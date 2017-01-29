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Evinizdeki her alanı konforlu ve şık hale getirmenin 17 yolu

Meral Eser Meral Eser
homify Modern Oturma Odası
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Evinizde rahatlık ve konfor sağlamak istiyorsanız, yaşam konforu seviyesini yükseltmek için neler yapmanız gerektiğine odaklanabilirsiniz. Rahat ve kullanışlı yaşam alanları dizayn etmek için, iç mimarların tasarladığı 17 örnek projeyi bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

Oturma odası

PUSHBAG-4-LIVING, Global Bedding GmbH & Co.KG Global Bedding GmbH & Co.KG Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Global Bedding GmbH &amp; Co.KG

Global Bedding GmbH & Co.KG
Global Bedding GmbH &amp; Co.KG
Global Bedding GmbH & Co.KG

Armut koltuk ya da puf minderler geri dönüyor. Rahatlık ve konfor arayanlar için oturma alanında kullanılan mobilya ürünleri, ürün kalitesi ve tekstil malzemeleri gibi detaylar öne çıkar. Koltuk takımlarının yanı sıra, evinizde ayrıca konfor sunan bir oturma köşesi dizayn etmek için ilham veren bir örnek.

Scatter cushions Loaf Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Tekstil Rengarenk cushion,scatter cushion,cushions,scatter cushions
Loaf

Scatter cushions

Loaf
Loaf
Loaf

Dekoratif yastıklara ne dersiniz? Şekerleme saati geldiğinde yanı başınızda bulunan minder ve dekoratif yastıklar fonksiyonel amaçla değerlendirilebilir, bunun yanı sıra oturma odanıza renk ve ahenk katan desenli ya da desensiz modelleriyle estetik bir görünüm sağlayabilirsiniz.

Living Area homify Modern Oturma Odası
homify

Living Area

homify
homify
homify

Oturma odasıdekorasyonunda dekoratif yastık modellerini tercih ederken benzer doku ve tekstil ürünlerine yönelerek uyum ve ahenk yakalayabilirsiniz. Şık ışıklandırma unsurlarıyla bej renk ve pudra renklerinin hakim olduğu örnek salon modelinde, natürel dokularla doğal taş duvar dekoru ve ahşap zemin sıcaklık katıyor.

Casa M, monovolume architecture + design monovolume architecture + design Modern Oturma Odası
monovolume architecture + design

monovolume architecture + design
monovolume architecture + design
monovolume architecture + design

Kullanım amaçlarına göre tasarlanan mobilya ürünleriyle daha işlevsel alanlar dizayn edebilirsiniz. Kahve masaları sadece kullanışlı olmakla kalmıyor, pratik laptop masası görevi gören sehpa modelleri ile birlikte sık kullanılan mobilya ürünleri arasına girebiliyor.

Yatak odası

Tiny Stripe Dove Graphite Grey Bedding Set Secret Linen Store Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Pamuklu Gri
Secret Linen Store

Tiny Stripe Dove Graphite Grey Bedding Set

Secret Linen Store
Secret Linen Store
Secret Linen Store

Kaliteli çarşaflar ve nevresim ürünleri kaliteli bir uyku çekmeniz için gereken konforu sağlar. Dolayısıyla gerektiğinde konforunuz için masraf etmekten çekinmeyin, nevresim ürünlerini uzun vadeli kullanarak kazanç sağlayın.

TWINE Bed CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

TWINE Bed

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

İstediğiniz kadar rahat olmadığını düşündüğünüz karyola modelleri ve mobilya ürünlerini almak faydasızdır. Bel, boyun ve sırt ağrılarına engel olabilecek konforda dizayn edilen mobilya ve yastık modellerine yönelebilir, konforunuzu maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Elise Short Bed homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
homify

Elise Short Bed

homify
homify
homify

Halı unsuru ve ekstra kullanılan tekstil ürünleri, ihtiyaca göre battaniye türleri yatak odanızda sıcak ve konforlu bir atmosfer yakalamanızı kolaylaştırır. Soğuk zemin kaplamasına adım atmadan yumuşak dokusu ve sıcaklığıyla dekoratif halı ve kilim modellerini kullanabilirsiniz.

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Ahşap
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Kolay erişilebilen yatak odası aydınlatması, konforlu bir alan için gerekli ihtiyaçlar arasında yer alır. Dinlenme ihtiyacı duyduğunuz bir alanda işlerinizi güçleştirecek tasarım ürünlerini kullanmayın, ışığı söndürmek için yatağınızdan çıkmak zorunda kalmayın.

Banyo

Organic Fairtrade Cotton Towels King of Cotton BanyoTekstil Ürünleri & Aksesuarlar Pamuklu towels,bathroom,items,bath
King of Cotton

Organic Fairtrade Cotton Towels

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

Yumuşak havlular, rahatlık ve konfor sağlayan çarşaflar ve nevresim ürünleri gibidir. Yüksek kalitede yumuşaklık sağlayan havlu modellerini kullandıktan sonra, ucuz ve kısa vadede eskiyen havluları almayı düşünmeyeceksiniz. Ayrıca petek üzerinde ısıtılan havlularla küvet keyfi paha biçilemez.

Towel warmers Style Within Modern Banyo large towel warmers,chrome towel warmers,stripped wood floor,double basin,twin basin,illuminated cabinet,en-suite,towel warmers,bathroom radiators
Style Within

Towel warmers

Style Within
Style Within
Style Within

Isıtma amaçlı kullanılan havlupanlar pratik kullanım olanakları sağlar ve sıcacık havlularla banyo keyfinize konfor katın.

Kenny&Mason Bathrooms, Kenny&Mason Kenny&Mason Kırsal Banyo
Kenny&amp;Mason

Kenny&Mason
Kenny&amp;Mason
Kenny&Mason

Banyo tezgahları eski moda bir aksesuar gibi dizayn edilebilir, ince nüanslarla banyo dekorasyonunda fark yaratın. Göze hitap eden bir banyo dekorasyonu ile ruhunuzu okşayan estetik detayları önemseyin. 

Mutfak

Manoir du Cleuyou, architektur-photos.de architektur-photos.de Klasik Mutfak
architektur-photos.de

architektur-photos.de
architektur-photos.de
architektur-photos.de

Yerden ısıtma sistemleri ile mutfak zeminindeki soğuk etkiden kurtulabilir, döşeme zemini kaplamalarında kullanılan malzemelerin soğukluğundan etkilenmeyebilirsiniz.

Minimalist White Kitchen with Warm Accents homify Minimalist Mutfak Masif Ahşap Beyaz oak worktop,oak cabinets,flat panel,j handle,Farrow & Ball,all white,tile splashback,island,hanging pendant lights,breakfast bar,stools,range cooker,floating shelf
homify

Minimalist White Kitchen with Warm Accents

homify
homify
homify

Ergonomik bar tabureleri, kahvaltı barının yanında kullanışlılık sağlar, mutfak dekorasyonunda pratiklik ve fonksiyonellik katar. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green İskandinav Mutfak
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

Yenilikçi ve akılcı tasarım öğeleriyle mutfağınızda günlük rutinlerinizi kolaylaştırabilir, daha kullanışlı alanlar dizayn edebilirsiniz. Gizli çekmeceler ya da katlanır çekmeceler işlevsel açıdan ekstra alan kazandıracaktır.

Ofis ve çalışma odaları

Menora Residence Moda Interiors Modern Çalışma Odası
Moda Interiors

Menora Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

İşlevsel ve konforlu çalışma masalarının yanı sıra, sandalye modellerinde bel kıvrımları için ideal tasarımları tercih edebilirsiniz. Konforlu oturma alanlarının yanı sıra, kısa mesafede erişebileceğiniz açık raf sistemleri ve çekmeceler günlük yaşam konforunuzu arttıracaktır.

Industrial office Desk swinging monkey designs Çalışma OdasıÇalışma Masaları
swinging monkey designs

Industrial office Desk

swinging monkey designs
swinging monkey designs
swinging monkey designs

Eğer bilgisayar başında uzun süre çalışmanız gerekiyorsa, gözlerinizi dinlendirmeyi ihmal etmeyin! Belli aralıklarla uzak bir mesafeye bakmak, birkaç saniye gözlerinizi kapamak ve konfor sağlayan mobilya ürünlerini tercih ederek rahatlık sağlayabilirsiniz. 

Cosmo Industrial Desk Industasia Ofis Alanları & Mağazalar
Industasia

Cosmo Industrial Desk

Industasia
Industasia
Industasia

Çalışma alanı dizayn edilirken, özellikle sürekli monitör başında çalışanlar için konforlu bir sandalye kullanımı şarttır. Günlük rutinler arasında dinlenmeyi ihmal etmeden, bel ve sırt konforunu esas alan tasarımlara yönelebilirsiniz. Ayrıca, bilgisayarlar için parlamayı önleyecek koruyuculardan da temin edebilirsiniz.

Daha derli toplu alanlar dizayn etmek için, 'Alan tasarrufu sağlamak için bir daireden kopya çekebileceğiniz 8 fikir' yazımızı da gözden geçirebilirsiniz.

Herkesin evinize hayran olmasını sağlayacak 10 dekoratif öneri
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