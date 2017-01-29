Evinizdeki her alanı konforlu ve şık hale getirmenin 17 yolu

Evinizde rahatlık ve konfor sağlamak istiyorsanız, yaşam konforu seviyesini yükseltmek için neler yapmanız gerektiğine odaklanabilirsiniz. Rahat ve kullanışlı yaşam alanları dizayn etmek için, iç mimarların tasarladığı 17 örnek projeyi bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Armut koltuk ya da puf minderler geri dönüyor. Rahatlık ve konfor arayanlar için oturma alanında kullanılan mobilya ürünleri, ürün kalitesi ve tekstil malzemeleri gibi detaylar öne çıkar. Koltuk takımlarının yanı sıra, evinizde ayrıca konfor sunan bir oturma köşesi dizayn etmek için ilham veren bir örnek.
Dekoratif yastıklara ne dersiniz? Şekerleme saati geldiğinde yanı başınızda bulunan minder ve dekoratif yastıklar fonksiyonel amaçla değerlendirilebilir, bunun yanı sıra oturma odanıza renk ve ahenk katan desenli ya da desensiz modelleriyle estetik bir görünüm sağlayabilirsiniz.
Oturma odasıdekorasyonunda dekoratif yastık modellerini tercih ederken benzer doku ve tekstil ürünlerine yönelerek uyum ve ahenk yakalayabilirsiniz. Şık ışıklandırma unsurlarıyla bej renk ve pudra renklerinin hakim olduğu örnek salon modelinde, natürel dokularla doğal taş duvar dekoru ve ahşap zemin sıcaklık katıyor.
Kullanım amaçlarına göre tasarlanan mobilya ürünleriyle daha işlevsel alanlar dizayn edebilirsiniz. Kahve masaları sadece kullanışlı olmakla kalmıyor, pratik laptop masası görevi gören sehpa modelleri ile birlikte sık kullanılan mobilya ürünleri arasına girebiliyor.
Kaliteli çarşaflar ve nevresim ürünleri kaliteli bir uyku çekmeniz için gereken konforu sağlar. Dolayısıyla gerektiğinde konforunuz için masraf etmekten çekinmeyin, nevresim ürünlerini uzun vadeli kullanarak kazanç sağlayın.
İstediğiniz kadar rahat olmadığını düşündüğünüz karyola modelleri ve mobilya ürünlerini almak faydasızdır. Bel, boyun ve sırt ağrılarına engel olabilecek konforda dizayn edilen mobilya ve yastık modellerine yönelebilir, konforunuzu maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz.
Halı unsuru ve ekstra kullanılan tekstil ürünleri, ihtiyaca göre battaniye türleri yatak odanızda sıcak ve konforlu bir atmosfer yakalamanızı kolaylaştırır. Soğuk zemin kaplamasına adım atmadan yumuşak dokusu ve sıcaklığıyla dekoratif halı ve kilim modellerini kullanabilirsiniz.
Kolay erişilebilen yatak odası aydınlatması, konforlu bir alan için gerekli ihtiyaçlar arasında yer alır. Dinlenme ihtiyacı duyduğunuz bir alanda işlerinizi güçleştirecek tasarım ürünlerini kullanmayın, ışığı söndürmek için yatağınızdan çıkmak zorunda kalmayın.
Yumuşak havlular, rahatlık ve konfor sağlayan çarşaflar ve nevresim ürünleri gibidir. Yüksek kalitede yumuşaklık sağlayan havlu modellerini kullandıktan sonra, ucuz ve kısa vadede eskiyen havluları almayı düşünmeyeceksiniz. Ayrıca petek üzerinde ısıtılan havlularla küvet keyfi paha biçilemez.
Isıtma amaçlı kullanılan havlupanlar pratik kullanım olanakları sağlar ve sıcacık havlularla banyo keyfinize konfor katın.
Banyo tezgahları eski moda bir aksesuar gibi dizayn edilebilir, ince nüanslarla banyo dekorasyonunda fark yaratın. Göze hitap eden bir banyo dekorasyonu ile ruhunuzu okşayan estetik detayları önemseyin.
Yerden ısıtma sistemleri ile mutfak zeminindeki soğuk etkiden kurtulabilir, döşeme zemini kaplamalarında kullanılan malzemelerin soğukluğundan etkilenmeyebilirsiniz.
Ergonomik bar tabureleri, kahvaltı barının yanında kullanışlılık sağlar, mutfak dekorasyonunda pratiklik ve fonksiyonellik katar. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Yenilikçi ve akılcı tasarım öğeleriyle mutfağınızda günlük rutinlerinizi kolaylaştırabilir, daha kullanışlı alanlar dizayn edebilirsiniz. Gizli çekmeceler ya da katlanır çekmeceler işlevsel açıdan ekstra alan kazandıracaktır.
İşlevsel ve konforlu çalışma masalarının yanı sıra, sandalye modellerinde bel kıvrımları için ideal tasarımları tercih edebilirsiniz. Konforlu oturma alanlarının yanı sıra, kısa mesafede erişebileceğiniz açık raf sistemleri ve çekmeceler günlük yaşam konforunuzu arttıracaktır.
Eğer bilgisayar başında uzun süre çalışmanız gerekiyorsa, gözlerinizi dinlendirmeyi ihmal etmeyin! Belli aralıklarla uzak bir mesafeye bakmak, birkaç saniye gözlerinizi kapamak ve konfor sağlayan mobilya ürünlerini tercih ederek rahatlık sağlayabilirsiniz.
Çalışma alanı dizayn edilirken, özellikle sürekli monitör başında çalışanlar için konforlu bir sandalye kullanımı şarttır. Günlük rutinler arasında dinlenmeyi ihmal etmeden, bel ve sırt konforunu esas alan tasarımlara yönelebilirsiniz. Ayrıca, bilgisayarlar için parlamayı önleyecek koruyuculardan da temin edebilirsiniz.
Daha derli toplu alanlar dizayn etmek için, 'Alan tasarrufu sağlamak için bir daireden kopya çekebileceğiniz 8 fikir' yazımızı da gözden geçirebilirsiniz.