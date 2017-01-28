Pırıl pırıl bir ev için her gün yapmanız gereken 7 şey

Aydınlık ve ferah bir ev, konfor sunan yaşam alanları sunar. Huzur dolu atmosferiyle birbirinden güzel evler bulabileceğiniz homify'da, daha düzenli ve ferah bir ev için her gün yapmanız gereken rutin bazı işler derledik. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak ev düzeni sağlamak için alt başlıklarımıza mutlaka göz atın

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