üretilen mutfak makasları çok daha hızlı ve pratik bir şekilde görevini yapıyor.
Çekmeceye saklı küçük mutfak aletleri tezgah üstündeki dağınıklığı yok etmek için mükemmel bir fikir! Bu örnekte ekmek dilimleyici çekmeceye adapte edilmiş ancak tabii tost makinesi, ekmek kızartma makinesi gibi başka küçük aletleri de aynı fikirden yola çıkarak çekmecenin içinde kullanılacak şekilde uyarlamak mümkün.
Alışveriş listenizi, o an yapacağınız yemeğin tarifini ya da malzeme listesini, unutmamanız gereken herhangi bir şeyleri gözünüzün önünde tutmanın harika bir yolu! Üstelik çok şık ve modern bir görünüm oluşturuyor. En güzel yanı ise kendinizin kolaylıkla yapabilecek olması! Evimde kara tahta boyasını nasıl kullanabilirim? başlıklı yazımızdan ilham alabilirsiniz!