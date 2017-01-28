Pırıl pırıl bir ev için her gün yapmanız gereken 7 şey

Aydınlık ve ferah bir ev, konfor sunan yaşam alanları sunar. Huzur dolu atmosferiyle birbirinden güzel evler bulabileceğiniz homify'da, daha düzenli ve ferah bir ev için her gün yapmanız gereken rutin bazı işler derledik. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak ev düzeni sağlamak için alt başlıklarımıza mutlaka göz atın
Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda örnek proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Evinizin dekorasyonu nasıl olursa olsun, yaşam alanlarını daha düzenli hale getirmek huzur dolu bir atmosfer oluşturmanızı sağlar. Günlük rutin işlere girişmeden önce perdeleri açın ve mutlaka evinizi havalandırın. Gün içinde belli aralıklarla ihmal edilmemesi gereken havalandırma işlerini rutin hale getirin. Temiz hava ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, doğal ışıktan da muntazam faydalanmanızı sağlayacak, eviniz daha ferah bir atmosfere kavuşacak.
Kullanım ihtiyacını karşıladıktan sonra çok kısa bir süre alabilecek bu işlem, uzun vadede iş yükünü ortadan kaldıracaktır. Kullandığınız eşyaları yerine koyma alışkanlığı edinirseniz, daha derli toplu ve düzenli bir eve kavuşmakla kalmayıp, ufak tefek işlerin birikmesini engellemiş olursunuz. Böylelikle ev düzeni daha tertipli hale gelirken, kısa süreli rutin işlerle minik egzersizlerle günlük hareket ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz.
Büyük çaplı bir temizlik yapmanıza gerek kalmadan, gözden geçirmeniz gereken alanları kontrol edebilirsiniz. Sadece günde birkaç dakikanızı alan toz alma işlemleri sayesinde, işlerin birikmesini önleyebilirsiniz. Uzun süre toz alınmayan ve silinmeyen bir evde temizlik ihtiyacı yüksek oranda artar ve istenmeyen bir görünüm oluşur. Yıkanması gereken kirlileri makineye atabilir, hızlıca toz alabilir ve temiz kokularla ferah bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
Geniş pencere açıklıklarına sahip olmak bir avantajdır. Doğal ışığı muntazam alan geniş pencereler, özellikle oturma odası gibi ortak yaşam alanlarında daha ferah ve huzurlu bir atmosfer oluşturmanızı kolaylaştırır. Doğal ışıktan maksimum seviyede faydalanın. Bunun yanı sıra yapay ışıklandırma ile bölgesel aydınlatma aksesuarlarını değerlendirebilirsiniz. Kullanım ihtiyacına göre bölgesel aydınlatma unsurlarını estetik ya da fonksiyonel amaçla kullanabilirsiniz.
Eğer yatak karyolası üzerine giysi ve eşyalarınızı bırakıyorsanız, birikir ve göz yoran bir karmaşa oluşur. He kullanım sonrası eşyaları yerli yerine koyun. Hızlıca yatak alanını düzenlemek için birkaç dakikanızı ayırarak, günlük diğer işlerle birlikte birikmesini önleyebilirsiniz. Komodin ve masalarda bırakılıp unutulan eşyalar ve ıvır zıvırlar, kullanım alanında yer kaplar. Dolayısıyla günlük rutin işlerde şöyle bir yatak odasını gözden geçirin ve birkaç dakikanızı ayırarak hızlıca toparlayın.
Mutfak eşyaları ve ıvır zıvırlar oldukça yer kaplar. Dolayısıyla her kullanım sonrası kaldırmak akılcı bir yaklaşım olacaktır. Kirlileri hızlıca makineye atarak sadece mutfak tezgahını boşaltmak bile göz nizamı oluşturacaktır. Kısa zamanınızı alacak bulaşıkları elde yıkamayı ve durulamayı tercih ediyorsanız, sadece birkaç dakikanızı bu işe ayırarak iş yükünü hafifletebilirsiniz. Yemek hazırlama esnasında, her işlemden sonra kullanılan eşyayı yıkamak ya da makineye atmak, günlük işlerinizi kolaylaştıracaktır.
Her kullanım sonrası duş kabini ve çevresini hızlıca temizlerseniz, uzun vadede oluşacak kir ve birikintilerin önüne geçmiş olursunuz. Günlük rutin işler arasında biriken kirlileri yıkamak ve kurutma ihtiyacını gidermek gerekecektir. Banyoda akılcı depolama sistemleri ile düzen oluşturabilirsiniz. Her kullanım sonrası kısa bir temizlik yaparak, biriken kirlileri yıkarak banyonuzdaki günlük rutin işleri ihmal etmemiş olursunuz.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Günde birkaç dakikanızı ayırarak ev düzeni sağlayabileceğiniz 10 rutin iş’ yazımız da ilginizi çekebilir.